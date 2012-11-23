Вход
Профиль Блог Лента Активность

Удалить

23.11.2012 15:38 3 1 163 просмотра
Удалить

Комментарии 3

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Со своей "колокольни" постараюсь дать ответ на вопрос " кого больше любит работодатель".
Он любит тех, кто сидит и не просит повышения зарплаты Точка.
Если вас такой уровень не устраивает, или вы хотите развиваться - вам взаимопонимания с работодателем найти не удастся. (Исключения возможны) Скорее всего вас невзлюбят. Особенно если вы и до этого не ходили в "любимчиках".

Расти профессионально и карьерно в одной и той же компании удаётся единицам.
Мой совет - меняйте место работы: тогда возможен и рост, и смена профиля.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Сменить можно, это не камень преткновения. Сложно определиться в каком направлении двигаться.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вы же сами писали, что вам нравится заниматься сайтами...
Или вам "голос свыше" нужен? smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения