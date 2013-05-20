МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
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Комментарии 9
Чтобы определить, маньяк Вы или нет, можно руководствоваться следующим. Доели Вы ваши апельсины по 29,90, а больше акции нет. Если Вы сидите без апельсинов, пока следующей акции не будет - Вы маньяк. Без апельсинов, конечно, можно прожить, но продукт полезный - лишать себя витаминов ради акции, это нездоровый симптом.
У меня по пути домой четыре магазина: дикси, пятерочка, монетка и большая виктория. Немного подальше билла, где я изредка закупаюсь с ТКСным кэшбеком в 6%.
Жаль, на лимоны акций почти никогда не бывает.
Вчера вот купил огурцы, помидоры и оливковое масло по акции.
Надеюсь, что я не один такой