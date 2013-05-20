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20.05.2013 12:56 9 867 просмотров
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Комментарии 9

Наталья Неборская  (Shihana)
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Акции специально не высматриваю, но если попадаются на глаза, то могу задуматься о необходимости товара. Если необходимость/полезность на уровне 3 по пятибальной шкале, то могу и купить. Порой попадаются весьма неплохие товары, но иногда не все так радужно.
И Денисов  (барбос)
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Счастливый Вы человек, радуетесь от мелочей. Вот у меня приятель, так он маньячит по акциям, все по Лентам да Каруселям выискивает, потом мне по телефону "уши греет" - слушаю из уважения. Сам же я в магазин иду когда "приспичит" - не люблю я по ним шататься. smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
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Я ещё могу по обычной цене купить, если акции нет. Но съэкономить тоже люблю. Тоже получаю удовольствие. Считаю, что это нормально. Зачем отказывать себе в удовольствии?

Чтобы определить, маньяк Вы или нет, можно руководствоваться следующим. Доели Вы ваши апельсины по 29,90, а больше акции нет. Если Вы сидите без апельсинов, пока следующей акции не будет - Вы маньяк. Без апельсинов, конечно, можно прожить, но продукт полезный - лишать себя витаминов ради акции, это нездоровый симптом.
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Я почти всегда нахожу эти акции.
У меня по пути домой четыре магазина: дикси, пятерочка, монетка и большая виктория. Немного подальше билла, где я изредка закупаюсь с ТКСным кэшбеком в 6%.

Жаль, на лимоны акций почти никогда не бывает.
Вчера вот купил огурцы, помидоры и оливковое масло по акции.

Надеюсь, что я не один такой smile:)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Нет, но стараюсь брать там где они получше. Делаю из них сок.
Ольга Курочкина  (kha)
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Тогда Вы не маньяк. Здоровое начало в Вас сильнее. smile:)
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