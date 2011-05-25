Чёрная чёрная финансовая реклама

В чёрной чёрной комнате притаилась чёрная чёрная кошка… Вот и в рекламе премиальной карты World MasterCard Black Edition черный цвет был выбран не только в виде основного фонового, но в него был окрашен и основной визуальный образ – маленькое черное платье, черный автомобиль и т.д. Очень оригинальная реклама, хотя и не обошлась без критики…
Вообще понятие «черный цвет» условно: черный – это как раз полное отсутствие цвета. Отношение к черному очень полярное: от резко негативного до восприятия и представления его как нечто элитарного, благородного. Рекламщики, рискнувшие пойти на его использование, естественно рассчитывают на второе. Тем самым они идут на сознательное сужение целевой аудитории, но подают ей более понятный сигнал. Не прошли стороной и финансовые маркетологи – в премиальных линейках многих банков появились черные карты.
Самым свежим примером стала реклама MasterCard, появившаяся этой весной в сети и в бизнес-центрах Москвы. Интересный креатив, хороший копирайт, включая слоган «Цвет определяет содержание», смелый визуал. Версии с черным платьем и автомобилем почти идеальны (признаю их Лучшей рекламой апреля 2010), черный трюфель тоже ничего.
Черная жемчужина – все убивает более чем банальный для финансовой рекламы образ раковины. Наконец, макет с черной нефтяной бочкой – неправильный образ: да, сама нефть черная, но вот для перевозки используются бочки стандартного синего цвета (недаром единица измерения нефти – баррель – обозначается аббревиатурой bbl и расшифровывается как «голубой баррель»).
Но в целом рекламная кампания хороша. Сразу хочется продолжить линейку образов: черный лебедь, черный квадрат… Хотя нецелевая группа сразу придумает кучу негативных черных образов…
Вот еще некоторые примеры «черной финансовой рекламы»:
Комментарии 26
Ага, много людей верят в приметы с черными кошками
тогда уж пусть черная кошка с пустым черным ведром
Бочка... не лучшая идея, у меня черная бочка,например, ассоциируется с мусором
Картинка со смазливой мордашкой в маске- ассоциирутся с закрытым клубом, стриптиз-баром . Пластиковую карту не заметила сначала.
Машина и платье - в этом списке, определенно лучшие. Идея с цитатами про черное понравилась.
Не подскажите, что написано под маленьким черным платьем?
"Символ вечной классики актуально... а дальше ниче не видно"
в общем присоединяюсь к вопросу...
Реклама была, действительно, яркая (хоть и черно-белая). Хотя мне у Александра Бару и другие более раннии кампании Райффа нравятся: и разбуди в себе инвестора, и венская финансовая классика. Тем более, что к выработке их концепции я тоже руку приложил... А от Александра теперь ждем "спартаковского" креатива!
А хрюшку жалко (как в рекламе одного из мобильных операторов) - пусть лучше себе живет и черные трюфели ищет...