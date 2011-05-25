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Чёрная чёрная финансовая реклама

25.05.2011 14:26 26 4 336 просмотров
В чёрной чёрной комнате притаилась чёрная чёрная кошка… Вот и в рекламе премиальной карты World MasterCard Black Edition черный цвет был выбран не только в виде основного фонового, но в него был окрашен и основной визуальный образ – маленькое черное платье, черный автомобиль и т.д. Очень оригинальная реклама, хотя и не обошлась без критики…

Вообще понятие «черный цвет» условно: черный – это как раз полное отсутствие цвета. Отношение к черному очень полярное: от резко негативного до восприятия и представления его как нечто элитарного, благородного. Рекламщики, рискнувшие пойти на его использование, естественно рассчитывают на второе. Тем самым они идут на сознательное сужение целевой аудитории, но подают ей более понятный сигнал. Не прошли стороной и финансовые маркетологи – в премиальных линейках многих банков появились черные карты.

Самым свежим примером стала реклама MasterCard, появившаяся этой весной в сети и в бизнес-центрах Москвы. Интересный креатив, хороший копирайт, включая слоган «Цвет определяет содержание», смелый визуал. Версии с черным платьем и автомобилем почти идеальны (признаю их Лучшей рекламой апреля 2010), черный трюфель тоже ничего.




Черная жемчужина – все убивает более чем банальный для финансовой рекламы образ раковины. Наконец, макет с черной нефтяной бочкой – неправильный образ: да, сама нефть черная, но вот для перевозки используются бочки стандартного синего цвета (недаром единица измерения нефти – баррель – обозначается аббревиатурой bbl и расшифровывается как «голубой баррель»).


Но в целом рекламная кампания хороша. Сразу хочется продолжить линейку образов: черный лебедь, черный квадрат… Хотя нецелевая группа сразу придумает кучу негативных черных образов…

Вот еще некоторые примеры «черной финансовой рекламы»:






Комментарии 26

Iriema  (Iriema)
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Реклама Райффайзена не понравилась - голая девушка в жуткой позе наводит на мысли, что нелегко придется с этими инвестициями в паевые фонды)) Разумеется, это только моё собственное ощущение. Бочка с нефтью тоже не слишком очевидна - у меня бочки вообще не с нефтью ассоциируются)) Платье и машина - очень интересно) Странно, что чёрной кошки в рекламе нет)
Александр  (amarok)
#
Цитата
Странно, что чёрной кошки в рекламе нет)

Ага, много людей верят в приметы с черными кошками smile:)
тогда уж пусть черная кошка с пустым черным ведром smile:D
Iriema  (Iriema)
#
Да ну, люди, которые боятся чОрных кошек, не возьмут себе чОрную карту))) Вдруг какая примета))) А ведро - вон выше по тексту. Бочка эта самая. Не факт, что туда нефть налили перед тем, как на рекламный плакат разместить, пустая, наверное)))))
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Черных кошек очень страховщики любят в рекламе размещать.
Александр  (amarok)
#
В целом мне понравилась "черная" реклама, за исключением "райфа". Есть что то такое манящее...
Александр  (amarok)
#
ну каму как, smile:shuffle: я бы взял, такую карту, тока необходимости в этом не вижу smile:)
Iriema  (Iriema)
#
А на рекламе вестерн юнион эта розовая штуковина - что такое?
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Это свинья-копилка... в космическом пространстве и времени
Iriema  (Iriema)
#
Свинья, вид сзади, надо полагать? Интересное решение)))) В общем, машина и платье точно лучше) И кошки не хватает! smile:)
Iriema  (Iriema)
#
Точно) не разглядела, где там что у свиньи)
user135773  (user135773)
#
На рекламу Райфа и WU не обратила бы внимания.
Бочка... не лучшая идея, у меня черная бочка,например, ассоциируется с мусором smile:|
Картинка со смазливой мордашкой в маске- ассоциирутся с закрытым клубом, стриптиз-баром smile:o. Пластиковую карту не заметила сначала.

Машина и платье - в этом списке, определенно лучшие. Идея с цитатами про черное понравилась.
Не подскажите, что написано под маленьким черным платьем?
Александр  (amarok)
#
Меня тоже зрение подвело
"Символ вечной классики актуально... а дальше ниче не видно"
в общем присоединяюсь к вопросу...
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Написано: Символ вечной классики, актуальный с момента своего создания
Костя  (Kosty)
#
Был на семинаре у Александра Бару, как раз который эту рекламу и делал. Ну согласовывал точно smile:) Так вот там было много и других образов, более ярко выраженных спортсменов, тут как бы вырвано из контекста и не очевидно, что девушка спортсменка. Но главное, что эта реклама была самая успешная в Райфф капитале. Вадим, надо было плавцов приложит, более красиво или метателей дисков smile8)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Да, заменил девушку-"конкобежку" на более понятного бегуна.
Реклама была, действительно, яркая (хоть и черно-белая). Хотя мне у Александра Бару и другие более раннии кампании Райффа нравятся: и разбуди в себе инвестора, и венская финансовая классика. Тем более, что к выработке их концепции я тоже руку приложил... А от Александра теперь ждем "спартаковского" креатива!
Iriema  (Iriema)
#
Да что ж они все голые у вас - спортсмены эти? Банк оставил без последней пары штанов? ((
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Верните девушку на райфовском билборде!!! smile:nunu: smile:D
Гектор  (Гектор)
#
Я люблю красивую рекламу. Но только любая самая привлекательная реклама вряд ли будут способствовать тому, чтобы я поддался настроению и вложил в их фонды миллион-другой рублей. Это, скорее, для выбора ресторана. Тут-да, может подействовать! Реклама фондовов - это скорее для того, чтобы человек нашел время время и познакомился с их документами. Но воздействие такой рекламы очень опосредованное и оценить эффективность трудно.
Костя  (Kosty)
#
Да роспись в виде акулы или орла это уже классика финансовой рекламы smile:) А вот венская классика, не понял честно, как-то скучно и не кричаще, конечно кич в фин. рекламе не уместен, но и тишь да гладь тоже не очень. Мое мнение конечно! smile8)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Глядя на черный авто, вспомнился рекламный щит на обочине одной из загородных трасс:"Скидки на авто ВСЕХ СИНИХ ЦВЕТОВ!"(С) smile:D Черное на черном-удачный ход,за исключением девушки в ниглеже и свиньи-копилки!Девушки одеть в черное маленькое платье,а свинью пустить на ветчину и продавать под известным брендом "Черный кабан". smile:D
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Рифеншталь с Шанель лучше не смешивать...
А хрюшку жалко (как в рекламе одного из мобильных операторов) - пусть лучше себе живет и черные трюфели ищет...
Сергей Савельев  (kev)
#
Ассоциации с черным - гроб, траур, неудачи (черная полоса в жизни)...
Daniel  (reticolo)
#
Спортсмен некрасивый.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Там тело от одного брали, а голову от второго. Видимо, первый был еще "краше"...
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