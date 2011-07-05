Вход
Профиль Блог Лента Активность

Мужской стриптиз от инвестиционных банкиров

05.07.2011 17:52 4 3 271 просмотр
Бронзу на Каннских львах в номинации Видео получил ролик французской компании по управлению активами Financière de L’Echiquier, рекламирующий инвестиции в фонд агрессивных вложений. Под музыку из фильма Kill Bill Тарантино брутального вида боссы расстегивают свои дорогие рубашки…

Под ними у всех шрамы от операции коронарного шунтирования на сердце. То есть им потребовалось увеличивать кровоток, питающий сердце. Слоган звучит: «If only your money worked as much as you do». Пэк-шот: Agressor fund: +14% годовых с 1991 года.





Посмотреть ролик можно здесь

Комментарии 4

Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Как видно, женщинам ролик нравится. Французы умеют сделать красиво для дам.
Хотелось бы услышать мнения мужчин.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Во, нашёл, куда запостить. smile:)
Тут Лариса интересную картинку в тему на форум скинула
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения