Мужской стриптиз от инвестиционных банкиров

Бронзу на Каннских львах в номинации Видео получил ролик французской компании по управлению активами Financière de L’Echiquier, рекламирующий инвестиции в фонд агрессивных вложений. Под музыку из фильма Kill Bill Тарантино брутального вида боссы расстегивают свои дорогие рубашки… Под ними у всех шрамы от операции коронарного шунтирования на сердце. То есть им потребовалось увеличивать кровоток, питающий сердце. Слоган звучит: «If only your money worked as much as you do». Пэк-шот: Agressor fund: +14% годовых с 1991 года.Посмотреть ролик можно здесь