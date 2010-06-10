Кейс 4: От Generation П к Generation Z (Поколению 3.0 (с))

В банковском маркетинге, как и в маркетинге вообще, большая роль отводится точному таргетированию (нацеливанию) продуктов и коммуникаций (в т.ч. и рекламы) на определенные целевые группы. Их детерминируют по различным критериям, среди которых и возрастные – в силу того, что демографические «волны» формируются в определенных PEST*-условиях и обладают совокупными особенностями. На Западе банковские маркетологи сейчас гоняются за Generation Y, а стратеги уже присматриваются к Generation Z.
Generation Y еще называют Поколением Миллениума (оно же Generation Next) – люди, родившиеся в 80-е годы. Сейчас они уже закончили период обучения и активно входят в следующий жизненный этап. Отличаются повышенным уровнем потребления.
Generation X – это их родители, сами родившиеся, начиная с середины 60-х (70-х), активно входившие в жизнь в 80-х.
Наконец, Generation Z (Digital Natives, Поколение Tech). Тинэйджеры, родившиеся в районе грани веков. Поколение это продолжает формироваться, а самые «старые» уже приближаются к совершеннолетию.
Временные рамки поколений могут отличаться в разных источниках и в разных странах, но суть для целей маркетинга отражают весьма точно. Впервые в маркетинговом контексте определение Generation Y появилось в колонке Ad Age в 1993 году, как продолжение социо-культурного понятия Поколение Х.
Таким образом, Gen X сейчас по 30-45 лет, Gen Y – по 20-30, Gen Z – до 20. Год назад одна из крупнейших в финансовой индустрии маркетинговых компаний Fiserv провела исследование финансовых привычек этих поколений. Результаты очень интересны – оказывается у молодых поколений растет «социальность». Они все чаще в выборе услуг и банков полагаются на мнение друзей, все сильнее обращают внимание на Интернет-коммуникации. ВНИМАНИЕ: парадокс, но социальные сети не являются определяющими в выборе (они в 2,5 раза уступают сайтам банков)!
Так что, Gen X можно искать на Одноклассниках, Gen Y – вКонтакте, Gen Z – на Фейсбуке и Твиттере. Но для Gen X и Gen Y – ваша реклама будет малоэффективной…
Что еще показало исследование: 80% Gen Y в США пользуется online banking, 33% - mobile banking, совершают 14,1 транзакцию по банковской карте в месяц (в среднем по всем возрастам – 10,6). Предпочитают бумажной отчетности e-bills и e-statements. Но целиком уходить в виртуальность не стоит, нужно сохранять баланс с офф-лайном (отделениями, edutainment и т.д.).
В привязке к России поколения, конечно, несколько отстают в освоении банковских услуг, но поведенческие особенности можно брать за основу.
И не забывайте формировать стратегию коммуникаций с Gen Z. У них все по другому – они завтрашний день. Для них я бы использовал определение Поколение 3.0 (с). И о «веб3нольном» маркетинге мы поговорим отдельно…
P.S.:
Кому все вышенаписанное показалось заумным и непонятным – чихните на это. Лучше поговорим о кино… В конце 2006г. режиссер Виктор Гинзбург начал снимать фильм «Generation П» по роману Виктора Пелевина (обязательно для прочтения маркетологам и тем более криэйтерам). Картина была закончена в конце 2009г., премьера сначала была назначена на февраль этого года, теперь без конкретной даты отложена на октябрь. В фильме снялись такие актеры как Михаил Ефремов, Панин, Литвинова, Охлобыстин и др. Главную роль Вавилена Татарского исполнил Владимир Епифанцев. Очень хочется увидеть не только трейлеры, но и в целом, что получилось…
Виктор Пелевин в «Generation П» замечательно уловил дух поколения «восьмидесятников» с их жаждой перемен, денег, достижений. Нынешнее Gen Y – более инфантильно, прагматично, даже апатично. Поколение 3.0 – какое ты? Что ты нам несешь?
В контексте поколений и финансов также рекомендую в этом году премьеры фильма «Игла-2» (август), а также Уолл-стрит-2 Оливера Стоуна (сентябрь) и ПираМММиду (ноябрь).
Комментарии 5
Первая часть фильма Уолл-Стрит меня оч поразила в свое время)
Надеюсь все фильмы добируться до нашего провинциального проката(в чем я конечно сомневаюсь)
что касается рекламы.мне 23.я из поколения Y.
я думаю реклама в социальных сетях таких серьезных продуктов как банковских не имеет большого эффекта.Потому что отношение к соц сетям такое не сосем серьезное чтоли...поэтому и продвигать в соц сетях разумнее продукты индустрии развлечения,продукты широкого спроса..
интернет сайты намного эффективнее как средство продвижения банковских продуктов и тут я Вас поддерживаю в Вашей идее провести Чемпионат Банковских Сайтов.
риторические?
Об этом можно рассуждать почти вечно, как и о любом предсказании будущего. Одно можно утверждать точно:проблема отцов и детей неискоренима как и само понятие человека.
P.S.есть такая шутка у этого поколения 3.0: не надейтесь на своих детей(потомков), наши родители тоже на нас рассчитывали
Я надеюсь, что вопросы не риторические.
Но я подразумеваю в данном случае банки, то есть что им ждать от этого поколения...
Шутку в отношении родителей оценил!