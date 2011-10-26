Цвет и свет от ВТБ24

ВТБ24 завершил продлившуюся 3 года с осени 2008 г. серию реклам с селебритис. В 2012 г. обещано новое долгоиграющее креативное решение, а пока на полгода в качестве тактического решения запущена продуктовая телереклама из 3 роликов. Внимание она привлекает, прежде всего, своим оригинальным цветовым решением.
Что касается знаменитостей, то за 3 года через ролики ВТБ24 прошли 12 персоналий: 3 актера (Хабенский, Хаматова и Дапкунайте), 3 телеведущих (Масляков, Парфенов и Цекало), 2 музыканта (Спиваков и Крутой), режиссер (Тодоровский), тренер (Тарасова), космонавт (Юрчихин) и капитан (Новиков). Пожалуй, после рекламной исторической серии из 18 роликов банка «Империал», она по своей заметности войдет в историю российской банковской рекламы. Это стоит того, чтобы потом отдельно про это вспомнить и поговорить.
Выдержать качество в рекламе на протяжении лет бывает очень и очень сложно. Переходы к новой стратегии и креативу бывают болезненными. В ВТБ24 нашли, на мой взгляд, элегантное тактическое решение. Три базовых продуктовых предложения – кредит наличными, ипотека и кредитные карты – запакованы в красочную упаковку.
Персонажи роликов теперь не знаменитости, а «из народа»: женщина-глава семьи, жених с невестой, парень с девушкой Анжелой. Они задают смотрящим в экран свои вопросы, обозначающие некую ситуацию. Женщина вопрошает: «А вдруг фисташковый цвет сейчас не в моде? Сын вырос из детской мебели. Мужу негде хранить свои сокровища (удочки). С чего начать?» Жених опасается, что пока будет собирать справки в бухгалтерии, за это время молодая жена уйдет к другому. Бойфренд Анжелы страдает, что в понедельник она хочет суши, во вторник фондю, а четверг у нее – рыбный день… Всем им отвечает милая девушка-консультант из ВТБ24, предлагая решения в виде банковских продуктов.
Прием с людьми из народа мы видели уже сотни раз. Разве что сдобрен он легким креативом в тексте и персонажах (правда, женихов и молодоженов в этом году что-то набирается уж очень много). Казалось бы, обычная проходная реклама. Но что-то не так, что-то ее выделяет на общем уныло-эклектичном фоне? Цвет!
Каждый из трех роликов начинается в своем цвете – в ролике с женщиной даже звучит «подсказка» - «фисташковый». Другие цвета я бы назвал карамельным и васильковым. Они очень близки составным цветам пастельной гаммы. За счет цвета ролики сразу создают впечатление свежести, элегантности, света. Таким образом, невольно формируют благоприятный фон, на котором лучше впитывается и информация… Часто в рекламе бьют звуком, броскими цветами, так что иногда кажется, что в макете дизайнеры разлили с десяток разноцветных банок с краской. А тут сработано от противного. Зачет.
Ролики можно посмотреть здесь >>
Васильковый жених
Карамельная Анжела
Фисташковый ремонт
P.S.: У этой рекламы, на мой взгляд, были бы хорошие перспективы в объемном формате 3D. А в 4D с запахами ремонта, свадебного шампанского и морепродуктов, получился бы вообще фестивальный шедевр…
Комментарии 8
Здесь три серии - уже надоедливость можно :3. Да и есть признаки вкуса, в рекламе же вышеуказанной резинки со вкусом (во всех смыслах) явный перебор. Одно слово - рекламная жвачка...
P.S. "Траст" - молодцы! Рекламная компания с Брюсом Уилиссом смотрится очень стильно и современно.