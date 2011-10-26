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Цвет и свет от ВТБ24

26.10.2011 11:43 8 4 198 просмотров
ВТБ24 завершил продлившуюся 3 года с осени 2008 г. серию реклам с селебритис. В 2012 г. обещано новое долгоиграющее креативное решение, а пока на полгода в качестве тактического решения запущена продуктовая телереклама из 3 роликов. Внимание она привлекает, прежде всего, своим оригинальным цветовым решением.

Что касается знаменитостей, то за 3 года через ролики ВТБ24 прошли 12 персоналий: 3 актера (Хабенский, Хаматова и Дапкунайте), 3 телеведущих (Масляков, Парфенов и Цекало), 2 музыканта (Спиваков и Крутой), режиссер (Тодоровский), тренер (Тарасова), космонавт (Юрчихин) и капитан (Новиков). Пожалуй, после рекламной исторической серии из 18 роликов банка «Империал», она по своей заметности войдет в историю российской банковской рекламы. Это стоит того, чтобы потом отдельно про это вспомнить и поговорить.

Выдержать качество в рекламе на протяжении лет бывает очень и очень сложно. Переходы к новой стратегии и креативу бывают болезненными. В ВТБ24 нашли, на мой взгляд, элегантное тактическое решение. Три базовых продуктовых предложения – кредит наличными, ипотека и кредитные карты – запакованы в красочную упаковку.

Персонажи роликов теперь не знаменитости, а «из народа»: женщина-глава семьи, жених с невестой, парень с девушкой Анжелой. Они задают смотрящим в экран свои вопросы, обозначающие некую ситуацию. Женщина вопрошает: «А вдруг фисташковый цвет сейчас не в моде? Сын вырос из детской мебели. Мужу негде хранить свои сокровища (удочки). С чего начать?» Жених опасается, что пока будет собирать справки в бухгалтерии, за это время молодая жена уйдет к другому. Бойфренд Анжелы страдает, что в понедельник она хочет суши, во вторник фондю, а четверг у нее – рыбный день… Всем им отвечает милая девушка-консультант из ВТБ24, предлагая решения в виде банковских продуктов.





Прием с людьми из народа мы видели уже сотни раз. Разве что сдобрен он легким креативом в тексте и персонажах (правда, женихов и молодоженов в этом году что-то набирается уж очень много). Казалось бы, обычная проходная реклама. Но что-то не так, что-то ее выделяет на общем уныло-эклектичном фоне? Цвет!

Каждый из трех роликов начинается в своем цвете – в ролике с женщиной даже звучит «подсказка» - «фисташковый». Другие цвета я бы назвал карамельным и васильковым. Они очень близки составным цветам пастельной гаммы. За счет цвета ролики сразу создают впечатление свежести, элегантности, света. Таким образом, невольно формируют благоприятный фон, на котором лучше впитывается и информация… Часто в рекламе бьют звуком, броскими цветами, так что иногда кажется, что в макете дизайнеры разлили с десяток разноцветных банок с краской. А тут сработано от противного. Зачет.

Ролики можно посмотреть здесь >>
Васильковый жених
Карамельная Анжела
Фисташковый ремонт

P.S.: У этой рекламы, на мой взгляд, были бы хорошие перспективы в объемном формате 3D. А в 4D с запахами ремонта, свадебного шампанского и морепродуктов, получился бы вообще фестивальный шедевр…

Комментарии 8

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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Наверное неплохо, но эти персонажи скоро станут сильным раздражителем для аудитории. Примерно как было летом, с жующей коктели богиней ( она легко выработала неприятный рефлекс).
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Ролик с "богиней" на яхте - отличный пример рекламного удара по мозгам. R'n'B + эротика + много-много повторов = запоминаемость + тот самый рефлекс.
Здесь три серии - уже надоедливость можно :3. Да и есть признаки вкуса, в рекламе же вышеуказанной резинки со вкусом (во всех смыслах) явный перебор. Одно слово - рекламная жвачка...
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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Время, конечно, покажет. Но я не поверила ни одному из персонажей (кроме девушки -операционистки). Смотрела и думала :"Бывают же такие...". И в банк, однозначно, не пойду, т.к. себя с героями их роликов не ассоциирую.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Даже совпадение редкого имени не зацепило?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Анжел, а задача рекламы не заставить поверить, а донести информацию и отложить её как можно глубже в подсознании. smile:)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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Да, Андрюш, я в курсе) И еще желательно чтоб этот образ был работающим на "я хочу", а лучше "мне это просто необходимо и всё тут". После одного просмотра я вообще не помню, что предлагает банк. Но то, что такой фисташковый (как в ролике) вообще никогда не был в моде, у кормильца Анжелы гастрит от голодовки по средам, да ролик нежно-голубого цвета о женихе, который подвел девушку к моменту свадьбы и начал паниковать, даже не одевшись к церемонии))... вот и все, что я вынесла с креатива)
Жаслан Бектимисов  (-BZ-)
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Доброго времени суток, дорогие коллеги! Реклама банковских услуг со звездами таит много подводных камней. Все это конечно красиво и эффектно смотрится на наших голубых экранах, но есть риск того, что в сознании потребителя будет не "банк, который рекламирует знаменитость", а "знаменитость в рекламе какого-то банка". Чего явно не хотят т.к. всякая реклама направлена на привлечение потенциальных клиентов, удержание прежних. Создавая такого рода рекламы продуктов банк явно надеется на окупаемость затрат, потому что не секрет, что гонорары звезд за участие в рекламных компаниях далеко не маленькие.

P.S. "Траст" - молодцы! Рекламная компания с Брюсом Уилиссом смотрится очень стильно и современно.
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