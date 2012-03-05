Клиент швейцарского банка – это звучит ярко

Возраст банка Credit Suisse (Since 1856), швейцарское происхождение, инвестиционно-банковские и услуги Private Banking, диктуют особый подход к рекламе. Из последних кампаний и имиджей – со швейцарской звездой тенниса Роджером Федерером и спонсорством Большого театра. Мне же приглянулась начатая в конце прошлого года реклама через прием продвижения своих корпоративных клиентов, о котором я уже не раз рассказывал. В данном случае это сделано очень красиво, поистине еще один пример ARTvertology.
В кампании задействованы 9 клиентов, среди которых известный производитель шоколада, вина, китайский поисковик, изготовитель электроскуттеров, альпийский горнолыжный курорт и дом мод.
Каждый имидж – это выстроенная декорация или авторская работа.
Например, вот как в ролике показано трудоемкое изготовление имиджа для поисковика Baidu.
А вот как это выглядит на сайте.
Или в баннерном исполнении.
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