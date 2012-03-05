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Клиент швейцарского банка – это звучит ярко

05.03.2012 14:52 4 3 567 просмотров
Возраст банка Credit Suisse (Since 1856), швейцарское происхождение, инвестиционно-банковские и услуги Private Banking, диктуют особый подход к рекламе. Из последних кампаний и имиджей – со швейцарской звездой тенниса Роджером Федерером и спонсорством Большого театра. Мне же приглянулась начатая в конце прошлого года реклама через прием продвижения своих корпоративных клиентов, о котором я уже не раз рассказывал. В данном случае это сделано очень красиво, поистине еще один пример ARTvertology.

В кампании задействованы 9 клиентов, среди которых известный производитель шоколада, вина, китайский поисковик, изготовитель электроскуттеров, альпийский горнолыжный курорт и дом мод.


Каждый имидж – это выстроенная декорация или авторская работа.






Например, вот как в ролике показано трудоемкое изготовление имиджа для поисковика Baidu.


А вот как это выглядит на сайте.

Или в баннерном исполнении.

Комментарии 4

Костя  (Kosty)
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Посмотрел сайт Банка - это новое измерение, настолько все живо и красиво и при этом ультра современно. Что понимаешь, не смотря, что банк с историей, но он современен. Здорово )
Кирилл Кириллов  (mayya)
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банк богат своими клиентами! продвигая клиентов,растет и сам банк! КЛАССИКА!
Олег Соколов  (ostin777)
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тоже глянул сайт банка, осталось только положительное впечатление, наверное разработка такого сайта обошлась в копеечку... smile:)
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