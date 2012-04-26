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Самые заметные ТВ-рекламные кампании банков с начала 2012 (часть 2)

26.04.2012 15:57 8 7 401 просмотр
Продолжим знакомство с телевизионной банковской рекламой этого года. Во второй подборке летающие свинки от Связного банка, летающий бумеранг от Промсвязьбанка, смешная реклама от УБРиР, буква М от Банка Москвы, Елена Исинбаева в рекламе Visa + 2 бонусных ролика: с Усейном Болтом от той же Visa и Андреем Ворониным от ВТБ Украина. Скоро же уже Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада в Лондоне…

6. Связной Банк

Бренд Связного – яркий, смелый и нестандартный. Кстати, 23 апреля ему исполнилось 10 лет. Поздравляем! Банк появился только в 2010 году, но получил неординарную эстафету. Помните рекламные кампании «Игрушки для взрослых», затем «Топ-модели доступны», еще через год «Даем мужчинам…», «Даем женщинам…», «Даем влюбленным…». Нет-нет, с картинками там было все в порядке…

Банк пошел не путем эротики, а экзотики: начал изобретать для своей рекламы необычных околофинансовых персонажей. В прошлом году всех сразили «мешкоходы», потом к новому году появились «процентокаты». В этом году вышло еще пара серий. В обеих летают по небу очаровательные свинки, напоминающие игрушку, появившуюся у нас в России лет 10 назад (крылатая корова или свинка подвешивалась за ниточку к потолку и, бешено хлопая крыльями, носилась по кругу).
Мне больше понравилась серия Связного про Мексику (хотя может это и Невада в США): по дороге несутся процентобайкеры. На ходу происходит их кастомизация… Вокруг кактусы, песок… Жарко!

7. Промсвязьбанк

В ролик Промсвязьбанка заложена идея, что «всё хорошее возвращается». Отсюда метафора бумеранга (интересно, а логотип из оранжевого и синего бумеранга изначально задумывался?). Забавные персонажи (из бронебойного рекламного набора): обаятельная собака, вертящая головой на вешающего картину (под цвет логотипа банка) хозяина, и «добрый» мальчик, которому смешно, что папа нырнул в ледяное море… А ведь папа мог бы отложить платеж по кредиту и съездить в отпуск на пару месяцев позже и без сына, у которого бы уже кончились каникулы. Но все хорошее возвращается, в том числе и кредиты…

8. Уральский банк реконструкции и развития

После своего предыдущего рекламного персонажа - мопса по кличке Пёс Кредитос - рекламщики УБРиРа направили свой креатив в тему спора. Персонажи трех роликов спорят на тему взятия кредита

Ролик о споре на стояние на голове

Ролик о споре на обритие налысо

Ролик о споре на сидение с детьми

А Вам слабо?!

9. Банк Москвы

Выход новой рекламы омрачен тем фактом, что звери – очаровательный хомячок на арбузе, зайцы, бобры и все остальные - «умерли». Пичалька!!!
Конечно, понятно, что банк теперь другой, и бренд нужно подправить. Но одно дело – эмоциональная привязанность к зверушкам, а совсем другое – любовь к большой красной стилизованной под стену Кремля букве М. Сложную задачу поставили рекламщикам. У Дойче Банка получилось сделать концентрированный графический знак из одного «слэша». В основном за счет помещения во всевозможные интересные контексты.
В первом ролике нового Банка Москвы контексты звучат пока не так убедительно, как у немцев. Тут надо искать дальше, так что ждем результатов…

10. Visa

Visa как 25-летний спонсор Олимпийских игр давно практикует выпуск роликов с известными спортсменами, которые делаются в фирменной золотой цветовой гамме. В России главное рекламное лицо команды Visa – это многократная чемпионка и рекордсменка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

А вот какой динамичный ролик получился с ямайским спринтером Усейном Болтом, в котором он несется наперегонки со судьей-стартером из аэропорта на стадион по улицам Лондона, успевая при этом расплачиваться картой.

ВТБ Украина

И еще один бонус иностранной рекламы, но знакомого нам банковского бренда - ВТБ. Если в России ВТБ завершил серию роликов с селебритис, то в Украине она продолжилась. В ней также участвует звезда спорта – на этот раз футбола (в Украине этим летом пройдет чемпионат Европы). Это «капитан запаса» московского Динамо и игрок украинской сборной Андрей Воронин. Закадровый текст – это компиляция из настоящих фраз, сказанных футболистом в интервью. Воронин говорит о жизни и о футболе, о грошах и о своем банке.
А это уже пара продуктовых роликов в развитие рекламы с Ворониным:
кредит на ремонт
кредитная карта

(Продолжение следует)

Комментарии 8

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Добавил еще пару свежих роликов ВТБ Украина в развитие рекламы с Андреем Ворониным
Олег Земногорцев  (reguliser)
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ВТБ хороший банк, но я думаю он не очень надежный. Интересно звезды из реклам сами пользуются его услугами?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Это субъективно... оценка надежности - прерогатива рейтинговых агентств и Центробанка. Что касается звезд в рекламе, то обычно это принято, хотя бы в символических объемах. По крайней мере, нормальная звезда скорее всего откажется от рекламы бренда, к которому она нелояльна. Даже за огромные деньги.
Костя  (Kosty)
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Вадим, сомневаюсь, что не лояльность может повлиять на выбор быть лицом бренда или не быть. Скорее всего может повлиять репутация бренда. Так Вероника Руффо в ляпалась в МММ, но она вобще походу не понимала, что происходит ))) Вадим, а у вас есть примеры, когда звезды попадали с негативными имиджами фин. структур??
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, согласен, наверное, первое (ну или второе, после предложенного гонорара) на что смотрит звезда - это бренд и продукт, который придется рекламировать. Согласие - это уже шаг в сторону лояльности. То есть это своего рода "вынужденная лояльность". Естественная - это когда звезда знакома с руководством банка. Отсюда иногда рискованные появления звезд в рекламе маленьких банков.
Руффо попала в рекламу случайно. А вот появление Цекало и Лолиты в рекламе Хопер-инвест (Отличная компания!) аукается до сих пор. Актер Гармаш долгое время судился с одним уральским банком за слишком смелое использование его образа...
Костя  (Kosty)
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Посмотрел ролик Хопер-инвест поржал ))) Я про Цекало не знал, наверно не знали и маркетологи ВТБ 24 ) Но у меня к нему негатив еще из Норд-Оста пошел. Спасибо за примеры )
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Кстати, что-то не нашел в инете этот ролик - буду благодарен за ссылку (можно в личку)
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