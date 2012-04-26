Самые заметные ТВ-рекламные кампании банков с начала 2012 (часть 2)

Продолжим знакомство с телевизионной банковской рекламой этого года. Во второй подборке летающие свинки от Связного банка, летающий бумеранг от Промсвязьбанка, смешная реклама от УБРиР, буква М от Банка Москвы, Елена Исинбаева в рекламе Visa + 2 бонусных ролика: с Усейном Болтом от той же Visa и Андреем Ворониным от ВТБ Украина. Скоро же уже Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада в Лондоне…
6. Связной Банк
Бренд Связного – яркий, смелый и нестандартный. Кстати, 23 апреля ему исполнилось 10 лет. Поздравляем! Банк появился только в 2010 году, но получил неординарную эстафету. Помните рекламные кампании «Игрушки для взрослых», затем «Топ-модели доступны», еще через год «Даем мужчинам…», «Даем женщинам…», «Даем влюбленным…». Нет-нет, с картинками там было все в порядке…
Банк пошел не путем эротики, а экзотики: начал изобретать для своей рекламы необычных околофинансовых персонажей. В прошлом году всех сразили «мешкоходы», потом к новому году появились «процентокаты». В этом году вышло еще пара серий. В обеих летают по небу очаровательные свинки, напоминающие игрушку, появившуюся у нас в России лет 10 назад (крылатая корова или свинка подвешивалась за ниточку к потолку и, бешено хлопая крыльями, носилась по кругу).
Мне больше понравилась серия Связного про Мексику (хотя может это и Невада в США): по дороге несутся процентобайкеры. На ходу происходит их кастомизация… Вокруг кактусы, песок… Жарко!
7. Промсвязьбанк
В ролик Промсвязьбанка заложена идея, что «всё хорошее возвращается». Отсюда метафора бумеранга (интересно, а логотип из оранжевого и синего бумеранга изначально задумывался?). Забавные персонажи (из бронебойного рекламного набора): обаятельная собака, вертящая головой на вешающего картину (под цвет логотипа банка) хозяина, и «добрый» мальчик, которому смешно, что папа нырнул в ледяное море… А ведь папа мог бы отложить платеж по кредиту и съездить в отпуск на пару месяцев позже и без сына, у которого бы уже кончились каникулы. Но все хорошее возвращается, в том числе и кредиты…
8. Уральский банк реконструкции и развития
После своего предыдущего рекламного персонажа - мопса по кличке Пёс Кредитос - рекламщики УБРиРа направили свой креатив в тему спора. Персонажи трех роликов спорят на тему взятия кредита
Ролик о споре на стояние на голове
Ролик о споре на обритие налысо
Ролик о споре на сидение с детьми
А Вам слабо?!
9. Банк Москвы
Выход новой рекламы омрачен тем фактом, что звери – очаровательный хомячок на арбузе, зайцы, бобры и все остальные - «умерли». Пичалька!!!
Конечно, понятно, что банк теперь другой, и бренд нужно подправить. Но одно дело – эмоциональная привязанность к зверушкам, а совсем другое – любовь к большой красной стилизованной под стену Кремля букве М. Сложную задачу поставили рекламщикам. У Дойче Банка получилось сделать концентрированный графический знак из одного «слэша». В основном за счет помещения во всевозможные интересные контексты.
В первом ролике нового Банка Москвы контексты звучат пока не так убедительно, как у немцев. Тут надо искать дальше, так что ждем результатов…
10. Visa
Visa как 25-летний спонсор Олимпийских игр давно практикует выпуск роликов с известными спортсменами, которые делаются в фирменной золотой цветовой гамме. В России главное рекламное лицо команды Visa – это многократная чемпионка и рекордсменка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
А вот какой динамичный ролик получился с ямайским спринтером Усейном Болтом, в котором он несется наперегонки со судьей-стартером из аэропорта на стадион по улицам Лондона, успевая при этом расплачиваться картой.
ВТБ Украина
И еще один бонус иностранной рекламы, но знакомого нам банковского бренда - ВТБ. Если в России ВТБ завершил серию роликов с селебритис, то в Украине она продолжилась. В ней также участвует звезда спорта – на этот раз футбола (в Украине этим летом пройдет чемпионат Европы). Это «капитан запаса» московского Динамо и игрок украинской сборной Андрей Воронин. Закадровый текст – это компиляция из настоящих фраз, сказанных футболистом в интервью. Воронин говорит о жизни и о футболе, о грошах и о своем банке.
А это уже пара продуктовых роликов в развитие рекламы с Ворониным:
кредит на ремонт
кредитная карта
(Продолжение следует)
Комментарии 8
Руффо попала в рекламу случайно. А вот появление Цекало и Лолиты в рекламе Хопер-инвест (Отличная компания!) аукается до сих пор. Актер Гармаш долгое время судился с одним уральским банком за слишком смелое использование его образа...