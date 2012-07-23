Банковский пассаж (не о рекламе)

На улице, на которой я живу, в шаговой доступности расположено пару десятков банков. Испытывая время от времени потребность в тех или иных операциях, удобно, минуя Интернет, физически зайти по соседству в несколько отделений, пообщаться и выбрать более выгодные условия. Накрой улицу крышей, и прямо получается «банковский пассаж»… Вот пару наблюдений маркетолога от его посещения.
Забавно, но банк с хорошими депозитными ставками не выдерживает конкуренции по валюте, и так далее и тому подобное… Конечно, тут играет роль тот факт, что один банк не может быть выгодным клиенту во всем и, занижая свою маржу по одной услуге, не может делать этого по всем. Расчет на то, что клиент, привлеченный условиями якорной услуги, поленится идти к соседям и совершит и попутную более дорогую операцию. Но мне, например, уже мало и двух, и трех операций. И переплачивать каждый раз не хочется. И ведь можно зайти в соседнюю дверь…
Клиент ждет от банка комплексных решений, но либо получает что-то по завышенной цене, либо вынужден ходить по соседним офисам. Это можно делать, если живешь на столичной банковской улице, но в регионах такое не доступно. Но, по крайней мере, банки в крупных городах должны обратить на комплексную конкуренцию более пристальное внимание.
И еще, что бросается в глаза – это возрастное помолодение операционистов. Да, молодежь – это будущее. В Америке, например, где в среде банковских консультантов существенная доля людей более взрослых (более квалифицированных, более соответствующих возрасту наиболее выгодных целевых групп, более вызывающих у тех доверие), сейчас молодеет контингент клиентуры и те вынуждены омолаживать состав консультантов.
В РФ же изначально операционисты и консультанты были весьма молоды (зачастую вчерашние студенты). Но, учитывая более поздние современные сроки взросления, это, похоже, начинает превращаться в некоторую проблему. Банк не может выглядеть как «детский сад». Я, конечно, утрирую ситуацию, но на это тоже стоит, на мой взгляд, обратить внимание, если есть желание быть более конкурентоспособным. Тут должен быть здоровый баланс.
И еще один замеченный FAQ - при попытке побольше узнать про условия нужной (тем паче если низкомаржинальной для банка) операции, часто звучит дурацкий вопрос: А Вы клиент нашего банка? Типа у меня KPI другой, а я время с вами трачу... Да я вот сделку совершу и стану вашим клиентом, а, глядишь, понравится и чемодан занесу. А так получается взаимно - Давай! До свидания!
Комментарии 14
1.Тетушка операционист у меня вызывает меньше доверия т.к. наверняка ее институт, это стаж в Сбербанке 25 лет и соответственно зашеренный взгляд на новые технологии. Как правило, более взрослый операционист и более медлительный.
Личный опыт, я сталкиваюсь с кассирами, средний возраст от 40 лет, очень часто наблюдаю, что когда ты заходишь в абсолютно пустое отделение и заходишь в кассу, то кассир не замечая тебя
а) считает валюту
б) упаковывает в резинку деньги
в) перекладывает бумажки.
Ты стоишь как дурак и не знаешь, что делать, ждешь, и тут она снисходит до вопроса - чего вам? Да это и ее работа тоже, но не когда стоит клиент! Делаю вывод. Более молодые кассиру более шустрые.
2.Это ни операционисты молодеют в Банках, это мы стареем уже работает 1994 год, я уже в 5 класс пошел )) Думаешь так этож дети, но я тоже в 18 пошел работать в банк )
1. по «тетушке-операционисту» - согласен, могут быть проблемы по новым технологиям. Есть еще аспект мотивации: почему молодой быстро бегает? – не только потому что молодой, а еще потому что меньше платят и хочет вырасти до большего. Почему возрастной кассир медлительный – может быть тоже недостаточно мотивации…
2. 30-40 лет - самый возраст для банкира. Из зарплаты и функционала операциониста такие уже вырастают. Предлагаю в качестве креатива введение в банках – этакой должности «советника-решалы» или «боцмана». С нормальной зарплатой и высокой квалификацией.
Но даже Тинькоф попадает, когда нанимает агентов (DSA), я у Тинькова читал, что некоторые агенты не только, не продают, а еще и хамят при продажах. И конечно все думают на банк.
Мне кажется рискованный путь, так как всем не угодить и начнется, менеджер по вероисповиданию и меньшинства просунтся и феменистки и прочие личности, не проще ко всем, но человеческий подход
А всем - человеческий подход... Я за, но это идеал, утопия...
А вот таргетирование под узкие сегменты клиентов - это реалии для развития.
в Америке поняли, что расти вширь - этому есть предел, вглубь - больше перспектив... это просто мы еще с вами не доехали до этой темы...
Было бы, куда уходить вглубь ушли бы, но в регионах нет POS – транзакций (нет эквайринга), смысл мне делать таргет на регионы, если у меня все в кеше сидят. Но будущие за узким сегментом, верю
Я карточку завел и начал пользоваться, когда решил, что пусть на остаток счета капает какой-то процент, чем ничего.
А вторую, когда Ашан стал карты принимать. Взял где процент с покупок идет на телефон
Тут как с женщинами -- идеала просто и банально не существует. У разных банков разные модели, а значит и разные "цены" на "продукты". Каждый выбирает сам либо бегать по всем "магазинам", либо не заморачиваться и брать все в одном...
Касательно возраста... Толстые тетки 40-60 лет очевидный моветон и "совок", более-менее стройные + компетентные меня устроят. Юные, но компетентные независимо от пола тоже. Kheujt дело что сплошь и рядом махровая некомпетентность когда "продукт" предлагают, а спрашиваешь чуть подробнее и "ни бэ ни мэ". Аргументируют тоже из рук вон плохо. Им всем тупо плевать что нужно клиенту, их задача "продать"
Им бы всем Карнеги почитать и описания своих же собственных "продуктов"....