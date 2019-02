Кейс 20: Пластическая хирургия и рекламный прием before & after

«Вы получаете кредит – платит по нему совсем другой человек» - так звучит слоган рекламы кредитов на пластическую хирургию в Турции от банка Fortis. В ней использован классический прием с выгодным для рекламодателя сравнением. Кампания имела место в июне 2009 года. Но не все остались ей довольны – критика касалась того, что под действием рекламы девушки могли идти на неоправданные действия по изменению внешности. Вообще тема женской внешности популярна в банковской рекламе, особенно когда продукты имеют гендерный аспект.«Ничто не делает женщину выглядящей на миллион баксов, как миллион баксов» - так гласит рекламный текст проекта Women &Co от Ситибанка, призванный научить женщин не тратить, а сберегать и инвестировать.А вот пример с темой пластической хирургии, призванный подчеркнуть противопоставление: «Вы очень зависимы» - «Независимый банкинг от Insinger Beaufort».Ну и еще одна иллюстрация использования приема before & after. В рекламе wealth management индийского ING показано как с ростом благосостояния клиента банка растет его упитанность…