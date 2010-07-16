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Кейс 20: Пластическая хирургия и рекламный прием before & after

16.07.2010 13:11 3 4 845 просмотров
«Вы получаете кредит – платит по нему совсем другой человек» - так звучит слоган рекламы кредитов на пластическую хирургию в Турции от банка Fortis. В ней использован классический прием с выгодным для рекламодателя сравнением.



Кампания имела место в июне 2009 года. Но не все остались ей довольны – критика касалась того, что под действием рекламы девушки могли идти на неоправданные действия по изменению внешности. Вообще тема женской внешности популярна в банковской рекламе, особенно когда продукты имеют гендерный аспект.

«Ничто не делает женщину выглядящей на миллион баксов, как миллион баксов» - так гласит рекламный текст проекта Women &Co от Ситибанка, призванный научить женщин не тратить, а сберегать и инвестировать.


А вот пример с темой пластической хирургии, призванный подчеркнуть противопоставление: «Вы очень зависимы» - «Независимый банкинг от Insinger Beaufort».


Ну и еще одна иллюстрация использования приема before & after. В рекламе wealth management индийского ING показано как с ростом благосостояния клиента банка растет его упитанность…

Комментарии 3

@mike  (@mike)
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Наши дамы на рекламу ING не повелись бы ни в коем случае smile:)

Есть и ещё один международный момент: в странах, где письмо происходит справа налево, персонажи "до" и "после" должны располагаться так, чтобы эволюция происходила в том же направлении, что и читается текст, т.е. "до" - справа, "после" - слева. Впрочем, в сабжевой рекламе мы видим английский текст, написанный по привычному нам варианту - слева направо, так что этот комментарий в данном примере неприменим. Хотя, рассматривая забугорную рекламу, забывать о такой особенности нельзя.

@.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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Классный кейс!

Гендерный характер рекламы, нацеленность на женщин, эта тенденция сегодня все больше набирает обороты.
Машины, сигареты, вот теперь еще и кредиты под оберткой wellness — для женщин.

Это эмансипация или какая-то иная тенденция?
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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Кстати в Индии, родине современного микрокредита, 90% людей, пользующихся им — женщины.
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