Кейс 20: Пластическая хирургия и рекламный прием before & after

«Вы получаете кредит – платит по нему совсем другой человек» - так звучит слоган рекламы кредитов на пластическую хирургию в Турции от банка Fortis. В ней использован классический прием с выгодным для рекламодателя сравнением.
Кампания имела место в июне 2009 года. Но не все остались ей довольны – критика касалась того, что под действием рекламы девушки могли идти на неоправданные действия по изменению внешности. Вообще тема женской внешности популярна в банковской рекламе, особенно когда продукты имеют гендерный аспект.
«Ничто не делает женщину выглядящей на миллион баксов, как миллион баксов» - так гласит рекламный текст проекта Women &Co от Ситибанка, призванный научить женщин не тратить, а сберегать и инвестировать.
А вот пример с темой пластической хирургии, призванный подчеркнуть противопоставление: «Вы очень зависимы» - «Независимый банкинг от Insinger Beaufort».
Ну и еще одна иллюстрация использования приема before & after. В рекламе wealth management индийского ING показано как с ростом благосостояния клиента банка растет его упитанность…
Комментарии 3
Есть и ещё один международный момент: в странах, где письмо происходит справа налево, персонажи "до" и "после" должны располагаться так, чтобы эволюция происходила в том же направлении, что и читается текст, т.е. "до" - справа, "после" - слева. Впрочем, в сабжевой рекламе мы видим английский текст, написанный по привычному нам варианту - слева направо, так что этот комментарий в данном примере неприменим. Хотя, рассматривая забугорную рекламу, забывать о такой особенности нельзя.
@.
Гендерный характер рекламы, нацеленность на женщин, эта тенденция сегодня все больше набирает обороты.
Машины, сигареты, вот теперь еще и кредиты под оберткой wellness — для женщин.
Это эмансипация или какая-то иная тенденция?