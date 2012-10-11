Если на вас наделала птица или чешется ладонь – это к рекламе МТС Банка

Новичок среди банков, принадлежащий МТС, стартовал с фееричной рекламы, сразу заявив о своих претензиях на внимание. Первые три ролика сражают своей яркой эмоцией. Под вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» люди делятся своими сокровенными желаниями, у них к деньгам чешутся ладони и сверху их отмечают своим… вниманием птицы.
МТС - теперь еще и банк, в первом ролике рассказывает об исполнении желаний с помощью банковской карты. Девушка выбирает украшение и мечтает поразить всех «черным платьем с открытой спиной»; один муж, купивший жене билеты на оперу в Ла Скала, а второй – машину, предвкушают зависть друзей; дедушка покупает внуку «сабвувер», а внучка дедушке - газонокосилку;
Люблю такую рекламу с «двойным дном» креатива. Красиво и небанально показана не только реализация какой-то мечты с помощью банковского продукта, а также различные потенциальные ЦГ клиентов. Но и более того – эффект от реализации мечты, эмоция. Это отличный пример одновременного имиджевого и продуктового (продающего) месседжа. Респект коллегам из маркетинга МТС Банка и агентства BBDO Moscow. Ролик снимал режиссер Саймон Ладефогед (Simon Ladefoged), который работает над рекламными кампаниями для крупнейших мировых брендов, таких как Canon, Chevrolet, Skoda, Telenor. Федеральные телеканалы будут транслировать ролик до середины октября. Также коммуникация будет поддержана в прессе и Интернете.
А вслед первому подготовлены еще два ролика о приметах к деньгам. Не менее, если не более, эмоциональные. Про отметку сверху от птичек…
…и про чешущиеся ладони версия 1 и версия 2 (отличаются набором чешущихся)
Все это под волшебную музыку того же Штрауса, с вкраплениями юмора… Добро пожаловать!
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