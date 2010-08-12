Кейс 32: Инновационная реклама – направление 3D

После «Аватара» о формате 3D заговорили особенно громко. Из игрушки она превращается в модную и массовую технологию. В рекламе этот формат уже был известен, но получил теперь новый импульс. Банки и финансовые компании не остаются в стороне…
До сих пор храню первые «объемные» открытки и календари 70-х годов с подмигивающими японками. Потом появились первые стереоскопические фильмы, системы объемной компьютерной графики и анимации (мультики студии Пиксар)… Объем, безусловно, куда интереснее плоского формата, но технологии не позволяли делать это качественно, дешево и массово.
Прогрессивные рекламщики уловили интересное направление. В наружке появились объемные билборды и асфальтные рисунки-иллюзии, в печати – «объемные» (стереоскопические) рекламные макеты, в Интернете – объемные баннеры и анимация.
Банком, решившимся на 3D-рекламу в полиграфии, стал самарский банк «Солидарность». Агентство «Генеральная Линия» разработала для банка годовой отчет с иллюстрациями со стереоэффектом. К отчету прилагались очки. Биг идея заключалась в том, что в конце 2008г. произошло слияние банка «Солидарность» с «ПотенциалБанк». Их фирменные цвета – красный и синий – совпадали с цветами очков, которые в совокупности давали объемный взгляд на годовой итог этого слияния. Этот годовой отчет вошел в шорт-лист международного фестиваля рекламы AdStars-2010 в корейском Пусане, который пройдет в конце августа.
С видео-рекламой оказалось сложнее, но появлением 3D оборудования для съемок и видеотрансляции вопрос был снят. В финансовой среде первооткрывателем стала Visa – в феврале 2010 в нью-йоркском метро появилась реклама, приуроченная к Олимпиаде в Ванкувере. На плазменном экране демонстрировались 3D-ролики, желающим раздавались очки.
Теперь появились 3D-кинотеатры, телевизоры, очки скоро будут у всех. Реклама в 3D набирает обороты. Кто станет первым банком, решившимся на такое?
Между тем технологии идут еще дальше вперед – скоро появятся 3D-мониторы, не требующие наличия специальных очков. Уже на подходе 4D и даже 5D форматы…
Комментарии 13
Они же, кстати, сейчас вводят относительно новый вид рекламы в Мск с помощью пленок обратной проекции, тем самым устраняя с рынка рекламы экраны и плазмы.
Тем более, в вышеобозначенном случае идет использование пленок 3М, а лучше и качественнее, чем они, пленки никто не делает. Конечно, дороже чем всякие Oracal и т.п., но качество и функциональность того стоят.
пападворники? Асфальт-то чужой. Поди тупо отдерут и плакали наши денюжки.
Ее ник - osapavlova
вот чего я себе недавно заказал и сделал, отличный заменитель банальным следам на пути к офису или магазину
в реальности купюру от настоящей не отличишь.
только клеить такие лучше так, чтобы они находились под присмотром охраны, ибо сразу возникает множество желающих отодрать себе))