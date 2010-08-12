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Кейс 32: Инновационная реклама – направление 3D

12.08.2010 17:54 13 3 353 просмотра
После «Аватара» о формате 3D заговорили особенно громко. Из игрушки она превращается в модную и массовую технологию. В рекламе этот формат уже был известен, но получил теперь новый импульс. Банки и финансовые компании не остаются в стороне…

До сих пор храню первые «объемные» открытки и календари 70-х годов с подмигивающими японками. Потом появились первые стереоскопические фильмы, системы объемной компьютерной графики и анимации (мультики студии Пиксар)… Объем, безусловно, куда интереснее плоского формата, но технологии не позволяли делать это качественно, дешево и массово.

Прогрессивные рекламщики уловили интересное направление. В наружке появились объемные билборды и асфальтные рисунки-иллюзии, в печати – «объемные» (стереоскопические) рекламные макеты, в Интернете – объемные баннеры и анимация.


Банком, решившимся на 3D-рекламу в полиграфии, стал самарский банк «Солидарность». Агентство «Генеральная Линия» разработала для банка годовой отчет с иллюстрациями со стереоэффектом. К отчету прилагались очки. Биг идея заключалась в том, что в конце 2008г. произошло слияние банка «Солидарность» с «ПотенциалБанк». Их фирменные цвета – красный и синий – совпадали с цветами очков, которые в совокупности давали объемный взгляд на годовой итог этого слияния. Этот годовой отчет вошел в шорт-лист международного фестиваля рекламы AdStars-2010 в корейском Пусане, который пройдет в конце августа.


С видео-рекламой оказалось сложнее, но появлением 3D оборудования для съемок и видеотрансляции вопрос был снят. В финансовой среде первооткрывателем стала Visa – в феврале 2010 в нью-йоркском метро появилась реклама, приуроченная к Олимпиаде в Ванкувере. На плазменном экране демонстрировались 3D-ролики, желающим раздавались очки.



Теперь появились 3D-кинотеатры, телевизоры, очки скоро будут у всех. Реклама в 3D набирает обороты. Кто станет первым банком, решившимся на такое?

Между тем технологии идут еще дальше вперед – скоро появятся 3D-мониторы, не требующие наличия специальных очков. Уже на подходе 4D и даже 5D форматы…

Комментарии 13

Алексей Малов  (AlekceyM)
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Первое фото очень понравилось. Жаль в Москве такие шедевры мало кто рисует. Зато знаю отличных ребят, кто клеет такие рисунки на асфальт. (с помощью пленок 3М, вот ссылка кому интересно: www.lenta-snail.com)
Они же, кстати, сейчас вводят относительно новый вид рекламы в Мск с помощью пленок обратной проекции, тем самым устраняя с рынка рекламы экраны и плазмы.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Алексей, спасибо за ссылку. Как раз может пригодиться для оборудования нового офиса как альтернатива диодному экрану.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Вадим, всегда пожалуйста smile:) Я сам в PR-технологиях уже более 4 лет, и всегда интересуюсь новинками на рынке рекламных материалов. Ибо для успешного продвижения бренда надо идти не в ногу со временем, а на шаг впереди.
Тем более, в вышеобозначенном случае идет использование пленок 3М, а лучше и качественнее, чем они, пленки никто не делает. Конечно, дороже чем всякие Oracal и т.п., но качество и функциональность того стоят.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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С пленками на асфальте идея богатая. Но интересно, что скажет папа дворники? Асфальт-то чужой. Поди тупо отдерут и плакали наши денюжки. smile:cry:
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
На самом деле ситуация с рекламой на асфальте очень неоднозначна. До сих пор не могут определиться с законом ее регулирующим. Но ситуацию с неопределенностью закона не считаю поводом для самовольного размещения рекламы на асфальте, а посему необходимо согласовывать с собственником (с администрацией или владельцем здания, которому принадлежит территория). Ну а после согласования уже никакие дворники не страшны smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Нашел художницу, которая делает такие макеты. Не такое это и дорогое удовольствие, как выяснилось. Но поговорив с компаньонами, решили, что для нашего бизнеса - это неформат. Хотя мне идея очень понравилась.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Сергей дайте контакт художницы тогда мне, уж очень сейчас актуально.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Кстати, в порядке расширения кругозора хочу узнать, а сколько стоит печать на пленке таких картинок? Звонить никуда не хочу. Спрашиваю, вдруг вы в курсе. smile:shuffle:
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Печать стоит не дорого, от 600 до 900р за квадратный метр, я в ЛЕНТЕ печатал по 700р. А вот сама пленка для асфальта стоит дороже - примерно 4300 за погонный метр (1.22м на 1м).
Алексей Малов  (AlekceyM)
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вот чего я себе недавно заказал и сделал, отличный заменитель банальным следам на пути к офису или магазину
Алексей Малов  (AlekceyM)
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фото получились не айс((
в реальности купюру от настоящей не отличишь.
только клеить такие лучше так, чтобы они находились под присмотром охраны, ибо сразу возникает множество желающих отодрать себе))
Георгий Дорохов  (Netmould)
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Я конечно может скажу сейчас ересь smile:). Но мне, как человеку, далекому от PR технологий, больше понятна реклама для целевой аудитории (ну или просто раскрутка бренда, призванная повысить узнаваемость). А вот такая, "статусная" реклама, по-моему нужна отчасти для рекламы рекламного агенства, и уж потом - для рекламы банка.
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