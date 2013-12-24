Какой же новый год без елки, шампанского, мандаринов, салата оливье, бани и «Иронии судьбы». И какой банк без рекламы в 4-м завершающем квартале.
Восточный – Ирония судьбы
Знакомая музыка, знакомые образы в меховых шапках… Ролик >>
Западный – Девушка без адреса
Вот и еще реклама, связанная с фильмами Эльдара Рязанова. Конечно, нынешняя молодежь может и не знать эту артистку, но пенсионеры уж точно помнят Катю Иванову из комедии «Девушка без адреса». Сыграла ее Светлана Карпинская. Ролик >>
Мастер-Банк и Нурибанк – Иван Охлобыстин
Банка уже нет, а реклама осталась – ролик с Иваном Охлобыстиным активно показывали по ТВ в качестве иллюстрации к печальным новостям. Надеемся, что Иван успел получить гонорар. Ролик >>
А вот автору этого ролика Мастер-Банка не повезло – ему не успели заплатить за работу. В качестве крика души он даже написал мне в блог: «Как вы думаете есть ли шанс продать ролик другим людям?» Ролик >>
Ну, а Охлобыстин без работы не останется, пока не кончатся банки, на крайний случай они есть и за пределами России, как, например, Нурбанк в Казахстане. Деньги - не шлаки...
Охлобыстин лечит за кредит.>>
А тут девушка в кабинете хотела больше…>>
Каспи банк и Антонио Бандерас
А вот опять Казахстан и известный актер – да не какой-нибудь, а Зорро, работающий менеджером банка в поте лица. Дело доходило до обморока… у впечатлительных клиенток. Ролик >>
Банк Москвы – По-быстренькому
Банк Москвы обошелся без знаменитостей. В кастинге на роли в рекламе приняли участие 60 балерин, 82 музыканта, 8 дирижеров, 100 актеров театра и кино. В результате актер, сыгравший в ролике «Балет» дирижера - практически клон голливудской звезды Кристофера Уокена. Так зачем платить больше? Ролик >>
А вот роль представителя банка сыграл… член правления банка Владимир Верхошинский. Ролик >>
Кстати, тренер по фитнесу сильно смахивает на «сепербизона» из классической рекламы Рондо, которого тоже просили потренироваться. Ролик >>
БОНУС: ФиаБанк – ВИАгра
И еще о звездах и теме корпоративов. Президент России попросил сотрудников госкомпаний гулять на свои, а это не те бюджеты. Придется приглашать артистов поскромнее.
Вот, например, прошлогодний пародийный предновогодний ролик ФиаБанка. Чем сотрудницы банка не лучше нового состава ВИАгры?
С Наступающим Всех!!!
(Продолжение - о новогодних корпоративах и подарках - следует)…
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