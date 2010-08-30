Кейс 34: Осторожно, Твиттер!

Твиттер – модный сейчас сервис микроблоггинга. Им пользуются обычные обыватели, знаменитости и продвинутые пользователи. Привлек он интерес и компаний в качестве возможного инструмента маркетинга. Пока одни уже тестируют его, другие – присматриваются. Этим уже успели воспользоваться твитто-сквоттеры (с). Твит-эккаунт с названием вашего банка уже может быть занят и даже, возможно, там уже что-то публикуется без вашего ведома…
О Твитере, как инструменте маркетинга, мы еще поговорим. Хотя многие уже называют его бессмысленной искусственно раздутой пустышкой – этакой очередной «проблемой 2000» и «свиным (птичьим) гриппом». Сейчас он охватил миллионы пользователей, что, естественно приковало внимание маркетологов, в том числе банковских. На Западе свои твиты есть у целого ряда банков. Вот, например, твит Ситибанка:
У нас одним из первооткрывателей был банк ТКС-кредитные системы.
Есть эккаунты у ВУЗ-банка, Альфа-клика.
Пока это маркетинговые эксперименты, эффект не очень понятен, разве что можно лишний раз попиариться. Но появился еще один эффект – вред от так называемых лжеэккаунтов. Ушлые «твитто-сквотеры» заводят экаунты с именами известных компаний, транслируют туда, что вздумается. Хорошо, если просто там идет зеркальный экспорт заголовков новостей с ленты вашего сайта, управляемый ботом. Хуже, если там происходит некое «творчество» ради фана, накрутки траффика, корысти или просто во вред вашей репутации.
Рекомендую провести «разведку» - набрать все возможные варианты написания возможного вашего эккаунта:
twitter.com/названиебанка
twitter.com/название_банка
twitter.com/названиебанка_ру
и т.д.
Если эккаунт занят и он либо информационно пуст, либо нейтрален для вас, то, возможно, вам предложат этот твит вести или переуступить на коммерческой основе. Если вам не понравится увиденное, то придется прилагать усилия для прекращения этого безобразия…
Если вам повезло, и эккаунт свободен, то рекомендую его занять – так, на всякий случай, может и пригодится… Что с ним можно потом делать – поговорим отдельно.
Комментарии 8
В нем зарегистрированы и ведут общение не только вузы, банки, фирмы, но и политики, звезды и т.д.
Причем приобретают популярность не только подлинные аккаунты, но в том числе так называемые анти-твиттеры:
к примеру к всем известному тви аккаунту нашего пРЕзидента http://twitter.com/kremlinrussia существует фейковый аккунт уже пЕРзидента http://twitter.com/kermlinrussia , где зеркально на саркастичный манер постятся твиты оригинального аккаунта.
Конечно же в этой сети присутствует большое количество ботов, так как зарегистрироваться в системе ничего не стоит.
По поводу сквоттеров:
Как показывает опыт, можно достаточно быстро вернуть себе твиттер-аккаунт, просто отправив в саппорт жалобу с указанием торговой марки или другой интеллектуальной собственности, право на которую нарушено, принадлежащей компании и сканов документов, подтверждающих этот факт. Мало найдется кибер-сквоттеров, которые будет противостоять закону. Их стратегия направлена.
Но чтобы избежать подобных проблем, действительно, лучше подстраховаться.
Сквоттеры не желают биться за громкие и известные имена до конца, они больше рассчитывают на фортуну.
- Доктор, меня преследуют 100 фолловеров!
- Да у вас, батенька, твиттер!
Стратегия поддержки эккаунта в Твиттере нужна.
Причем могут быть варианты - есть десяток разных форматов, что можно там делать.
Можно использовать и как канал общения с клиентами.
А можно просто присутствовать и многозначительно молчать - это тоже стратегия.
Если в вашем Твиттер-акккаунте есть буква l (английская эль), зарегистируйте на всякий случай такой же аккаунт с большой буквой I (английская ай). Иначе рискуете в один прекрасный день получить двойника, который, к примеру, начнет писать гадости вашим знакомым. А они будут думать, что это вы. Недолго, но все равно неприятно.
После одной сегодняшней истории я (правильный аккаунт http://twitter.com/oleganisimov) зарегистрировал еще один: http://twitter.com/oIeganisimov.
Выглядят почти одинаково, но разные. Во втором аккаунте жизни никакой не будет, но и использовать его никто не сможет.
На мой взгляд, это косяк Твиттера.
LJ, например, не позволяет крупные буквы в урлах.
В Твиттере, кстати, на каждый электронный адрес можно зарегистрировать только один аккаунт.
Вчера многим предложили скачать эту книгу бесплатно!
Шварценеггеру, который прокатился в московском метро и выложил это в Твиттере, "повезло" аж несколько раз...
Интересно, а Медведеву этот клон написал или побоялся?