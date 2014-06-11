В преддверии чемпионатов мира по футболу, зашкаливающий интерес к ним стараются использовать и банковские маркетологи. Вот самый свежий пример – рекламным лицом ФК «Открытие» стал Криштиану Рональду.
Телереклама «Открытия» с участием Рональду будет демонстрироваться несколько раз в течение каждой игры, что позволит максимально широко охватить целевую аудиторию и тем самым повысить узнаваемость бренда. Ролики озвучивал известный российский спортивный комментатор Василий Уткин. По информации «Открытия», «Соглашение с Криштиану Роналду предусматривает эксклюзивное использование его образа на территории России». Значит рекламу шампуня против перхоти мы не увидим? Зато будет еще реклама банка в сети Интернет, на радио, в наружке и полиграфии.
Ролики «Открытия» мы скоро увидим – открытие чемпионата 12 июня.
А пока посмотрите, как Криштиану рекламирует много лет португальский банк Banco Espírito Santo. За 10 лет изменился его имидж, сменялись клубы, за которые он играл…
А это кому интересно подборка банковских роликов с Рональду прошлых лет:
Первая 10 лет назад – какой он зелененький был…
2009 год. Роналдо в этой рекламе спел хит Amor Mio, который известен в исполнении Хулио Иглесиаса.
2011 год
2012 год
2013 года. Пробежка двух Рональдо
2014 год с актрисой Ритой Бланко (Доной Инерцией)
2010 год. Как раз прошлый ЧМ по футболу. Португалия там проиграла в 1\8 испанцам…
Не придется ли в этот раз в 1\8 с португальцами и Криштиану играть сборной России?
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