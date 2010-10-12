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Кейс 45: Круче Тарантино оказался… Крутой. Игорь Крутой

12.10.2010 17:19 1 2 484 просмотра
Один из предшествующих кейсов про новый ролик ВТБ24 я назвал "Круче Дапкунайте только Тарантино"...
В октябре вышел новый ролик этого банка с продюсером и композитором Игорем Крутым. Не Тарантино, но тоже солидно.

Имиджи с Крутым появились на сайте ВТБ24.



На федеральных каналах пошел ролик со слоганом «Все решаемо». Крутой, получив Золотую карту, выходит из банка. Едет по Тверской, стоит на светофоре и видит проезжающий кабриолет с новобрачными («Начать новую жизнь» - кстати, зажигается зеленый свет). Проезжает мимо заселяющейся в новый дом семьи («Переехать в новый дом»). Едет, похоже, уже по третьему кольцу. Заходит в музыкальный магазин – там группа молодых музыкантов на последние (или первые) деньги покупает инструменты («Купить то, о чем давно мечтал»).







Маркетологам банка и рекламному агентству можно поставить в заслугу то, как они сделали ролик таким многогранным по месседжу. Сразу несколько разных целевых групп по возрасту и социальному статусу и продуктов в одном флаконе. Номинация на лучшую рекламу октября.

P.S.: Ролик с Ингеборгой Дапкунайтой номинировался у нас в сентябре и тоже продолжает ротироваться.
Кстати, оказывается, Ингеборга не первый раз в банковской рекламе и имеет опыт рекламы Банка Москвы в 2006 году.



Комментарии 1

Максим Белугин  (Белугин)
#
ВТБ 24 действительно качественный рекламный продукт.
Правда, шедевром я по-прежнему считаю рекламу банка империал. Жаль банка нет.
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