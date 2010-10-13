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Кейс 46: Мат в рекламе

13.10.2010 18:44 6 3 762 просмотра
Нет, это не о том, что вы могли подумать. Речь идет о шахматах. Умная игра, образ которой можно интересно обыгрывать в рекламе. Но у кого-то это получается, у кого-то нет…

Банк HSBC, получивший нашу оценку лучшей рекламы в сентябре, в октябре начал активно рекламировать свои ипотечные кредиты с помощью макета с изображением шахмат. Эхо-фраза гласит, что эти кредиты «Отличаются. В лучшую сторону». На картинке белый король в окружении пяти черных пешек. Захотелось разобрать рекламу-партию: чья сторона лучше, белых или черных? Помните, раньше такие задачки публиковали в журналах рядом с кроссвордами?



Итак, судя по всему, на картинке эндшпиль: малое число фигур, король активен, возрастающая роль пешек. При этом окончание пешечное: задача противника – получить проходную пешку и пробиться в ферзи. Король противника часто попадает в цугцванг и все заканчивается матом. Здесь на картинке черные пешки выстроились «свиньей», и король, похоже под боем…

Рекламщики, наверное, имели в виду под отличием в лучшую сторону преимущество белого над черным, короля над пешками, но упустили из виду, что в шахматах по позиции это не всегда так.

Заканчивая разбор этого кейса, попробуйте решить еще одну задачку: сколько логических ходов Вам требуется, чтобы связать ипотеку (кредит) с шахматами?

А, вот еще несколько примеров, использования шахмат в финансовой рекламе. Удачных – неудачных, судите сами.





А мне лично нравится реклама «Банк, в котором есть жизнь» с черной пантерой. Очень стильно.



Вообще самое удачное использование шахмат в финансовой рекламе я видел у одной страховой компании. Сами макеты были маленькие и невзрачные, но вот идея… В качестве иллюстрации использовались доски с реальными розыгрышами так называемых закрытых дебютов: защита Грюнфельда, защита Каро-Канн. И параллельно речь шла о страховой защите. Супер!

Комментарии 6

iamvs  (iamvs)
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Финансовой рекламе от шахматных сюжетов лучше держаться подальше. Россия уже не является страной высокой шахматной культуры. Большинство россиян играют в шахматы на уровне Остапа Бендера. И уровень шахматной грамотности на два порядка ниже грамотности финансовой.
1. Вряд ли возможно удачно обыграть ассоциацию страховой защиты и защиты шахматной. Шахматы игра, и игра добрая. Защита шахматная- игрушечная, несерьезная.
2. "Шахматная" ипотека- скорее отпугнет. Породит впечатления мудрености, сложных правил, гамбитов на каждом шагу. Большинство людей идут в банки заключать сделки. Не так уж много желающих играть с банками в игры.
3. Инвестиционные компании в лучшем положении- все-таки, они имеют дело с игроками. Но, в этом случае, идеи карточных и прочих азартных игр будут посильнее шахматных. Так стоит ли ломать шахматные копья?
Настоящих шахматистов на рекламной мякине не проведешь- им подавай наилучшие условия. Они все просчитают. Оптимальные проценты, минимальные комиссии... А нешахматисты этой игры инстинктивно боятся. Современный россиянин скорее начнет осваивать дайвинг и горные лыжи, чем шахматы.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Спасибо, очень интересный комментарий!
Пенсионер  (Пенсионер)
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Недавно два банка судились из-за капусты. Интересно эти будут судиться из-за шахмат?
joys  (joys)
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Банки нет, но Илюмжинов или два К вполне могут с банками.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Мое мнение такое: выбор шахмат не совсем удачен для рекламы банков, ибо мне, как быдлу, работающему целыми днями в офисе и выходные проводящему с друзьями и близкими мне людьми, насрать на шахматы. (сорри smile:) )
Давайте посмотрим по-другому: я человек (вот это открытие!), и целыми днями торчу в офисе. Далее, пришли выходные. Мне необходим отдых и уют. На это и необходимо играть. Пусть банк поможет мне ощущать стабильность и уют, пусть он мне помогает своими кредитными программами организовывать достойный отдых и времяпровождение. Я хочу от банка сострадания и соучастия в моей жизни, я хочу видеть в нем ПЕРВОГО при необходимости финансовой помощи и выручки.
Есть такое распространенное мнение: хочешь потерять друга - займи ему денег. Я же хочу видеть в банке такого друга, которого я никогда не потеряю, вне зависимости займу ли я ему (сделаю вклад) или он (возьму кредит). Именно такими друзьями с банком я и хочу стать. (кстати неплохая философия для очередной рекламной кампании:) )
И напоследок, хочу рассказать историю про шахматы:
Давным-давно, во время рождения и процветания востока, когда Европа еще гадила в свои доспехи, в средней Азии жил мудрый султан. Он был очень умен и праведно правил свои султанатом. Человек этот был гениален во всем, к тому же, отлично играл в шахматы.
Но была еще одна игра, приковывающее его внимание - нарды. И однажды один из мудрецов спросил его:
- О, великий султан ты гениален и умен, ты великий шахматный игрок. Скажи мне, зачем ты играешь в нарды, ведь в великой шахматной игре ты не имеешь равных?
- Мудрец, - ответил султан. - Ты несомненно прав. Но шахматы растят в человеке гордыню, в нардах же, ты понимаешь кто на самом деле в этом мире хозяин.
joys  (joys)
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Цитата
ибо мне, как быдлу, работающему целыми днями в офисе

В народе вы зовётесь офисным планктоном, да и работающему стоило в кавычки поставить. smile;)
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