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Кейс 50: Глокая куздра штеко будланула Мистера Фримена

28.10.2010 17:27 6 5 069 просмотров
Mr. Freeman – мультяшный Интернет-персонаж, появившийся в сети в сентябре 2009г. - злобный философ-циник, ненавидящий офисный планктон. Тем и завоевал бешеную популярность. Спустя год его успех решила использовать в своей рекламе Финэкспертиза.

Правда, в ней появился не сам Мр.Фримен, а похожий на него внешне и по характеру Мр.Финик с розовыми очками – песочными часами в тон фирменному знаку Финэкспертизы. При этом Мр.Финик отстроен на более старшую аудиторию управленцев. Ролики (две серии, нарезанные на более мелкие части) пошли по телевидению, в Интернете, появился баннер с надписью: "Это не больно. Кликни меня". В роликах Мр.Финик заявляет: «ФинЭкспертиза - глокая куздра* российского бизнеса, прикинулась мной». Тем самым родилась дополнительная вирусная интрига о взаимоотношениях Мр.Фримена и Мр.Финика…



*) см. популярный экзерсис языковеда Щербы…
Ролики можно посмотреть здесь: серия 2 и серия 1

Многие удивлены такой маркетинговой смелости, считают рекламу слишком заумной, мрачной. Но, на мой взгляд, целевая группа интеллектуальный и ироничный посыл услышит и оценит, что прибавит обращений и клиентов. Плюс в плане имиджа у компании явно прибавится крутизны и узнаваемости, при условии, конечно, что это не плагиат…

глокая куздра dengiii

Номинант на лучшую финансовую рекламу октября.

Комментарии 6

iamvs  (iamvs)
#
Зачетная реклама. Шедевр не может быть плагиатом!
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
визуальная реклама с Мр.Фиником прошла мимо меня, но теперь я понял, почему рекламные слоганы ФЭ в часовых отбивках на Эхе Москва произнесются идиотским* голосом. Это видать и есть Мр.Финик.
___
* С точки зрения стиля деловой волны.

Ролики посмотрел - сделано сильно. Не удивлюсь, если сценарист/режиссер тот же.

Цитата
Но, на мой взгляд, целевая группа интеллектуальный и ироничный посыл услышит и оценит, что прибавит обращений и клиентов.

такая реклама не работает на прямые продажи. От такой рекламы можно было бы ожидать повышения узнаваемости бренда - да только демонстрации бренда в этих роликах считай и нет. Эту рекламу я бы не стал рассматривать как рекламу.
Akkella  (Akkella)
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Разве это шедевр?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Думаю, это можно и в Каннах показать.
Но надо понимать, что это не блокбастер, а авторское "кино", поэтому оценят не все. Но зато уж если оценят, то по достоинству...
Про Канны имел в виду рекламный фестиваль. Хотя Мр.Фримен, по-моему, брал призы и на кинофестивалях.
iamvs  (iamvs)
#
Конечно. Сам продукт может не нравиться, дело вкуса. Но автор идеи, сценария, пожалуй, гениален. Прочие участники создания мультика- как минимум, профессионалы высокого класса.
Меня, тоже, удивляет, что демонстрации бренда в роликах нет.
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Отличная вещь. smile:-)
Спасибо.
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