Популярные сообщения

Владимир Тихонов lordkaho Кредитная история в НБКИ, ОКБ, Equifax, бесплатно. Мою историю борьбы с двумя МФО выдавшими кому-то микрозайм по моим ПД многие читали. А теперь меня люди в ВК находят и просят помочь в аналогичных случаях. Вот, сегодня пытался помочь и нашел интересное. Помните, я запрашивал собственную кредитную историю в НБКИ за 450 рублей? А тут оказывается, что с сегодняшнего дня можно запрашивать истории два раза в год совсем бесплатно, почти моментально и идти никуда не надо. Единственное условие - наличие подтвержденной учетной записи Госуслуг, а она у меня таки есть. Итак, что делаем: 1. Идем на сайт https://person.nbki.ru, или https://ucbreport.ru, или https://online.equifax.ru. 2. Регистрируемся с использованием Госуслуг, на каждом сайте по своему, но в целом все понятно. 3. Нажимаем кнопочку "Получить КИ". 4. Profit! У нас свежая кредитная история. Получать ее бесплатно можно 2 раза в год. И этот способ действительно бесплатный. Не надо никуда ехать, не надо слать письма заверенные нотариусом или телеграммы заверенные почтой. 9

Владимир Тихонов lordkaho Микрозайм по вашим ПД. Результат. Не так давно, всего пол года назад, я писал о том как легко и просто получить долг. Неожиданно оформленный на вас микрозайм, исключительно по вашим ПД, без вашего присутствия, без оригинала паспорта, без ничего! Просто по ПД! Сегодня результат разборок, которые заняли пол года. Итак, ответ, что бы долго не тянуть: Читаемая версия картинки Последний абзац считаю просто шедевром. Потому как они прямо говорят - нам не нужен оригинал паспорта, нам не нужен даже ты со своей мордой и идентификацией. Мы выдаем кредит только по паспортным данным. Рассказать вам в скольких местах хранятся ваши ПД? Легко! Вот вы заказали шкаф у Иванова Ивана Ивановича, который маленький ИП и производит эти шкафы в сарае (сам заказывал несколько лет назад), у вас в договоре будут полные ваши ПД, с номером паспорта, с адресом... А потом Иван Иванович, т.к. договор исполнен, выкидывает эти бумажки в мусорку. Их находит бомж Василий, который передает их подельнику оформляющему такие вот микрокредиты и вы получаете долг в 100500 рублей. Читать далее 13

Владимир Тихонов lordkaho Еще о ПД, или береги ПД смолоду, или как взять заем не беря заем... Уж сколько нам открытий чудных... Постоянные читатели моего блога знают, как я люблю кредиты. Что бы об этой части современного финансового мира я не забыл, мир благополучно подкинул мне подлянку. И сейчас я плавно обтекаю от всего этого действа, а конца и краю ему не видно. Но давайте сначала. С пару месяцев назад мне начал звонить странный сотовый абонент. Женский голос произносил «Але, вы меня слышите?» и отключался. Что уже странно, потому я забил этот номер телефона в Яндексе, в котором как известно найдется все. Номер засвечен последние 3 дня как номер коллекторов, по типу "чистильщик" и это меня напрягло. Но я пока еще спокоен, пока не нервничаю и даже готов с ними поговорить. А дальше стало намного интересней, дальше поступил реальный звонок. Итак, примерно в 21 час вечера мне позвонило другое коллекторское агентство, с ними мы уже поговорили и выяснили, что по моим реальным паспортным данным, но с другими номерами телефона и другим адресом email (ну мы же понимаем, что адрес email регистрируется за минуту, а телефон купил бомж Василий с питерского вокзала) кто-то таки взял заем в МФО «Монеза» и сейчас я должен кучу бабла… Ок, дорогие мои, начинаем выяснять. Читать далее 8

Владимир Тихонов lordkaho Сколько стоят ваши паспортные данные? Ну, если вы курите? Аллоха, мой бледнолицый друг! Постоянные, временные и даже случайные читатели моего блога знают, что я люблю говорить о банках, любых в принципе банках, от трехлитровых и майонезных, до венгерских банок с огурцами, с широким горлышком, что бы голова за помидорами пролазила. Еще я люблю говорить о кредитах, разных, ну там «навязанный банком кредит, под 100500 процентов годовых с кабальными условиями, что всю жизнь не расплатиться, а уж как меня по почкам били, что бы я его взял» или «вот кредит, как заработать на нем денег». Сегодня я чего-то решил поговорить (написать) о другом. О ваших паспортных данных, внезапно, да? И о том, чего же они стоят? Более постоянные, чем временные читатели моего блога знают, что я существо уникальное, умеющее собирать на себя все глюки вокруг. Такова моя планида, карма, жестокая реальность. А уж как любопытное существо, я еще и лезу куда ни попадя, увеличивая количество экспириенса прям за грань. Потому я расскажу вам забавное. Читать далее 8

Владимир Тихонов lordkaho А уж удобно-то как! Знаете ли вы, что такое инновационность и технологичность? Любите ли вы эти понятия так как люблю их я? Хотите я вам про инновации и технологии чего-то новое расскажу? Не хотите? Ну и ладно, я все равно расскажу! Банки, это банки. Как мы помним из уроков церковно-приходской школы, ПТУ или ускоренных курсов кройки и шитья – банки бывают разные. Бывают, например, банки трехлитровые, для огурцов, для варенья, маленькие майонезные и с широким горлышком, что бы голова за помидорами пролазила. Но сегодня мы поговорим о самом технологичном и инновационном банке – Тинькофф. О банке Тинькофф рассказывать можно долго и много, зачастую даже интересно и со смыслом. Но сегодня я расскажу только об одном, конкретном эпизоде. Вот было раньше в банке Тинькофф неудобно. Прям до скрежета зубовного было неудобно, потому как дополнительную карту для третьего лица к своему счету можно было заказать и получить только самому владельцу. А по-другому – никак. Читать далее 9

Владимир Тихонов lordkaho Банки и ипотека, немного полезного. Еще раз – здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о ипотеке, ну и длительных кредитах в том числе. Так или иначе, но – существуют люди, занявшие у банка кучу денег лет эдак на 10 и выплачивающие их на данный момент. А знаете ли вы, что … томительная секунда ожидания … при снижении ставки рефинансирования или ключевой ставки ЦБ РФ, вы технически можете требовать от банка пересмотра вашей процентной ставки, что по ипотеке, что по кредиту? Как и почему это происходит? В целом у каждого банка по любому долгосрочному кредиту есть норма прибыли и она должна соблюдаться. Но – банк существо крупное, ему вот сейчас выплатить десяток миллионов и тут же снова взять их в долг – как почесаться. Потому в отличии от обычного физика банк может рефинансировать любой кредит, выданный им же, почти моментально. Из этого следует простое – если банк может рефинансировать ваш кредит в ЦБ, то он это сто процентов сделает, чтобы заработать чуть больше, как только снизится ключевая ставка. Читать далее 7

Владимир Тихонов lordkaho Банки и деградация. Буде сплин. Давайте сегодня поговорим о деградации? Мы уже знаем, что все клиенты, любых банков должны быть инфантильными идиотами, но сами-то банки? Они же вроде как должны оставаться тем лучиком света, тем маяком к которому стремятся страждущие? Должны. Но – все не так. Современный маркетинг, как я уже говорил – бессмысленный и беспощадный, современная схема построения бизнеса, вот здесь и сейчас подразумевает только одно – доходы. Доходы для владельца бизнеса любой ценой. И в определенный момент достаточно большая часть бизнесов впадает в странный режим повышения маржинальности. И все бы хорошо, если бы данная идея не становилась самой важной и самой главной. И вот уже неплохой вроде бизнес медленно и незаметно начинает разворачиваться к своему потребителю задом. Один из моментов повышения доходности бизнеса – снижение издержек. Нет, это не оптимизация бизнес-процессов, не разработка уникальных операционных схем, позволяющих экономить. Это – тупое и бесконечное снижение издержек на всем подряд. Читать далее 15

Владимир Тихонов lordkaho ApplePay и безопасность. Как она есть. Давайте сегодня немного поговорим о безопасности? Безопасности ваших денег с точки зрения «у меня есть ойфон и я плачу им». Почему вообще возник этот вопрос? Все просто – вот клиент и он рассказывает нам как его кинул банк и как же он несчастен по этому поводу. Почему клиент врет? Сейчас расскажу. Мы видим страшную историю, со слов клиента и слов банка. Итак – у клиента украли ойфон, из-за установленного на нем приложения Тинькофф МП привязали его карту к ApplePay и оплатили ей несколько покупок. Разумеется, с точки зрения клиента банк виноват, но вот в чем? Давайте посмотрим, что должен сделать клиент и предполагаемый мошенник для проведения такой операции? Итак, украден телефон. Ойфон 7 с установленным приложением банка. После чего вор привязывает карту к ApplePay и оплачивает с ее помощью покупку на 8999.9 UAH это все, что нам надо знать для начала. Дальше – разбор ситуации: 1. Все мы знаем, что у ойфонов используется два способа разблокировки. Читать далее 6

Владимир Тихонов lordkaho «Странные» грейсы, или о других льготных периодах кредитных карт. 60-100-200 дней. Возобновляемый грейс. Когда-то, от скуки, я написал о том, что такое «правильный грейс» и с чем его, собственно, едят. Но нам же периодически звонят странные менеджеры к примеру Альфа-банки и пытаются рассказать что-то там о их волшебных кредитках. Можно конечно с ними весело на эту тему пообщаться, но очень часто они путаются в показаниях и не понимают, чем срочный грейс отличается от непрерывного. Вот давайте о этом самом срочном грейсе и поговорим. Правильный, или непрерывный грейс мы рассматривали в этой статье и помним, что наличие задолженности на карте не прерывает грейс, если мы вовремя внесли сумму долга за прошлый расчетный период. Срочный грейс штука другая, это грейс возобновляемый, основное его отличие от «правильного грейса» - для возобновления льготного периода нужно закрыть долг полностью на день окончания льготного периода (полностью, а не долг по выписке). Работает он так: В один прекрасный день мы совершаем первую операцию по нашей карте. Читать далее 8

Владимир Тихонов lordkaho Покупка ойфона в кредит, как маркетинговое исследование. Я вообще люблю рассказывать о банках. О разных банках, можно и о стеклянных, ну с огурцами, лучше венгерских, что бы голова за помидорами пролазила. И очень люблю рассказывать о кредитах. Ну как их взять, чтобы не нарваться, чтобы выгодно было тебе, а не только дяденьке банкиру, в его собственном доме на Бали. Потому сейчас я расскажу вам о том, как купить вот это самое. Ну поделку сумрачного заграничного гения – розовый ойфон 7 в кредит, но все еще без пап-мам, SMS и регистрации. Итак – задача, купить упомянутый выше дейвайс, выгодно, мне, мне а не дяденьке, мне а не салону связи, мне а не рептилоидам с планеты Небиру. Вдолбили себе это в подкорку мозга и начали. Первое – на данный момент простым поиском по словам «ойфон 7 рассрочка» в этих ваших Интернетах вываливается куча ссылок. Это – замечательно. Второе – вы наверняка уже где-то засветили свой адрес, потому вам обязательно придет на почту рассылка «купи, вот без процентов, от банка и салона», это тоже хорошо. Читать далее 4

Владимир Тихонов lordkaho Кредитные карты Tinkoff All Airlines и S7 World. Сравним? Тут на днях случилось! Вау! Более 2-х недель банк Тинькофф пытался вбрасывать разного рода «намеки» на скорый анонс очередного продукта который «порвет всех» и «он зелененький». Знающие люди еще до начала массовых вбросов обнаружили на сайте изменённые документы по программам лояльности где «внезапно» добавилась программа кобренда S7 и сюрприз получился, мягко говоря, смазанным, ну да ладно, не очень-то и хотелось. Поговорим лучше о другом. Вот почему мильные программы авиакомпаний всегда дебильные? Не знаете? Ответ простой – миля авиакомпании не равна рублю. Более того, миля авиакомпании имеет разную ценность в зависимости от того как и на что ты ее тратишь. Что из этого следует? Все просто – мильные программы авиакомпаний использовать достаточно сложно и часто просто не выгодно. Я не буду сейчас говорить о дебильном ценообразовании авиакомпаний, когда два человека летящие по одному маршруту в соседних креслах могут заплатить по разному, к примеру один 2 500 рублей, а второй 15 500. Читать далее 6

Владимир Тихонов lordkaho «Дебетовые карты» или «сплошной убыток у банка». Итак, помолясь, начнем. Тут уже несколько дней спорят о том, что дебетовки, да еще и с кешбеком, да еще с 5%, да с процентом на остаток – сплошной убыток для банка и как еще их терпят! Ну что же. Про невыгодный грейс я уже рассказывал. Давайте про дебетовки. Так, откуда деньги на кешбеки и проценты? Тут все просто. Банки, как я уже говорил – существа чуть более загадочные, чем простой интернет обыватель. Потому умеют делать две вещи – считать и профилировать. О чем речь? Да все просто, в случае спора о том самом банке – профилирование наше все. И тут важно, что же мы профилируем? Давайте построим профиль клиента, который будет наиболее выгоден банку. Ключевые показателя – разумеется, прибыльность клиента для банка. Самый простой вариант – дебетовка без процентов и без кешбека. Осталось только заманить клиента. А он чего-то не идет и не несет деньги в банк миллионами. Тогда начинаем считать чуть более правильно и строить профили. Во-первых – предлагаем хранить деньги на карте, обуславливая это дело процентами, но и минимальными тратами. Читать далее 10

Владимир Тихонов lordkaho Тинькофф Банка, новая редакция УКБО, пункт 3.4.13. И/Или - Какого черта? Надоело уже неделю мучать форум одними и теми же сообщениями, так что вывалю все тут. Давайте немного поговорим о договорах? Ну, тема вроде интересная. Во всяком случае в плане обсуждения Условий Комплексного Банковского Обслуживания, являющихся частью договора, заключенного между Банком Тинькофф и его клиентами? Да. Давайте поговорим. Итак, что такое договор? Договор – это соглашение о взаимных обязательствах сторон. То есть – одна сторона должна это, другая вот это. Что еще можно сказать о договоре? Договор состоит из пунктов, собственно Обязательств. Обязательства бывают прямые и косвенные. Еще договор может содержать Права и Обязанности. С Обязанностями все понятно – сторона договора должна обязанности исполнять. С Правами все чуть веселее – сторона договора может воспользоваться Правом, а может и не воспользоваться. Приведу небольшой пример. Вот перед нами договор где одна сторона обязана построить дом, а вторая обязана оплатить работу. Читать далее 16

Владимир Тихонов lordkaho DCC, халявный сыр все дороже, услуги все навязчивей. Недавно я писал о DCC, очень удобном способе снятия денег предоставляемым банками. Очень удобный способ и очень выгодный, для банков конечно. И вот, в качестве продолжения этой истории меня попросили опубликовать это... Что же, публикую. Тут, к слову, что сделал автор неправильно? Никогда не нажимайте кнопки, если не поняли, что они означают. Нажмите отмену, верните карту, переключитесь на английский язык, что бы не было квадратиков. Постарайтесь понять, что вам предлагают, переведите. Воспользуйтесь переводчиками гугла, если не можете перевести сами. В общем - думайте. Но дальше - от Автора. Отзыв одного из клиентов банка Тинькофф - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10020206/, впрочем, на его месте мог быть клиент любого банка. Наслаждайтесь: Испанцы спят и видят, как обсчитать наивного русского Пишу данный отзыв не с целью пожаловаться на Тинькофф Банк (банк замечательный во всех смыслах), а просто хочу поделиться опытом проведения платежей за границей. Читать далее 11

Владимир Тихонов lordkaho DCC, как бесплатный сыр. Сыыыыр! Здравствуйте! Я хочу рассказать вам про бесплатный сыр. Как известно в научных кругах – бесплатный сыр, это одна из основ мышеловок. Потому встречайте – бесплатный сыр в области банковских карт – DCC! Вильнем немного в сторону. Есть такое странное маркетинговое понятие как «удобство клиента» и в рамках маркетинга оно может стоить много, очень много, офигенно как много. И работает эта штука всегда, даже если в разработке цены продукта не участвовал специально нанятый маркетолог. Хотите пример? Да нате – цена колбасы в магазине шаговой доступности всегда больше чем в большом торговом центре куда надо ехать. Цена такси в аэропорту, если брать его там на стойке или у странного чебурека с табличкой «такси» раза в два больше если его заказать через оператора или приложение. Цена всего, ну или почти всего будет больше если «не надо заморачиваться». Это норма! Чуть раньше я писал уже о причинах по которым человеку который «не хочет заморачиваться» приходится платить банку, вместо того, что бы банк платил ему, ну или просто платить существенно больше чем он мог бы, если бы «заморочился». Читать далее 8

Владимир Тихонов lordkaho "Угрозы" или - что будет если банк подаст в суд? Немного о вопросах. Их почему-то начали мне задавать. Итак, вопрос – «Банк угрожает мне подать на меня в суд за задолженность, у меня сложное положение, что делать, где перезанять?» Начнем с самого начала. Фраза «Угрожает подать на меня в суд» фраза совершенно бессмысленная. Угрожать судом это бред по одной простой причине – угроза, это противоправное действие. А обращение в суд – действие, направленное на установление законности. То есть обращение в суд не может быть угрозой, запомните это раз и навсегда. Ну да ладно, разговор не об этом. Что же собственно делать? Я бы посоветовал молиться. На то, что банк реально подаст на вас в суд. А не продаст ваш долг коллекторам или еще какая фигня. Почему? Все просто – во-первых, при обращении в суд ваш долг перед банком перестает быть кредитом, то есть сумма долга фиксируется и перестает расти. Во-вторых, вашим долгом теперь занимаются судебные приставы, как следствие они будут его взыскивать исключительно законными методами, а они поверьте – намного более мягкие чем у пресловутых коллекторов, которые сожрут вам мозги. Читать далее 14

Владимир Тихонов lordkaho 3D-S и VbV как защита покупателя. Вот, опять очередной отзыв о работе 3D-S от MasterCard, опять жалобы, опять крики о том, что закрою карту, потому что не работает. Внимание – закрывайте все карты! Сразу! Чохом. Почему? Ок, расскажу. Итак, эффективный менеджер в банке рассказывает вам о защите ваших покупок в интернет супер системой 3D-Security или VeryfedByVISA? Типа – никто кроме вас не сможет заплатить картой в интернет, потому что только у вас телефон и только вам придет SMS? Плюньте ему в глаз – он вам нагло врет! Почему? Да все просто. Обе технологии конечно увеличивают безопасность при оплате картами, но защищают в первую очередь продавца. При списании с карты любых сумм подтвержденных SMS их намного сложнее оспорить. Потому если кто-то с вашей карты купил себе резинового покемона в интернете и подтвердил это дело вводом SMS, то фиг вы докажете, что это сделали не вы. Карта – ваша, телефон – ваш, SMS код тоже ваш. Но есть отдельные магазины, которым плевать на данный риск. Читать далее 10

Владимир Тихонов lordkaho «Инфантильность и банки-2» или – «Дети, играйте со спичками!» Вроде бы все написал в прошлой статье, но тут появилось новое и интересное. Исключительно в качестве примера, исключительно на чужом опыте. Итак, что нас еще может заинтересовать в инфантильной личности? Помните про отрицание ответственности? У меня есть новый, интересный пример. Как именно современные СМИ и прочие «зомбоящики» воспитывают в человеке инфантильность? Давайте вспомним про детей? Вот бежит маленький ребенок, ему два годика, бежит, спотыкается о скамейку плачет и - правильно! – бьет скамейку палкой, потому что скамейка сделала ему больно! Аналогичный ребенок 4 лет, уже несколько выросший из инфантильности скамейку бить не будет, он понимает, что виноват сам. А вот вы можете представить себе тридцатилетнего мужика размазывающего по лицу сопли и бьющего скамейку потому что она его ударила? Да, да – легко, ибо их есть у меня! Но вернемся к причине написания этой, добавочной статьи – этой причиной стал просмотр передачи, вышедшей на канале «Россия». Читать далее 6

Владимир Тихонов lordkaho «Инфантильность и банки» или – «Почему оно так?». Современный маркетинг, бессмысленный и беспощадный требует от общества только одного – большая часть людей должна быть потребителями. В противном случае бизнесу, любому бизнесу, основанному на продажах чего-либо очень сложно развиваться. Но потребитель — это не просто так. Идеальный потребитель должен быть в том числе инфантильным подростком, желательно вообще ребенком, застрявшим на уровне рассуждений дошкольного периода. И доказывать это даже не нужно. Но мы говорим о банках? Их есть у меня. Очень часто, буквально каждый день, при прочтении отзывов с оценкой банка в 1 балл на этом портале мы видим практически одинаковые фразы. Начинаются они так: - Операционист не объяснил мне, что… - Оператор обязан был сказать… - Курьер не обратил мое внимание на… Казалось бы - в чем тут инфантильность? Но нет, дочитайте предложение до конца: - Операционист не объяснил мне, что страховка является добровольной. - Оператор обязан был сказать мне, что карта является бесплатной только при соблюдении дополнительных условий. Читать далее 21

Владимир Тихонов lordkaho Card2Card, как это сложно. Вау. Сегодня я получил вторую благодарность за то, что издеваюсь над клиентами банков на этом портале. Благодарность в формате – «Спасибо, что пнули, я конечно многого не понимаю, но благодаря вашему пинку и объяснениям уже что-то понял». И, ну если честно, это меня задело, приятно. Потому я собрался с силами и сейчас расскажу что-нибудь еще про банки. Немного. Чуток. Рассказ мой будет про Card2Card переводы. В небольшом отрыве от МПС, в основном по нашим, кондовым, российским банкам. Итак! Что бы вам не говорили, что бы не обещали, что бы не писали в рекламных брошюрках, на сайтах и в интернет банках – нет и никогда не было мгновенного перевода между банковскими картами по системе Card2Card. Нет. И не было. И не будет скорее всего еще долгое время. Так что, врут? Ну… не совсем. Давайте начнем с малого. Вы уже, наверное, в курсе чем отличается авторизация от операции? Если нет, читайте тут, а потом возвращайтесь. В случае Card2Card так же существуют ровно две операции, авторизация и (вот тут нет, не списание, но так же клиринг) пополнение. Читать далее 4

Владимир Тихонов lordkaho Купить слона за 0 рублей по карте. Ужасы нашего городка. Вот, буквально только что. Итак, что такое технический овердрафт и как при нуле денег купить слона? Начну, пожалуй, издалека. Не так давно одна компания прислала мне письмо и СМС с текстом вроде – «Уважаемые клиенты, с сегодняшнего дня при заказе уборки мы будем блокировать на вашей карте полную сумму уборки, а не 1 рубль как раньше. Не беспокойтесь, если уборка не состоится сумма будет тут же разблокирована». Что произошло? Особо шустрые товарищи начали делать следующее – оставлять на карте 2-3 рубля и заказывать ту самую уборку. Мерчант в данном случае клининговая компания, в списки «тех кто» не входит, оплату снимает как регулярный платеж, потому при балансе карты в 2 рубля полную стоимость оплаты снять не мог. Мелкое мошенничество, не заплатить компании за уборку собственной квартиры кому-то погрело душу. Но тут в игру вступают другие силы. Периодически на портале появляются отзывы людей, пытающихся мошенничать более крупно, в рамках бронирования отелей и даже путешествий на круизных судах. Читать далее 9

Владимир Тихонов lordkaho А что просрочка? Фигня! Совсем маленькая заметка, буквально в два слова. Ответ службы безопасности одной из Екатеринбургских фирм на запрос отдела кадров, проверка претендентов на должность секретаря ресепшиониста: 1 - Ок 2- Ок 3 - Ок 4 - Просрочка кредита, 15 месяцев 5 - Ок Секретаря. Той девочки которая будет сидеть на входе в небольшой офис, за большим полукруглым столом, отвечать на телефонные звонки, принимать корреспонденцию, встречать посетителей. Ничего в общем особого, но четвертую почему-то точно не возьмут. А оно вам надо? 4

Владимир Тихонов lordkaho Как не взять лишний кредит, если кредит решили взять. Немного о кредитах. Ранее я уже писал - как правильно посчитать кредит, что бы он был выгоден. Сейчас хочу затронуть другую тему. Не так давно, буквально пару дней назад, один из моих сотрудников поведал мне историю о том как он пытался посчитать кредит на машину. Онлайн калькулятор на сайте банка выдал ему 36 000 рублей ежемесячного платежа. Консультант на телефоне при все той же входящей информации обрадовал платежом в 46 000. Откуда взялись 10 000? При кредите на 3 года это 360 000 рублей дополнительной переплаты! На самом деле все просто. Банк «так посчитал», а что же он так посчитал? Все просто – страховку. Да, да, страхование автомобиля и жизни заемщика на весь срок выплаты кредита. Вроде бы где-то даже полезная опция, но вот вопрос – как считать. Давайте возьмем страховку автомобиля стоимостью 1 300 000 рублей и жизни заемщика в ту же сумму, первая страховка обойдется в 15% от стоимости в год, вторая в 5% общая сумма страховой премии за обе страховки составляет 260 000 рублей в год. Читать далее 3

Владимир Тихонов lordkaho Банкротство физических лиц. Панацея для неплательщика №2. Ура! Завтра, 1 октября 2015 года вступает в силу Закон о Банкротстве Физических лиц! Именно с этого числа разнообразные кредитоманы нахватавшие кредитов по самые гланды и не имеющие желания и возможности их отдать смогут наконец-то объявить себя банкротом! Счастье, счастье привалило толпе неплательщиков и должников. Вот уже завтра они сбросят с шеи ярмо повешенное им банками и станут чистенькими! Ну, или во всяком случае примерно такое мнение у многих сложилось. Так ли это? А давайте посмотрим? Так, в соответствии с законом банкротом может быть признано физическое лицо имеющее общую долговую задолженность более 500 000 рублей и не исполняющее обязанности по возврату/обслуживанию кредитов/долга более 3-х месяцев. Тут все просто, предположим кредитов у нас на миллион, забиваем на возврат на три месяца и все, мы готовый претендент на банкротство. Можно даже самому подать в суд. Но дальше… Радостно прибегаем в суд, пишем заявление и нам остается собрать небольшой пакет документов. Читать далее 8

Владимир Тихонов lordkaho Словарик. М - Маринка :) Сегодня меня спросили, а почему "Маринка"? Пришлось пояснять Да так, что - пишем в словарик. Маринка - девушка работающая в банке, реже в другой сфере обслуживания, ответственная за работу с клиентом и при этом не умеющая ничерта, это от слова ничего. Изначально мем родил Леонад Каганов, так оно и повелось. Итак, кратко, Маринка: Это невозможно объяснить, но это так. Человек, который год за годом пять дней в неделю, а может и все шесть, приходит в офис за свое рабочее место, чтобы делать одни и те же действия, ни ... в этом не понимает! Как правило, в банках работниц целая стайка. Но реально принимает клиентов только какая-нибудь одна маринка. Остальные ходят, носят бумажки или просто сидят и тупят в экран, отвечая длиннющей очереди «я занята, пройдите в соседнее окно» Любой вопрос ставит маринку в тупик. В общем - Маринка это паразит от обслуживания, везде хоть где. Про банковских Маринок написал господин Каганов, если вы не чураетесь мата, можете ознакомиться с его статьей. 5

Владимир Тихонов lordkaho Свадьба, кредит и... Последние пару дней все эти ваши интернеты буквально захлебываются от обсуждения одной из тем на портале Woman.ru, тема достаточно забавная, звучит она так - "Подаренная сумма даже не перекрыла взятый на свадьбу кредит. Я в шоке и недоумении", некто Оля жалуется на то, что гости приглашенные на свадьбу подарили денег меньше чем составил взятый на организацию этой свадьбы кредит. Можно конечно порассуждать на тему "какие люди меркантильные", или на тему "свадьба в кредит - бред", или даже на тему "кругом одни идиоты". Но я обычно в своем блоге говорю либо о кредитах, либо о кредитных картах. Как всем этим богатством пользоваться так, что бы оказаться в прибыли. И вот с точки зрения прибыли попытка Оли заработать денег на свадьбе весьма неплоха. Одна проблема - Оля не смогла грамотно оценить сумму затрат и сопоставить ее с ожидаемой суммой подарков, а сделала она это по одной простой причине - переоценив ожидаемую сумму поступлений. Читать далее 9

Владимир Тихонов lordkaho Невыгодный грейс? Или – как банки зарабатывают на грейсовиках. Ну вот, в очередной раз, очередной «специалист» начитавшийся интернетов рассказывает о том, что грейсовики банку не выгодны и банк только и ждет – когда грейсовик вывалится из грейса, когда начнет приносить банку прибыль, а до того момента икает, плачет, колется, но продолжает жрать кактус. Давайте все-таки посмотрим, как банк может заработать на грейсовиках и почему ему (банку) выгодно иметь пул таких клиентов? Самое первое, простое и банальное – интерчендж. Что это такое? Давайте рассмотрим забавную, с точки зрения вопроса обсуждения ситуацию – у клиента банка есть дебетовая карта и банк за все покупки возвращает ему кеш-бек в размере 1%. Ой. Мало того, что зачастую по дебетовым картам банк платит клиенту проценты, чуть менее 1% в месяц (процент для России и только на данный момент, завтра может стать больше или меньше), так еще и 1% за покупки дарит от щедрот? Нет, разумеется. В момент оплаты происходит забавное, мерчант (продавец) получает на счет несколько меньше чем стоимость покупки. Читать далее 16

Владимир Тихонов lordkaho Жилье для молодых и бедных? Буквально пару дней назад Тинькофф Журнал разразился статьей Саши Волковой про ипотеку. Статья хорошая, правильная я бы сказал статья. Но хочется немного добавить и углУбить. Итак Андрей, к 25 годам Андрей при зарплате в 40 000 рублей умудрился накопить 450 000 на первый взнос. Уже с этих слов понятно, что Андрей шел к своей цели, то есть к квартире, уверенно и целеустремленно. Далеко не каждый молодой программист в этом возрасте и при такой зарплате будет способен собрать 450 000. Далее Андрей при отсутствии кредитной истории получил ипотеку на 30 лет, что тоже весьма интересно, под всего 12% годовых и отдавать готов 2/3 зарплаты, то есть 26 000, довольствуясь для жизни 14 000 рублей в месяц. Ок. Андрей весьма продвинутая личность, целеустремленная, как я уже говорил. Андрей правда нашел выход из ситуации, он сдал квартиру за 17 000, как следствие на жизнь ему остается уже не 14, а все 31 тысяча рублей. Андрей молодец и дальше все наверняка пойдет так как в статье, если бы не одно " Читать далее 1

Владимир Тихонов lordkaho КККК. Или – кредитная карта как кредит. Я неустанно, в рамках этого портала повторяю одну простую и навязшую в зубах истину – кредитная карта — это не кредит. Но все равно каждый день появляются люди, либо не знающие этой простой истины, либо считающие что к ним она не относится. Все бы хорошо, дело нашего ближнего – как обращаться с собственными деньгами, нас особо не касается. До тех пор, пока этот ближний не бежит к нам жаловаться на произвол банков или, не дай бог, взять в долг. Специально для тех людей, кто уже сделал свою кредитную карту кредитом, платит бешеные проценты и никак не может вылезти из этого безобразия, я попробую по пунктам рассказать, как надо обращаться с кредиткой, если вы хотите использовать ее как кредит. Первое и основное - Кредитная карта – это не кредит. Использовать ее как кредит нельзя. Правильно пользоваться кредиткой нужно так. Но, если вы уже сделали из кредитной карты кредит – читайте дальше. Как правильно пользоваться кредиткой как кредитом: 1. Читать далее 10

Владимир Тихонов lordkaho Кредиты? Да это для богатых! Не так давно мне удалось поучаствовать в одной дискуссии на тему кредитования. Основной постулат моих оппонентов в течение всего разговора можно свести к одной простой и незамысловатой фразе – «Кредит – это услуга, представляемая банками для бедных слоев населения, с целью дать им пожить хорошо». «Но недолго», хочется добавить мне и вот почему… Давайте начнем с самого понятия кредита. Не будем вспоминать многочисленную рекламу и мнения «онолитегов», не будем читать рекламные брошюрки различных МФО, не будем даже думать о том, что кредит – это способ, вот сейчас, поехать в отпуск на Гавайи с новым ойфоном в заднем кармане модных джинс. Рассмотрим кредит только с двух позиций, понятных как я надеюсь любому человеку: 1. Любое лицо в этом мире для удовлетворения своих потребностей нуждается в деньгах. 2. Каждая вещь имеет свою цену и платить за нее больше чем она стоит – плохо. Можно добавить еще десяток позиций аналогичных предыдущим. Читать далее 9

Владимир Тихонов lordkaho Чарджбек для mmcis, мифы и реальность. Не сильно хочется писать на эту тему. Но придется. Вопросов слишком много, сами mmcis активно рекомендуют на своей странице в интернете подавать заявления на чарджбек. Пишут, что вам не могут отказать, что обязаны, что банки зажрались, что подавайте в суд. Все не так. Для начала скажу про сам mmcis, это ничто иное как форекс-пирамида, полный аналог МММ, где никто вам денег не вернет. Никогда и ни за что. Ваши деньги уже в карманах умных людей которые организовали данную аферу, организовали достаточно безграмотно, но вы не увидели этого, и купились на высокие процентные ставки, фактически на халяву. Пытаясь оспорить платеж в МПС вы так же пытаетесь получить халяву. Я вас расстрою, халявы не будет. Первое - чарджбек осуществляется только при соблюдении четырех условий - 1. Вы оплатили услугу/товар. 2. Услуга не была оказана/товар не получен. 3. Вы провели диспут с продавцом и он вас послал. 4. На счете "продавца" есть деньги. Вроде бы соблюдаются все условия, но нет. Читать далее 9

Владимир Тихонов lordkaho Панацея для неплательщика, или - отзыв персональных данных у банка. С разной периодичностью в Народном рейтинге появляются "заявления" на отзыв персональных данных и запрет их дальнейшей обработки у банка. Если кроме "заявления" в отзыве появляется еще что-то, что хоть немного похоже на отзыв и повествует о взаимоотношениях Автора с Банком, то обычно это гневное повествование Автора о том, как он платить не может, а Банк его заставляет, звонит и шлет письма. И вот только из-за такого "хамского" отношения Банка к Автору, этот самый Автор и отзывает свои ПД у банка. Можно так же пройтись по форуму и почитать длинные ветки обсуждений на эту тему например тут. Можно найти множество других сайтов и форумов с подобного рода заявлениями и обсуждением их. Высказываний непонятного рода "юристов" активно советующих писать подобные заявления. Можно даже зайти на сайт АнтиРусскийСтандарт и поучаствовать в веселье там. Но что же с отзывом на самом деле? Начнем с того, что установим какие именно документы и законы нас в данном случае интересуют. Читать далее 9

Владимир Тихонов lordkaho Правильный грейс и с чем его едят. Инструкцию написали. Теперь проясним пару моментов о том, как еще эффективнее использовать кредитную карту. Все мы помним, что наше использование кредитной карты правильное. Мы не хотим платить банку процентов, но хотим получить проценты от банка и, что немаловажно, еще и плюшки, пусть плюшки будут ресторанные как в инструкции, или любые другие которые выберет пользователь кредитки. Нам важно понять параметры кредитной карты и грейс периода, что бы не взять себе абы какую бяку. 1. Грейс должен быть честным. 2. Сумма кредитного лимита должна быть равна примерно 1,5 ежемесячных зарплат или полного дохода. 3. Вы должны точно знать условия погашения задолженности. 4. Вам надо знать что такое кассовый разрыв. Рассмотрим как всегда по порядку: 1. Грейс должен быть честным. Ну про честность оно понятно в любом случае, честность мы все любим, но что такое честный грейс? Честным грейсом называют такие условия беспроцентного кредитования, когда совершение покупок в любое число месяца не влияет на грейс. Читать далее 19