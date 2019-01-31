Популярные сообщения

Буквально вот, только что, мне в очередной раз сказали, что «обеспеченные люди не имеют ни времени, ни желания изучать банковские продукты, им надо положить деньги и не заморачиваться». ЩИТО?
Любой банковский договор, любой банковский тариф, в любом банке, всегда имеет какие-то особенности. Да, есть простые тарифы – положи 100500 миллионов, не получишь ничерта. Но, согласитесь, такие тарифы не интересны никому. Хочется процентов, прибыли, либо, на худший случай, хранить свои деньги так, что бы проценты отбивали инфляцию. И вот, мы уже ищем банк с повышенной процентной ставкой, при чем нам хочется, что бы он был надежным и даже в этом случае не хочется тащить туда деньги больше размера АСВ. СТОП! Мы уже задумались? Не надо этого делать. Вот, товарищ уже сообщил нам, что обеспеченные люди не заморачиваются, ни над условиями, ни над чем-то еще. У них уже есть деньги, думать им не надо. Так?
Нет, не так. Хорошо, что я не считаю себя обеспеченным человеком, хотя денег вроде хватает.
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