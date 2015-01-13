Краткая инструкция о том, как правильно пользоваться кредитной картой.

Как правило, несколько раз в день на данном портале появляются люди строчащие гневные отзывы о банках связанные не столько с работой кредитного учреждения, сколько с отсутствием у данных клиентов банка элементарного понимания как работают банки и как надо пользоваться их услугами.
Типичный пример – обращается человек в банк, а банк предлагает ему кредитную карту, удобный инструмент ежедневного использования средств. Получает новоявленный клиент эту самую карту с кредитным лимитом более 100 т.р. и бежит с этой картой к банкомату. В этот самым момент клиент переходит из разряда «возможно грамотный» в совершенно другой разряд – «совершенно ничего не понимающий». Судьба данного клиента проста – огромные проценты, длительное погашение «кредита», переплаты и тому подобное.
Ничего из этого не произошло бы, знай новоявленный пользователь банковских услуг несколько простых вещей:
1. Кредитная карта — это не кредит.
2. Минимальный платеж — это не платеж.
3. При правильном использовании кредитной карты – банк платит вам.
4. При неправильном использовании кредитной карты – вы платите банку и очень много.
Теперь рассмотрим каждый пункт по порядку:
1. Кредитная карта — это не кредит. Допустим? «Но она же называется кредитная! И с нее можно снять деньги!» - воскликнет неофит и будет прав. Так почему же кредитная карта не кредит? Рассмотрим типичный пример:
Сумма кредита: 100 000 рублей.
Процентная ставка: 19%
Срок кредита: 12 месяцев.
Сумма ежемесячного платежа: 9 216 руб.
Переплата по процентам за кредит: 10 588 руб.
Итоговая переплата с учетом комиссий: 10 588 руб.
Эффективная процентная ставка: 20,7 %
Это кредит. А вот Кредитная карта:
Сумма кредитного лимита: 100 000 рублей.
Процентная ставка: 25%
Срок кредита: не установлен
Сумма минимального платежа: 6% от задолженности.
Снятие наличных в банкомате: 2,9%
Посчитаем переплату? Попробуем.
Берем калькулятор, вбиваем в него исходные данные:
Ставим срок погашения один год и что мы видим?
Кто хочет нормально посмотреть картинку - откройте ее в отдельной вкладке.
А видим мы странную загогулину судьбы. Год прошел, переплачено 21 624,94 рублей, а долг уменьшился лишь наполовину? Как так? Все просто и на повестке дня у нас второй пункт:
2. Минимальный платеж – это не платеж!
Казалось бы – что не так? Банк присылает выписку, в ней указана сумма, я ее гашу. Но – нет. Минимальный платеж по кредитной карте — это тот минимум, который банк хочет от вас получить за использование его средств. Не стоит обращать внимание на эту строку в банковской выписке если вы не хотите платить банку много и долго. Слово «минимальный» видите? Это та малость которую банк хочет от вас получить и в таком случае начинают работать проценты насчитанные в первом пункте. Мы же проценты платить не хотим? И мы против пункта 4? Тогда начнем рассматривать пункт 3.
3. При правильном использовании карты банк платит вам!
Как это сделать? Да очень просто. Возьмем для примера любую кредитную карту с бонусной программой. Скажем банка ТКС. Условия по картам можно посмотреть на сайте банка, а здесь мы рассмотрим Тинькофф Платинум. Бонусная программа данной карты дает нам возврат в размере 1% всех наших трат с карты в виде компенсации ресторанных посиделок. Ну что же, начнем.
Первое что нам нужно, это определится сколько в месяц мы будем тратить, то есть – сколько денег у нас есть. «Постойте! А как же кредит!» - кричат тут некоторые забывшие про пункт 1 – кредитная карта – это не кредит!
Итак, у нас есть 30000 рублей, которые мы планируем потратить с карты. Для простоты расчетов предположим, что сегодня 1 января, но банки работают, карты выдают, а 30 тысяч жгут нам руки.
Берем и оформляем нашу карту. Нет, не торопитесь, не кредитную, а дебетовую. Зачем? Кладите на нее свои 30000.
Вот, только после этого берем кредитную карту. И начинаем спокойно тратить наши 30000, но в магазинах, оплачивая покупку картой на кассе, или другими подобными способами, главное - не подходить к банкомату:
1.01 число у вас есть 30000 и вы кладете их на дебетовую карту.
до 1.02 числа вы можете потратить 30000 с кредитки, но не более того.
24.02 вы переводите 30000 с дебетовки на кредитку.
Формально с 1.01 до 24.02 на дебетовой карте будут начислены вам проценты в размере 355 рублей. Это за 54 дня. (Расчет осуществлялся исходя из 8% годовых, сейчас больше, потом может быть станет меньше, но пересчитывать по понятным причинам я не буду)
При этом если вы потратили 30000 с кредитки, вы еще ~300 рублей получите бонусами на оплату ресторанов.
При этой схеме, при условии, что у вас не подключены страховки или СМС - как вы планировали потратить 30000 за январь, так и потратили. Но за счет правильного использования как кредитной, так и дебетовых карт у вас осталось 355 рублей процентов на карте и 300 рублей для компенсации пирожка в ресторане. Как-то так.
Продолжение - Правильный грейс и с чем его едят.
Ссылка на калькулятор для кредиток - http://creditbook.ru/card-calc
Комментарии 15
300 рублей кешбека + 177 рублей процентами. Что соответственно на 178 рублей меньше чем в моем примере. И учтите, разговор идет о сумме в 30000 рублей.
Опять же, стоит учитывать наличие различных продуктов, в том числе кредиток с повышенным процентом возврата. Скажем на All Airlines кешбек милями составит 600 рублей, это при условии, что вы не покупаете на эти деньги авиабилеты, тогда больше.
Так что, если у вас траты больше 30000 в месяц и есть возможность выбирать продукты, вы можете сформировать себе тандем намного более выгодный.
Ссылку на другие схемы использования не дам. Это надо половину местного форума лопатить. Ну или читать блоки СУ, описывающих строительство кредитных пирамид и другие способы "выжимания" дохода из кредитных средств.
Для того, чтобы заработать есть работа.
В данной схеме вы просто имеете дополнительную скидку с покупок, а эти 590 рублей очень быстро отбиваются (При обороте указанном в примере за месяц (Если собрать доход с обоих карт) дальше Вы в +).
Дебетовка сама по себе уже невыгодна если на ней лежит сумма менее 10 000 рублей.
Если говорить о кредитке, то даже с оборотом в среднем 6 000 р. в месяц, за год она себя может окупить сама.
PS: Статья очень удобна, но вот по пункту № 3. Под словом трата можно отнести и снятие в банкомате, а в этом случае не выгодно получается.
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Диана1981
Вы статью читали? речь совершенно о другом. Всю информацию можно легко посмотреть в ИБ и проблем с получением документа об операциях нет.
В ИБ не вся информация. Нет инфы о том, что идет на тело, только, что на проценты, на смс и страховки. Посчитать не трудно, но почему ее не публиковать в ИБ? Есть сумма, которая ушла на проценты. Понятно, а вопрос, почему именно такая сумма идет на проценты, а не меньше, судя по ставке 12,9 - мне лично до сих пор не понятно. Жду ответа от банка.
Просрочек нет, хочу просто отдать долг, и более не брать карт в, Тинькофф, например.
Мне не интересны схемы с с перекидыванием средств туда-сюда. Это не для меня.
Нет у банка ставки 12,9 и не было никогда. Был один интересный тариф, редакции 1.x, там эта ставка присутствовала как базовая, но применяется она только в "прошлое". Грубо говоря так - есть месяц, есть дата окончания грейса, если вы выпали из грейса то на первый месяц начисляются проценты из расчета 12,9% годовых, а на все остальное там 49 процентов или что-то в этом роде.
ну в таком примере вся польза от кредитки - это 300 р исключительно на пирожок. Можно обойтись и без кредитки, просто держа деньги на дебетовой карте, к тому же не надо заморачиваться с переводами.
А можно держать деньги на вкладе с более высоким процентом чем на карте и ежемесячным начислением и выплатой этих процентов, и не дурить себе голову кредитными картами с их грейсами, скрытыми комиссиями и сроками погашения, а просто, спокойно тратить СВОИ деньги.
А можно держать деньги на вкладе с более высоким процентом чем на карте и ежемесячным начислением и выплатой этих процентов, и не дурить себе голову кредитными картами с их грейсами, скрытыми комиссиями и сроками погашения, а просто, спокойно тратить СВОИ деньги.
А кто вам мешает? Можете положить все свои деньги на срочный вклад, а питаться исключительно солнечными лучами и праной, расходов - 0, проценты капают.