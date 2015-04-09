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КККК. Или – кредитная карта как кредит.

09.04.2015 10:15 18 5 941 просмотр
Я неустанно, в рамках этого портала повторяю одну простую и навязшую в зубах истину – кредитная карта — это не кредит. Но все равно каждый день появляются люди, либо не знающие этой простой истины, либо считающие что к ним она не относится. Все бы хорошо, дело нашего ближнего – как обращаться с собственными деньгами, нас особо не касается. До тех пор, пока этот ближний не бежит к нам жаловаться на произвол банков или, не дай бог, взять в долг.

Специально для тех людей, кто уже сделал свою кредитную карту кредитом, платит бешеные проценты и никак не может вылезти из этого безобразия, я попробую по пунктам рассказать, как надо обращаться с кредиткой, если вы хотите использовать ее как кредит.

Первое и основное - Кредитная карта – это не кредит. Использовать ее как кредит нельзя. Правильно пользоваться кредиткой нужно так. Но, если вы уже сделали из кредитной карты кредит – читайте дальше. Как правильно пользоваться кредиткой как кредитом:

1. Минимальный платеж должен вносится сразу после формирования выписки.
2. Сумма минимального платежа должна быть больше чем указана в выписке.
3. Если у вас, в период между выписками появились «лишние» деньги, внесите их как погашение.

А теперь немного примеров. Давайте рассмотрим ситуацию, когда мы пользуемся и не пользуемся первыми двумя пунктами правил. Рассмотрим просто, посчитаем сумму переплаты по кредиту, правда полную сумму я вам пока не скажу, но давайте для примера возьмем первые три месяца.

Итак, у нас кредитная карта которую мы превратили в кредит. Параметры:

Сумма кредита: 100 000 рублей
Процентная ставка: 39% годовых
Минимальный платеж: 6% от задолженности

Не будем углубляться в дебри разнообразных дат, считаем, что сегодня 1 января, банки работают, а период погашения у нас не 20 или там 25 дней, а аж календарный месяц (что очень редко).

Вбиваем данные в табличку, пишем небольшие формулы, которые осилит и пятиклассник:



Что у нас получилось? Слева мы гасим наш долг платежами больше выписки, при чем всегда одинаковыми. Справа – рекомендованными. Давайте сравним наши последние столбцы, на 31 марта. Что мы видим? Мы видим самые интересные суммы, это накопленная сумма переплаты, а в наших случаях она отличается более чем на 600 рублей. А что с суммами внесения? Они же меньше? Давайте их тоже сравним – 18 600 внесено в первом варианте, 17 510 во втором, вроде экономия более тысячи? Но сравним с остатком долга и удивимся, эта тысяча, вернее 1 700 осела там. Вот и получается, что наши 600 рублей это и есть наша выгода, ну или потеря, смотря каким способом пользоваться.

А теперь пример по третьему пункту, добавим в наше правильное погашение «лишние деньги»:



Что получилось? Разница в сумме переплаты уже составила 1000 рублей. Но посмотрите на долг. Он меньше и существенно. Это значит, что рассчитаетесь вы с вашим «кредитом» намного быстрее, а сумма переплаты будет существенно меньше.
Все еще непонятно? Ну тогда даже не знаю, что с вами делать.

Комментарии 18

Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
Первое и основное - Кредитная карта – это не кредит. Использовать ее как кредит нельзя

Можно,если ставка низкая ,например, 17% или 17.9%-весьма приемлема.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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В общем случае или в частном? А-то ведь есть еще КК для снятия налички. Или вообще для внесения smile:)
Олег Фадеев  (ОлегФадеев)
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все равно эту карту совершенно не хочется заводить!
Ибирь  (Ибирь)
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Разумеется, яблоки - это не ящики, карта кредитом быть не может. КК - это электронное средство платежа, используемое для совершения авторизуемых операций по ней в кредит в пределах кредитного лимита. Кредитные отношения возникают в любом случае.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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К классическому кредиту, что неискушенный обыватель, что наши законотворцы относят только один кредит - потребительский. Все остальные кредитные продукты они не знают и знать не хотят. Потому и нарываются на грабли разных форм и размеров. Собственно речь только об этом.
Антон  (colorprint)
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Даа, а многие еще считают что кроме минимального платежа ничего платить не нужно и удивляются что долги не уменьшаются, а только растут smile:D
Юлия Д-кая  (Инсайт)
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Хнык, больше обязательного платежа вносить не получается: год назад потратила за 2 месяца 300 тыс, теперь минимальный платеж около 20-ки в месяц, 5 из них проценты. Голда от СБ, самая первая - под 17,9% годовых.
Кладу мин платеж, сразу вычитают %, остается 15 тыс - они быстро расходятся в онлайн банке: кварплата, инет, телефон и один раз в гипер за продуктами. И так каждый месяц уже год. Долг как был 300 тыс, так и остался. Что делать то? smile:o
Что я делала раньше (с кредиткой Сити):
1. Ломала карточку пополам. Таким образом кредитка была только на внесение денег через банкомат. Он лайн банк отключала. И всё равно умудрялась через банкомат пополнять счет мобильного с кредитки;
2. Брала потреб, под низкую ставку, в том самом Сбере, где сейчас голда smile:D Закрывала кредитку нафиг с мыслью: "больше никогда!"
3. Выплатила потреб Сберу за кредитку Сити, Сбер предложил визу голд - бесплатное обслуживание, лимит 300 тыс. Ну пусть думаю лежит. Пару месяцев держалась. Потом купила шубу норковую - за 120 тыс, ну а оставшиеся 180 тыс потратить - дело техники)))
Так вот, сейчас нетипичная ситуация: брать потреб, чтобы закрыть голду нельзя, так как проценты по потребам вышли в открытый космос. Вносить больше ежемесячного платежа - ну не знааааю, если только на тыс 10 больше, да и то, полтинник накопиться - сорвусь.
Доктор, пропишите как мне обмануть саму себя: с Сити же удалось. Кстати, КИ кристальная, ни одной просрочки и десяток, наверное, выплаченных кредитов, но вот с кредитками не задалось..
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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ЦитатаЮлия Д-кая пишет:
Доктор, пропишите как мне обмануть саму себя: с Сити же удалось. Кстати, КИ кристальная, ни одной просрочки и десяток, наверное, выплаченных кредитов, но вот с кредитками не задалось..

Вносите платежи на те самые 10 тысяч больше и каждый раз после этого звоните в банк и просите снизить кредитный лимит на эти самые 10 тысяч. Возможно придется ходить и писать заявление, хотя это скорее всего нет. Банки нынче активно развивают удаленку. Таким образом вы не сможете их снова потратить. Так, потихоньку и снизите до 0.
Настасья Гришена  (Мандариночка)
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Вот у меня такая же проблема, как у Юлии. Было две кредитки, у Сити и Сбера. В общей сложности задолженностей на 300 тыс, снимала много наличности, потому что была очень глупая и не на что было жить/снимать жилье. Потом сити предложил подключить продукт "универсальный перевод плюс" и дал мне 300 тыс. Мне на тот момент казалось, что все супер. Закрыла кредитку в сбере, и на кредитке в сити висел только этот универсальный перевод, а задолженность по кредитке 0 (хотя я вот читая ваш блог предполагаю, что такого быть не может), а он как программа рассрочки, с графиком платежей. Все зашибись, вроде как. Потом в январе и декабре мне и жениху не выплатили зп, потом только жениху не заплатили в феврале, мы влезли в кредитку, а так как приход ден средств у нас был очень маленький, а жилье было все еще съемное, мы полученные мною зп отдали на оплату квартиры и долгов, это ж были новогодние месяца, когда нам не платили, а не погашение кредитки. В общем провалились еще там на пол сотни, потом еще на пол сотни разными платежами - билеты туда, в магазин сюда. И того долг 350 тыс, где 300 по программам рассрочки (в эту категорию падает любой платеж более 1800 руб) и долг по кредитке 50 тыс. Платим исправно. но по минимальным платежам, так как готовилась свадьба и просто лишних платежей не было. Хотя и был один месяц просрочки потому, что глупая и оформила возврат обуви в магазине на кредитку, а не прочитав особенности посчитала, что это учтется в ежемесячном платеже, а не учлось, есесена.

В общем теперь я раз в 3 недели хочу влезть в петлю потому, что платим минимальными, а значит топчимся по задолженности на месте.

Вчера подала заявку в сбер на потреб для рефинансирования кредита в стороннем банке. Вот теперь молюсь, что б одобрили потому, что я подозреваю что нет, так как моя белая з/п боюсь будет размером с ежемесячный платеж.

Доктор, подскажите мне тоже, что делать smile:) А то ей-богу скоро сама от своих же действий застрелюсь) Я предполагаю, что если мне сейчас откажут, то будем по мужу подавать заявку на потреб просто в размере той же суммы.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Анастасия Григоришена пишет:(хотя я вот читая ваш блог предполагаю, что такого быть не может


Может. У Citi есть программа "рассрочка", это дополнительный продукт привязывающийся к карте. И фактически представляющий из себя кредит выдаваемый на кредитную задолженность по карте.

Работает, грубо говоря так -

1. У вас есть некоторая задолженность по карте, к примеру 100 000 рублей при кредитном лимите в 300 000.
2. Банк предлагает вам оформить данную задолженность как рассрочку на 12 месяцев. Вы соглашаетесь.
3. Банк восстанавливает кредитный лимит карты, при этом у вас есть рассрочка 100 000 на 12 месяцев с ежемесячным платежом в 11 000 рублей.
4. Суммы поступающие на карту гасят в первую очередь рассрочку до 11000, остальное поступает на счет кредитной карты.

Механизм несколько мутный, но работает.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Настасья Гришена пишет:
Доктор, подскажите мне тоже, что делать smile:) А то ей-богу скоро сама от своих же действий застрелюсь) Я предполагаю, что если мне сейчас откажут, то будем по мужу подавать заявку на потреб просто в размере той же суммы.


Что делать. Совет как всегда один - ищите как закрыть кредиты. Хотя бы через рекредитование. Попробуйте запросить банки в которых у вас КК о рефинансировании кредита и перевода его в кредит, с закрытием кредитной линии по КК. Возможно банки пойдут на встречу и вы получите вменяемый кредит с графиком погашения и ежемесячным платежом который будет не так страшен. Ну а не будет кредитки, не будет лишних трат.
Настасья Гришена  (Мандариночка)
#
Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Что делать. Совет как всегда один - ищите как закрыть кредиты. Хотя бы через рекредитование. Попробуйте запросить банки в которых у вас КК о рефинансировании кредита и перевода его в кредит, с закрытием кредитной линии по КК. Возможно банки пойдут на встречу и вы получите вменяемый кредит с графиком погашения и ежемесячным платежом который будет не так страшен. Ну а не будет кредитки, не будет лишних трат.



Что ж я не наткнулась на ваш блог года два назад) Кредику распиарили симпатичные мальчики/девочки в аэропорту, когда к подруге на другой край отчизны летела. Думала "да ладно, пусть валяется". Надо запретить таким дуракам, как я, выдавать кредитки. Глядишь народ бухать перестанет, и воровать) И выдавать нам по учебнику "как пользоваться кредитками или научись вести семейный бюджет"
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Настасья Гришена пишет:
Что ж я не наткнулась на ваш блог года два назад) Кредику распиарили симпатичные мальчики/девочки в аэропорту, когда к подруге на другой край отчизны летела. Думала "да ладно, пусть валяется". Надо запретить таким дуракам, как я, выдавать кредитки. Глядишь народ бухать перестанет, и воровать) И выдавать нам по учебнику "как пользоваться кредитками или научись вести семейный бюджет"


Кредитка штука удобная и полезная. Но только в случае если ты умеешь ей пользоваться. Более того - они разные. У меня вот никак не дойдут руки написать статью про "странные" грейсы. К примеру Альфовский 100-дневный грейс весьма забавная штука. Описать его не проблема, проблема посчитать его выгодность.

Ну и да, если ты не умеешь пользоваться кредиткой и начал со странного - "снимала много наличности, потому что была очень глупая и не на что было жить/снимать жилье" кредитка будет очень дорого. И еще дороже. И еще.
Максим Гурняк  (Svokki)
#
Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Цитата
Настасья Гришена пишет:
Что ж я не наткнулась на ваш блог года два назад) Кредику распиарили симпатичные мальчики/девочки в аэропорту, когда к подруге на другой край отчизны летела. Думала "да ладно, пусть валяется". Надо запретить таким дуракам, как я, выдавать кредитки. Глядишь народ бухать перестанет, и воровать) И выдавать нам по учебнику "как пользоваться кредитками или научись вести семейный бюджет"


Кредитка штука удобная и полезная. Но только в случае если ты умеешь ей пользоваться. Более того - они разные. У меня вот никак не дойдут руки написать статью про "странные" грейсы. К примеру Альфовский 100-дневный грейс весьма забавная штука. Описать его не проблема, проблема посчитать его выгодность.


Во, кстати, очень интересно было бы почитать именно про Альфа 100-дневный грейс
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Максим Гурняк пишет:
Во, кстати, очень интересно было бы почитать именно про Альфа 100-дневный грейс


Ну, ок... Сейчас попробую.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Максим Гурняк пишет:
Во, кстати, очень интересно было бы почитать именно про Альфа 100-дневный грейс


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