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Жилье для молодых и бедных?

01.07.2015 20:24 6 1 717 просмотров
Буквально пару дней назад Тинькофф Журнал разразился статьей Саши Волковой про ипотеку.

Статья хорошая, правильная я бы сказал статья. Но хочется немного добавить и углУбить.

Итак Андрей, к 25 годам Андрей при зарплате в 40 000 рублей умудрился накопить 450 000 на первый взнос. Уже с этих слов понятно, что Андрей шел к своей цели, то есть к квартире, уверенно и целеустремленно. Далеко не каждый молодой программист в этом возрасте и при такой зарплате будет способен собрать 450 000. Далее Андрей при отсутствии кредитной истории получил ипотеку на 30 лет, что тоже весьма интересно, под всего 12% годовых и отдавать готов 2/3 зарплаты, то есть 26 000, довольствуясь для жизни 14 000 рублей в месяц. Ок. Андрей весьма продвинутая личность, целеустремленная, как я уже говорил. Андрей правда нашел выход из ситуации, он сдал квартиру за 17 000, как следствие на жизнь ему остается уже не 14, а все 31 тысяча рублей. Андрей молодец и дальше все наверняка пойдет так как в статье, если бы не одно "но".

Скажите, где живет Андрей? В квартире? Тогда на руках у него 14 000 в месяц на все. Сдает? Тогда где живет?

В прочем, при определенных условиях и 14 000 деньги и на них можно прекрасно прожить. Некоторые живую и на меньшие суммы. Может быть Андрей вообще живет у родителей, а когда-нибудь, через 5-10 лет сможет перебраться в свою квартиру, когда в соответствии с планом начнет получать 100-200 тысяч в месяц. Да и вообще непонятно, кто в сегодняшних условиях дал ему 3 миллиона под 12%. Может у него идеальная кредитная история? Или взял он тот кредит еще три года назад, да в купе с программой поддержки молодой семьи или еще какой? Тогда да, тогда я еще готов поверить.

Хотя стоп, о чем это я? Ах да, статья-то в целом правильная и верная. Именно так нужно считать ипотечные кредиты. Постаравшись учесть собственную зарплату и планируемое ее увеличение, учесть инфляцию и возможное изменение курса валют (именно потому не стоит брать долгосрочные кредиты в валюте отличной от той в которой вы получаете зарплату), учесть возможность сдачи квартиры в аренду, возможность получить какие-то средства сейчас для первоначального взноса.

Но я бы добавил. Во первых - при покупке квартиры, если вам таки есть где жить в случае чего, а этот случай всегда может появится, вам лучше бы купить такую квартиру, что бы стоимость ее аренды перекрывала ежемесячный платеж. Если же вы собираетесь жить в ней сами то ежемесячный платеж так же должен быть по возможности меньше стоимости аренды. Почему? Все просто, в таком случае вы, даже с учетом переплаты процентами по кредиту будете экономить, а не платить деньги банку за возможное ваше будущее. Второе - постарайтесь сформировать подушку безопасности, в статье про это сказано, но поверхностно, "деньги на депозите выгодней чем при погашении", да, выгодней если процент по депозиту выше чем кредитный, но... сумма кредита у Андрея 3 000 000 рублей, а сумма депозита, предположим, 100 000, посчитайте проценты за месяц и там и там? И вроде бы проценты по кредиту сжирают с головой депозитные проценты? Однако, подушка вам нужна, при чем такая, что бы при потере работы или временной нетрудоспособности, вы были бы способны выплатить минимум три месячных платежа по кредиту и еще оставалось на 3 месяца жизни. Не стоит об этом забывать, кирпич на голову может случится с каждым. Ну и, наверное, последнее - до взятия кредита, если вы Андрей и вам 25 лет, постарайтесь узнать как можно больше о возможных сниженных процентных ставках, если вы молодая семья то о специальных программах для молодых семей и тому подобных вариантах в противном случае Андрею 12% годовых на 30 лет не видать как своих ушей.

Комментарии 6

@mike  (@mike)
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Цитата
Однако, подушка вам нужна, при чем такая, что бы при потере работы или временной нетрудоспособности, вы были бы способны выплатить минимум три месячных платежа по кредиту и еще оставалось на 3 месяца жизни.
Всецело поддерживаю. Больше скажу: и без ипотеки такая подушка необходима. Ибо видел достаточно много примеров того, как люди цеплялись за своё старое рабочее место в уже протухшей конторе, лишь бы получать хоть какие деньги, потому что автокредит. Или потому что платёж за съёмную квартиру. Начальство о них ноги вытирает - а люди терпят. Ну а с ипотекой "запас прочности" особенно важен. Поверьте, банку практически всё равно, пока клиент платит по графику. Никто не будет с пафосом восклицать "вот же идеальный заёмщик!". Но вот случись проблемы и задержка платежа - реакция банка может быть да какой угодно. ГК допускает займодателю возможность, если тот оценит в моменте заёмщика, как теперь не способного справиться с обязательствами, просто потребовать полного досрочного погашения. А если на это накладывается общий кризис в стране, если топы банка возмущены тем, что под проcрочные, "плохие" кредиты необходимо наращивать резервы, то под общую раздачу может попасть и ранее вполне добропорядочный заёмщик. Который всего-то опоздал с парой-тройкой платежей. Каждый раз дней по 5, не больше.

@.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Всецело поддерживаю.

@mike


Ну... мой принцип - сумма депозита должна превышать сумму задолженности по кредиту минимум в 3 раза он верен всегда. Просто не все это понимают... Потому и пишу эти статьи... вдруг?
Юлия Д-кая  (Инсайт)
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У Андрея из статьи шанс устроить личную жизнь равен нулю, хоть на 14 тыс, хоть на 31, но девушку он даже в метро не сможет прокатить)) Мне не пришлось зарабатывать на квартиру, она у меня просто есть, своя и единоличная, даже с ребенком не в долях, но в случае с Андреем я бы поступила как мой брат: нашел амбициозную жену провинциалку без жилья, поселились в квартире наших родителей. Следующий шаг свадьба, родители дали 10% на первый взнос по ипотеке. На следующий день после свадьбы (я не шучу!) взяли ипотеку. Вдвоем зарплата в 2 раза больше, вдвоем гасить легче, а уж цементирует как брак
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Юлия Д-кая пишет:
Вдвоем зарплата в 2 раза больше, вдвоем гасить легче, а уж цементирует как брак


Никак не цементирует. У меня есть живой пример когда и брак есть и дети и квартира в ипотеке. Но муж - игрок. Еще и забавно пьющий. Скорее он проиграет в автоматах очередной взнос за квартиру, свою зарплату и нычку жены чем попробует что-то скопить. Что там цементировать?
денис соколов  (openid.mail.ru/mail/sokolovdenis)
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В июне прошлого года,банк предложил кредит наличными,на хорошую сумму(скажу сразу,его не взяли),но идея была следующая.Купить квартиру(одна есть и дом еще в котором живем) и сдавать ее.Этими деньгами рассчитываться по кредиту,Причем,денег должно было быть больше.чем сама квартира стоит,и было желание сразу "свободные" от квартиры деньги,положить на кредит.Таким образом платить гораздо меньшую сумму,чем надо было изначально с так называемых денег за сдачу квартиры.В итоге,через какое-то количество лет,была бы и еще одна квартира и выплаченный не своих честно заработанных кредит.
Вечное Лето  (mouse2)
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Я не Андрей, но именно так и сделала (правда лет мне было сильно больше чем тому Андрею).
Наврав с трикороба тогда еще госконторе выдававшей ипотеки под 14% годовых и предоставив фиктивного созаемщика (проработавшего 1 месяц после безработного перерыва в 8 месяцев), таки получила доступ к кредиту на в хлам убитую квартиру (благо ее оценка производилась по чертежу планировки без выхода на точку). квартиру сдала в риэлтерском агенстве квартирантам, символически передав им ключ от двери квартиры в которой тот ключ сама ни разу не провернула (Цепочка: продавец, я покупатель, риелтерша-сдавальщица и будущий квартирант символически хлебнув чайку побеседовали и разошлись довольные друг другом).
Надо сказать, что жить пришлось у мамы и почти полностью перейти на питание высовоколорийной китайской лапшой, т.к. моя зарплпта была меньше, чем ежемесячный платеж + комуналка за квартиру smile:( У Андрея из басни еще хоть что то на руках осталось.
Квартиранты сильно выручили. И собственно позволили сводить баланс в этом финансовом приключении.
Потом стало легче - инфляция ускорила рост номинальной ЗП, и кредит удалось частично досрочно закидать квартальными премиями smile:)
Думается Андрей тоже вполне сможет выжить. Вот конечно Андрею тому всяко разно будет не 25 лет, а хотя бы 30-35. А если Андрею тупо 25, то и первый взнос и все платежи за него выплатят целеустремленные папа и мама Андрея, дабы как можно быстрее избавиться от этого балбеса smile:)
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