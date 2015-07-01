Жилье для молодых и бедных?

Буквально пару дней назад Тинькофф Журнал разразился статьей Саши Волковой про ипотеку.
Статья хорошая, правильная я бы сказал статья. Но хочется немного добавить и углУбить.
Итак Андрей, к 25 годам Андрей при зарплате в 40 000 рублей умудрился накопить 450 000 на первый взнос. Уже с этих слов понятно, что Андрей шел к своей цели, то есть к квартире, уверенно и целеустремленно. Далеко не каждый молодой программист в этом возрасте и при такой зарплате будет способен собрать 450 000. Далее Андрей при отсутствии кредитной истории получил ипотеку на 30 лет, что тоже весьма интересно, под всего 12% годовых и отдавать готов 2/3 зарплаты, то есть 26 000, довольствуясь для жизни 14 000 рублей в месяц. Ок. Андрей весьма продвинутая личность, целеустремленная, как я уже говорил. Андрей правда нашел выход из ситуации, он сдал квартиру за 17 000, как следствие на жизнь ему остается уже не 14, а все 31 тысяча рублей. Андрей молодец и дальше все наверняка пойдет так как в статье, если бы не одно "но".
Скажите, где живет Андрей? В квартире? Тогда на руках у него 14 000 в месяц на все. Сдает? Тогда где живет?
В прочем, при определенных условиях и 14 000 деньги и на них можно прекрасно прожить. Некоторые живую и на меньшие суммы. Может быть Андрей вообще живет у родителей, а когда-нибудь, через 5-10 лет сможет перебраться в свою квартиру, когда в соответствии с планом начнет получать 100-200 тысяч в месяц. Да и вообще непонятно, кто в сегодняшних условиях дал ему 3 миллиона под 12%. Может у него идеальная кредитная история? Или взял он тот кредит еще три года назад, да в купе с программой поддержки молодой семьи или еще какой? Тогда да, тогда я еще готов поверить.
Хотя стоп, о чем это я? Ах да, статья-то в целом правильная и верная. Именно так нужно считать ипотечные кредиты. Постаравшись учесть собственную зарплату и планируемое ее увеличение, учесть инфляцию и возможное изменение курса валют (именно потому не стоит брать долгосрочные кредиты в валюте отличной от той в которой вы получаете зарплату), учесть возможность сдачи квартиры в аренду, возможность получить какие-то средства сейчас для первоначального взноса.
Но я бы добавил. Во первых - при покупке квартиры, если вам таки есть где жить в случае чего, а этот случай всегда может появится, вам лучше бы купить такую квартиру, что бы стоимость ее аренды перекрывала ежемесячный платеж. Если же вы собираетесь жить в ней сами то ежемесячный платеж так же должен быть по возможности меньше стоимости аренды. Почему? Все просто, в таком случае вы, даже с учетом переплаты процентами по кредиту будете экономить, а не платить деньги банку за возможное ваше будущее. Второе - постарайтесь сформировать подушку безопасности, в статье про это сказано, но поверхностно, "деньги на депозите выгодней чем при погашении", да, выгодней если процент по депозиту выше чем кредитный, но... сумма кредита у Андрея 3 000 000 рублей, а сумма депозита, предположим, 100 000, посчитайте проценты за месяц и там и там? И вроде бы проценты по кредиту сжирают с головой депозитные проценты? Однако, подушка вам нужна, при чем такая, что бы при потере работы или временной нетрудоспособности, вы были бы способны выплатить минимум три месячных платежа по кредиту и еще оставалось на 3 месяца жизни. Не стоит об этом забывать, кирпич на голову может случится с каждым. Ну и, наверное, последнее - до взятия кредита, если вы Андрей и вам 25 лет, постарайтесь узнать как можно больше о возможных сниженных процентных ставках, если вы молодая семья то о специальных программах для молодых семей и тому подобных вариантах в противном случае Андрею 12% годовых на 30 лет не видать как своих ушей.
Комментарии 6
@.
@mike
Ну... мой принцип - сумма депозита должна превышать сумму задолженности по кредиту минимум в 3 раза он верен всегда. Просто не все это понимают... Потому и пишу эти статьи... вдруг?
Вдвоем зарплата в 2 раза больше, вдвоем гасить легче, а уж цементирует как брак
Никак не цементирует. У меня есть живой пример когда и брак есть и дети и квартира в ипотеке. Но муж - игрок. Еще и забавно пьющий. Скорее он проиграет в автоматах очередной взнос за квартиру, свою зарплату и нычку жены чем попробует что-то скопить. Что там цементировать?
Наврав с трикороба тогда еще госконторе выдававшей ипотеки под 14% годовых и предоставив фиктивного созаемщика (проработавшего 1 месяц после безработного перерыва в 8 месяцев), таки получила доступ к кредиту на в хлам убитую квартиру (благо ее оценка производилась по чертежу планировки без выхода на точку). квартиру сдала в риэлтерском агенстве квартирантам, символически передав им ключ от двери квартиры в которой тот ключ сама ни разу не провернула (Цепочка: продавец, я покупатель, риелтерша-сдавальщица и будущий квартирант символически хлебнув чайку побеседовали и разошлись довольные друг другом).
Надо сказать, что жить пришлось у мамы и почти полностью перейти на питание высовоколорийной китайской лапшой, т.к. моя зарплпта была меньше, чем ежемесячный платеж + комуналка за квартиру У Андрея из басни еще хоть что то на руках осталось.
Квартиранты сильно выручили. И собственно позволили сводить баланс в этом финансовом приключении.
Потом стало легче - инфляция ускорила рост номинальной ЗП, и кредит удалось частично досрочно закидать квартальными премиями
Думается Андрей тоже вполне сможет выжить. Вот конечно Андрею тому всяко разно будет не 25 лет, а хотя бы 30-35. А если Андрею тупо 25, то и первый взнос и все платежи за него выплатят целеустремленные папа и мама Андрея, дабы как можно быстрее избавиться от этого балбеса