Невыгодный грейс? Или – как банки зарабатывают на грейсовиках.

Ну вот, в очередной раз, очередной «специалист» начитавшийся интернетов рассказывает о том, что грейсовики банку не выгодны и банк только и ждет – когда грейсовик вывалится из грейса, когда начнет приносить банку прибыль, а до того момента икает, плачет, колется, но продолжает жрать кактус.
Давайте все-таки посмотрим, как банк может заработать на грейсовиках и почему ему (банку) выгодно иметь пул таких клиентов?
Самое первое, простое и банальное – интерчендж. Что это такое? Давайте рассмотрим забавную, с точки зрения вопроса обсуждения ситуацию – у клиента банка есть дебетовая карта и банк за все покупки возвращает ему кеш-бек в размере 1%. Ой. Мало того, что зачастую по дебетовым картам банк платит клиенту проценты, чуть менее 1% в месяц (процент для России и только на данный момент, завтра может стать больше или меньше), так еще и 1% за покупки дарит от щедрот? Нет, разумеется. В момент оплаты происходит забавное, мерчант (продавец) получает на счет несколько меньше чем стоимость покупки. От 2 до 5 процентов суммы распределяется между банком эквайром, банком эмитентом и МПС, зависит процент от типа карты, типа мерчанта, страны в которой происходит транзакция, но в целом как-то так. И вот из этих процентов банк платит кеш-бек держателю карты. В случае с грейсовиком, с момент покупки банк уже поимел с него деньги, в размере около 2%, возможно больше. То есть «кредит» выдан вовсе не бесплатно. Но дальше банк выплачивает грейсовику бонус фантиками который вроде бы полностью сжирает прибыль? Так это или не так? Не совсем так. Банк сущность несколько более сложная чем средний «интернет-эксперт», потому деньги считать умеет намного лучше.
Итак, вторая часть работы с интерченджем. Бонусные фантики выплачиваются после погашения долга. При этом они именно фантики, а не реальные деньги. А даже если и реальные, то они погашают кредит, а не выдаются наличкой, ночью, в переулке, по паролю. Отсюда дополнительные сложности с их применением – фантиками можно погасить опять же определенные покупки, компенсировать обслуживание карты или еще что-то похожее. Но только потом, когда накопите 100500 бонусов. Клиент фактически вынужден совершать операции определенного типа, под погашение фантиков, а эти операции чаще всего намного более выгодные для банка, ну и опять же – банку выгодно когда клиент тратит и тратит много. Согласен, есть конечно отдельные банки где кеш-бек выплачивается вот прямо рублями и на карту. Дебетовую - да, кредитную - крайне редко и что самое интересное - чаще всего после накопления определенного "пула" или еще при каких странных условиях.
Второе. Это еще более забавная штука. Банк как я уже говорил сущность намного более сложная чем средний «интернет-эксперт», потому для банка клиент стоит денег. Да, да. Любой человек пришедший в банк и заключивший с ним договор это уже деньги. Воспользовавшись кредиткой, ну или там дебетовкой, клиент чаще всего рассматривает другие продукты банка, при их необходимости клиенту, как приоритетные. И когда клиенту потребуется кредит, ипотека, НПФ, страхование или что-то там еще, клиент с большей вероятностью обратится в знакомый банк, а не пойдет шерстить интернет и форумы в поисках чего-то нового и неизвестного. Именно потому банки платят различного рода «партнерам» и «ко-брендам» за привлечение клиента, зачастую по 100 и более долларов. Так что и с этой точки зрения грейсовик для банка выгоден. Он уже клиент банка. У него уже лояльность повышена, если конечно сам клиент или банк не доведут свои отношения до цугундера. Но мы пока не об этом.
Третье. Тот самый кредит, который не кредит. Он тоже выгоден банку. Почему – вопрос интересный. С точки зрения банковского рынка и вообще финансового рынка, существует такое понятие как кредитный портфель и кредитный рейтинг. В идеале банку нужны в больших количествах клиенты не нарушающие своих обязательств по кредитам и платящие банку вовремя. И вот тут возникает вопрос – кто выгодней, грейсовик или «добросовестный плательщик минимального платежа»?
Да, собственно и тот и другой выгодны, но по-разному. Немного математики, умный грейсовик тратящий в месяц 100 000 рублей и возвращающий их в течение льготного периода, и глупый плательщик потративший 100 000 рублей и возвращающий их в течении года. Первый обеспечил банку годовой оборот в 1 200 000 рублей, второй в 100 000.
В первом случае за счет интерченджа банк заработал 24 000 рублей (2% интерчендж)
Во втором случае за счет процентов банк заработал 15 000 рублей (30% годовых)
В первом случае «зеленый» кредитный портфель банка в течении года составлял 100 000 рублей, а по результатам года составил 1 200 000 рублей.
Во втором случае тот же портфель ежемесячно уменьшался, а по результатам года составил 100 000 рублей.
В кредитном рейтинге банка в первом случае было учтено 1 200 000 рублей за год «зеленых» кредитов, во втором 100 000.
Что выгодней банку?
О соотношении «зеленой» и просроченной кредитной задолженности при учете финансовых показателей банка я даже писать не хочу, это не совсем та тема. При желании всегда можно пойти в интернеты и почитать, что же там и как. И почему банку нужен «зеленый» портфель. Но если говорить о «выгодности» грейсовиков по моему все ясно, или нет?
Комментарии 17
Не совсем.А если еще учесть , что деньги для погашения кредита лежат в этом же банке на расходно-пополнямом и банк платит по ним процент?
Опять же повышенный акционный кэшбэк.
Ну и классический пример хомячок с его 2% , а тем более 3% Да сейчас прикрыл эти программы ,да режит лимиты.Но ведь давал же.Да и окончательно не закрывает.
Александр
Не надо учитывать. В данном случае - мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть каждый продукт банка рассчитывается исключительно в формате "вот он один и он выгоден", в противном случае придется запрещать заемщикам пользоваться дебетовыми продуктами и наоборот
Нет, в целом конечно, на первый взгляд банку должен быть более выгоден клиент который платит банку проценты при этом не пользуется дебетовыми продуктами, но на самом деле это не так. Каждый продукт банка рассчитывается так, что бы банк в конечном итоге оставался с прибылью. Грубо говоря:
1. Кредитка в грейс - норма прибыли 6 рублей в месяц.
2. Кредитка как кредит - норма прибыли 5 рублей в месяц.
3. Потребительский кредит - норма прибыли 4 рубля в месяц.
3. Дебетовая карта - норма прибыли 3 рубля в месяц.
4. Срочный вклад - норма прибыли 4 рубля в месяц.
Я конечно весьма условно называю цифры, но продукты формируются именно так. Потому банку наоборот - Выгодно, что бы клиент имел к кредитке еще и дебетовую карту, у него норма прибыли с 5-6 рублей до 9 вырастает.
Кстати, клиент может заниматься тем же самым, иметь больше прибыли от работы с банком за счет той самой дебетовки, раньше я уже об этом писал.
И вообще, если бы грейсовики не были выгодны для банка, поверьте, их бы просто не было. Не было бы никаких 55 дней льготного периода, 100 дней льготного периода и так далее. В банках не дураки работают, свои деньги они терять не будут, поверьте
Вот уж в чем не сомневаюсь так это в этом.
"И вообще, если бы грейсовики не были выгодны для банка, поверьте, их бы просто не было."
Не спорю.Но думаю,что все таки не выгодны напрямую,а скорее как потенциальный источник дохода,не приносящий
убытка даже при грейсе.Но и прописных истин из народной мудрости никто не отменял.Что то вроде :на каждый час ума не напасешься, не ошибается тот кто нечего не делает и тд.Так что проколы могут быть у всех, и даже у матерых грейсовиков.
А это прибыль.Смотрим Вашу цитату в начале.
PS Цитирование как то странно работает.
Доход от них есть, в прочем при сопоставимых расходах в месяц с карты у грейсовика и клиента вне грейса доходность будет разной. С другой стороны, ну где вы видели человека тратящего в месяц с карты по 50-100 тыщ и находящегося вне грейса?
Ага в хомяке изначально КБ не зависимо от КЛ и можно было 10 т.р бесконечно долго крутить,потом банк спохватился и ограничил КБ сверху 3% от КЛ,а потом вообще КБ максиму 3 т.р.
Mephistophilus
Что, собственно, подтверждает правило.
<br />Опять же повышенный акционный кэшбэк.
<br />Ну и классический пример хомячок с его 2% , а тем более 3% Да сейчас прикрыл эти программы ,да режит лимиты.Но ведь давал же.Да и окончательно не закрывает.
Александр
Различного рода акции, спецпредложения, повышенный кешбек формируется не просто так "от балды", а различными, приспособленными для этого механизмами расчета. То есть - долбануть 5% кешбека на те же кинотеатры или там бензин это не просто так придумано, это результат анализа. Расчеты там не самые простые, но можно кратко сформулировать основы на которых эти расчеты строятся - это в первую очередь повышение кешбека по акциям в первую очередь направлено на стимуляцию трат клиента с использованием банковской карты. Можно проанализировать типичный профиль затрат, как отдельного клиента так и всей клиентской базы, построить на этой базе некую матрицу позволяющую определить, что при повышении кешбека, к примеру за кабаки, клиенты в среднем будут тратить по карте на 10% больше. При этом анализируется общий пул возможного кешбека, так что бы выплачиваемая его часть не превышала некую норму возврата и так далее.
Что же до 3% кешбека у хомяков. Я честно говоря не знаю чем они руководствовались при установке подобных ставок, но есть варианты. Во первых - можно ограничить типы операций по которым осуществляется выплата кешбека. Во вторых - повышенный кешбек может быть оправдан в качестве меры привлечения клиентов. А тут я еще раз намекаю - клиенты стоят денег. Сделайте максимальный кешбек в месяц равный 2000 рублей, за год при этом вы и 50$ не выплатите клиенту, а он привлечен и уже у вас.
Что же до 3% кешбека у хомяков. Я честно говоря не знаю чем они руководствовались при установке подобных ставок
Владимир Тихонов
Ну кто ж из аналитиков мог подумать тогда (ага!), что за таким продуктом в банк придут совсем другие клиенты. С иным характером покупок, другой финансовой дисциплиной. И главное - другими ожиданиями от продукта, чем закладывал в него банк.
Самое интересное, что у банка была возможность спросить - да хотя бы у меня. Или еще у нескольких форумчан, которые приходили попить чаю на ул. Правды. Буквально за 5-6 месяцев до выхода КБГ. И я бы собственно вполне реалистично обрисовал перспективы. Банк может зарабатывать, даже на кешбеках в больших объёмах. И буквально сегодня, читая один из обзоров, отметил для себя, что ещё один банк это понял, и в полной мере внял рекомендациям. Опять же - озвученным и что более важно услышанным специалистами банка на встрече с форумчанами. Полтора года прошло правда с той встречи.
@.
@mike
Кстати - да. Как-то и не приходит обычно в голову, при рассуждении на тему банков со стороны дилетанта, коим я несомненно являюсь, простая истина - в банке может не оказаться нужного аналитика в нужное время.
По этому поводу вспоминается собственный опыт, не так давно я работал в одном провайдере, собственно провайдера на момент моего туда трудоустройства как такового не было, была кабельная телевизионная сеть, но с большим объемом оптики по городу. А передо мной стояла задача, не только настроить пару роутеров, но и превратить убыточный на тот момент кусок фирмы "продающий интернет" в нормального, прибыльного провайдера. И вот где-то посредине пути, когда мы почти вышли на самоокупаемость, мне из отдела маркетинга свалилась новая тарифная сетка. Мало того, что она была не оптимальной, реализовать ее на нашем оборудовании и с нашей системой учета было практически невозможно. Ну и момент самоокупаемости эта тарифная сетка отодвинула на пару месяцев в будущее. Просто никто из маркетологов даже не подумал до публикации новых тарифов согласовать их со мной, а всех параметров расчетов и особенностей учета никто из них не знал.
Я точно не видел
При выдаче карты Blue AmEx открывается отдельный текущий счёт, на который выплачивается вознаграждение (2% по интернет-покупкам, 1% по остальным). Реальными деньгами. Которые можно получить хоть через кассу Банка, хоть с любой расчётной карты БРС, на которую осуществляется перевод д/средств. При этом не через месяц-два, а через 1-2 дня после списания д/средств с текущего счёта карты.
А вообще, во всех случаях есть исключения. Платежных систем несколько больше чем Виза и Мастеркард, прикажете мне еще про все остальные скопом написать?
Ничего Вам приказывать не собираюсь. Хотите - пишИте, хотите - нет. Я обращаю внимание на нюансы (или, как Вы говорите, на "исключения"). Если они есть, значит не всё столь однозначно про "фантики" и "погашают кредит".
Вы не ведёте речь о платёжных системах в данной записи, названия появились лишь в комментариях. В записи присутствует лишь категоричное про "фантики" и "погашают кредит", поэтому я обратил внимание на их совершенную необязательность.
Нюансы есть всегда. Если попробовать написать статью про "Банковские карты как они есть" с учетом всех нюансов, то она потянет на полноценную книгу. Только перечислить названия платежных систем, и у нас уже - Visa, MasterCard, Amex, Diners, JCB, Unionpay, туда же до кучи PRO100 и Bank of America, может еще какие локальные есть.
Дальше, типы карте - дебетовая, кредитная, с овердрафтом, предоплаченная. Сюда же - карты для погашения кредита, карты для выплат процентов по вкладу, подарочные, виртуальные, с дополнительными приложениями типа билетиков на оффтобусы.
Уникальные предложения типа "Ваш одобренный кредит", фактически - кредит наличными и способ погашения, даже без платежной системы, только для этого банка. Были и такие продукты.
Карты без банковского счета, типа Кукурудзы, Золотой Короны и прочих IQCard.
Все это есть. Но вот описать все это богатство в пару десяток строк, учесть все нюансы в рамках небольшого обзора? Увольте.
если всё так круто для банка как Вы пишите, и что мол банки на обороте зарабатывают чуть ли не больше чем на выдаче кредита, то какого ж спрашивается существуют нельготные операции вообще? добавьте на них комиссию и сделайте льготными, оборот ещё больше станет, денег ещё больше будет, аще уау, что неужто ж банкиры такие тупые?
Я надеюсь, не надо объяснять чем card2card, выдача налички и тому подобные вещи отличаются от операции покупки? В прочем, могу и пояснить - многие карточные операции для банка не выгодны, особенно выдача налички, покупка чеков и так далее, банки на них не зарабатывают вообще. Какие еще вам операции расписать? Покупка виртуальных денег? Так оно тоже для банка не выгодно.
Кстати, есть банки которые выдают кредиты наличными с тех же карт в тот же грейс. Правда без плюшек и отдельными весьма редкими картами, но есть.