Невыгодный грейс? Или – как банки зарабатывают на грейсовиках.

Ну вот, в очередной раз, очередной «специалист» начитавшийся интернетов рассказывает о том, что грейсовики банку не выгодны и банк только и ждет – когда грейсовик вывалится из грейса, когда начнет приносить банку прибыль, а до того момента икает, плачет, колется, но продолжает жрать кактус.



Давайте все-таки посмотрим, как банк может заработать на грейсовиках и почему ему (банку) выгодно иметь пул таких клиентов?



Самое первое, простое и банальное – интерчендж. Что это такое? Давайте рассмотрим забавную, с точки зрения вопроса обсуждения ситуацию – у клиента банка есть дебетовая карта и банк за все покупки возвращает ему кеш-бек в размере 1%. Ой. Мало того, что зачастую по дебетовым картам банк платит клиенту проценты, чуть менее 1% в месяц (процент для России и только на данный момент, завтра может стать больше или меньше), так еще и 1% за покупки дарит от щедрот? Нет, разумеется. В момент оплаты происходит забавное, мерчант (продавец) получает на счет несколько меньше чем стоимость покупки. От 2 до 5 процентов суммы распределяется между банком эквайром, банком эмитентом и МПС, зависит процент от типа карты, типа мерчанта, страны в которой происходит транзакция, но в целом как-то так. И вот из этих процентов банк платит кеш-бек держателю карты. В случае с грейсовиком, с момент покупки банк уже поимел с него деньги, в размере около 2%, возможно больше. То есть «кредит» выдан вовсе не бесплатно. Но дальше банк выплачивает грейсовику бонус фантиками который вроде бы полностью сжирает прибыль? Так это или не так? Не совсем так. Банк сущность несколько более сложная чем средний «интернет-эксперт», потому деньги считать умеет намного лучше.



Итак, вторая часть работы с интерченджем. Бонусные фантики выплачиваются после погашения долга. При этом они именно фантики, а не реальные деньги. А даже если и реальные, то они погашают кредит, а не выдаются наличкой, ночью, в переулке, по паролю. Отсюда дополнительные сложности с их применением – фантиками можно погасить опять же определенные покупки, компенсировать обслуживание карты или еще что-то похожее. Но только потом, когда накопите 100500 бонусов. Клиент фактически вынужден совершать операции определенного типа, под погашение фантиков, а эти операции чаще всего намного более выгодные для банка, ну и опять же – банку выгодно когда клиент тратит и тратит много. Согласен, есть конечно отдельные банки где кеш-бек выплачивается вот прямо рублями и на карту. Дебетовую - да, кредитную - крайне редко и что самое интересное - чаще всего после накопления определенного "пула" или еще при каких странных условиях.



Второе. Это еще более забавная штука. Банк как я уже говорил сущность намного более сложная чем средний «интернет-эксперт», потому для банка клиент стоит денег. Да, да. Любой человек пришедший в банк и заключивший с ним договор это уже деньги. Воспользовавшись кредиткой, ну или там дебетовкой, клиент чаще всего рассматривает другие продукты банка, при их необходимости клиенту, как приоритетные. И когда клиенту потребуется кредит, ипотека, НПФ, страхование или что-то там еще, клиент с большей вероятностью обратится в знакомый банк, а не пойдет шерстить интернет и форумы в поисках чего-то нового и неизвестного. Именно потому банки платят различного рода «партнерам» и «ко-брендам» за привлечение клиента, зачастую по 100 и более долларов. Так что и с этой точки зрения грейсовик для банка выгоден. Он уже клиент банка. У него уже лояльность повышена, если конечно сам клиент или банк не доведут свои отношения до цугундера. Но мы пока не об этом.



Третье. Тот самый кредит, который не кредит. Он тоже выгоден банку. Почему – вопрос интересный. С точки зрения банковского рынка и вообще финансового рынка, существует такое понятие как кредитный портфель и кредитный рейтинг. В идеале банку нужны в больших количествах клиенты не нарушающие своих обязательств по кредитам и платящие банку вовремя. И вот тут возникает вопрос – кто выгодней, грейсовик или «добросовестный плательщик минимального платежа»?



Да, собственно и тот и другой выгодны, но по-разному. Немного математики, умный грейсовик тратящий в месяц 100 000 рублей и возвращающий их в течение льготного периода, и глупый плательщик потративший 100 000 рублей и возвращающий их в течении года. Первый обеспечил банку годовой оборот в 1 200 000 рублей, второй в 100 000.



В первом случае за счет интерченджа банк заработал 24 000 рублей (2% интерчендж)



Во втором случае за счет процентов банк заработал 15 000 рублей (30% годовых)



В первом случае «зеленый» кредитный портфель банка в течении года составлял 100 000 рублей, а по результатам года составил 1 200 000 рублей.



Во втором случае тот же портфель ежемесячно уменьшался, а по результатам года составил 100 000 рублей.



В кредитном рейтинге банка в первом случае было учтено 1 200 000 рублей за год «зеленых» кредитов, во втором 100 000.



Что выгодней банку?



О соотношении «зеленой» и просроченной кредитной задолженности при учете финансовых показателей банка я даже писать не хочу, это не совсем та тема. При желании всегда можно пойти в интернеты и почитать, что же там и как. И почему банку нужен «зеленый» портфель. Но если говорить о «выгодности» грейсовиков по моему все ясно, или нет?