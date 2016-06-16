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«Инфантильность и банки-2» или – «Дети, играйте со спичками!»

16.06.2016 16:04 6 1 293 просмотра
Вроде бы все написал в прошлой статье, но тут появилось новое и интересное. Исключительно в качестве примера, исключительно на чужом опыте. Итак, что нас еще может заинтересовать в инфантильной личности? Помните про отрицание ответственности? У меня есть новый, интересный пример. Как именно современные СМИ и прочие «зомбоящики» воспитывают в человеке инфантильность?

Давайте вспомним про детей? Вот бежит маленький ребенок, ему два годика, бежит, спотыкается о скамейку плачет и - правильно! – бьет скамейку палкой, потому что скамейка сделала ему больно! Аналогичный ребенок 4 лет, уже несколько выросший из инфантильности скамейку бить не будет, он понимает, что виноват сам. А вот вы можете представить себе тридцатилетнего мужика размазывающего по лицу сопли и бьющего скамейку потому что она его ударила? Да, да – легко, ибо их есть у меня!

Но вернемся к причине написания этой, добавочной статьи – этой причиной стал просмотр передачи, вышедшей на канале «Россия». Ссылку на передачу я дам в конце статьи, чтобы не отвлекаться. А тут краткое содержание, я специально выделил особо интересные вещи:

«Некий мужик находясь в запое оформил для своего кума кредит под залог своей квартиры, кум платить не стал, квартиру отобрали, мужик требует помощи где только угодно, что бы забрать у мошенников (кредитный инвестор) свою собственность.»

Тут прекрасно все! Вся передача рассказывает о якобы «мошенниках», одном третейском судье и куче «кинутых» горожан. И нет ни одного примера, кроме вышеприведенного. Нет ни одной истории о реальном мошенничестве. Есть история мужика с перепою подарившего квартиру куму.

Кто виноват? Да - кредитор!

Никто не собирается обвинять в случившемся запойного владельца квартиры, никто не собирается обвинять кума, проблемой занимаются не правоохранительные органы, а депутаты и общественные деятели. Что вообще происходит в этом царстве абсурда? Почему обвинили скамейку? Почему следственные органы, прокуратура, ОБЭП не привлекаются, а привлекаются журналисты и депутаты? Может быть потому, что виновата вовсе не скамейка? А кто-то еще? Кто?

Да никто! Скамейка виновата, тревожно вещает в микрофон журнализт и ему вторят депутаты и общественные деятели. А «пострадавшие» кивают и произносят на камеру свои незамысловатые истории – «Бежал, по сторонам не смотрел, скамей Бухал, квартиру куму подарил, виноват кредитор».

В обществе потребления очень полезно быть инфантильной личностью. Лучше всего ребенком до двух лет. Тогда вам легче впарить. Все что угодно - ипотеку в валюте, вложения в форекс, кредиты под залог недвижимости для друга, новый ойфон. Будьте инфантильными! Иначе «золотой миллиард» может похудеть.

Ссылка на видео.

Комментарии 6

Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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если он находился в запое, значит получал кредит в состоянии недееспособности. Банк обязан был отказать ему в получении кредита в таком состоянии. Вина целиком на банке.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Абсолютно Серийный Вкладчик пишет:
если он находился в запое, значит получал кредит в состоянии недееспособности. Банк обязан был отказать ему в получении кредита в таком состоянии. Вина целиком на банке.


Чего простите? Какой недееспособности? Недееспособным человека может признать только суд, на основании экспертизы психического состояния.

Вы когда фигню пишете хотя бы к законам апеллируйте. Этому алкашу может подойти ч. 1 п. 2 ст. 177 ГК РФ, если "потерпевший" докажет что в момент совершения сделки был "вдрава".

И где вы нашли хоть слово про "банк"? На каком именно банке вина?
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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ДА, именно эту статью я и имел в виду. Неправильно сформулировал.

Статья называется у вас банки-2. Речь в ней идет о человеке, который взял кредит. Логично сделать вывод, что он взял кредит в банке.... smile:)
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Абсолютно Серийный Вкладчик пишет:
Статья называется у вас банки-2. Речь в ней идет о человеке, который взял кредит. Логично сделать вывод, что он взял кредит в банке.... smile:)


Ну это продолжение. Потому логично было назвать его "похоже".
Михаил Лесничий  (miksuaero)
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Мое мнение относительно данной ситуации следующее: Банк должен проверять личность заемщика, если он в запое, значит не работает или работает "урывками", с прогулами, непостоянно и т.п. Не стоит жалеть кредитора: все кредиты застрахованы, и тут можно предугадать выгоду Банка, квартира пойдет по цене гораздо меньше рыночной. За эту свою скрытую выгоду Банк и расплачивается.
Любопыт  (Zero007)
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Странно. Если я (не финансовая организация) и как нибудь пользуюсь пьяным состоянием девушки или дедушки то меня обычно признают виноватым и даже все полученное мной у меня отбирают. А вот финансовая организация воспользовавшаяся пьяненьким выходит будет не причем. Я то то думал что всегда неуиновные это только негры и сладенькие и только в США.
Нет пьяный мужик алкоголик - сам дурак - как и те лошаки которые ломанулись в Турцию теряя тапки за паленым бухлом и мальчиками и застрявшие сейчас ноя в аэропорту.
Но вот банковские и финансовые организации не желающие давать деньги только после тщательной оценки, а наоборот пользующиеся безграмотностью или неадекватом. Они тоже не совсем неиуиновные. Если честно.
Надо бы как нибудь всем сестрам по серьгам надавать - и мужика наказать, скажем лишив его дееспособности в том же лтп. И банкам дать воздух "пощупать"... Чтоб не пользовались.
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