DCC, халявный сыр все дороже, услуги все навязчивей.

Недавно я писал о DCC, очень удобном способе снятия денег предоставляемым банками. Очень удобный способ и очень выгодный, для банков конечно. И вот, в качестве продолжения этой истории меня попросили опубликовать это... Что же, публикую.
Тут, к слову, что сделал автор неправильно? Никогда не нажимайте кнопки, если не поняли, что они означают. Нажмите отмену, верните карту, переключитесь на английский язык, что бы не было квадратиков. Постарайтесь понять, что вам предлагают, переведите. Воспользуйтесь переводчиками гугла, если не можете перевести сами. В общем - думайте. Но дальше - от Автора.
Отзыв одного из клиентов банка Тинькофф - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10020206/, впрочем, на его месте мог быть клиент любого банка. Наслаждайтесь:
Испанцы спят и видят, как обсчитать наивного русского
Пишу данный отзыв не с целью пожаловаться на Тинькофф Банк (банк замечательный во всех смыслах), а просто хочу поделиться опытом проведения платежей за границей.
Не так давно в журнале банка была интересная статья про так как и в какой валюте лучше платить в различных странах (ссылка на статью - http://journal.tinkoff.ru/eating-your-money/ ). Статья интересная, но реальность оказалась еще намного суровее.
Прочитав и внимательно изучив все пункты по поводу конвертации, я вдруг понял, что мне просто необходима Tinkoff Black в Евро. Заказал. Привезли через 3-4 дня в Иркутск. Начал потихоньку откладывать евро на карточный счёт. В процессе обмена обнаружил неоспоримое достоинство карты - обмен в рабочее время по курсу ЦБ продажа -40 коп., покупка +40 коп. Ни один обменников в округе не предлагал подобного, а тут еще и ходить никуда не нужно - нажал кнопку и обмен произошел.
К отпуску накопил N-ую сумму, позволяющую не платить за ежемесячное обслуживание. Протестировал оплату заранее в местных магазинах. Поставил настройки в Интернет-банке, что поеду в Испанию с августа по сентябрь.
По прибытии на курорт произвел оплату за продукты Carrefour без проблем. Система даже не стала спрашивать пин. Кассирша попросила в этом случае расписаться в чеке (в родном Иркутске кассиршам никогда не нужна была подпись при покупках до 1000 руб.). Все следующие покупки и в Carrefour в том числе проходили исключительно по пину.
Далее El Corte Ingle . Тут уже сложнее. Навороченный терминал в магазине начинает задавать вопросы типа в какой валюте будем платить - USD, EUR? Иногда даже предлагает заплатить в рублях. Спрашивается зачем? Карта в евро. Или мне привычнее считать деньги в рублях? Сама суть этой опции абсурдна. Я ведь не оплачиваю в России покупки рублевой карточкой и при этом плачу в монгольских тугриках. Я привез евро в Еврозону.
Вечером отец делится со мной печальным опытом оплаты покупки в долларах на терминале, который даже не дал выбора.
На следующий день покупал джинсы и чуть не попался на подобное действо. Оплачиваю покупку, а сумма на экране терминала не соответствует указанной на ценнике. Присматриваюсь внимательно - вижу валюта USD. Спрашиваю продавца, почему USD а не EUR. В ответ получаю, что можно с этой карты только в долларах. (Замечательно, Испания теперь принимает оплаты только в долларах). Достаю карту из терминала показываю продавцу надпись EUR и объясняю, что хочу оплатить в евро, и не буду платить в евро. Продавец уходит, возвращается с какой-то бумажкой, вводит заново сумму из бумажки с каким-то кодом и "О, чудо" оплата теперь в евро.
/// А ведь мог переплатить за конвертацию Евро в Доллары по курсу испанского банка, а потом еще обратный перерасчет на запрос списания в долларах по курсу Евро в Тинькофф Банке ///
Моя бдительность и статья из журнала Тинькофф Банка позволила сэкономить N-ое количество евро.
Теперь про банкоматы.
Вообще не планировал снимать деньги в банкоматах, но т.к. налички было мало, а безнал принимали не везде - пришлось искать подходящий банкомат. Снятие налички в банкомате Banco Popular не вызвало никаких сложностей. Банк просто выдал евро, без навязывания услуг по пересчёту денег столбиком.
Разные банкоматы над которыми было написано Sabadel я старался обходить стороной (уж очень подозрительное у них название). В один прекрасный день нужно было снять около 150 евро и тут подвернулся гигантский ящик типа "Сбербанк" . По факту оказалось, что этот ящик не может работать с Mastercard . Соседний скромняга от Euronet предлагал все возможные опции , поэтому я решил что сниму деньги с этого банкомата.
Первая странность которая бросилась в глаза - это то, что банкомат сразу предложил переконвертировать евро в рубли по курсу 0,0123 евро за рубль, при этом разные пометки, типа без комиссии. Я, наученный опытом прошлых лет, нажимаю на кнопку "Без конвертации".
Не вникая в суть следующих слайдов и страниц с иероглифами,
нажимаю принять зеленую и получаю наличку -150 евро. Банкомат печатает чек с подозрительной припиской.
Интернета и вайфая по воздуху нет, возможности тоже проверить нет. Вернулся из магазина , зашел в мобильное приложение и вот он сюрприз.
По факту получилась двойная конвертация из моих евро в рубли, и из рублей обратно в Евро. Такое даже в страшном сне не приснится. Фактически банкомат отчитался, что выдал мне в Испании двенадцать тысяч сто шестьдесят три рубля, 48 копеек, всё до копейки.
Набираю Тинькофф Банк, настойчиво прошу оператора принять претензию. Делаю фотографии, отправляю в чат и на почту по обращению. Сначала обозначили срок 28 сентября, сейчас перенесли еще на месяц.
Будьте бдительны товарищи. Если есть подозрения, что банкомат навязывает свои услуги, лучше не завершать транзакции. Иначе беспроцентное мировое снятие по MasterCard World может превратится в мучительное ожидание возврата двойной конвертации.
Комментарии 8
Хм, а нужно было жать красную ?
нажимаю принять зеленую и получаю наличку -150 евро.
Хм, а нужно было жать красную ?
Судя по всему - да. Вообще в подобной ситуации надо было жать "отмену", забирать карту и потом переключаться на английский язык, что бы без "иероглифов".
Но и тут видно, над зеленой есть "курс конвертации", так что ясно, что это именно конвертация банка.
Ситуация характерна не только для Испании, но и для всего ЕС ?
Оно характерно для заграницы. ЕС там или Ебипед - разницы нет.
Никак не могу понять, в чем прикол всех этих манипуляций с картами? Везите наличку и никаких проблем не будет!
Если вас не затруднит, подскажите в каком обменнике выгодней всего покупать Тайские Баты?
А вообще - идея здравая, конечно. Но лучше пойти дальше и вообще отказаться от всяких банков. Натуральный обмен - наше все. Берешь с собой мешок брюквы и - нигде не пропадешь.
Как считаете, в этом банкомате есть правильный выбор, чтоб без конвертации по дикому курсу картинка на imgbb ? Я выбрал левый вариант, но списаны были почему-то доллары с евровой карты.
Уже ответил в отзывах - вы правы, технически верен левый вариант. По факту - надо уходить от банкомата. DCC это всегда прекрасно, в любом случае у вас DCC, это практически норма в европейских странах, видите подобный выбор - ваш вариант, "забрать карту".