Кредитные карты Tinkoff All Airlines и S7 World. Сравним?

Более 2-х недель банк Тинькофф пытался вбрасывать разного рода «намеки» на скорый анонс очередного продукта который «порвет всех» и «он зелененький». Знающие люди еще до начала массовых вбросов обнаружили на сайте изменённые документы по программам лояльности где «внезапно» добавилась программа кобренда S7 и сюрприз получился, мягко говоря, смазанным, ну да ладно, не очень-то и хотелось. Поговорим лучше о другом. Вот почему мильные программы авиакомпаний всегда дебильные? Не знаете?



Ответ простой – миля авиакомпании не равна рублю. Более того, миля авиакомпании имеет разную ценность в зависимости от того как и на что ты ее тратишь. Что из этого следует? Все просто – мильные программы авиакомпаний использовать достаточно сложно и часто просто не выгодно. Я не буду сейчас говорить о дебильном ценообразовании авиакомпаний, когда два человека летящие по одному маршруту в соседних креслах могут заплатить по разному, к примеру один 2 500 рублей, а второй 15 500. Мы о милях, мы о картах, мы о...



Мы же тут о банках! Так, что берем калькулятор и начинаем считать, для сравнения возьмем две кредитные карты Tinkoff – All Airlines и S7 World. Дебетовые карты и премиум пока оставим за скобкой. Исходные данные – 1 000 000 рублей в год мы тратим по карте, на 100 000 рублей в год покупаем авиабилеты. Поехали:



S7 – 3 миль за каждые 60 рублей при покупке авиабилетов S7, 1,5 мили за каждые 60 рублей на остальные траты.

All Airlines – 3 мили за каждые 100 рублей при покупке любых авиабилетов, 2 мили за каждые 100 рублей на остальные траты.



Первое основное отличие – по карте AA вы можете покупать авиабилеты везде хоть где, в том числе с реферальными скидками. Теперь посчитаем что мы получили за наши траты:

S7 = 5000 миль за авиабилеты + 25 000 миль за остальные покупки = 30 000 миль

All Airlines = 3000 миль за авиабилеты + 20000 миль за остальные покупки = 23 000 миль



Ну вроде все однозначно, в случае S7 мы получаем выигрыш чуть ли не в 25%, но вы же помните – миля авиакомпании это не рубль. Посмотрим. Заходим на сайт авиакомпании и выбираем один билет, пусть это будет Москва-Тюмень на 27 марта, в одну сторону, 1 взрослый. При чем нам придется рассматривать два варианта покупки билета для AA, потому как мы не можем купить билет «без багажа» за мили:



АА, без багажа – 1500 рублей билет + 1600 рублей сборы

АА, с багажом – 3500 рублей билет + 1600 рублей сборы

S7, с багажом – 7500 миль билет + 1900 рублей сборы



Да как так-то? Что это за фигня? Спросите вы, а это вот та самая мильная система авиакомпаний, где ваша миля намного дешевле рубля.



Фактически мы наблюдаем следующее, за 23 000 миль AA вы можете на сайте авиакомпании купить 7,5 билетов без багажа или 4,5 билета с багажом (давайте забудем пока про ограничение в 6000 на минимальную компенсацию и шаг, мы с вами умеем с этим бороться). За 30 000 миль S7 мы не можем купить ничего, потому что нам еще рубли понадобятся, но даже если забыть про рубли то получится всего 4 билета (и вы останетесь должны еще 7600 рублей).



Выгодно? Да что-то уже не очень.



Но мы же помним, что у карты S7 есть и другие преимущества – серебряный статус участника, регистрация на стойках бизнес-класса, дополнительный багаж, бесплатное повышение до бизнес-класса? Да, все это есть, но с одной оговоркой – обороты по карте в квартал должны превышать 800 000 рублей. А это уже другие цены и другие карты, так что де факто – владельцу обычного S7 World такие обороты не грозят, а если грозят, то у него уже Black Edition.



Я не хочу ничего плохого сказать про авиакомпанию, или про их мильную программу с кредитными картами, ну кроме одного – мильные программы всех авиакомпаний рассчитаны на тех кто летает даже не раз в месяц, а два раза в неделю, при чем бизнесом и да, на тех кто тратит по 300 000 и более в месяц, при чем это только с одной карты. Тогда они конечно выгодны, а в остальных случаях – дебильные они все какие-то.