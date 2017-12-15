А сегодня я расскажу как получить в бесплатное пользование на 1 год неплохой антивирус F-Secure SAFE для
5-и устройств, в числе которых могут быть ПК, смартфоны, планшеты и Mac.
Для этого нам нужно на время установить в браузер расширение, меняющее IP адрес компьютера на IP в United Kingdom (Великобритания), например Browsec VPN для Chrome или Browsec VPN для Firefox и выбрав в его настройках United Kingdom. Продвинутым пользователям объяснять не буду, они и сами знают с помощью чего и как изменить IP на нужный.
Далее заходим с помощью браузера с этим расширением на страницу акции.
Теперь заполняете форму регистрации - имя, фамилия, адрес электронной почты (лучше не использовать российские почтовые сервисы), задаёте пароль и нажимаете кнопку "Create account" для создания учетной записи. Затем подтверждаете регистрацию по ссылке, пришедшей на указанную вами почту.
Потом на странице учётной записи - https://mysafe.f-secure.com/ в правом нижнем углу в выпадающем меню выбираете вместо United Kingdom - Russian Federation и страница отображается на русском языке.
Далее выбрать "Добавить устройства" и добавляете до 5 ваших устройств Windows (ХР не поддерживается), macOS, мобильные устройства Android, iPhone и iPad.
Срок действия лицензии 1 год начинается с момента ее получения и распространяется только для домашнего персонального использования. Акция будет длиться не бесконечно, так что если вы видите, что она не работает, то это означает, что акция окончена. На 15.12.2017 она работает.
После установки антивируса на все ваши устройства можете удалить расширение Browsec VPN из браузера.
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