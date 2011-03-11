Кредитные карты вытесняют POS-кредиты

Более года назад Сбербанк рассматривал возможность развития бизнеса в сегменте POS-кредитования. Лидер рынка кредитования в точках продаж — банк Русский Стандарт — сделал приоритетным развитие кредитных карт, из-за чего уступил место лидера рынка POS-кредитов ХКФ Банку. Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества кредитных карт, свою нишу POS-кредиты сохранят, но места там хватит не всем.
POS-кредитование — это выдача банками кредитов непосредственно в торговых сетях, точках продаж (Point of Sales). Кредиты выдаются в большинстве случаев на приобретение бытовой техники и точки POS-кредитования хорошо знакомы любому, кто был в таких магазинах, как М-Видео, Техносила и т.п. Как правило, размер одного кредита находится в диапазоне от 100 до 2000 долларов.
Из-за минимальных требований к заемщику (как правило, требуется только паспорт) сегмент POS-кредитов относится к категории самых рисковых для банков. Поэтому ставки по таким кредитам всегда гораздо выше среднерыночных. Обычно они находятся в диапазоне 30-60% годовых в рублях.
В POS-кредитовании наиболее успешными будут узкоспециализированные на этом сегменте банки. Сбербанку нужно наращивать кредитный портфель, но он может гораздо эффективнее делать это по другим каналам продаж. Экспресс-кредитование в офисах банка и кредитные карты дадут возможность Сберу избежать расходов на создание собственной сети выдачи POS-кредитов и внедрения соответствующих технологий экспресс-оценки кредитных рисков.
Несмотря на очевидные преимущества рынка кредитных карт перед POS-кредитованием, думаю, что своя аудитория у этого кредитного продукта будет всегда. В том числе, за счет специальных программ поощрения и более выгодных кредитных предложений под конкретные покупки.
По данным Analytic Research Group, на 1 января 2010 года объем российского рынка POS-кредитов составлял почти 111 млрд рублей. В начале 2008 года рынок оценивался в 140 млрд рублей, а во время кризиса (осень 2008 — весна 2009) рынок «схлопнулся» практически до нуля. В силу своей специфики рынок POS-кредитов очень быстро и гибко реагирует на изменение рыночной конъюнктуры.
Крупнейшие доли рынков принадлежат трем участникам: ХКФ Банку (26%), Русскому Стандарту (18%) и Альфа-банку (14%). Далее с небольшим отрывом идут ОТП Банк (13%), Русфинанс банк (9%), Росбанк (6%), Кредит Европа Банк (2%) и Ренессанс Кредит (0,5%).
Рекомендация заемщику: выгоднее заблаговременно приобрести кредитную карту в банке, чем использовать POS-кредит в точке продаж. Во-первых, кредитку можно оформить под гораздо более низкий процент. К примеру, в Сбербанке кредитные карты выдаются под 23-24% годовых. Во-вторых, кредитный лимит можно использовать на любые покупки, а не только под конкретные товары в конкретном магазине.
Комментарии 5
В-четвёртых, не возникнет проблем с банком и финансовых потерь в случае возврата товара ненадлежащего качества.
В-пятых, можно получить гарантированную дополнительную скидку в случае с кешбек-картами.
В-шестых, ...
И так до бесконечности
Например была у меня кредитка 26% годовых. Но затем я намеренно стал зарплатным клиентом этого банка и ставку мне снизили до 18%.
Или сначала взять POS кредит у того же ОТП банка, а потом он выдаст кредитку под 17% годовых. Авангард выдает кредитки от 15%.
Так что 23-24 это как-то уже не катит
А когда стоишь у этой POS точки и тебе выкатывают 42% годовых .... Появляется стойкое желание отойти.
Причем если кредиткой активно пользуешься, то тебе и лимит регулярно повышают. Годик другой попользуешься и можно Мальдивы себе позволить, а потом целый год за них расплачиваться (под 18% годовых)
а в остальном - да, у пос-кредитования еще долго будет оставаться своя ниша. Кроме того, эффективным может быть симбиоз торговой сети и банка (in-store bank), как складывается у Седьмого континента и Финсервиса