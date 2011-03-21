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Сбер вышел на второе место по карточному кредитованию

21.03.2011 16:07 8 1 417 просмотров
Легко и непринужденно почти за год с момента отмены комиссий по кредитам, Сбербанк занял второе место по объему задолженности по кредитным картам. Лидирует по этому показателю по-прежнему банк Русский Стандарт. Но я думаю, что изменения в этой расстановке сил — дело времени.

С учетом планов Сбербанка по переводу всех пенсионеров со сберкнижек на карты и относительно низкой доли кредиток в общем объеме эмитированных карт (около 4,1%), Сбер в перспективе от года до двух лет может потеснить Русский Стандарт с первого места.

Судя по тому, как быстро Сбербанку удалось внедрить свой кредитный продукт, у меня остается все меньше сомнений в успешной реализации проекта продаж инвестпродуктов для населения, основанного на взаимодействии Сбербанка и приобретенной им Тройки Диалог.

Сбер обладает огромной базой потенциальных клиентов — потребителей инвестиционно-банковских услуг, которые при этом лояльны к банку. Им можно будет реализовывать инвестиционные продукты: ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание. Думаю, Сбер может стать крупнейшим игроком рынка инвестиционно-банковских услуг в России в перспективе 3-5 лет.

рекомендации по акциям Сбера

Комментарии 8

Гектор  (Гектор)
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Не думаю, что целевая аудитория Сбербанка кинется покупать инвестпродукты Тройки. Я вообще не думаю, что с Тройкой что-то хорошее получится. Очень уж странное у них слияние. За предстоящие 3 года Тройка растеряет последних успешных управляющих. Вот недавно еще 3 ушли. А вот потребителькое кредитование народа небольшими суммами по кредитным картам - это их поле для деятельности.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Незаменимых людей не бывает - это что касается Тройки.
Кроме того, по ощущениям, интерес обычных людей, желающих покупать акции российских компаний, растет. Есть еще и огромный рынок корпоративных бондов. Сбер мог бы предложить интересные структурные продукты (по типу БКСовских). Вобщем непаханное поле для работы.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Сбер обладает огромной базой потенциальных клиентов — потребителей инвестиционно-банковских услуг, которые при этом лояльны к банку. Им можно будет реализовывать инвестиционные продукты: ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание


Лояльны в основном по принципу - "лучше синица в руках, чем журавль в небе", ничего что проценты низкие, зато надёжно smile:) Но что аудитория скажет после первой же просадки процентов эдак на 15? Как бы после этого лояльная аудитория не отказалась с перепугу не только от новых инвестиционных, но и вполне традиционных услуг Сбера smile:( Думается что круг потребителей инвестиционных продуктов крайне узок и практически не способен увеличиваться, и абсолютное большинство предпочитает пользоваться услугами более узкоспециализированных компаний, чем Сбер.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Что касается карт, то здесь главное не количество и место в рейтинге, а доходность бизнеса. Карточный бизнес для любого банка затратный с технической точки зрения: пластик, процессинг, банкоматы, терминалы, каналы связи, сотрудники это все обслуживающие. Средние остатки на картсчетах небольшие, комиссии по зачислению - минимальные, поэтому любые банки , что касается пластика, идут не в сторону увеличения эмиссии, а в сторону получения максимальной доходности от карт. Особенно это касается Сбера. Например, Сбер не пойдет на выпуск карт бесплатно и без комиссии за зачисление бюджетным организациям только ради эмиссии и остатков!
Что касается инвест продуктов, то у Сбера они уже очень давно были: работа на бирже, ОМС, драгметаллы и т.д. Просто с покупкой Тройки они этот список расширят.
Не нужно из Сбера "делать" какого-то бога. Очень многое Сбер делает смотря на идеи и результаты работы других банков. Самое их гениальное изобретение - это ПД-4 и сберкнижка, все остальное они "слизывают" у других!
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Сбербог РФ ))))))

спасибо за комментарий, по существу добавить нечего
Сергей Савельев  (kev)
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Их очередная акция 8+8+8 (Ипотека под 8%) вызывает уважение целевым использованием средств населения... Вряд ли кто сможет повторить, ресурсов может не хватить.
Урри Кадыков  (Дистандер)
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Смешиваются вопросы: карточное кредитование, это заголовок статьи, и само выпуск дебетовых карт, это вытекает из упоминания о пенсионерах.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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в 2010 году 220 тысяч пенсионеров воспользовались различными кредитами банка
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