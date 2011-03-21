Сбер вышел на второе место по карточному кредитованию

Легко и непринужденно почти за год с момента отмены комиссий по кредитам, Сбербанк занял второе место по объему задолженности по кредитным картам. Лидирует по этому показателю по-прежнему банк Русский Стандарт. Но я думаю, что изменения в этой расстановке сил — дело времени.
С учетом планов Сбербанка по переводу всех пенсионеров со сберкнижек на карты и относительно низкой доли кредиток в общем объеме эмитированных карт (около 4,1%), Сбер в перспективе от года до двух лет может потеснить Русский Стандарт с первого места.
Судя по тому, как быстро Сбербанку удалось внедрить свой кредитный продукт, у меня остается все меньше сомнений в успешной реализации проекта продаж инвестпродуктов для населения, основанного на взаимодействии Сбербанка и приобретенной им Тройки Диалог.
Сбер обладает огромной базой потенциальных клиентов — потребителей инвестиционно-банковских услуг, которые при этом лояльны к банку. Им можно будет реализовывать инвестиционные продукты: ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание. Думаю, Сбер может стать крупнейшим игроком рынка инвестиционно-банковских услуг в России в перспективе 3-5 лет.
рекомендации по акциям Сбера
Комментарии 8
Кроме того, по ощущениям, интерес обычных людей, желающих покупать акции российских компаний, растет. Есть еще и огромный рынок корпоративных бондов. Сбер мог бы предложить интересные структурные продукты (по типу БКСовских). Вобщем непаханное поле для работы.
Лояльны в основном по принципу - "лучше синица в руках, чем журавль в небе", ничего что проценты низкие, зато надёжно Но что аудитория скажет после первой же просадки процентов эдак на 15? Как бы после этого лояльная аудитория не отказалась с перепугу не только от новых инвестиционных, но и вполне традиционных услуг Сбера Думается что круг потребителей инвестиционных продуктов крайне узок и практически не способен увеличиваться, и абсолютное большинство предпочитает пользоваться услугами более узкоспециализированных компаний, чем Сбер.
Что касается инвест продуктов, то у Сбера они уже очень давно были: работа на бирже, ОМС, драгметаллы и т.д. Просто с покупкой Тройки они этот список расширят.
Не нужно из Сбера "делать" какого-то бога. Очень многое Сбер делает смотря на идеи и результаты работы других банков. Самое их гениальное изобретение - это ПД-4 и сберкнижка, все остальное они "слизывают" у других!
спасибо за комментарий, по существу добавить нечего