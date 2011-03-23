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Страхование кредитов. Заемщики, будьте бдительны!

23.03.2011 15:11 29 4 182 просмотра
Вчера журналисты попросили комментарий по случаю рассмотрения дела УФАС Нижегородской области против Сбербанка по признакам нарушения п.3 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции", выразившегося в навязывании невыгодных условий кредитного договора. А суть дела вот в чем.

В УФАС поступила жалоба от частного лица, в котором говорилось о навязывании Сбербанком невыгодных условий кредитного договора, а именно услуг страхования жизни и здоровья. "В банке заемщику заявили, что для принятия положительного решения о выдаче кредита необходимо вступить в программу страхования. Потребитель взял в Сбербанке кредит в размере 150 тыс. рублей и 8 тыс. 910 рублей отдал в качестве комиссии за подключение к программе страхования" - цитирует Интерфакс сотрудника УФАС.

Журналисты просили оценить (в % от кредитного портфеля Сбербанка) примерный объем сборов по страхованию. Исходя из имеющейся информации о том, что у основного конкурента Сбербанка - ВТБ24 - страхуется каждый десятый клиент, получивший кредитную карту, а также о примерном размере страховки от суммы кредита ( 6%), я оценила объем страховых премий в 8 млрд рублей. Сегодня изучая отчет Сбербанка по МСФО за 2010 год, я нашла более точную оценку. Агентская комиссия, полученная при продаже страховых контрактов в Сбербанке составила 9,4 млрд рублей за 2010 год. Для сравнения - в 2009 году ее размер составил 0,6 млрд рублей.

Многие банки в прошлом году довольно широко разрекламировали отказ от комиссий за открытие и сопровождение кредитов. Но вместо этого внедрили услугу добровольного страхования. Подчеркну, что страховаться или нет - дело исключительно добровольное. Если в банке Вас принуждают застраховаться - можно смело обращаться в ФАС, Роспотребнадзор и прокуратуру. Только потребуется доказать факт принуждения, например, с помощью диктофонной записи.

Есть информация о подобных нарушениях в ряде банков, активно работающих на кредитном рынке. Мне удалось найти жалобы клиентов на Ренессанс Кредит, Совкомбанк, Банк Сосьете Женераль Восток.

По моей информации, в Москве в качестве партнера по страхованию в Сбербанке предлагают компанию РОСНО. ФАС уже выдвигала обвинения в нарушении закона "О защите конкуренции" страховым компаниям РОСНО, Ренессанс Страхование, Союзник.

Комментарии 29

Сергей Попов  (sonnert)
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Сам удивлён тому, что защищаю Сбер, но мне вот кажется, что при доминирующем положении Сбера на рынке и очевидном нарушении конкуренции, рассматриваемый случай - перебор. Сбер страхует риск кредита путем защиты заемщика. Если заемщика не устраивают такие условия, то он может выбрать другие условия. На рынке пока не один Сбер. Дорого здесь - иди в другой. В противном случае не будет страховки, что полезно и заемщику, а будет просто повышение стоимости кредита, без страховки.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Этого конфликта не возникло бы, если бы условия получения кредита со страховкой были бы для заемщика выгоднее, чем получение кредита без страховки.
Сергей Попов  (sonnert)
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Да возник конфликт - выйдете на улицу и зайдите в двери соседнего банка. Их что не осталось что-ли? При чем здесь ФАС?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Не соглашусь с Вами, Сергей.
Одно дело - если клиента не устроили условия получения кредита. Совсем другое - если клиента попытались принудить купить страховку. Это уже нарушение законодательства и сознательный гражданин не просто "выйдет на улицу и зайдет в двери соседнего банка", а сообщит куда надо о нарушении.
и будет всем счастие, кроме банка-нарушителя
Сергей Попов  (sonnert)
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Не соглашусь,Александра. Если вас
Цитата
попытались принудить
, то нарушитель, скорее всего не банк, а конкретный насильник smile:))
Шарухин Антон  (toshik80)
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Я на такую удочку в Трасте попался.
Впарили мне страховочку. Кредит 500000 руб, страховочка 50000 руб. Правда на 5 лет.
Когда в одобренной заявке я попросил убрать страховку мне было сказано, что это невозможно, заявку надо аннулировать и подать снова. И намекнули что решение может быть другим. А на горячей линии Уважаемая Госпожа Мордвинцева это подтвердила.
Так, что все "рубят бабло". И никто в накладе не остается (кроме заемщиков)
Сергей Иванов  (s_ivanov)
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Уважаемые господа аналитики, клиенты банков и читатели блогов, в том числе, и моего! Я крайне редко комментирую что-либо на этом сайте в чужих блогах (по целому ряду причин). Но здесь вот захотелось. Я достаточно внимательно послеживаю за дискуссиями относительно стоимостей банковских кредитов физическим лицам и разных прочих уловок, нацеленных на то, чтобы клиента ободрать и "срубить бабло". Захотелось кое-что проиллюстрировать, поскольку всегда призывал на "очевидную" проблему не смотреть тенденциозно. Следующий свой пост посвящу-ка я, пожалуй, одному из самых распространенных на рынке мифов: муфу "об эффективной процентной ставке по кредиту". Посмотрим на проблему вместе, а я обещаю вам в той публикации обуздать присущую мне как любому банкиру алчность и мобилизовать всю отпущенную мне Б-гом объективность.
PS. Попробуйте-ка в западном банке (любом) получить потребу на 5 лет без страховки жизни и здоровья. Желающим выстраиваться в очередь.
Дмитрий  (Dimon)
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Хотелось бы, чтобы вы еще поподробнее рассказали почему наблюдается такой разброс в цифрах по услугам со схожими на бумаге условиями. Хотя речь идет о деньгах и вроде бы это как раз тот случай, где важна точность, а также возможность сравнить и сделать выбор не думая о том, что где-то ждут какие-то подвохи (написанные в сноске мелким шрифтом). Причем это не только кредитов касается, но и вкладов тоже: % начисляются у всех кто как хочет, где-то есть капитализация, причем она может быть разная (ежемесячная, ежеквартальная), а где-то - нет. При этом в рекламе, понятно, % указывается один и тот же. Клиенту нужно в каждом конкретном случае дополнительно выяснять, а сколько же он реально получит отдав на время свои деньги банку. Неудобно.

Кстати, в известной книжке "Количественные методы в финансах" западных авторов, которая рекомендована Министерством образования для изучения в российских вузах на экономических специальностях, формулы расчета по кредитам не совпадают с формулами, которые используются в российских банках (в вышеуказанном Сбербанке России в частности). В России кредиты дороже получаются, хотя % и там, и там одинаковый. Тоже хотелось бы понять почему так; причем опять же в России бывает применяются формулы, которые учитывают время пользования кредитными средствами (количество дней в платежном периоде), а есть такие, где это не принимается во внимание (платеж фиксированный вне зависимости от даты внесения очередной суммы по кредиту). Итого, как и в случае со вкладами, пока клиент не увидит распечатку с графиками платежей, может и не понять в каком банке кредит брать выгоднее. Про формулы тоже расскажите.
Сергей Иванов  (s_ivanov)
#
Да, Дима, хорошо, сделаю. Дайте чуть времени: куплю этот учебник, залезу в формулы, посижу пару вечеров. Давно не делал ничего подобного). Заодно гляну, чему сейчас студентов учат в плане количественных методов, любопытно.
Дмитрий  (Dimon)
#
Авторы: Терри Дж. Уотшем, Кейт Паррамоу.

Я купил его самостоятельно в книжном магазине, когда искал продвинутую книжку по математике в финансах (в широком смысле; там приведены формулы для самых разных финансовых инструментов, описывается как составить оптимальный портфель ценных бумаг и пр.; более 500 страниц текста с формулами и графиками). Мне книжка очень понравилась. Если нужно, формулы я вам могу на почту отправить, чтобы время не тратить.

В учебнике - это теория. Проблема в том, что если она расходится с практикой, то можно принять неправильные финансовые решения, когда прогнозируемые расходы или доходы, будут расходиться с реальными. Поэтому весьма интересно ваше описание ситуации как практика.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Дмитрий а Вы где сталкивались с расхождениями?
Я брал кредиты не раз, просчитывал платежи по аннуитетной формуле из Википедии и мои расчеты всегда сходились с тем, что мне банки насчитывали.
Дмитрий  (Dimon)
#
Вбейте в Google: Уотшем, Паррамоу Количественные методы в финансах
Вам выпадут ссылки на эту книжку. Наверняка где-то ее и скачать можно. Там есть отдельный раздел про ипотечные ссуды и аннуитеты, где и приводятся формулы.

Возьмем для примера кредит в $1000000 на 20 лет под 15% годовых.
http://www.sberbank.biz/hypocalc.html - этот ипотечный калькулятор, который работает по формуле из книжки, выдает ежемесячный платеж = $12477.28
http://www.sberbank.biz/credcalc.html - этот кредитный калькулятор, который работает по формуле, используемой в Сбербанке РФ, выдает ежемесячный платеж = $13167.89

Разница $690 с копейками получается, которая за 20 лет платежей перерастает в очень приличную цифру.

А на втором калькуляторе, кстати, еще увидите, что там есть два варианта расчета дифференцированных платежей. Формулу, которую мне прислали из одного банка для расчета ежеквартальных платежей, пришлось вообще забраковать, так как почему-то не сходились цифры.


Примерно такая же картина и для расчета доходности по вкладам. Есть известная формула расчета сложных процентов (в книжке она приводится тоже), где просто берутся сумма вклада, ставка % и срок, а также количество начислений % в году, если проценты капитализируются - получаем результат. А с другой стороны опять же есть другая формула, где расчет ведется с учетом количества дней, которые средства размещались на вкладе, - и тогда уже немного другой результат получается.


Так что складывается впечатление, что банки не только могут назначать различные скрытые комиссии, но и использовать разные формулы. Что тоже может напрямую сказываться на расходах (в случае кредита) и доходах (в случае вклада) клиента.
Сергей Иванов  (s_ivanov)
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Понятно. Я знаю учебник Уотшема и Паррамоу. Скачал из инета. Сейчас озабочусь, в выходные постараюсь прикинуть, через недельку примерно, думаю, уже смогу что-то членораздельное выдать.
Сергей Иванов  (s_ivanov)
#
Ага, спс. А я с интересом буду ждать откликов).
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Сергей я так понял что Вам не понравилось определение "рубят бабло". Грубовато может быть но это так и есть.
Будьте честными с клиентом и вставьте условие о страховании жизни в обязательное требование при получении кредита, а не впаривайте незаметненько. Со мной так и получилось. Девочка галочку поставила в анкете и заявочку одобрили. Я думал, что это обязательно. А потом госпожа Мордвинцева заявила на горячей линии "Страховка дело добровольное". Если интересно могу ссылку подкинуть.
На мой взгляд это как раз и называется "срубить бабло".
P.S. Обращение не лично к Вам а к банковской системе в целом
Сергей Иванов  (s_ivanov)
#
Да нет, Антон, никаких проблем). Мне, признаться, самомУ очень не нравится, когда банкиры народ обманывают, а случаи такие нередки, к сож. Так что этим меня не обидишь, не надейтесь))). Я о другом: в частности о том, что нажива, в которой принято винить банки, зачастую эфемерная, несуществующая. И лучше всего это видно на примере с эффективной ставкой по кредиту. Ну, ок, все постараюсь проиллюстрировать.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да непрятно когда тебя обманывает не только банкир, но и другие смежники по жизни. Я, кстати, и задержался на сайте Банки.ру после долгих дискуссий, в которых пытался "клиентам" объяснить, что
Цитата
случаи такие нередки, к сож

- это не все банки. Ищите свой. Но "клиенты" хотят ГАРАНТИЙ. Причем, одни хотят гарантий возврата вклада, а другие - гарантии получения кредита на тех условиях, которые удобны клиенту.
Я, честно, сказать, не очень понимаю, что можно человеку объяснить на примере, если он знает как считается ставка, но почему-то не нравится страховка или другие "нагрузки"
Сергей Попов  (sonnert)
#
Антон, по-моему мы с Вами уже обсуждали как-то "обанули", "кинули" и т.п. Если ошибаюсь - извини. Но мне, кажется, Сергей Иванов (и у него прошу прощения за обращение в 3 лице smile:) ), комментировать всякие книжки из интернета или ещё откуда. В СТРАНЕ ПОГОЛОВНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ! Ну, почему народ НЕ ХОЧЕТ посчитать СВОИ деньги? Где недостаточно информации о % по вкладам или кредитам? Не жалуйтесь на сайте, Г-же Мордвинцевой в том числе, обращайтесь в Роспотребнадзор, ФАС, суд, куда угодно... Но ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ! прежде чем подписывать договор. Не устраивают условия - ищите где лучше! Сами. Ни один Иванов, Попов, Мордвинцева не будут вам считать проценты и объяснять условия.
Про страховку - это опять же Ваш выбор условий, действующих в БАНКЕ. Поймите, БАНК Вам не должен выдать кредит! Он ОБЯЗАН вернуть вам ваш вклад, если вы его давали, но кредит банк может обставить своими условиями снижения риска - страховка, залог и т.п.
Вы как-нибудь представьте, что вот к вам подошёл на улице человек и просит дать вам кредит на неотложный автомобиль на 5 лет под ставку, как Председатель Совета министров говорил...
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Сергей может и говорили про "обманули", "кинули" и т.п.
Понимаете в чем дело....
Я ведь у Траста не первый кредит беру. Первый был взят осенью 2009 года. Мне тогда многие банки отказали,а Траст выдал. Потом кредитку в подарок оформил. Ну думаю... вот он мой банк. Кстати первый кредит без страховки был.
Летом начали предлагать еще кредитов взять. Почетным клиентом называли. Под Новый 2011 год опять позвонили "Не хотите ли???" Я говорю Хочу, и много. И при оформлении потихонечку незаметненько включили в анкету пункт про страховку. И никто ведь не сказал что она добровольная. Согласен, недосмотрел, но ведь есть отношения, я пытался их с банком выстроить, считал что стал "своим" там, думал без "развода" обойдемся. Но по характеру ответов госпожи Мордвинцевой стало понятно, что Траст со мной отношений выстраивать не собирается. Ему это не нужно. Потом своими глазами увидел как девочка тупо прозванивает екселевский список и всем как под диктовку предлагает то, что предлагала мне. И лицо такое кислое-кислое.
Вот тогда и увидел себя с их стороны. Я для них никто. Средство для зарабатывания и не более. Мои проблемы их не интересуют. Кредитные программы и ставки мало того что меняются как перчатки, дак информация на сайте действительности не соответствует. До 120 млн, на 7 лет, под 9.9%. Щас!!!! Максимум три ляма, до 5 лет, под 16-25% годовых. А это говорят указание сверху пришло.
Вот Вы говорите надо искать "свой банк". А по-моему их надо также как перчатки менять. В другом месте дешевле? Все позакрывал и ушел без сожаления.
Им то наплевать smile:(
Полярная Сова  (Полярная Сова)
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Если есть интерес, обращайтесь, пожалуйста. На страховке настаивать не будем. Если речь идет именно о потребе.
Или Вы говорите о западных, в прямом смысле, банках (т.е. не наших российских "дочках")?
Сергей Иванов  (s_ivanov)
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Не-не, я-то имел ввиду именно западные банки: североамериканские и западноевропейские.
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
А рынок страховых услуг? Нас с ними сравнивать нельзя, мне кажется... Пост-то как раз про нас, здесь и сейчас, так сказать.
Сергей Иванов  (s_ivanov)
#
А почему нельзя? Поясните, пож. Сравнивать всегда можно. Особенно в данном случае - страхования жизни при появлении долгосрочных финансовых обязательств.
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
Я про то, что в развитых странах нормой считается страховать собственные риски. Ведь, при страховании клиента от потери трудоспособности, например, это нужно не только страховой компании и банку, но и самому клиенту. Понятно, что страховой бизнес далек от альтруизма smile:)
Но, если бы лично в моей практике не было бы страховых случаев, я бы не утверждала того, о чем говорю. А недавно были слезы матери незастрахованного заемщика. Тоже малоприятно, хочу сказать.
Так вот, у НИХ там страхование – норма жизни. А у НАС – нет. Многие из нас искренне не понимают, зачем нужно страховаться. Ведь ничего не случится.
Хочу сразу сказать, я против навязывания чего бы то ни было, страховок в том числе. Но человек должен отдавать себе отчет в последствиях отказа от страховки.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Дело не в том, что страхование - это плохо и "обдираловка". Себестоимость страхования жизни составляет около 0.5-1% (в среднем, для любого возраста и пола). Реально берут от 3% до 12% в год. Вся разница приходит в банк в виде агентского вознаграждения, и при этом она составляет от 70 до 90% страховой премии! Это уже чистой воды комиссия за выдачу кредита! То есть отменили официально свои, но добирают эти деньги другими способами.
Есть нормальные банки, где за отказ от страхования жизни повышают год. проц. ставку на 0,5-1,5%, но большинство либо совсем отказыват в выдаче кредита, либо задирают проц. ставку на несколько процентов. Любой актуарий вам скажет, что вероятность смерти по любой причине в год не превышает, в среднем для работающего населения, 1/1000-1/500 или 0,1-0,2%.
У Сбера есть свои "карманные" страховые компании отдельно по страхованию жизни, отдельно - по имуществу. По жизни агентское вознаграждение составляет около 70-80% от премии, по автокаско - около 30%, может быть даже 40%. Застраховаться где то в другом месте конечно можно, но Сбер вам так "повставляет" палки в колеса, что сам согласишся застраховаться прямо у них в офисе. И это они называют: быть ближе к клиенту!
То же самое относится и к другим банкам, приблизительно с теми же цифрами, но с другим составом страховых компаний. И Банк Росии, и ФАС фактически закрывают на это глаза. "Разборки" идут только когда кто-то из банков не "стуканет" друг на друга. И то, так в легком режиме.
Есть еще хуже варианты, когда у банка есть своя страховая компания. Так в этом случае вообще практически нереально застраховаться где либо в другом месте, кроме как в их.
Это все называется "Бизнес по-русски": заставлять клиента делать то, что выгодно банку, а не клиенту, и при этом его еще и обманывать.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Вот вот! Рубят бабло
При этом Траст ни комиссий не отменил да еще и страховку втюхал.
Такая жизнь
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Кстати еще, по российскому законодательству, недопустимо "насильственное" страхование жизни и имущества населения. Это нарушение конституционных прав человека! Но только если вы скажете это в банке, вам быстро ответят - "Ну и иди гуляй с ними! Кредит не дадим! Но если ты согласен, что мы тебя...".
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