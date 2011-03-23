Страхование кредитов. Заемщики, будьте бдительны!

Вчера журналисты попросили комментарий по случаю рассмотрения дела УФАС Нижегородской области против Сбербанка по признакам нарушения п.3 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции", выразившегося в навязывании невыгодных условий кредитного договора. А суть дела вот в чем.
В УФАС поступила жалоба от частного лица, в котором говорилось о навязывании Сбербанком невыгодных условий кредитного договора, а именно услуг страхования жизни и здоровья. "В банке заемщику заявили, что для принятия положительного решения о выдаче кредита необходимо вступить в программу страхования. Потребитель взял в Сбербанке кредит в размере 150 тыс. рублей и 8 тыс. 910 рублей отдал в качестве комиссии за подключение к программе страхования" - цитирует Интерфакс сотрудника УФАС.
Журналисты просили оценить (в % от кредитного портфеля Сбербанка) примерный объем сборов по страхованию. Исходя из имеющейся информации о том, что у основного конкурента Сбербанка - ВТБ24 - страхуется каждый десятый клиент, получивший кредитную карту, а также о примерном размере страховки от суммы кредита ( 6%), я оценила объем страховых премий в 8 млрд рублей. Сегодня изучая отчет Сбербанка по МСФО за 2010 год, я нашла более точную оценку. Агентская комиссия, полученная при продаже страховых контрактов в Сбербанке составила 9,4 млрд рублей за 2010 год. Для сравнения - в 2009 году ее размер составил 0,6 млрд рублей.
Многие банки в прошлом году довольно широко разрекламировали отказ от комиссий за открытие и сопровождение кредитов. Но вместо этого внедрили услугу добровольного страхования. Подчеркну, что страховаться или нет - дело исключительно добровольное. Если в банке Вас принуждают застраховаться - можно смело обращаться в ФАС, Роспотребнадзор и прокуратуру. Только потребуется доказать факт принуждения, например, с помощью диктофонной записи.
Есть информация о подобных нарушениях в ряде банков, активно работающих на кредитном рынке. Мне удалось найти жалобы клиентов на Ренессанс Кредит, Совкомбанк, Банк Сосьете Женераль Восток.
По моей информации, в Москве в качестве партнера по страхованию в Сбербанке предлагают компанию РОСНО. ФАС уже выдвигала обвинения в нарушении закона "О защите конкуренции" страховым компаниям РОСНО, Ренессанс Страхование, Союзник.
Комментарии 29
Одно дело - если клиента не устроили условия получения кредита. Совсем другое - если клиента попытались принудить купить страховку. Это уже нарушение законодательства и сознательный гражданин не просто "выйдет на улицу и зайдет в двери соседнего банка", а сообщит куда надо о нарушении.
и будет всем счастие, кроме банка-нарушителя
Впарили мне страховочку. Кредит 500000 руб, страховочка 50000 руб. Правда на 5 лет.
Когда в одобренной заявке я попросил убрать страховку мне было сказано, что это невозможно, заявку надо аннулировать и подать снова. И намекнули что решение может быть другим. А на горячей линии Уважаемая Госпожа Мордвинцева это подтвердила.
Так, что все "рубят бабло". И никто в накладе не остается (кроме заемщиков)
PS. Попробуйте-ка в западном банке (любом) получить потребу на 5 лет без страховки жизни и здоровья. Желающим выстраиваться в очередь.
Кстати, в известной книжке "Количественные методы в финансах" западных авторов, которая рекомендована Министерством образования для изучения в российских вузах на экономических специальностях, формулы расчета по кредитам не совпадают с формулами, которые используются в российских банках (в вышеуказанном Сбербанке России в частности). В России кредиты дороже получаются, хотя % и там, и там одинаковый. Тоже хотелось бы понять почему так; причем опять же в России бывает применяются формулы, которые учитывают время пользования кредитными средствами (количество дней в платежном периоде), а есть такие, где это не принимается во внимание (платеж фиксированный вне зависимости от даты внесения очередной суммы по кредиту). Итого, как и в случае со вкладами, пока клиент не увидит распечатку с графиками платежей, может и не понять в каком банке кредит брать выгоднее. Про формулы тоже расскажите.
Я купил его самостоятельно в книжном магазине, когда искал продвинутую книжку по математике в финансах (в широком смысле; там приведены формулы для самых разных финансовых инструментов, описывается как составить оптимальный портфель ценных бумаг и пр.; более 500 страниц текста с формулами и графиками). Мне книжка очень понравилась. Если нужно, формулы я вам могу на почту отправить, чтобы время не тратить.
В учебнике - это теория. Проблема в том, что если она расходится с практикой, то можно принять неправильные финансовые решения, когда прогнозируемые расходы или доходы, будут расходиться с реальными. Поэтому весьма интересно ваше описание ситуации как практика.
Я брал кредиты не раз, просчитывал платежи по аннуитетной формуле из Википедии и мои расчеты всегда сходились с тем, что мне банки насчитывали.
Вам выпадут ссылки на эту книжку. Наверняка где-то ее и скачать можно. Там есть отдельный раздел про ипотечные ссуды и аннуитеты, где и приводятся формулы.
Возьмем для примера кредит в $1000000 на 20 лет под 15% годовых.
http://www.sberbank.biz/hypocalc.html - этот ипотечный калькулятор, который работает по формуле из книжки, выдает ежемесячный платеж = $12477.28
http://www.sberbank.biz/credcalc.html - этот кредитный калькулятор, который работает по формуле, используемой в Сбербанке РФ, выдает ежемесячный платеж = $13167.89
Разница $690 с копейками получается, которая за 20 лет платежей перерастает в очень приличную цифру.
А на втором калькуляторе, кстати, еще увидите, что там есть два варианта расчета дифференцированных платежей. Формулу, которую мне прислали из одного банка для расчета ежеквартальных платежей, пришлось вообще забраковать, так как почему-то не сходились цифры.
Примерно такая же картина и для расчета доходности по вкладам. Есть известная формула расчета сложных процентов (в книжке она приводится тоже), где просто берутся сумма вклада, ставка % и срок, а также количество начислений % в году, если проценты капитализируются - получаем результат. А с другой стороны опять же есть другая формула, где расчет ведется с учетом количества дней, которые средства размещались на вкладе, - и тогда уже немного другой результат получается.
Так что складывается впечатление, что банки не только могут назначать различные скрытые комиссии, но и использовать разные формулы. Что тоже может напрямую сказываться на расходах (в случае кредита) и доходах (в случае вклада) клиента.
Будьте честными с клиентом и вставьте условие о страховании жизни в обязательное требование при получении кредита, а не впаривайте незаметненько. Со мной так и получилось. Девочка галочку поставила в анкете и заявочку одобрили. Я думал, что это обязательно. А потом госпожа Мордвинцева заявила на горячей линии "Страховка дело добровольное". Если интересно могу ссылку подкинуть.
На мой взгляд это как раз и называется "срубить бабло".
P.S. Обращение не лично к Вам а к банковской системе в целом
- это не все банки. Ищите свой. Но "клиенты" хотят ГАРАНТИЙ. Причем, одни хотят гарантий возврата вклада, а другие - гарантии получения кредита на тех условиях, которые удобны клиенту.
Я, честно, сказать, не очень понимаю, что можно человеку объяснить на примере, если он знает как считается ставка, но почему-то не нравится страховка или другие "нагрузки"
Про страховку - это опять же Ваш выбор условий, действующих в БАНКЕ. Поймите, БАНК Вам не должен выдать кредит! Он ОБЯЗАН вернуть вам ваш вклад, если вы его давали, но кредит банк может обставить своими условиями снижения риска - страховка, залог и т.п.
Вы как-нибудь представьте, что вот к вам подошёл на улице человек и просит дать вам кредит на неотложный автомобиль на 5 лет под ставку, как Председатель Совета министров говорил...
Понимаете в чем дело....
Я ведь у Траста не первый кредит беру. Первый был взят осенью 2009 года. Мне тогда многие банки отказали,а Траст выдал. Потом кредитку в подарок оформил. Ну думаю... вот он мой банк. Кстати первый кредит без страховки был.
Летом начали предлагать еще кредитов взять. Почетным клиентом называли. Под Новый 2011 год опять позвонили "Не хотите ли???" Я говорю Хочу, и много. И при оформлении потихонечку незаметненько включили в анкету пункт про страховку. И никто ведь не сказал что она добровольная. Согласен, недосмотрел, но ведь есть отношения, я пытался их с банком выстроить, считал что стал "своим" там, думал без "развода" обойдемся. Но по характеру ответов госпожи Мордвинцевой стало понятно, что Траст со мной отношений выстраивать не собирается. Ему это не нужно. Потом своими глазами увидел как девочка тупо прозванивает екселевский список и всем как под диктовку предлагает то, что предлагала мне. И лицо такое кислое-кислое.
Вот тогда и увидел себя с их стороны. Я для них никто. Средство для зарабатывания и не более. Мои проблемы их не интересуют. Кредитные программы и ставки мало того что меняются как перчатки, дак информация на сайте действительности не соответствует. До 120 млн, на 7 лет, под 9.9%. Щас!!!! Максимум три ляма, до 5 лет, под 16-25% годовых. А это говорят указание сверху пришло.
Вот Вы говорите надо искать "свой банк". А по-моему их надо также как перчатки менять. В другом месте дешевле? Все позакрывал и ушел без сожаления.
Им то наплевать
Или Вы говорите о западных, в прямом смысле, банках (т.е. не наших российских "дочках")?
Но, если бы лично в моей практике не было бы страховых случаев, я бы не утверждала того, о чем говорю. А недавно были слезы матери незастрахованного заемщика. Тоже малоприятно, хочу сказать.
Так вот, у НИХ там страхование – норма жизни. А у НАС – нет. Многие из нас искренне не понимают, зачем нужно страховаться. Ведь ничего не случится.
Хочу сразу сказать, я против навязывания чего бы то ни было, страховок в том числе. Но человек должен отдавать себе отчет в последствиях отказа от страховки.
Есть нормальные банки, где за отказ от страхования жизни повышают год. проц. ставку на 0,5-1,5%, но большинство либо совсем отказыват в выдаче кредита, либо задирают проц. ставку на несколько процентов. Любой актуарий вам скажет, что вероятность смерти по любой причине в год не превышает, в среднем для работающего населения, 1/1000-1/500 или 0,1-0,2%.
У Сбера есть свои "карманные" страховые компании отдельно по страхованию жизни, отдельно - по имуществу. По жизни агентское вознаграждение составляет около 70-80% от премии, по автокаско - около 30%, может быть даже 40%. Застраховаться где то в другом месте конечно можно, но Сбер вам так "повставляет" палки в колеса, что сам согласишся застраховаться прямо у них в офисе. И это они называют: быть ближе к клиенту!
То же самое относится и к другим банкам, приблизительно с теми же цифрами, но с другим составом страховых компаний. И Банк Росии, и ФАС фактически закрывают на это глаза. "Разборки" идут только когда кто-то из банков не "стуканет" друг на друга. И то, так в легком режиме.
Есть еще хуже варианты, когда у банка есть своя страховая компания. Так в этом случае вообще практически нереально застраховаться где либо в другом месте, кроме как в их.
Это все называется "Бизнес по-русски": заставлять клиента делать то, что выгодно банку, а не клиенту, и при этом его еще и обманывать.
При этом Траст ни комиссий не отменил да еще и страховку втюхал.
Такая жизнь