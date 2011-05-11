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Запуск ADR прибавит драйва Сбербанку

11.05.2011 16:51 9 2 421 просмотр
Уже в июне могут начаться торги депозитарными расписками на акции Сбербанка. Я жду высокого интереса со стороны зарубежных инвесторов к ценным бумагам Сбербанка и рекомендую покупать его акции.


Доля Сбербанка на российском рынке (%):


Сравнительная таблица Сбербанка с международными аналогами:


По сравнительным мультипликаторам банк торгуется ниже зарубежных аналогов на 7%-21%, обладая при этом более высокими показателями доходности. Я рекомендую покупать акции Сбербанка. Прогноз до конца 2011 года — 123 рубля по обыкновенным и 88 рублей по привилегированным акциям, что дает потенциал роста к текущим ценам на уровне 25-33%.

подробнее можно прочесть здесь

Комментарии 9

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Александра, а не получится ли у Сбера так же как у МТС, у которого адээрки живут своей жизнью, практически не влияя на динамику акций в России?
Гектор  (Гектор)
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Конечно, во многом полуится тоже самое! Без притока новых денег на российскую биржу никакого значительного роста быть не может. Но Сбер - большой мастер грамотного позиционирования. На мой взгляд, они свое народное IPO провели блестяще. Думаю и здесь они сумеют на какое-то время подогреть интерес инвесторов, а потому рекомендации Александры вполне разумны. Что касается фундаментальных показателей Сбера, то это, по-моему, на нашем рынке дело десятое!
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Насколько мне известно, международные инвесторы уже довольно давно работают с акциями Сбербанка через те или иные схемы (офшоры, посредников и т.п.), поэтому я жду, что цена акций банка на международном и локальном рынках будет примерно одинакова.
Дмитрий  (Dimon)
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Некоторое время назад новость о скупке большого пакета акций банка инвестором из Новой Зеландии разошлась по всем СМИ. Например - http://www.bfm.ru/news/2009/03/26/novozelandskij-investor-obespechil-rost-akcij-sberbanka.html

У вас в таблице есть погрешности (возможно, из-за округлений). Видно, что PB и ROA не совпадают, если брать в качестве делителя как 3 (без учета российского Сбера; 2.3 и 2), так и 4 (если вы его учитывали при расчетах средних показателей; 1.8 и 2.5). Остальные поля не проверял.
Игорь Ман  (ki-76)
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100-123 рубля, и сейчас такая цена, а, совсем недавно и упала. нужно не ждать, а привлекать к инвестированию пенсионеров smile;)
Александра Лозовая  (alex_loz)
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у Сбербанка на пенсионеров другие планы )
перевод их с книжек на карты и, возможно, кредитование
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
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Всем известно-Сбер, банк особый. Бизнесом здесь пахнет слабо. К примеру, ему могут приказать купить какую-нибудь рухнувшую ФПГ, или прокредитовать завод, который 50 лет выпускает одни и те-же ненужные никому кастрюли из-за того, что этот завод один на весь голодный город. И чихать там хотели на "народных" акционеров. Пока вроде относительно тихо, но кто знает. Такие вещи всегда возникают внезапно.
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
когда в акционерах государство, то приходится действовать не только из чисто экономических законов, но иногда и политикой заниматься.
с другой стороны, государство всегда поддержит Сбербанк - и в этом его сильная сторона. на кризисе 2008 г. он один из первых получил огромный кредит от цб
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