Запуск ADR прибавит драйва Сбербанку

Уже в июне могут начаться торги депозитарными расписками на акции Сбербанка. Я жду высокого интереса со стороны зарубежных инвесторов к ценным бумагам Сбербанка и рекомендую покупать его акции.
Доля Сбербанка на российском рынке (%):
Сравнительная таблица Сбербанка с международными аналогами:
По сравнительным мультипликаторам банк торгуется ниже зарубежных аналогов на 7%-21%, обладая при этом более высокими показателями доходности. Я рекомендую покупать акции Сбербанка. Прогноз до конца 2011 года — 123 рубля по обыкновенным и 88 рублей по привилегированным акциям, что дает потенциал роста к текущим ценам на уровне 25-33%.
подробнее можно прочесть здесь
Комментарии 9
У вас в таблице есть погрешности (возможно, из-за округлений). Видно, что PB и ROA не совпадают, если брать в качестве делителя как 3 (без учета российского Сбера; 2.3 и 2), так и 4 (если вы его учитывали при расчетах средних показателей; 1.8 и 2.5). Остальные поля не проверял.
P/B 2,075
ROA 2,5%
перевод их с книжек на карты и, возможно, кредитование
с другой стороны, государство всегда поддержит Сбербанк - и в этом его сильная сторона. на кризисе 2008 г. он один из первых получил огромный кредит от цб