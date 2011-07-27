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Нет кэша - нет бандитов

27.07.2011 22:38 10 1 593 просмотра
Занимательный репортаж показали на РБК. Про городок Сьюдад-Хуарес, находящийся на границе Мексики и США. В городе разгул преступности - орудуют банды и наркоторговцы. В среднем в день регистрируется десяток убийств.

Но интересно другое. В Сьюдад-Хуаресе успешно ведут бизнес несколько международных компаний, которые используют дешевую рабочую силу и низкие транспортные издержки по доставке товаров в США в качестве конкурентных преимуществ. На их объекты не нападают банды, в то время как местный бизнес они практически полностью извели. И дело не в многочисленных кордонах безопасности и супер-охранных системах. Охрана на предприятиях стандартная.

Дело в том, что бандитам просто нечего взять на этих объектах - наличных денег там не бывает. Все расчеты ведутся только электронно.

Грамотный подход к решению проблемы. Думаю, он сработает и для российских неспокойных регионов, например, Дагестана, где сегодня открылся экономический форум.

Комментарии 10

Сергей Попов  (sonnert)
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В неспокойных российских регионах давно уже научились безнал воровать.
Сергей Попов  (sonnert)
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а где это? smile:)) да и если такие есть, то воруют чаще всё же люди из "беспокойных" smile:))
Oleg Sudnik  (olger)
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Правда? А по виду не скажешь, что они из "беспокойных" smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
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Ну, просто потому, что там, где "спокойно" и воровстве не беспокоятся smile:)
fulltime  (fulltime)
#
Думаете, мексиканские товарищи скоро подтянутся для обмена опытом? smile:D
fulltime  (fulltime)
#
Александра, отличное фото (без иронии)
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Спасибо. Это заслуга замечательного фотографа с Эксперт ТВ. К сожалению, его имя осталось для меня загадкой
fulltime  (fulltime)
#
Скромность, конечно, украшает человека. Но я бы не стал все приписывать только мастерству фотографа smile:)
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