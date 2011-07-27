Нет кэша - нет бандитов

Занимательный репортаж показали на РБК. Про городок Сьюдад-Хуарес, находящийся на границе Мексики и США. В городе разгул преступности - орудуют банды и наркоторговцы. В среднем в день регистрируется десяток убийств.
Но интересно другое. В Сьюдад-Хуаресе успешно ведут бизнес несколько международных компаний, которые используют дешевую рабочую силу и низкие транспортные издержки по доставке товаров в США в качестве конкурентных преимуществ. На их объекты не нападают банды, в то время как местный бизнес они практически полностью извели. И дело не в многочисленных кордонах безопасности и супер-охранных системах. Охрана на предприятиях стандартная.
Дело в том, что бандитам просто нечего взять на этих объектах - наличных денег там не бывает. Все расчеты ведутся только электронно.
Грамотный подход к решению проблемы. Думаю, он сработает и для российских неспокойных регионов, например, Дагестана, где сегодня открылся экономический форум.
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