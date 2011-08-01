И снова про Банк Москвы

сегодня на сайте появился полный отчет МСФО с комментариями. Сейчас все обсуждают увеличение бонусных выплат членам правления втрое - до 1,57 млрд рублей против 0,5 млрд рублей в 2009 году... Но я хотела обратить внимание на следующее:
Среди мер по спасению банка на последней 104 странице отчета значится увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций банка на сумму до 100 млрд рублей в срок до 01.01.2013 г.
Так что допэмиссии быть. Искусство допэмиссий ВТБ освоил, как мне кажется, в совершенстве.
Комментарии 7
И увеличение бонусных выплат ... куда вообще смотрит ЦБ? На разные АМТ, у которого, кстати, все намного лучше было чем у БМ.
Станьте членом правления и тоже хапайте. Кто мешает-то?
Александра
Если мне память не изменяет после народного IPO акции ВТБ в цене резко упали и до сих пор не восстановились.
Эта допэмиссия будет чем? Очередной обдираловкой? Это искусство ВТБ в совершенстве освоил? Пойду лучше в недвижимость какую денежку вложу. Квартиры то опять дорожают
Но сейчас они очень волатильны - скоро ВТБ объявит, по какой цене будет выкупать пакет Юсуфова. Не исключено, что цена будет выше текущих рыночных котировок.