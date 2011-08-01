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И снова про Банк Москвы

01.08.2011 13:48 7 1 887 просмотров
сегодня на сайте появился полный отчет МСФО с комментариями. Сейчас все обсуждают увеличение бонусных выплат членам правления втрое - до 1,57 млрд рублей против 0,5 млрд рублей в 2009 году... Но я хотела обратить внимание на следующее:

Среди мер по спасению банка на последней 104 странице отчета значится увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций банка на сумму до 100 млрд рублей в срок до 01.01.2013 г.

Так что допэмиссии быть. Искусство допэмиссий ВТБ освоил, как мне кажется, в совершенстве.



Комментарии 7

Андрей Иванов  (Clevelus)
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Как бы себя ко дну ВТБ такими темпами не пргнал. Ему конечно далеко и государственная поддержка велика, но ...

И увеличение бонусных выплат ... куда вообще смотрит ЦБ? На разные АМТ, у которого, кстати, все намного лучше было чем у БМ.
Андрей Смирнов  (MoscowBulls)
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Вот так... Банк спасают за миллиарды, а его бывший глава покупает бентли. То есть покупал, сейчас-то их продаюбт за те же долги http://lifenews.ru/news/65324
Николай Ватутин  (niksilver)
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Этим никого не удивить, чем ближе банк к банкротству тем больше члены правления стараются нахапаться денег в виде бонусов и вознаграждений... Что касается банка Москвы, то там еще несколько сот миллиардов разворуют, потом спишут на Бородина и скажут, что оздоровление не удалось...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Цитата
члены правления стараются нахапаться денег в виде бонусов и вознаграждений

Станьте членом правления и тоже хапайте. Кто мешает-то?

Александра
Если мне память не изменяет после народного IPO акции ВТБ в цене резко упали и до сих пор не восстановились.
Эта допэмиссия будет чем? Очередной обдираловкой? Это искусство ВТБ в совершенстве освоил? Пойду лучше в недвижимость какую денежку вложу. Квартиры то опять дорожают
Александра Лозовая  (alex_loz)
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выпускаться-то будут акции Банка Москвы. Сейчас уставный капитал БМ 20,5 млрд руб. То есть допэмиссия на 100 млрд обозначает, что акций надо напечатать почти в 5 раз больше, чем есть сейчас. так что долгосрочно держать эти бумаги, думаю, не имеет смысла

Но сейчас они очень волатильны - скоро ВТБ объявит, по какой цене будет выкупать пакет Юсуфова. Не исключено, что цена будет выше текущих рыночных котировок.



Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Надо понимать, что оплачивают банки своими долгами, т.к. на потребительском рынке банк может эмитировать даже оборотный долг, аналогично оборотному долгу Центрального Банка. А привлекает банковский резерв для нормативного обеспечения эмиссии своих долгов (финансового обязательства). В этом свете положение действительно "не сладкое" и учредители может решили напоследок "не стесняться" своих прав пользоваться чужим трудом.
Игорь Громов  (w0912x)
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Акции ВТБ действительно до сих пор не восстановились. Но это падение скорее связано с общей рыночной ситуацией в мировой экономике, нежели с поглощением Банка Москвы.
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