Суббота со Сбербанком: банк Всея Руси торжественно отметил 170-летие

Я была только не деловом завтраке. Правда прогнозы авторитетных экономистов на ближайшее будущее отбили аппетит. Финансисты и экономисты винят в кризисе политиков, а те наоборот - финансистов. Вся надежда на регионализацию (Россия-ЕС, Азиатский блок - Япония, Китай, Юж.Корея) и центробанки (монетизация долгов приводилась в качестве единственной краткосрочной меры помощи экономики).
Ну а к вечеру начались чудеса:
Путин открыл в центр обработки данных Сбербанка стоимостью $1,2 млрд
http://www.ria.ru/tv_politics/20111112/487135176.html#riatv/487135176 (видео)
ЦБ выпустит золотую монету весом 1 кг к 170-летию Сбербанка http://www.ria.ru/economy/20111112/487129639.html
Сбербанк в 2011 г получит от внедрения идей сотрудников 17 млрд рублей
http://www.ria.ru/economy/20111112/487044236.html
Есть понимание, что пока господин Греф рулит компанией в правильном направлении, проводя одновременно и экстенсивное и интенсивное развитие. На пенсии будет многомиллионные мастер-классы проводить ))
Рекомендация по акциям - держать, что обусловлено общей негативной конъюнктурой для финсектора.Герман Оскарович особо возмущался сегодня требованиями по достаточности капитала по Базель-3. Не исключено, что в перспективе ближайшего года банку придется больше прибыли направлять на увеличение капитала.
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