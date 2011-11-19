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Удивительное рядом

19.11.2011 22:01 3 1 275 просмотров
Сбер, капитализация к балансовой стоимости (Price to Book value) 1,5
ВТБ 1,2
Дойче Банк 0,5
UBS 0,8

Комментарии 3

Юсиф Кардос  (УжасУжас)
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Ничего не понял.
У вас какой-то "междусобойчик" аналитиков финансового сектора ?
Извините за любопытство, что я одним глазком подсмотрел ..
Александра Лозовая  (alex_loz)
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рыночная капитализация крупнейших банков Европы гораздо ниже балансовой стоимости, в то время как российские Сбер и ВТБ - в 1,2-1,5 раза дороже. Это рыночный перекос, официально причина в большой доле неопределенности с оценкой облигаций PIIGS на балансе европейских банков.
На мой взгляд, такой перекос не даст возможности капитализации российских банков существенно расти в среднесрочной перспективе, то есть акции банковского сектора, думаю, среднесрочно будут хуже рынка.
Игорь Громов  (w0912x)
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А по какой причине сложился этот перекос?
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