Удивительное рядом

Юсиф Кардос (УжасУжас) 20.11.2011 11:43 # Ничего не понял. У вас какой-то "междусобойчик" аналитиков финансового сектора ? Извините за любопытство, что я одним глазком подсмотрел .. 0
Комментарии 3
У вас какой-то "междусобойчик" аналитиков финансового сектора ?
Извините за любопытство, что я одним глазком подсмотрел ..
На мой взгляд, такой перекос не даст возможности капитализации российских банков существенно расти в среднесрочной перспективе, то есть акции банковского сектора, думаю, среднесрочно будут хуже рынка.