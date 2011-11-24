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Банк Возрождение - экспресс-анализ по отчету

24.11.2011 14:58 3 2 981 просмотр
В 2011 году банк еще больше сконцентрировался на кредитовании. Кредитный портфель вырос на 19% с начала года, что практически совпадает со средней динамикой по сектору в целом. Отношение кредитов к депозитам по итогам 9 месяцев составило почти 99% (для сравнения в прошлом году этот показатель составлял 88,4%).

Банк существенно (более, чем в 16 раз) сократил объем средств, размещенных в других банках. Но нарастил портфель торговых и инвестиционных ценных бумаг (+17% с начала года против 5,7% в целом по сектору).

Если смотреть на динамику денежных потоков банка, то хороший результат этого года связан с ростом процентного дохода при одновременном снижении расходов на фондирование, ростом комиссионного дохода и дохода по торговым операциям с ценными бумагами и валютой.

Основным драйвером для акций банка Возрождение является возможная смена контролирующего акционера. Владимир Коган, экс-владелец петербургского Промстройбанка (сейчас этот банк входит в группу ВТБ), совместно с несколькими инвесторами интересуются приобретением контрольного пакета в банке в следующем году. Кроме того, банк не исключает SPO на 10-15% от уставного капитала.

Менеджмент банка оценивает стоимость банка по коэффициенту 2 к собственному капиталу (то есть почти в 36 млрд рублей). Капитализация банка в настоящий момент составляет 16,4 млрд рублей, что составляет всего 0,9 к капиталу. Однако акции финансового сектора в среднесрочной перспективе будут находится под давлением, поэтому я не рекомендую покупать акции банков в перспективе ближайших 3-6 месяцев. Потенциал роста акций банка Возрождение на перспективу ближайших 3-6 месяцев я оцениваю в 10-20%.

Обыкновенные акции Возрождения выросли после публикации отчета до 717,5 рублей за акцию, но потом скорректировались и к 16.00 мск торгуются по цене 700 руб/акц., что на 4,6% выше вчерашнего закрытия.

Комментарии 3

Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Александра, добрый день!

Вы с Инвесткафе соревнуетесь относительно рекомендаций по покупке/продаже акций компаний-банков?! smile:)

Спасибо кстати за анализ.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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почему соревнуюсь?
Вот например Антон Тягнибеда примерно ту же рекомендацию дает
Фундаментально я считаю Банк Возрождение одной из самых справедливо оцененных фишек в секторе. Трехмесячный потенциал роста котировок до конца года невысок — около 18%, таргет — 815 руб., рекомендация — «держать».
http://investcafe.ru/blogs/antonmicex/post/14739/
Игорь Громов  (w0912x)
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Акции банка Возрождение принадлежат к низколиквидным. Насколько легко можно совершать по ним сделки купли-продажи на фондовом рынке?
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