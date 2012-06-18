Суровые годы уходят...

Но не для российского фондового рынка.
ФСФР презентовала новые правила расчета собственных средств для профучастников (должны вступить в силу с 2013 года), которые вызвали критику даже со стороны крупнейших игроков. "Например, если пересчитать размер собственных средств брокера БКС согласно предлагаемым ФСФР коэффициентам, то он снизится с нынешних 1,2 млрд руб. до 900 млн руб", пишет газета КоммерсантЪ.
От новых правил больше всего постарадают участники с неликвидом на балансах, а выиграют те, у кого собственные средства в кэше и ликвидных бумагах (котировальные листы А, Б). Газпрому бы задуматься о переводе своих бумаг из "внесписочных", а то, если инициативы ФСФР вступят в силу, так его капитализации и болтаться в 50% балансовой стоимости...
В условиях исхода ликвидности и инвесторов с российского фондового рынка на фоне еврокризиса, желание регулятора дополнительно "иссушить" его выглядит странно. Сейчас создана рабочая группа при ФСФР, которая может повлиять на смягчение требований. Но если приказ вступит в силу в предложенной формулировке, то в рядах профучастников поубудет.
По состоянию на 25 мая т.г. в России насчитывалось примерно 280 компаний с лицензиями на брокерско-дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению. 85% биржевого оборота приходится на топ-20, а почти весь внебиржевой, по отзывам экспертов, приходится на "12 птенцов" (пять американцев: JP Morgan, Goldman Sachs, Merill Lynch, Morgan Stanley, Citi; четыре европейца – UBS, Дойче Банк, ING, Credit Suisse, и трое русских – «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал»).
Поэтому предположу что от 30% до 50% мелких и средних компаний испытают сложности при переходе к новым требованиям по собственным средствам. Если доживут до начала 2013 года. Кроме того, можно предположить, что ближе к зиме многие компании захотят сливаться и поглощаться.
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