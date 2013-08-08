Не храните деньги в сберегательной кассе, там от них никакого толка

Американские финансовые консультанты на это говорят: уж лучше держать деньги на депозите в стране с 9%-ной инфляцией, если доходность по такому депозиту составит 10%. Если не брать в учет прочие условия, то с точки зрения экономической эффективности это верно.
MarketWatch публикует список стран с максимальными ставками по банковским депозитам
- Украина: от 8% до 15% (с госгарантией по вкладам)
Монголия: до 15,1%
Бангладеш: 7,5-12%
Вьетнам: 10% при инфляции около 9%
Сербия: 10% при инфляции около 7%
Аргентина: 22%, однако инфляция по в 2012 году составила 25%
Вывод из этого я сделала такой: рисковые активы снова начинают овладевать умами широкой публики, а значит процесс надувание новых пузырей уже идет.
Тем временем внешний долг России по итогам полугодия достиг $704 млрд: рекорд в новой истории, на треть больше, чем накануне кризиса 2008 года. Занимает в основном корпоративный сектор. И я думаю, что это обязательно отразится на нашем дохлом фондовом рынке в ближайшее время - в течение ближайших 6-9 месяцев. Посудите сами - средняя дивидендная доходность российского рынка акций около 4%.
Комментарии 2
Подскажите, пожалуйста, а какая разница американцу, сколько процентов составляет инфляция в иностранном государстве, если он размещает в ней депозит в долларах США? Чем можно попробовать объяснить, что консультанты не советуют поехать в какую-н. страну (например, РФ или ту же Аргентину), и не разместить депозит в долларах под 6-7% (предположим, сумма вклада дает возможность не переживать о транспортных издержках)?