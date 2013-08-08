Вход
Профиль Блог Лента Активность

Не храните деньги в сберегательной кассе, там от них никакого толка

08.08.2013 13:16 2 1 675 просмотров
Жесть как она есть: доходность сберегательных счетов в США составляет в среднем 0,08%, а стандартный сберегательный сертификат на год принесет владельцу 0,24%. Напомню, что инфляция в США составляет около 1,7%.

Американские финансовые консультанты на это говорят: уж лучше держать деньги на депозите в стране с 9%-ной инфляцией, если доходность по такому депозиту составит 10%. Если не брать в учет прочие условия, то с точки зрения экономической эффективности это верно.

MarketWatch публикует список стран с максимальными ставками по банковским депозитам
    Украина: от 8% до 15% (с госгарантией по вкладам)
    Монголия: до 15,1%
    Бангладеш: 7,5-12%
    Вьетнам: 10% при инфляции около 9%
    Сербия: 10% при инфляции около 7%
    Аргентина: 22%, однако инфляция по в 2012 году составила 25%


Вывод из этого я сделала такой: рисковые активы снова начинают овладевать умами широкой публики, а значит процесс надувание новых пузырей уже идет.

Тем временем внешний долг России по итогам полугодия достиг $704 млрд: рекорд в новой истории, на треть больше, чем накануне кризиса 2008 года. Занимает в основном корпоративный сектор. И я думаю, что это обязательно отразится на нашем дохлом фондовом рынке в ближайшее время - в течение ближайших 6-9 месяцев. Посудите сами - средняя дивидендная доходность российского рынка акций около 4%.

Комментарии 2

Алексей Бедринцев  (alekseybed)
#
Цитата
Американские финансовые консультанты на это говорят: уж лучше держать деньги на депозите в стране с 9%-ной инфляцией, если доходность по такому депозиту составит 10%.

Подскажите, пожалуйста, а какая разница американцу, сколько процентов составляет инфляция в иностранном государстве, если он размещает в ней депозит в долларах США? Чем можно попробовать объяснить, что консультанты не советуют поехать в какую-н. страну (например, РФ или ту же Аргентину), и не разместить депозит в долларах под 6-7% (предположим, сумма вклада дает возможность не переживать о транспортных издержках)?
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
ехать никуда не надо, можно выбрать из фондов money market, вкладывающих в соответствующих регионах. просто в таких странах наверняка налоги высокие для нерезов, чтобы отвадить приток горячих денег.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения