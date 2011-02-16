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Инвестируйте в акции будущей финансовой монополии

16.02.2011 13:24 9 1 379 просмотров
В СМИ с сентября 2010 года обсуждается пока не подтвержденная на официальном уровне информация о поглощении Сбербанком России крупнейшего отечественного игрока инвестбанковских услуг — Тройки Диалог. Не вдаваясь в финансовые детали (о них я писала на сайте Инвесткафе), скажу, что оцениваю эту сделку очень позитивно для Сбера. Консенсус-прогноз Инвесткафе - 118 рублей за акцию, я жду 123 рубля.

Сбербанк является крупнейшим игроком российского банковского сектора. Доля на рынке вкладов частных лиц — 49%, на рынке привлечения средств юрлиц — 18%. Процентные ставки по депозитам в Сбербанке уже давно ниже уровня инфляции, то есть их реальная доходность отрицательна. Тем не менее Сбербанку традиционно доверяет подавляющее большинство россиян. Широкая сеть филиалов и допофисов делает Сбербанк самым доступным кредитным учреждением для населения, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, где просто нет альтернативы.

Поэтому Сбер обладает огромной базой потенциальных клиентов, лояльных к банку. Им можно будет реализовывать инвестиционные продукты — ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание. А признанный лидер по предоставлению этих сервисов в России — Тройка Диалог. В настоящий момент затруднительно более или менее точно просчитать эффект для Сбербанка от сделки по приобретению Тройки, но понятно, что Сбер может стать крупнейшим игроком рынка инвестиционно-банковских услуг в России.

Комментарии 9

Пенсионер  (Пенсионер)
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И это будет Сбер!?
Гектор  (Гектор)
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Тройка на сегодня по моему мнению - это только вывеска, помещения. Потенциал талантливых управляющих давно потерян, результаты, в целом, неважные. Покупать особенно-то и нечего. Но для Сбера это будет дорога на инвестиционный рынок, которую в одиночку им пройти было бы трудно. Что касается огромной базы потенциальных клиентов, то не соглашусь. Ее нет! Когда начинаются банковские банкротства, вкладчики бегут в Сбер. Но делают это не потому, что очень ему доверяют, а потому, что другим доверяют гораздо меньше! Единственный сегмент, который имеет, по моему мнению, потенциал для развития - это обслуживание ВИП клиентов, для которых надежность имеет приоритет перед доходностью, поскольку они хранят в банке большие суммы. Но пока качество этого обслуживания в силу еще непреодоленной технологической отсталости Сбербанка оставляет желать лучшего: банк это не только улыбки сотрудников!
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Помимо вывески и помещения, у Тройки есть готовая база финансовых продуктов, инфраструктура для доступа на все ведущие рынки, необходимая договорно-правовая база. И высококвалифицированные специалисты, наверняка, там остались.
У Сбера есть вариант построить инвестбанкинг с нуля, но с учетом сложного бюрократического аппарата госбанка, предполагаю что путь через Тройку будет более эффективным.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Инвестируйте в акции будущей финансовой монополии


Саша, заголовок поста уж больно зловещий -) Я уж было подумал, что указом врио президента СБ принудительно поглощает все банки и прочие финансовые институты и становится финансовой монополией ((( Но прочитав сам пост облегченно выдохнул - Уфф, пока поглощает только никчемную тройку )))


Александра Лозовая  (alex_loz)
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Ну, в заголовок всегда стараешься добавить какую то изюминку, чтобы заинтересовать ) Но в этом заголовке мало противоречия. В определенных нишах Сбер действительно можно назвать монополистом - одно только изменение ставок по вкладам ведет к переоценке депозитов практически всеми крупнейшими банками. Кроме того, Сбер доминирует на кредитном рынке - треть корпоративного кредитного портфеля - это Сбер.

Ну а Тройка не такая уж и никчемная!
fulltime  (fulltime)
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"Широкая сеть филиалов и допофисов делает Сбербанк самым доступным кредитным учреждением для населения, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, где просто нет альтернативы.

Поэтому Сбер обладает огромной базой потенциальных клиентов, лояльных к банку. Им можно будет реализовывать инвестиционные продукты — ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание"
Вы это серьезно?)))Вы считаете жители небольших населенных пунктов, где нет альтернативы Сбербанку ждут-не дождутся инвестиционных продуктов?
Сергей Савельев  (kev)
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Доходность повкладам отрицательная, но ему доверяет большинство россиян... Является ли это положительным аргументом и насколько можно доверять тем россиянам (даже большинству), которые инвестируют с целью получения убытков?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Доверие вкладчиков - это следствие, а причина надежности в мощной поддержке государства. Например, на кризисе 2008 года ЦБ влил в Сбер в качестве беззалогового кредита 500 млрд рублей (300 из них до сих пор на балансе банка, кстати), показав всем, что Сбербанк относится к категории компаний "Too big to fail" (см. Fannie и Freddie, AIG, Citi и др.)
Сергей Савельев  (kev)
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Да, я понял, это "крутой" банк. Только "Too big to fail" тоже иногда разоряются и не всегда в последнюю очередь (после разорения всех мелких). Примеры из Вашей линейки - Lehman Brothers, Washington Mutual, General Motors, Enron и т.п.
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