Инвестируйте в акции будущей финансовой монополии

В СМИ с сентября 2010 года обсуждается пока не подтвержденная на официальном уровне информация о поглощении Сбербанком России крупнейшего отечественного игрока инвестбанковских услуг — Тройки Диалог. Не вдаваясь в финансовые детали (о них я писала на сайте Инвесткафе), скажу, что оцениваю эту сделку очень позитивно для Сбера. Консенсус-прогноз Инвесткафе - 118 рублей за акцию, я жду 123 рубля.
Сбербанк является крупнейшим игроком российского банковского сектора. Доля на рынке вкладов частных лиц — 49%, на рынке привлечения средств юрлиц — 18%. Процентные ставки по депозитам в Сбербанке уже давно ниже уровня инфляции, то есть их реальная доходность отрицательна. Тем не менее Сбербанку традиционно доверяет подавляющее большинство россиян. Широкая сеть филиалов и допофисов делает Сбербанк самым доступным кредитным учреждением для населения, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, где просто нет альтернативы.
Поэтому Сбер обладает огромной базой потенциальных клиентов, лояльных к банку. Им можно будет реализовывать инвестиционные продукты — ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание. А признанный лидер по предоставлению этих сервисов в России — Тройка Диалог. В настоящий момент затруднительно более или менее точно просчитать эффект для Сбербанка от сделки по приобретению Тройки, но понятно, что Сбер может стать крупнейшим игроком рынка инвестиционно-банковских услуг в России.
Комментарии 9
У Сбера есть вариант построить инвестбанкинг с нуля, но с учетом сложного бюрократического аппарата госбанка, предполагаю что путь через Тройку будет более эффективным.
Саша, заголовок поста уж больно зловещий -) Я уж было подумал, что указом врио президента СБ принудительно поглощает все банки и прочие финансовые институты и становится финансовой монополией ((( Но прочитав сам пост облегченно выдохнул - Уфф, пока поглощает только никчемную тройку )))
Ну а Тройка не такая уж и никчемная!
Поэтому Сбер обладает огромной базой потенциальных клиентов, лояльных к банку. Им можно будет реализовывать инвестиционные продукты — ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание"
Вы это серьезно?)))Вы считаете жители небольших населенных пунктов, где нет альтернативы Сбербанку ждут-не дождутся инвестиционных продуктов?