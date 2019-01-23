Популярные сообщения

Последние годы очень много пишут и говорят о «лопнувших» банках, когда первыми всегда страдают, как правило, физические лица -вкладчики и бывшие вкладчики санируемого банка, которые при посредничестве менеджеров этого же банка стали «счастливыми» обладателями… я бы сказала… «токсичных» финансовых продуктов. Сколько всего написано и сказано о пострадавших клиентах таких санируемых банков как ТРАСТ, ПСБ, АТБ? Обиженные люди следуя рекомендациям тех, кому они жаловались, обращаются в суд в надежде на то, что судьи будут выполнять все требования, установленные законом, Кодексом судейской этики, не допускающих подрыв авторитета судебной власти. Мы не знаем, как по другим делам, но ситуация с держателями кредитных нот вскрывает факты, которые заставляют усомниться и в независимости, и в беспристрастности суда. Но обо всем по порядку…
X Немного об истории «хождения по судам» держателей кредитных нот.
В декабре 2014г началась санация Банка ТРАСТ в первые месяцы которой были списаны на убытки субординированные займы, выступавшие обеспечением кредитных нот – ценных бумаг иностранных эмитентов, которые под видом аналога депозита НБ ТРАСТ как брокер реализовывал своим вкладчикам.
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