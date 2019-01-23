Популярные сообщения

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Светлана Львова 4 23.01.2019 07:43 lvovasv
Фильм «Санация»: истоки и реальность.
С интересом посмотрела фильм «Санация», описывающий борьбу кредиторов Пробизнесбанка за свои права. Сразу хочу отметить, что, выступая в качестве эксперта по запросу СМИ, в частности газеты Ведомости, мне приходилось сталкиваться с проблемой кредиторов Пробизнесбанка. Я видела процессуальные документы и могу констатировать высокий профессиональный уровень юристов, занимающихся данным делом. Четкость изложения, аргументированность и логически правильное обоснование предмета иска – все это является показателем профессионализма. Плюс ко всему - организованность и слаженность команды, защищающей интересы кредиторов. Но сказать хочется я хочу о другом, не о фактах, кричащих с экрана, а о проблемах, поднятых в данном фильме, о правовом регулировании санации и роли Банка России в контроле за деятельностью банков. X Основной смысл санации банков по законодательству РФ Говоря простым языком, санация для банков - это специальная процедура, предусмотренная законодательством для их финансового оздоровления банков и восстановления их платежеспособности. Читать далее
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Светлана Львова 4 16.10.2018 14:13 lvovasv
Право на судебную защиту: миф или реальность для клиентов «лопнувших» банков.
Последние годы очень много пишут и говорят о «лопнувших» банках, когда первыми всегда страдают, как правило, физические лица -вкладчики и бывшие вкладчики санируемого банка, которые при посредничестве менеджеров этого же банка стали «счастливыми» обладателями… я бы сказала… «токсичных» финансовых продуктов. Сколько всего написано и сказано о пострадавших клиентах таких санируемых банков как ТРАСТ, ПСБ, АТБ? Обиженные люди следуя рекомендациям тех, кому они жаловались, обращаются в суд в надежде на то, что судьи будут выполнять все требования, установленные законом, Кодексом судейской этики, не допускающих подрыв авторитета судебной власти. Мы не знаем, как по другим делам, но ситуация с держателями кредитных нот вскрывает факты, которые заставляют усомниться и в независимости, и в беспристрастности суда. Но обо всем по порядку… X Немного об истории «хождения по судам» держателей кредитных нот. В декабре 2014г началась санация Банка ТРАСТ в первые месяцы которой были списаны на убытки субординированные займы, выступавшие обеспечением кредитных нот – ценных бумаг иностранных эмитентов, которые под видом аналога депозита НБ ТРАСТ как брокер реализовывал своим вкладчикам. Читать далее
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Светлана Львова 4 14.10.2018 22:07 lvovasv
Постановление ФАС МО от 18.07.2018г. по делу № А40-11233/2018: значение для практики в области санации банков.
После того, как Банк России начал активную деятельность по санации банков, достаточно остро встал вопрос об обжаловании действий, совершаемых временной администрацией санируемых банков. Несмотря на то, что Верховный Суд РФ неоднократно обращал свое внимание на то, что вопросы, касающиеся осуществления судебного контроля за санацией банков, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов как вытекающие из отношений несостоятельности (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2016 № 305-ЭС16-4051, от 27.10.2017 № 305-КГ17-9802, от 21 мая 2018 года № 305-ЭС17-22653), Арбитражный суд г. Москвы эти разъяснения игнорировал и каждый раз принимая судебный акт об отказе в принятии иска физических лиц или о прекращении производства по такого рода делам исходил из того, что обратившееся за судебной защитой физическое лицо не обладает статусом индивидуального предпринимателя. Толкование процессуальных норм в рамках конкретного дела. Читать далее
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Светлана Львова 4 10.10.2018 10:30 lvovasv
Оспаривание списания субординированных займов с позиции конвенционного права.
Декабрь 2014 - начало санации ПАО «НБ ТРАСТ» ознаменовал собой начало новой эры санаций банков, в ходе которых тысячи людей лишились вложенных инвестиций от списаний субординированных займов на убытки банков. Результат развязки всем известен - кредитные ноты потеряли свое обеспечение, а держатели – инвестиции. В такой ситуации оказались многие клиенты банков. Держатели кредитных нот НБ ТРАСТ прошли тернистый путь борьбы за свои инвестиции. Басманный районный суд г. Москвы отказал всем держателям, нет ни одного положительно решения. Суд поддержал позицию Банка, которая сводилась к следующему: «Субординированный займ списан. Ноты потеряли свое обеспечение, а потому банку и выкупать нечего», которая и была положена в основу нового способа защиты. В апреле 2017г. начался новый этап борьбы держателей за свои права. Это этап в основе которого лежат принципы защиты нарушенных прав, сформированные на основе принципов конвенционного права, о чем и пойдет речь в настоящей статье. Читать далее
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Светлана Львова 4 01.10.2018 18:10 lvovasv
Без наличия оригинала векселя..увы…путь к деньгам закрыт.
Банки достаточно часто практикуют куплю - продажи векселей. Однако обычные граждане вступая в вексельные правоотношения не всегда отдают себе отчет о значении этой ценной бумаги. X Право на бумагу и право из бумаги. В юридической теории и практике принято выделять право на бумагу и право из бумаги. Право на бумагу – это вещное право. Мы заключает договор купли продажи и становимся собственниками, например, векселя – объекта гражданских прав. Но ценность представляет не сама «бумажка», а те права, которые из нее вытекают. Вексель, например, предоставляет право на получение вексельной суммы. Это право из бумаги. X Осуществление права без векселя невозможно. Вексель подчиняется правилу: "право из векселя следует за правом на вексель". Например, каждый из клиентов АТБ заключал договор купли – продажи векселя и становился его собственником. Т.е. право на вексель базируется на:1)договоре купли – продажи векселя; 2) Акте приема- передачи векселя. Читать далее
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Светлана Львова 4 29.09.2018 23:01 lvovasv
Ответственность оператора связи и банка за хищение денежных средств у их клиента.
Думаю, что проблема хищения денежных средств с карты является одной из самых актуальных. Не случайно наш законодатель озадачился принятием закона по этой проблематике. 26.09.2018г. вступил в силу Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств. Между тем он не решает многих проблем, которые носят массовый характер. Например, достаточно часто происходит хищение денежных средств через КИВИ кошелек. X X Как действуют злоумышленники и где правда? Злоумышленники получают дубликат сим карты. И далее, пока законный владелец пытается «восстановить справедливость», четко и планомерно переводят деньги с его карты на КИВИ кошелек, «привязанный» к номеру телефона. А дальше деньги переводятся определенными траншами и их следы растворяются. Отдельно взятому гражданину не под силу найти «все эти следы». По подобным фактам возбуждаются уголовные дела, которые, как правило, ничем не заканчиваются. Читать далее
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Светлана Львова 4 28.09.2018 23:04 lvovasv
Оспаривание вмешательства ЦБ РФ, ГК АСВ в право собственности при санации банков.
Декабрь 2014г. провел водораздел в судьбе нескольких сотен клиентов НБ «ТРАСТ». Их жизнь разделилась на «ДО САНАЦИИ» и «ПОСЛЕ САНАЦИИ». На сегодняшний день «на плаву» осталась небольшая группа держателей кредитных нот, которая использует для защиты своих нарушенных прав принципы конвенционного права. X Конвенционные принципы являются обязательными. В соответствии со статьей 1 Конституции РФ Россия является демократическим государством. Как демократическое государство она присоединилась к конвенционному правопорядку, ратифицировав "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" с Протоколами (далее – Конвенция), а потому каждому должна быть гарантирована защита его нарушенных прав не только при помощи внутригосударственных средств защиты (ст. 45, ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ), но должны быть использованы и международно-правовые средства защиты прав (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). Общеизвестно, что случае конкуренции между внутригосударственными и международными стандартами прав человека предпочтение отдается более высоким стандартам (ч. Читать далее
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Светлана Львова 4 25.09.2018 11:04 lvovasv
Видоизмененный Базель III
На официальном сайте Банка России 18.09.2018г. опубликовано Положение Банка России от 4 июля 2018 г. N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III"",, регламентирующее методику определения собственных средств (капитала) кредитными организациями (новая редакция Положения № 395-П). Документ зарегистрирован Минюстом России и вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования. ЦБ РФ указывает,что теперь кредитная организация должна получать от Банка России подтверждение надлежащего качества вклада в имущество кредитной организации, безвозмездного финансирования и субординированных инструментов для их включения в расчет капитала. При этом учет в капитале вклада в имущество кредитной организации, безвозмездного финансирования в форме недвижимости, а также прироста стоимости основных средств будет возможен только после государственной регистрации перехода прав на это имущество к кредитной организации. Читать далее
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Светлана Львова 4 24.09.2018 11:09 lvovasv
«Проблемные векселя» или сага о бывших вкладчиках АТБ.
Тема векселя приобрела «токсичный» характер после ситуации вокруг Азаитско – Тихоокеанского Банка(далее - АТБ, Банк), который реализовывал своим вкладчикам векселя ООО «Финансово – торговой компании»(далее- ФТК, Компания). Из представленных держателями векселей документов видно, что в Банке действовала четко разработанная схема «превращения» вкладчиков в векселедержателей, что напомнило автору ситуацию с НБ ТРАСТ, менеджеры которого за отдельное премирование продавали кредитные ноты новоиспеченным квалифицированным инвесторам – бывшим вкладчикам НБ ТРАСТ. Ссылки на материалы в сети интернет, которые представлены автору активистами из группы векселедержателей, составляют 5 печатных листов 10 шрифтом, кто только про это не писал. И каждая ссылка – это повествование о человеческих историях, о надломленных судьбах, об утраченных надеждах. И самое страшное – это иллюстрация начавшейся у людей горечи разочарования в судах, где многие обиженные Банком люди не смогли найти защиты. Читать далее
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Светлана Львова 4 06.08.2018 12:33 lvovasv
Новое указание ЦБ РФ о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов: что в нем не так?
На официальном сайте Банка России появился проект Указаний «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также о требованиях к порядку предоставления информации, связанной с совершением сделок с такими ценными бумагами и заключением договоров, являющихся такими производными финансовыми инструментами» (далее –Указания) и пояснительная записка к нему . Ведущие СМИ опубликовав эту информацию, делали акцент на том, что ЦБ запретит физическим лицам покупать субординированные облигации банков, что якобы до этого физические лица, не являвшиеся квалифицированными инвесторами, могли приобрести субординированные облигации, что на самом деле действительности не соответствует. Субординированные облигации относились и относятся к ценным бумагам иностранных эмитентов, а потому они всегда продавались исключительно квалифицированным инвесторам. Ведь практика применения института квалифицированного инвестора исходила из того, что «квалу» можно все, для него доступны любые финансовые инструменты. Читать далее
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Светлана Львова 4 02.05.2018 18:46 lvovasv
Договор залога, который эффективнее банковской ячейки.
В нашей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда нам необходимо обеспечить исполнение обязательства. Например, покупая квартиру, мы хотим быть уверены в том, что покупатель по договору надлежащим образом исполнит свои обязательства по перечислению стоимости совершенной покупки. По мнению многих, самым надежным способом является банковская ячейка. Мы закладываем туда деньги, видим их. Ключи от ячейки у нас. А вот когда наступает момент изъятия заложенных в ячейку денег, то может случиться так, что их там не оказывается. В СМИ неоднократно описывались такие ситуации. Как сделать так, чтобы все были довольны, чтобы и «овцы целы, и волки сыты»? Залог прав требования по договору банковского счета – прекрасный способ обеспечения обязательств. Не многие знают, что более 4 лет тому назад в Гражданском Кодексе Российской Федерации появились нормы статьей 358.9 - 358.14, которые устанавливают правила нового вида залога - залога прав по договору банковского счета. Читать далее
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Светлана Львова 4 26.04.2018 11:45 lvovasv
Вторичный рынок субординированных еврооблигаций: каков порядок налогообложения купонного дохода?
На сегодняшний день многие банки практикуют привлечение субординированных займов через механизм выпуска кредитных нот или еврооблигаций в иностранной юрисдикции. Это связано с тем, что привлечение долгового капитала напрямую является невозможным ввиду различия между нашим российским законодательством и законодательством Евросоюза относительно правил эмиссии ценных бумаг. А потому в практике зачастую возникают не только вопросы о правилах привлечения такого рода субординированных займов, но и вопросы по налогообложению операций, связанных с функционированием вторичного рынка еврооблигаций. Одним из вопросов является вопрос о порядка налогообложения процентного (купонного) дохода, выплачиваемого иностранной организации в составе цены покупки еврооблигаций, выпущенных российскими организациями через SPV-компании, при их приобретении на вторичном рынке. Первичный и вторичный рынок кредитных нот (еврооблигаций). В отличие от публичного порядка эмиссии, предусмотренного нашим законодательством, процедура выпуска и обращения кредитных нот и еврооблигаций в соответствии с зарубежным законодательством, может регламентироваться договорами, которые заключаются между участниками программы по выпуску конкретных долговых обязательств. Читать далее
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Светлана Львова 4 19.04.2018 21:06 lvovasv
Способы защиты физических лиц - держателей евробондов.
Всем известна ситуация с Банком «ТРАСТ», который за один день присваивал статус квалифицированного инвестора своим вкладчикам и как брокер продавал им высокорисковый финансовый инструмент – кредитные ноты, денежные средства от реализации которых при размещении ему же и поступили в качестве субординированных займов. Продажа кредитных нот, предлагаемых вкладчикам до признания их квалифицированными инвесторами под «соусом» аналога депозита, позволило перевести в этот финансовый инструмент денежные средства более 400 физических лиц. Все шло хорошо, процесс был поставлен на поток, но случилось непредвиденное – санация. Суммы субордов, которые являлись обеспечением кредитных нот, списали, а людям, с каждым из которых Банк заключал договор, гарантирующий выкуп кредитных нот по первому требованию, объявили о том, что они сами виноваты, дескать знали, что покупали. Эта история повторилась на рынке неоднократно. Судьбу держателей кредитных нот Банка Траст разделили держатели евробондов- клиенты ПАО ПСБ и Открытия, а также некоторых других банков, которые через механизм выпуска кредитных нот и еврооблигаций привлекали субординированные займы. Читать далее
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Светлана Львова 4 10.04.2018 16:04 lvovasv
ЦБ нашел нишу для Банка Траст: производство бройлеров и цемента.
Последнее время в СМИ мелькает тема о том, что уже в июле 2018г на базе банка «Траст» ЦБ РФ будет создан фонд для работы с проблемными активами. https://www.rbc.ru/finances/06/04/2018/5ac4e8609a79473937f1b3b4?from=newsfeed Заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки и прочие непрофильные активы планируется передать Трасту. Интересно почему ему? Неужели именно в Трасте есть узкопрофильные специалисты, способные выращивать кур и производить цемент? И что говорит действующее законодательство по данному поводу? Непрофильные активы банков: закон и практика. У каждого банка есть непрофильные активы, например, имущество, полученное в счет погашения задолженности по кредиту, которое банк в дальнейшем реализует. В судебной практике неоднократно возникал вопрос о действительности подобного рода сделок как противоречащих принципу специальной правоспособности банков. Ведь нормы Гражданского Кодекса РФ являются основой, базой для любого юридического лица. Читать далее
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Светлана Львова 4 06.04.2018 21:55 lvovasv
ЦБ будет проверять источник финансирования субордов.
На официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо о рекомендациях кредитным организациям в части представления в Банк России документального подтверждения источников субординированных инструментов http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/bank_supervision/20180319_in-03-41_15.pdf Видимо скандальная история с Трастом и всплывшие факты о том, что регулятору на момент списания семи субординированных займов было известно об источниках их финансирования, не прошла мимо. Не случайно представитель ПАО НБ ТРАСТ в одном из судебных заседаний 01.03.2018г. по иску держателей кредитных нот заявила судье: «Большая просьба, может, не стоит подшивать эти ходатайства в материалы дела, поскольку суд еще не решил, будут ли эти доказательства относимыми и допустимыми». Речь как раз и шла об истребовании доказательств, которые подтверждают источник происхождения финансирования субординированных кредитов, включенных в дополнительный капитал ПАО НБ " Читать далее
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Светлана Львова 4 29.03.2018 20:27 lvovasv
Что делать если вы не должник? Какой способ защиты избрать в суде?
Мне написал один из участников форума Банки.ру с просьбой помочь «страдальцу» http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=341361#forum-message-list И ситуация действительно интересная, думаю не единичный случай в практике. И самое ужасное заключается в том, что люди в такой ситуации оказываются совершенно беззащитными. И так..ситуация. Гражданин брал кредит в банке. В связи с тем, что он нарушил условия договора, Банк обратился в суд, расторг договор и взыскал с него сумму задолженности по кредиту в судебном порядке. Дальше было исполнительное производство, приставы… Наш гражданин всю сумму приставам оплатил и начал жизнь с чистой совестью. Но..не тут то было. На горизонте появились коллекторы, которые утверждали, что Банк передал им право требования к этом гражданину. И теперь он им должен. Но наш гражданин оказался человеком принципиальным, он решил доказать незаконность действий коллекторов в судебном порядке. Только вот одна беда - не знает он с какой стороны подойти к этой проблеме. Читать далее
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Светлана Львова 4 25.03.2018 21:41 lvovasv
Когда нельзя списать субординированный займ: пострадавшим инвесторам - физическим лицам посвящается.
О субординированных кредитах широкой общественности стало известно в 2015г., когда в прессе обсуждался вопрос о списании таких кредитов в ходе санации "ТРАСТа", "Таврического" и других банков. Однако в ходе многочисленных судебных процессов рассматривалась классическая схема привлечения субординированных займов, когда участников было два - Заемщик (Банк) и Займодавец (юридическое лицо). Основной вопрос, который возникал в подобных процессах был вопрос о том, можно ли придать обратную силу статье 25. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и списать субординированный займ на убытки банка. Однако такие банки как ПАО НБ «ТРАСТ» и ПАО «Промсвязьбанк»и многие другие привлекали субординированные займы по особой схеме – через выпуск кредитных нот и еврооблигаций, когда формально сторонами договора субодинированного займа являлись юридические лица, а по факту все негативные последствия от списания сумм субординированного займа ощутили на себе физические лица – держатели кредитных нот и еврооблигаций. Читать далее
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Светлана Львова 4 22.03.2018 07:51 lvovasv
Судебный акт в руках оппонента до его опубликования: правило или исключение из правил
Одним из основных принципов арбитражного процесса является принцип о равенстве сторон, который ДОЛЖЕН обеспечиваться арбитражным судом (ст. 7 АПК РФ). Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (п. 3 ст. 8 АПК РФ). Между тем на практике данный принцип зачастую остается принципом, зафиксированным исключительно на бумаге. Фабула дела. Очень многим известна нашумевшая история с банком Траст, который отказался исполнять обязательства перед своими клиентами - вчерашними вкладчиками, которых он собственноручно превратил в держателей кредитных нот. После начала санации Банка, субординированные займы, выступавшие обеспечением кредитных нот, были списаны, а держатели кредитных нот лишились своих инвестиций. При оспаривании действий по списанию сумм субординированных займов возникла ситуация, в которой и суд общей юрисдикции, и арбитражный суд отказали держателям кредитных нот в принятии искового заявления по ряду исков, в которых они оспаривают списание субординированных займов. Читать далее
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Светлана Львова 4 21.03.2018 16:27 lvovasv
Привлечение денежных средств на рынке еврооблигаций: господство существа над формой.
Крах крупнейших банков, которые привлекали заемные средства за рубежом, обнажил проблему о правовой природе правоотношений, возникающих при привлечении долгового капитала за рубежом через механизм выпуска кредитных нот и (или) еврооблагаций специально созданными для этих целей эмитентами (Special Purpose Vehicle - SPV), которые являются номинальными эмитентами еврооблигаций (кредитных нот) и действуют в интересах фактического заемщика по еврооблигациям (кредитных нот) - российской компании. Пока эта проблема касалась физических лиц –держателей кредитных нот, дела которых рассматривались в судах общей юрисдикции, единственным выводом, к которому пришли в результате долгих хождений дел по коридорам судебных инстанций являлся вывод о том, что к этим правоотношениями не применяется Закон о защите прав потребителей. Разбираться в сущности тех правоотношений, которые фактически сложились между их участниками в судах не захотели. Однако, как всегда бывает в таких ситуациях, в дело вмешалось государство в лице налоговых органов, которые как раз и подняли на поверхность все то «мутное» с целью получения в казну сумм доначисленных налогов и в только формирующейся судебной практике данная тема приобрела совершенно другое звучание. Читать далее
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Светлана Львова 4 21.03.2018 12:56 lvovasv
Может ли судья в процессе отправить к «разбитому корыту»?
В одном из блогов на Законе.ру приводится пример ответственности судьи США за некорректное высказывание. Фраза: «Если Вы мне еще раз позвоните на сотовый телефон, я Вас задушу» / «If you ever call me again on my cell phone, I’ll strangle you» стоила судье отстранения и для объявления выговора. С грубостью и неэтичным поведением судей я сталкивалась неоднократно, особенно в начале адвокатской карьеры. Но последний случай, на мой взгляд, является примером недопустимого поведения судьи. Суть ситуации. 03.05.2017г. в судебном заседании девятого арбитражного апелляционного суда при рассмотрении апелляционной жалобы на Определение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2017г. об отказе в принятии искового заявления Мелодинского Владислава Леонидовича по делу № А40-31752/2017 в открытом судебном заседании председательствующий судья Гарипов В. С. публично высказался относительно избранного способа защиты следующим образом: «Вы останетесь, вы можете остаться тогда вообще у разбитого корыта». Читать далее
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Светлана Львова 4 26.02.2018 21:20 lvovasv
О чем должен знать каждый руководитель (на примере истории Э. Галумова - дело № А40-51276/16).
Сегодня заголовки газет и страниц в интернете пестрят сообщениями об аресте Эраста Галумова – бывшего гендиректора ФГУП Издательство «Известия». Так случилось, что я защищала интересы этого человека в рамках гражданского дела № А40-51276/16 по иску ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента к Галумову Э. А. о возмещении убытков. Сначала я не хотела брать это дело, так как оно не относилось к категории каких то глобальных дел, которые мне нравятся. Не было там чего то такого, что дало бы возможность сделать какое то новое открытие в юриспруденции. Но меня подкупило стремление этого человека доказать свою невиновность. Ведь согласитесь, мы очень часто отступаем в сторону, не желаем ввязываться в какой то бой ради собственного спокойствия. А в данном случае против Э. Галумова выступало не только ФГУП Издательство «Известия», но и Управление делами Президента РФ. И все вокруг твердили одно: «Не ввязывайся! Все равно проиграешь!» Но мы выиграли, выиграли все три инстанции. Читать далее
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Светлана Львова 4 30.01.2018 12:41 lvovasv
Ликбез по корпоративным действиям с иностранными ценными бумагами.
Систему учета иностранных ценных бумаг можно представить в виде пирамиды. Вверху - международный расчетно-клиринговый центр (МРКЦ) Ниже – НРД (национальный расчетный депозитарий) Еще ниже – просто депозитарии. Ну а на земле – депоненты, т.е. те лица, которые и являются держателями ценных бумаг иностранных эмитентов. Согласно данным официального сайта, НРД открыты счета лица, действующего в интересах других лиц и их агентов в: • Euroclear Bank S.A./N.V.; • Clearstream Banking S.A. /Institutional Shareholder Services Inc.; • The Bank of New York Mellon. Все возможные действия, которые только могут быть совершены с ценными бумагами описаны в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД. Этот документ размешен на официальном сайте НРД. Там же дается понятие корпоративного действия, под которым понимаются совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам. Читать далее
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Светлана Львова 4 29.10.2017 11:43 lvovasv
Верховный суд одобрил физлицам дорогу в Арбитраж
Сегодня опубликована мотивировочная часть судебного акта Верховного Суда Российской Федерации по делу A40-17830-2017. http://kad.arbitr.ru/…/A40-17830-2017_20171027_Opredelenie.… В мотивировочной части Определения указывается: " Суд первой инстанции, сославшись на положения пункта 1 части 1 статьи 127.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказал в принятии заявления, указав, что оно не подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде. В частности, суд отметил, что по смыслу статей 27-29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названный спор неподведомственен арбитражному суду, поскольку у гражданина Братанчука А.И. отсутствует статус индивидуального предпринимателя, а федеральный закон, предусматривающий участие гражданина без подобного статуса в такого рода споре, также отсутствует. Названные выводы впоследствии поддержали суды апелляционной инстанции и округа. Между тем судебная коллегия не может согласиться с названными выводами. Читать далее
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Светлана Львова 4 27.09.2017 20:45 lvovasv
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Сегодня Президиумом Верховного Суда Российской Федерации был утвержден ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ССЫЛКА на документ: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11571 Очень полезно и познавательно!
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Светлана Львова 4 15.09.2017 18:34 lvovasv
Овердрафт и технический овердрафт: сущность и правовое регулирование.
Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что изменился статус дебетовых карт клиентов Сбербанка на овердрафтный. Официальная позиция сбербанка сводится к тому, что все дебетовые карты, по факту, такими и остаются, а задержки и минусовые балансы, представители Сбербанка связывают с таким понятием, как технический овердрафт. Как они указывают, это технический момент, который есть во всех банках, вне зависимости от их названия или локации. Ситуация вокруг Сбербанка показала одну из самых конфликтных проблем при работе с платежными картами - образование так называемого неразрешенного овердрафта или как его еще именуют - технического овердрафта. Что такое овердрафт. Если говорить упрощенно, то овердрафт – это перерасход. Овердрафт – это вид кредитования. Например, вы совершаете покупку в магазине. На вашем счете 20 тыс. рублей, а стоимость покупки 25 тыс. Вы совершаете покупку, но 5000 – это овердрафт, это деньги, которые вам предоставил Банк, т. Читать далее
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Светлана Львова 4 01.09.2017 17:04 lvovasv
Вопрос по подсудности: в какой суд обращаться вкладчику.
Учитывая тот факт, что мне поступают вопросы от читателей блога, на некоторые из них я буду отвечать прямо в блоге. Мария обратилась со следующим вопросом о подсудности. "У меня вопрос по подсудности- иск к банку РОСЭНЕРГОБАНК - договор счета заключался в Санкт-Петербургском филиале, в договоре определена подсудность по месту нахождения банка (перечислены и Главный офис в Москве и филиал в СПб ). Банк признан банкротом, назначен КУ. По юр.адресу головного офиса-Басманный суд. Прием корреспонденции и местонахождение Конкурсного Управляющего -ул.Лесная д.59.... Иск к соответчикам: банк и АСВ". ОТВЕТ: Во – первых, исходя из вопроса, предполагается, что требование будет основано на нормах Федерального закона N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", из которого вытекает, что состав и размер обязательств Банка перед вкладчиком устанавливается по требованию вкладчика в общеисковом порядке, несмотря на открытие в отношении Банка процедуры банкротства, поскольку требования вкладчика основываются на Федеральном законе N 177-ФЗ, в силу которого выплата вкладчику возмещения по застрахованному вкладу в пределах лимита страхового возмещения производится именно Агентством по страхованию вкладов, а не как таковым банком, находящемся в процедуре банкротства. Читать далее
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Светлана Львова 4 01.09.2017 10:46 lvovasv
«Вклад в тетрадке»: миф и реальность
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ЦБ придумал новый способ борьбы с забалансовыми вкладами. Дело в том, что в нашем законодательстве есть механизм, который позволяет регулятору заботиться о вкладчиках. Во – первых, это Положение о кураторах кредитных организаций, утв. Банком России 07.09.2007 N 310-П , которое устанавливает, что основной задачей куратора является своевременная и точная оценка экономического положения закрепленной за ним кредитной организации, в том числе выявление нарушений (недостатков) в ее деятельности на возможно более ранних стадиях их появления, а также ситуаций, угрожающих законным интересам ее кредиторов и вкладчиков, стабильности банковского сектора региона и (или) стабильности банковской системы Российской Федерации (п. 1.2). Есть кураторы, есть нормативный акт. Почему система банковского надзора не работает? Во – вторых, Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 27.10.2015 N 28-П " Читать далее
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Светлана Львова 4 01.09.2017 00:36 lvovasv
Банк ЮГРА, ЦБ и Закон.
В СМИ появилась информация о том, что Банк «ЮГРА» обратился в суд с заявлением о признании недействительным отзыва лицензии. Учитывая, что тысячи глаз прикованы к мониторам, пользуясь случаем, хотелось бы поднять вопрос о том несовершенстве законодательства, с которым столкнулся ни один банк и что, в конечном счете, пагубно влияет не только на экономические интересы кредитных организаций, но и приводит к тому, что в результате краха банков в первую очередь страдают вкладчики, индивидуальные предприниматели и юридические лица – клиенты банков. История одного дела: В производстве Арбитражного суда города Москвы имелось два дела: 1) А40-79503/14 – по заявлению ЦБ о ликвидации ООО "Атлас Банк" на основании статей 20, 23.1, 23.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". 2) А40-88965/14 – по заявлению ООО "Атлас Банк" о признании недействительным приказа N ОД-908 от 05.05.2014 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Т. Читать далее
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Светлана Львова 4 29.08.2017 22:39 lvovasv
У банка отозвали лицензию: советы адвоката для вкладчика.
Совет № 1. Заходим на официальный сайт АСВ, далее – открываем ссылку «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» и ищем свой банк. https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/. Там вы найдете всю необходимую информацию. Следует знать, что в соответствии с пунктом 12 статьи 12 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" N 177-ФЗ от 23.12.2003 г., АСВ, как правило, для выплат возмещения привлекает банки – агенты. Вся процедура описана в "Правилах осуществления выплаты возмещения по вкладам банком-агентом", утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 14.02.2011, протокол N 11)(ред. от 18.08.2016). Совет № 2. Не стоит сломя голову бежать за возмещением на следующий день после наступления страхового случая. Ведь выплаты производятся в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай, в течение трех рабочих дней со дня представления вкладчиком в Агентство документов, предусмотренных Законом, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. Читать далее
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Светлана Львова 4 22.08.2017 16:12 lvovasv
МММ-11 или как не стать жертвой финансовой пирамиды?
На банки.ру http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9947072&source=220817_9947072&utm_campaign=40869&utm_medium=push&utm_source=flocktory&MID=5884438#comments Опубликована статья про Хайповые пирамиды. Ниже реальное дело и реальная история. И таких историй очень много …по всей России. И водораздел между положительным и отрицательным решением ничтожно узок: если вы докажете, что вас обманули, то деньги взыщут…ну аж если не докажете, то увы....вы просто игрок! САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 28 апреля 2016 г. N 33-6385/2016 Судья: Савченко И.В. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе председательствующего Сальниковой В.Ю. судей Емельяновой Е.А., Сопраньковой Т.Г. при секретаре Н. рассмотрела в открытом судебном заседании 28 апреля 2016 года апелляционную жалобу М. на решение Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 20 октября 2015 года по гражданскому делу N 2-4784/2015 по иску М. Читать далее
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Светлана Львова 4 22.08.2017 13:22 lvovasv
Если Транснефть слабая сторона, то кто тогда вчерашний вкладчик?
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9951475&MID=5884799#message5884799 Иск «Транснефти» к Сбербанку может лишить российские банки сотен миллиардов рублей - под таким заголовком утром вышла статья на банки ру.. «Регулятор крайне озабочен ситуацией, поэтому сейчас собирает и унифицирует информацию, чтобы понять, насколько проблема глобальна и как ее разрешить». А не пора ли регулятору озаботиться ситуацией вокруг продажи высокорисковых финансовых продуктов физическим лицам? Всем известна ситуация с Банком «ТРАСТ», который за один день присваивал статус квалифицированного инвестора своим вкладчикам и как брокер продавал им высокорисковый финансовый инструмент – кредитные ноты, денежные средства от реализации которых при размещении ему же и поступили в качестве субординированных займов. Продажа кредитных нот, предлагаемых вкладчикам до признания их квалифицированными инвесторами под «соусом» аналога депозита, позволило перевести в этот финансовый инструмент более 16 млрд. Читать далее
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Светлана Львова 4 22.08.2017 08:25 lvovasv
«Сомнительные операции»: анализируем действия банков.
К числу требований банковского законодательства, предъявляемых к операциям по исполнению кредитными организациями платежных поручений, относятся требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – ФЗ № 115 – ФЗ), которые возлагают на банки как на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, ряд публично-правовых обязанностей, в том числе, идентификация клиента и документальное фиксирование информации об отдельных видах совершаемых банковских операций. В случае выявления признаков сомнительных операций банк вправе предпринять ряд мер воздействия: 1) отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 ФЗ N 115-ФЗ в случаях: - непредставления документов, необходимых для фиксирования информации; - если в результате реализации правил внутреннего контроля (ПВК) у работников банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Читать далее
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Светлана Львова 4 19.08.2017 10:55 lvovasv
В какой суд «бежать» вкладчику лопнувшего банка?
В последнее время банки лопаются как мыльные пузыри и, как показывает практика, самыми незащищенными оказываются граждане – вкладчики банков. Один из читателей моего блога на банки. ру обратился с вопросом, который показал мне, как беззащитны наши граждане в такой ситуации. Узкая грань между арбитражным судом и судом общей юрисдикции. Что нужно знать вкладчикам? Как правило, первое, что возникает у людей в такой ситуации – паника. Куда бежать? В какой суд? Что делать? Очень многие вкладчики, указывая в качестве оснований для обращения в арбитражный суд на введение в отношении Банка процедуры банкротства, т. е. по сути заявляя требование о выплате страхового возмещения в объеме суммы вклада, переданного Банку, идут в арбитраж с заявлением о включении их требований в реестр в составе первой очереди и им отказывают в принятии иска в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду. Другие вкладчики идут в суды общей юрисдикции с такими же требованиями, но им тоже отказывают, ссылаясь на неподведомственность спора суду общей юрисдикции. Читать далее
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Светлана Львова 4 16.08.2017 18:00 lvovasv
Дело держателей кредитных нот против Центрального Банка будет слушаться в Верховном Суде РФ.
14 августа 2017 г. судья Верховного Суда Российской Федерации Букина И.А. после изучения материалов истребованного дела по моей кассационной жалобе, поданной в интересах держателей кредитных нот Банка ТРАСТ против Центрального Банка вынесла Определение о ее передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (дело № 305-КГ17-9802). Суть дела: Группа держателей кредитных нот Банка Траст обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Центральному Банку Российской Федерации, ГК «Агентство по страхованию вкладов» об оспаривании отдельных положений Плана санации. Ведь именно этим планом было установлено, что выплаты по договорам выкупа кредитных нот в пользу держателей могут осуществляться только на основании решения суда, что на наш взгляд незаконно. Однако двери правосудия для держателей кредитных нот были закрыты наглухо. Арбитражный суд города Москвы, выводы которого были поддержаны всеми судебными инстанциями счел, что раз у держателей нет статуса индивидуального предпринимателя, то и в арбитражном суде им делать нечего. Читать далее
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Светлана Львова 4 24.07.2017 15:01 lvovasv
Ноты протеста: оспаривание в Конституционном суде.
Как правило, защита прав конкретного лиц ограничивается поэтапным прохождением всех инстанций – от суда первой инстанции – до Верховного Суда Российской Федерации. И чем выше мы поднимаемся, тем меньше шансов, потому что так устроена наша судебная система. Суд первой инстанции дает оценку всем доказательствам и если апелляционная инстанция «засилила» его решение, то в кассационной инстанции мы уже не можем говорить о правильности или неправильности оценки судом того или другого доказательства, так как здесь совершенно другие правила. Суд кассационной инстанции проверяет исключительно один момент - есть существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела или нет. А оценку этой существенности дает исключительно суд. В деле держателей кредитных нот мы наглядно это увидели только в одном случае- в случаях отмены Верховным Судом РФ решений региональных судов, когда было установлено, что Закон о защите прав потребителей не мог быть применен в такого рода делах. Читать далее
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Светлана Львова 4 09.07.2017 15:08 lvovasv
Борьба за право на судебную защиту...или Фортуна улыбнулась "нотчикам"..
Статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гражданину нашего государства гарантировано право на судебную защиту. Однако в деле держателей кредитных нот это четко прописанное правило не работало. Более 200 отказных Решений Басманного районного суда города Москвы, поддержанных высшей судебной инстанцией привело людей к настоящему отчаянию. Но я считаю, что пока рано ставить точку в этом деле, тем более, когда появились первые положительные результаты. Так, 05.07.2017г. ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД отменил Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24 мая 2017 года по делу № А40-78938/17 и направил вопрос о принятии искового заявления держателей кредитных нот на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Тройка судей согласилась с нашими доводами о незаконности вынесенного Арбитражным судом города Москвы Определения. А 07.07.2017г. Верховный Суд Российской Федерации истребовал из Арбитражного Суда города Москвы дело по нашему заявлению к Банку России по делу А40-17830/2017 (дело 305-КГ17-9802 в Верховном Суде РФ). Читать далее
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Светлана Львова 4 09.07.2017 12:52 lvovasv
С Риском, но без доли или Чему учит история с кредитными нотами Банка Траст
В журнале "Банковское кредитование" опубликована одна из моих статей, призванная помочь держателям кредитных нот реализовать их право на защиту тех законных интересов,которые кажутся им на сегодняшний день безвозвратно потерянными. Также хочется обезопасить и рядовых вкладчиков банков от необдуманных поступков по инвестированию денежных средств в высокорисковые финансовые инструменты, которые представляются в виде аналогов депозита или чем то в этом роде. Учитывая то, что статья находится в закрытом доступе,ниже приводится ссылка для скачивания http://futurebanking.ru/fpage/reglamentbank/magazine_2 https://yadi.sk/i/fhq3ZgKw3KAFaS
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Светлана Львова 4 28.01.2017 09:40 lvovasv
Вклад за балансом: выстраивание судебной защиты
В своей повседневной жизни мы видим, как «лопаются» банки, т.е. у них отзываются лицензии на осуществление банковских операций, банки признается банкротами, в отношении них открывается конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возлагаются на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которое в отдельных случаях отказывает клиентам банков в выплате страхового возмещения. И начинаются суды. Одно из таких дел попало в Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 года. Суть спора: Вкладчик обратился в суд с исковыми требованиями к ОАО «Первый республиканский банк» и ГК АСВ и просил суд установить состав и размер требований к банку в сумме вклада 650 000 руб., обязать ГК АСВ выплатить ему страховое возмещение по вкладу в размере 650 000 руб. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования, но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном порядке установила существенные нарушения норм материального и процессуального права, допущенные при рассмотрении дела судом апелляционной инстанций, и отменила состоявшиеся судебные акты. Читать далее
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Светлана Львова 4 23.01.2017 07:41 lvovasv
Ноты Траста: риски НЕучастия в кредите?
В канун Нового 2017 года, когда решения Басманного районного суда города Москвы практически по всем делам моих клиентов вступили в законную силу, в одном из заседаний на один из моих новых доводов представитель Банка «ТРАСТ» заявила о том, что продавая кредитные ноты Банк передавал держателям часть рисков, но не право на долю участия в суборде. Ранее я цитировала дословный текст из Отзыва Банка. Повторюсь еще раз: «кредитной нотой является долговая ценная бумага, эмитированная (выпущенная) в иностранной юрисдикции. Это готовый финансовый инструмент, аналогичный облигации, вид облигации, «привязанной к кредитному договору». С ее помощью кредитор – эмитент получает возможность передавать третьему лицу (инвестору) права на долю в этом займе, а также часть рисков, связанных с полным или частичным невыполнением обязательств заемщика по кредиту, выданному эмитентом». Я понимаю, что позицию можно менять, но не выворачивать её наизнанку вопреки закону и здравому смыслу. Читать далее
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