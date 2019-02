Популярные сообщения

В одном из блогов на Законе.ру приводится пример ответственности судьи США за некорректное высказывание. Фраза: «Если Вы мне еще раз позвоните на сотовый телефон, я Вас задушу» / «If you ever call me again on my cell phone, I’ll strangle you» стоила судье отстранения и для объявления выговора. С грубостью и неэтичным поведением судей я сталкивалась неоднократно, особенно в начале адвокатской карьеры. Но последний случай, на мой взгляд, является примером недопустимого поведения судьи. Суть ситуации. 03.05.2017г. в судебном заседании девятого арбитражного апелляционного суда при рассмотрении апелляционной жалобы на Определение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2017г. об отказе в принятии искового заявления Мелодинского Владислава Леонидовича по делу № А40-31752/2017 в открытом судебном заседании председательствующий судья Гарипов В. С. публично высказался относительно избранного способа защиты следующим образом: «Вы останетесь, вы можете остаться тогда вообще у разбитого корыта». Читать далее