Википедия или закон? Чья будет победа в делах держателей кредитных нот банка ТРАСТ?

Статьей 46 Конституции РФ, ст. 3 ГПК РФ и ст. 11 ГК РФ каждому гарантируется судебная защита его нарушенных прав.

В каждом деле с учетом его особенностей формируется собственная позиция и доказательственная база. Исключением не являются и дела по искам держателей кредитных нот. Только правила судебной защиты здесь очень специфические.

Не отрицая позиции коллег, которые пошли по пути формирования судебной защиты через Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1»О защите прав потребителей», полагаю, что основной упор по делам держателей кредитных нот нужно делать на специальные нормы материального права, регулирующие обращение ценных бумаг.

Хотим мы того или нет, но при рассмотрении дел по искам держателей кредитных нот рано или поздно придется признать основное ИМПЕРАТИВНОЕ!!! ПРАВИЛО, заложенное в статье 1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», о том, что именно НАСТОЯЩИМ федеральным законом регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента.

То, что кредитные ноты относятся к эмиссионным ценным бумагам ни у кого сегодня не вызывает никаких сомнений, а потому применение норм ФЗ «О рынке ценных бумаг» в данном случае неизбежно несмотря на то, что эмиссия и размещение кредитных нот осуществлялось за пределами Российской Федерации.

Из положений абзаца 14 статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" N ФЗ-39 от 22 апреля 1996 года вытекает, что документом, в котором определяются права, закрепленные ценной бумагой, является исключительно Решение о выпуске ценных бумаг.

Однако в отличие от установленного в Российской Федерации публичного порядка эмиссии ценных бумаг, когда процедура строго регламентирована Законом и контролируется регулятором, в основе эмиссии кредитных нот лежали договоры, заключаемые между участниками глобальных программ эмиссии долговых обязательств на сумму 10 млрд. долларов США каждая.

Однако вместо того, чтобы анализировать программные документы по выпуску кредитных нот, суды заняли удобную им позицию – исходить из «общепринятого понятия» кредитных нот. Представитель Банка ТРАСТ в материалы гражданских дел, имеющиеся в производстве у Автора, даже приобщал распечатку понятия кредитных нот из ВИКИПЕДИИ в обосновании своей позиции. И некоторые судьи пошли именно по этому пути, ссылаясь в Решениях как раз на «общепринятые понятия» кредитных нот, забывая о том, что понятие кредитных нот относится к категории правовых. Анализ только Информационного меморандума от 27 января 2003 года показал, что кредитных нот существует несколько десятков видов, каждый из которых имеет свои особенности.

В соответствии с частью 1 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании. Однако общеизвестными могут быть признаны только факты, т.е. действительное событие, явление и др., к числу которых не может быть отнесено понятие кредитной ноты, которое следует отнести, как я уже указала ранее, к категории правовых. А ссылка представителей Банка ТРАСТ на Википедию вообще возмутительна, т.к. это прямо запрещено п. 1 ст. 11 ГПК РФ, из которой вытекает, что Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Суд разрешает гражданские дела, исходя из обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Неужели объем прав держателей кредитных нот так и будет оставаться закрепленным в судебной практике Басманного районного суда на основании установленного им же «общепринятого понятия» кредитных нот, которое в нашем законодательстве вообще не закреплено и полностью отсутствует? Неужели Московский городской суд подтвердит данные выводы?