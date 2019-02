Из анализа всех программных документов по выпуску кредитных нот Эмитентов - C.R.R. B.V. (выпуски: XS0414061274, XS0305676412, XS0412699018, XS0290543981,) и CL Repackaging B.V. (выпуски: XS0643621781, XS0752757814, XS0697820602, XS0973209009) - далее - кредитные ноты Банка «ТРАСТ», субъективный состав сторон был следующим:Эмитент -Repackaging B.V. или C.R.R. B.V .- лицо, имеющее право выпускать обеспеченные или необеспеченные ноты с ограниченным правом регресса, номинированные в любой валюте, согласованной между Эмитентом и соответствующим Дилером (Дилерами) в соответствии с условиями соответствующей глобальной программы.Ведущий организатор - http://www.trust.ru/investment/investment_service/dolgcap/prodv.php - все более чем красноречиво расписано на официальном сайте Банка - организатор сделки, который предоставил кредит заемщику (принимая во внимание выпуск нот на этот кредит). Им являлся БАНК ТРАСТ.Доверительный собственник - TMF TRUSTEE - компания, осуществляющая функции доверительного управляющего для представления интересов владельцев нот.Дилер – покупатель кредитных нот непосредственно у Эмитента, назначенный Эмитентом. БАНК ТРАСТ являлся Дилером по кредитным нотам эмитента C.R.R. B.V. А по кредитным нотам Эмитента Repackaging B.V. Дилером являлись БАНК ТРАСТ, T&IB Equities Ltd. Субъективный состав Дилеров уточнялся в каждом ценовом приложении.Агент по программе (программный агент) - лицо, обеспечивающее оформление и подписание временной глобальной ноты на предъявителя, её передачу в единый депозитарий, обмен временной глобальной ноты на предъявителя на постоянную глобальную ноту на предъявителя или на окончательную ноту (документарную) ноту на предъявителя. Именно он производит все расчеты, уведомляет Эмитента, Регистратора, других платежных агентов обо всех процентных ставках, суммах процентов и датах выплаты процентов, а также обо всех других денежных суммах, ставках и сроках, которые он должен определить или рассчитать, ведет полный и точный учет в отношении оплаты, погашения, замены, конфискации, аннулирования и уничтожения всех кредитных нот, купонов и талонов, но не ведет учет серийных номеров купонов и талонов и реестр именных долговых обязательств, а также обеспечивает необходимыми бланками всех агентов, которые ему поставляет Эмитент. HSBC Bank являлся программным агентом по кредитным нотам эмитента C.R.R. B.V. По кредитным нотам эмитента CL Repackaging B.V. программным агентом являлся Bank of Mellon.Трансфертный агент является агентом, который выполняет установленные договором функции в отношении именных кредитных нот - получает заявки на передачу именных кредитных нот, а также получает от зарегистрированных лиц документы и информацию, необходимые для внесения сведений в Реестр и передает ее Регистратору, а также передачу информации и документов от Регистратора новым владельцам, обеспечивает передачу и аннулирование именных кредитных нот, а также оказывает содействие в выплате сумм очередных платежей в установленный срок по именным кредитным нотам. HSBC Bank являлся трансфертным агентом по кредитным нотам эмитента C.R.R. B.V. По кредитным нотам эмитента CL Repackaging B.V. трансфертным агентом являлся Bank of Mellon Luxemburg S.A.Регистратор ведет Реестр, в котором должна быть указана сумма именных кредитных нот и номера свидетельств, дата эмиссии, все последующие передачи именных кредитных нот и изменения прав собственности на именные кредитные ноты, а также имя и банковские реквизиты владельцев именных кредитных нот, представляет Реестр на проверку по требованию Эмитента, Агента по программе, Платежного агента и Трансфертного агентам или уполномоченного ими лица с возможностью делать копии и выписки из Реестра, передает этим лицам все списки владельцев именных кредитных нот, сообщает их адрес и предоставляет информацию об имеющихся у них ценных бумагах. После получения заявки на передачу именных кредитных нот, Регистратор получает переданные на хранение Трансфертным агентам именные кредитные ноты, совершает необходимые проводки, удостоверяет или обеспечивает их удостоверение, производит или обеспечивает эмиссию новых именных кредитных нот и передает или обеспечивает передачу новой именной кредитной ноты (новых именных кредитных нот) соответствующему владельцу или владельцам. Кроме этого Регистратор принимает сдаваемые или, в соответствующем случае, предъявляемые именные кредитные ноты и содействует в окончательном погашении или, в соответствующем случае, выплате по ним сумм очередных платежей в установленный срок.HSBC Bank являлся Регистратором по кредитным нотам эмитента C.R.R. B.V. По кредитным нотам эмитента CL Repackaging B.V. - Bank of Mellon Luxemburg S.AПлатежный агент производит выплаты основной суммы долга (включая суммы очередных платежей) и процентов по кредитным нотам на предъявителя в соответствии с применимыми Условиями. HSBC Bank являлся платежным агентом по кредитным нотам эмитента C.R.R. B.V. По кредитным нотам эмитента CL Repackaging B.V. - Bank of Mellon Luxemburg S.AАгент по замене(Bank of Mellon Luxemburg S.A - по кредитным нотам эмитента CL Repackaging B.V.) - агент, который в случае утери, кражи или уничтожения кредитных нот на предъявителя или именных кредитных нот, выдает новые и немедленно сообщает другим Агентам серийный номер новой выданной кредитной ноты.Расчетный агент (Агент по расчетам) назначается Эмитентом. С ним, помимо того, что он являлся участником Агентского соглашения, подписывалось отдельное соглашение, где определялись принципы и порядок определения его прав и обязанностей. Только расчетный Агент в соответствии с программными документами может определить факт возникновения кредитного события, и именно он должен направить Эмитенту и Доверительному управляющему уведомление относительного него.№ Кредитные ноты Агент по расчетам Программный документ1 XS0414061274 T&IB EquitiesLtd п.26 Ценового приложение2 XS0305676412 НБ ТРАСТ (ОАО) п.26 Ценового приложение3 XS0290543981 НБ ТРАСТ (ОАО) п.26 Ценового приложение4 XS0412699018 T&IB EquitiesLtd п.26 Ценового приложение5 XS0752757814 НБ ТРАСТ (ОАО) Соглашение с расчетным агентом от 24.06.2011г.6 XS0973209009 НБ ТРАСТ (ОАО) Соглашение с расчетным агентом от 24.06.2011г.7 XS0697820602 НБ ТРАСТ (ОАО) Соглашение с расчетным агентом от 24.06.2011г.