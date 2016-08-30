Общая характеристика программы выпуска еврооблигаций (кредитных нот) банка ТРАСТ.

Анализ имеющихся в распоряжении Автора программных документов по выпуску кредитных нот, обращение которых на территории Российской Федерации организовал и обеспечил Банк «ТРАСТ», из материалов гражданских дел, рассматриваемых в Басманном районном суде города Москвы, показал, что все кредитные ноты выпускались и размещались в соответствии с глобальными программами эмиссии долговых обязательств на сумму 10 млрд. долларов США каждая компаниями C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. по решению управляющих директоров каждой из компаний. Порядок выпуска кредитных нот регламентировался соответствующими программными документами, в которых не только дано понятие кредитных нот, но и раскрыта их сущность, условия и правила их размещения, принципы и правила их учета и перехода прав на них, права и обязанности, возникающие с их приобретением, определены стороны и участники Программы, обозначены права и обязанности, раскрыты понятие, сущность и объем прав держателей кредитных нот и держателей сумм в глобальных кредитных нотах, особенности условий эмиссии нот конкретного выпуска.

В ходе анализа Программных документов по выпускам кредитных нот Эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. было выявлено, что в отличие от публичного порядка эмиссии, применяемого в Российской Федерации на основании статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», где установлены правила и процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, выпуск кредитных нот осуществлялся на основании заключаемых договоров, сторонами которых являлись участники Программы, в отсутствие государственного контроля, что запрещено законодательством Российской Федерации для эмиссии эмиссионных ценных бумаг, но разрешено нормами иностранного права. Обращение кредитных нот на территории Российской Федерации стало возможным именно благодаря тому, что наше законодательство не содержит запрета на обращение кредитных нот.

По всем без исключения выпускам кредитных нот Эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. к документам по выпуску относятся: Договор доверительного управления (Трастовый договор), Дополнительный договор доверительного управления, Дополнение о цене, Соглашение о распространении и Агентское соглашение и, конечно же, само Соглашение о предоставлении субординированного кредита.

Помимо вышеназванных документов в рамках выпуска существуют: Информационный меморандум (Information Memorandum), Соглашение с расчетным агентом, заключенное между C.R.R. B.V. или CL Repackaging B.V. в качестве Эмитента и соответствующим юридическим лицом, в том числе и БАНК «ТРАСТ» (ПАО), Операционно - административный, процедурный меморандум по форме документа в соответствии с положением Соглашения о распространении, который был заключен между C.R.R. B.V. или CL Repackaging B. V. в качестве Эмитентов и Банком «ТРАСТ», выступавшим в качестве главного организатора и дилера, соглашение об обязательствах, соглашения о калькуляции и соглашение о синдицировании, которые не являлись объектом исследования Автора в виду их отсутствия в материалах гражданских дел, рассматриваемых Басманным районным судом города Москвы. Кроме этого в рамках каждого выпуска могли существовать и другие документы, которые регламентировали особенности взаимоотношений отдельных сторон в рамках программы или отдельно взятого выпуска, но сведений об их существовании у Автора не имеется.

Следует отметить, что каждый из рассмотренных программных документов, в основе которого лежит договор, является составляющим одного целого - соответствующей Программы, которая предусматривала выпуск и размещение кредитных нот, т.е. продажу Эмитентом всего выпуска целиком конкретному Дилеру, который мог выступать в качестве Принципала (если весь выпуск кредитных нот выкупался конкретным Дилером (Покупателем) за его счет) или в качестве Агента Эмитента, когда Эмитент продавал кредитные ноты третьему лицу - Покупателю, не назначенному в качестве Дилера, с каждым из которых заранее оговаривались не только все существенные условия эмиссии и размещения, но и форма конкретных кредитных нот с одной единственной целью - передать вырученные деньги от продажи кредитных нот в виде субординированного займа конкретному лицу - БАНКУ «ТРАСТ» (ПАО). Ни один из программных документов не устанавливал правил организации и функционирования вторичного рынка кредитных нот, организованного на территории Российской Федерации БАНКОМ «ТРАСТ» (ПАО), который принимал на себя четко установленные обязательства и приобретал права, но уже в рамках Генерального соглашения от 01.09.2011, о чем речь пойдет в отдельной статье.

Нельзя не учитывать тот факт, что каждый из программных документов является договором, который в силу статьи 307 ГК РФ порождает права и обязанности только для тех лиц, которые его заключили. Ни один из программных документов, проанализированных Автором, критериям договора присоединения не соответствует, а потому ни к одному из вышеуказанных договоров, являющихся, по сути своей, частью программы, присоединиться в порядке статьи 428 ГК РФ невозможно.

В связи с тем, что в Российском законодательстве отсутствуют специальные нормы, регулирующие обращения кредитных нот на территории Российской Федерации, при оценке условий Программных документов, описанных выше и в отдельных статьях, следует применять правила, установленные статьей 6 ГК РФ о том, что в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон, и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права, и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.