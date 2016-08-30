Был ли банк ТРАСТ заботливым? Поговорим о добросовестности…

Исследуя истоки конфликта, развернувшегося между держателями кредитных нот, выпущенных иностранными Эмитентами C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V., оборот которых на территории Российской Федерации организовал и обеспечил Банк «ТРАСТ» (ПАО) (далее кредитные ноты Банка «ТРАСТ») и Банком, в первую очередь хочется обратиться к анализу добросовестности и определить ее границы при реализации кредитных нот физическим лицам, клиентам Банка «ТРАСТ».

В пункте 3 статьи 1 ГК РФ законодатель сформулировал один из основных принципов гражданского права - принцип добросовестности, где четко определено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

Не смотря на достаточно обширную практику применения положений статьи 10 ГК РФ, понятие добросовестности в российском праве отсутствует и всегда носит оценочный характер. В словарях русского языка понятие «добросовестный» разъясняется как честно выполняющий свои обязательства, обязанности.

Добросовестность в субъективном смысле - это отсутствие знаний у лица об определенных обстоятельствах.

Принцип добросовестности - это обязанность участника гражданских правоотношений при использовании своих прав и исполнении своих обязанностей заботиться о соблюдении прав и законных интересов других участников имущественного оборота. Заботливость в этом смысле подразумевает стремление субъекта предвидеть и предотвращать связанные с его деятельностью нарушения прав и законных интересов других лиц.

«Заботливый» значит проявляющий заботу, т.е. мысль или деятельность, направленную к благополучию кого-либо или чего-либо, внимательный. Заботливость - субъективная характеристика добросовестности, которая помимо этого подразумевает и формальную сторону: пределы должного, в рамках которых субъект обязан быть заботливым.

Был ли «заботливым» Банк «ТРАСТ» к своим клиентам? Думаю, что более красноречиво, чем клиенты Банка «Траст» об никто написать не сможет.