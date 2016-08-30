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Был ли банк ТРАСТ заботливым? Поговорим о добросовестности…

30.08.2016 14:53 1 548 просмотров
Исследуя истоки конфликта, развернувшегося между держателями кредитных нот, выпущенных иностранными Эмитентами C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V., оборот которых на территории Российской Федерации организовал и обеспечил Банк «ТРАСТ» (ПАО) (далее кредитные ноты Банка «ТРАСТ») и Банком, в первую очередь хочется обратиться к анализу добросовестности и определить ее границы при реализации кредитных нот физическим лицам, клиентам Банка «ТРАСТ».
В пункте 3 статьи 1 ГК РФ законодатель сформулировал один из основных принципов гражданского права - принцип добросовестности, где четко определено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).
Не смотря на достаточно обширную практику применения положений статьи 10 ГК РФ, понятие добросовестности в российском праве отсутствует и всегда носит оценочный характер. В словарях русского языка понятие «добросовестный» разъясняется как честно выполняющий свои обязательства, обязанности.
Добросовестность в субъективном смысле - это отсутствие знаний у лица об определенных обстоятельствах.
Принцип добросовестности - это обязанность участника гражданских правоотношений при использовании своих прав и исполнении своих обязанностей заботиться о соблюдении прав и законных интересов других участников имущественного оборота. Заботливость в этом смысле подразумевает стремление субъекта предвидеть и предотвращать связанные с его деятельностью нарушения прав и законных интересов других лиц.
«Заботливый» значит проявляющий заботу, т.е. мысль или деятельность, направленную к благополучию кого-либо или чего-либо, внимательный. Заботливость - субъективная характеристика добросовестности, которая помимо этого подразумевает и формальную сторону: пределы должного, в рамках которых субъект обязан быть заботливым.
Был ли «заботливым» Банк «ТРАСТ» к своим клиентам? Думаю, что более красноречиво, чем клиенты Банка «Траст» об никто написать не сможет.

Комментарии 1

Иван Васин  (barnet)
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Да уж, "заботливый" банк. smile:)
Хотя главную "заботу" проявило Открытие с одобрямса ЦБ и АСВ. smile:D
Это как понимать, выделили деньги, и потом изменили план санации, чтобы выделенные деньги людям не выплатить %)
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