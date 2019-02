Квалифицированный инвестор: международный опыт и российская действительность.

С момента появления в российском праве понятия «квалифицированный инвестор» прошло около 8 лет. Необходимость введения данного понятия была обозначена в «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р. и продиктована развитием российского рынка ценных бумаг, его стремлением развиваться по правилам международного рынка, на котором могут обращаться различные инвестиционные финансовые инструменты, ориентированные на различные категории инвесторов.

Международная практика, на которую опиралось Правительство Российской Федерации при стремлении ввести в законодательство понятие квалифицированного инвестора, основывается именно на принципах наличия опыта совершения самостоятельных действий на фондовом рынке.

Так, на официальном сайте Американской комиссии по рынкам и ценным бумагам содержится информация о том, что основная задача института квалифицированных инвесторов - определить людей, которые в состоянии нести экономические риски инвестиций в ценные бумаги, не зарегистрированные регулятором. Отдельно подчеркивается, что инвестор должен знать о том, что такие продукты сопряжены с особыми рисками, в том числе возможностью потери инвестиций .

В соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 (§ 230.215) к аккредитованным инвесторам (accredited investors) относятся различные группы инвесторов (в основном юридические лица) с общими активами более 5 млн. долларов США. Физическое лицо может стать квалифицированным или аккредитованным инвестором, если общая стоимость его (ее) активов, за исключением стоимости основного жилья, составляет как минимум $1 млн., или если его (ее) годовой доход за последние два года составлял как минимум $200,000 ежегодно ($300,000 для супружеских пар) и есть основания полагать, что он не уменьшится в течение данного календарного года.

Исследованные Автором материалы показали, что в последние несколько лет политика американского регулятора в отношении института квалифицированных инвесторов претерпела существенные изменения. В 2013 году регулятор решил либерализовать эту сферу, отменив запрет на рекламу ценных бумаг и ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при условии проверки, что продукты, действительно, реализуются квалифицированным инвесторам. В начале 2016 года Комитет финансовых услуг и Палата представителей США подавляющим большинством (347 - за, 8 - против, 78 - воздержались) проголосовали за поправку, которая позволит расширить определение квалифицированного инвестора за счет введения образовательной компоненты. В частности, теперь квалифицированными инвесторами могут быть признаны специалисты, имеющие лицензии для работы на финансовых рынках, а также лица, чье образование и опыт работы будут признаны достаточными регулятором или саморегулируемой профессиональной организацией .

По пути США пошла и Канада. В соответствии с Национальным стандартом 45 106 Канады, квалифицированными или, дословно, аккредитованными инвесторами признаются физические лица, владеющие лично или совместно с супругой (супругом) финансовыми активами общей стоимостью более $1 млн. (до вычета налогов), или физические лица, чей годовой доход до налогообложения превышает $200,000 за последние два года (для семейных пар величина совместного дохода до налогообложения установлена на уровне $200,000 за последние два года. Также признаются квалифицированными инвесторами физические лица, общая стоимость (нефинансовых) активов которых превышает $5 млн. При анализе законодательства Автор пришла к выводу о возложении канадским финансовым регулятором ответственности за определение того, отвечает ли потенциальный инвестор критериям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, на профессионального участника рынка, осуществляющего торговлю ценными бумагами и ПФИ. Заполнение одной лишь анкеты потенциальным инвестором не считается достаточным. Как правило, эмитент или дилер должны удостовериться, что указанная информация соответствует действительности. В частности, в своем решении суд провинции Онтарио указал, что «обязанности продавца очевидно включают в себя необходимость предпринять необходимые шаги» для удостоверения в том, что инвесторы соответствуют установленным требованиям . Канадское законодательство освобождает участников рынка от публикации проспекта в случае, если ценные бумаги распространяются среди аккредитованных инвесторов. Однако в связи со злоупотреблениями в этой сфере и участившимися случаями предложения рисковых финансовых продуктов не аккредитованным инвесторам, которые вылились в громкие судебные процессы, в последние несколько лет рекомендации регулятора были пересмотрены. В частности, в мае 2011 года Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио опубликовала письмо, регламентирующее продажу ценных бумаг, ограниченных в обращении. В нем, в частности, указывается, что профессиональные участники рынка должны разъяснить потенциальным инвесторам значение аккредитации инвесторов, а также убедится, что предлагаемые ценные бумаги подходят для клиента .

Израильское законодательство в отношении квалифицированных инвесторов во многом повторяет американское. В соответствии с Законом Израиля о ценных бумагах, с учетом изменений, внесенных 24.02.2016, физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае подачи письменного запроса и удовлетворения как минимум двум критериям:

- является обладателем финансовых активов, ценных бумаг, сбережений, наличных средств на общую сумму 12 млн. шекелей (более $3 млн.);

- имеет опыт и навыки работы на финансовых рынках или имеет как минимум одногодичный стаж работы на должности, требующей наличие квалификации на рынках капитала;

- совершил(а) как минимум 30 сделок с ценными бумагами в течение квартала на протяжении последних четырех кварталов. Данное требование не распространяется на сделки, совершенные доверительным управляющим без участия клиента;

- корпорация, полностью принадлежащая квалифицированным инвесторам на основании вышеперечисленных критериев .

В конце 2014 года израильский регулятор опубликовал рекомендации в отношении мер, которые должен предпринимать эмитент для того, чтобы удостовериться в том, что инвесторы, действительно, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. Рекомендации касаются, прежде всего, физических лиц, которым прежде было достаточно лишь проставить галочки в предложенных формах. Однако теперь израильский финансовый регулятор рекомендует эмитентам заручаться письменным свидетельством адвоката или бухгалтера, удостоверяющего размер состояния потенциального инвестора. Похожим образом эмитенту необходимо заручится свидетельством брокера для подтверждения необходимого числа транзакций. И, наконец, чтобы удостовериться в наличии у инвестора необходимых знаний и опыта, эмитенту рекомендуется запросить у инвестора детализированное описание совершенных им сделок.

Примечательно, что инвестор должен соответствовать данным требованиям на момент предложения ему высокорискованных ценных бумаг, что удостоверяется соответствующим заявлением. К моменту совершения сделки эмитент обязан удостовериться, что указанная информация соответствует действительности .

Законодательство Европейского Союза в части определения статуса квалифицированного инвестора базируется на Директиве Евросоюза «О рынках финансовых инструментов» (the Markets in Financial Instruments Directive - MiFID) , задачей которой было создание и внедрение режима «единого паспорта» для инвестиционных фирм, позволяющего им работать на территории Европы по одним и тем же правилам с целью укрепления защиты европейских инвесторов. Директива действует в 28 странах Евросоюза, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне. Согласно Директиве, физические лица, проживающие на территории ЕС, могут быть внесены в реестр квалифицированных инвесторов по их собственному запросу и в случае удовлетворения, по меньшей мере, двум из трех условий:

- инвестор совершал сделки значительной стоимости на рынке ценных бумаг периодичностью не меньше десяти сделок в квартал на протяжении четырех предыдущих кварталов;

- размер портфеля ценных бумаг инвестора превышает 500,000 евро;

- инвестор работает или работал в течение, по меньшей мере, одного года в финансовом секторе на должности, которая требует знаний об инвестициях в ценные бумаги.

В Директиве отдельно прописана процедура признания лица квалифицированным инвестором, которая предполагает не только подачу заявления и соответствующих подтверждающих документов, но и проверку их, а также разъяснение в письменной форме всех рисков и гарантий защиты.

Анализ зарубежного законодательства показал, что институт квалифицированных (аккредитованных) инвесторов присутствует практически во всех странах с развитыми финансовыми рынками. Между тем, несмотря на национальные особенности, цель присвоения данного статуса везде одинакова и состоит в защите потенциальных инвесторов от риска. Обращает на себя внимание тот факт, что во многих странах синонимами слова «квалифицированный» во фразе «квалифицированный инвестор» выступают такие слова как «аккредитованный», «искушенный» или «опытный». Как правило, при присвоении статуса квалифицированного инвестора учитываются три критерия - имущественный статус кандидата, наличие у него знаний в сфере финансовых рынков и наличие достаточного опыта в совершении сделок с ценными бумагами на фондовом рынке.

Предполагается, что физические лица и организации, приобретшие данный статус, обладают необходимым уровнем знаний для принятия решений о приобретении финансовых продуктов, сопряженных с высокой степенью риска.

В российском праве понятие квалифицированного инвестора впервые было сформулировано в «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р. Ссылаясь на международную практику, под квалифицированным инвестором предлагалось понимать лицо, опыт и квалификация которого позволяют ему адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в те или иные фондовые инструменты, и самостоятельно осуществлять операции с ценными бумагами на основе таких оценок .

В Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» квалифицированному инвестору посвящена статья 51.2, где определен перечень лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу Закона и перечень лиц, которые могут быть признаны квалифицированными инвесторами в силу признания (статья 51.2), но само понятие квалифицированного инвестора не раскрывается.

Вышеуказанной статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» установлено правило о том, что для квалифицированных инвесторов в силу признания необходимо соблюдение одного из трёх достаточных критериев. При этом два из трех критериев носят имущественный характер – владение определенным объемом активов в виде ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и наличие факта совершенных сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в количестве, объеме и сроках, определенных законодательством, а один - опыт работы.

Наличие, так называемого «имущественного ценза», предполагает, что претендент на статус квалифицированного инвестора должен на момент подачи соответствующего заявления о признании его квалифицированным инвестором владеть определенными в законодательстве ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами и (или) иметь доказательство совершения сделок в количестве, объеме, на сумму и в течение времени по правилам, определенным регулятором.

Некорректные формулировки, отсутствие четко прописанных процедур способствуют массовым злоупотреблениям на рынке ценных бумаг. Наиболее ярко это проявилось при рассмотрении в судах исков к Банку «ТРАСТ» (ПАО).

Материалами многочисленных гражданских дел были установлены факты того, что в основу присвоения физическим лицам статуса квалифицированного инвестора были положены 5 сделок купли – продажи акций ведущих российских эмитентов. Во всех без исключения проанализированных Автором сделках продавцом ценных бумаг выступал Банк «ТРАСТ» (ПАО), который выкупал эти же акции в тот же день, заключая договоры обратного выкупа акций. Вкладчикам Банка за один день присваивался статус квалифицированного инвестора. При этом сотрудники Банка сами готовили все документы, проставляли «галочки» типографским способом в нужных местах. Банк, выступающий одновременно как кредитная организация и как профессиональный участник рынка ценных бумаг, за один день смог обеспечить формальное соблюдение процедуры, необходимой для присвоения своим вкладчикам статуса квалифицированного инвестора.

В ответ на доводы о многочисленных нарушениях, совершенных Банком при присвоении статуса квалифицированного инвестора своим вкладчикам с целью реализации им кредитных нот, представитель Банка заявил, что Закон не содержит требований, относительно того, за какой период до присвоения лицу статуса квалифицированного инвестора он должен приобрести соответствующие ценные бумаги. Фактически Банк, выступающий в качестве Ответчика, подтвердил, что 5 договоров купли – продажи акций, которые заключались между Банком и претендентом на статус квалифицированного инвестора были направлены на формальное соблюдение требований действующего законодательства, а именно положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пункта 2.1. Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н, действовавшего на тот момент.

Можно ли утверждать, что единоразово поставив свою подпись на документах, лицо приобрело опыт? По мнению Автора, однозначно нет. Ибо опыт – это совокупность знаний и практически усвоенных навыков, умений. Приобрести опыт как необходимое условие для присвоения статуса квалифицированного инвестора можно только в результате совершения САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ и НЕОДНОКРАТНЫХ (прим. Автора) действий на рынке ценных бумаг. Именно на этой платформе стоит международная практика, которая, как указывалось ранее, была позаимствована при введении в российское законодательство института особого вида инвесторов – квалифицированных инвесторов.

Анализ научной литературы и статей по данной теме дает основания Автору констатировать факт того, что среди российских ученых предпринимались попытки сформулировать понятие квалифицированного инвестора и оценить его с точки зрения российского права, но каких – либо фундаментальных исследований на сегодняшний день именно по этому вопросу не существует. По мнению А.В. Габова, под квалифицированными инвесторами понимаются лица, которые могут инвестировать в объекты инвестиций повышенного риска, финансовый результат от управления которых наиболее непредсказуем, а потери могут иметь весьма существенный характер .

К.С. Санин определяет квалифицированных инвесторов в качестве лиц, обладающих определенными знаниями и опытом, позволяющими адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в те или иные фондовые инструменты .

Автор целиком придерживается позиции о том, что во главу угла в формулировании понятия «квалифицированный инвестор» необходимо ставить именно опыт, приобретенный в результате неоднократно совершаемых сделок с ценными бумагами на фондовом рынке.

По мнению Автора, квалифицированным инвестором должно признаваться лицо, имеющее опыт самостоятельных (прим. Автора) действий по заключению сделок с ценными бумагами и(или) финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, способное в силу приобретенного опыта и знаний адекватно оценить риски, связанные с инвестициями в те или иные фондовые инструменты. Четкое формулирование в законодательстве понятия «квалифицированный инвестор» в соответствии с принципами, сформулированными в «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р, отсылающей к международной практике, которая была учтена, но не нашла четкого нормативного закрепления, по мнению Автора, позволит избежать тех многочисленных судебных споров, которые на сегодняшний день захлестнули суды по всей Российской Федерации.

Регулятору необходимо четко и конкретно сформулировать требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на присвоение статуса квалифицированного инвестора, а не отдавать это на откуп профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Важное внимание должно быть уделено наличию у претендента опыта самостоятельных действий на рынке ценных бумаг, а также должны быть устранены пробелы в многочисленных процедурных вопросах, существующих на сегодняшний день. В частности, необходимо четко сформулировать требования относительно периодичности совершения сделок с ценными бумагами, как основания для признания физических лиц квалифицированным инвестором, чтобы навсегда оставить в прошлом принципы формального подхода, когда граждане, подписав заранее подготовленные пять договоров купли – продажи акций, получали статус квалифицированного инвестора.