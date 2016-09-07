Риски с операциями на рынке ценных бумаг и риски, вытекающие из сделок с ценными бумагами. В чем разница?

Отказывая держателям кредитных нот в исках к Банку «ТРАСТ», Басманный районный суд г. Москвы ссылается на то, что при подписании брокерского договора они подписывали и приложение № 3 – «Уведомление о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг».

Между тем ОПЕРАЦИЯ и СДЕЛКА – принципиально разные понятия.

Понятие СДЕЛКИ дано в статье 153 ГК РФ. Это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

А понятие ОПЕРАЦИИ на рынке ценных бумаг вытекает из положений Федерального Закона от 22.04.1996 № 39 – ФЗ "О рынке ценных бумаг". Под операцией с ценными бумагами следует понимать действие профессионального участника рынка ценных бумаг, в результате которого осуществляется изменение информации, зафиксированной в реестре, на счете депо, брокерском счете и т.д. на основании заключенной клиентом сделки.

Таким образом, операция на рынке ценных бумаг производна от сделки и направлена на изменение информации содержащейся в учетных регистрах и / или на лицевом счете клиента.

Пунктом 3.1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 11.10.1999 № 9, действовавших на момент возникновения спорных правоотношений, было установлено, что при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендовать клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

Т.е. в вышеуказанной норме заложено правило о том, что брокер должен был до заключении с клиентом сделки, разъяснить ему все риски связанные с ней и не просто разъяснить, а удостовериться в том, что клиент понял сущность этих рисков и правовые последствия, которые могут возникнуть в результате заключения той или другой сделки с ценными бумагами.

По факту установлено, что уведомление о рисках, подписанное держателями кредитных нот, является уведомлением о рисках с операциями на рынке ценных бумаг и не может быть квалифицировано в качестве информации о рисках, которые могут возникнуть в результате сделок, совершенных с кредитными нотами.

К сожалению, пока ни Басманный районный суд, ни Московский городской суд этой принципиальной разницы не увидел.