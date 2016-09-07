Риски с операциями на рынке ценных бумаг и риски, вытекающие из сделок с ценными бумагами. В чем разница?

Отказывая держателям кредитных нот в исках к Банку «ТРАСТ», Басманный районный суд г. Москвы ссылается на то, что при подписании брокерского договора они подписывали и приложение № 3 – «Уведомление о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг».
Между тем ОПЕРАЦИЯ и СДЕЛКА – принципиально разные понятия.
Понятие СДЕЛКИ дано в статье 153 ГК РФ. Это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
А понятие ОПЕРАЦИИ на рынке ценных бумаг вытекает из положений Федерального Закона от 22.04.1996 № 39 – ФЗ "О рынке ценных бумаг". Под операцией с ценными бумагами следует понимать действие профессионального участника рынка ценных бумаг, в результате которого осуществляется изменение информации, зафиксированной в реестре, на счете депо, брокерском счете и т.д. на основании заключенной клиентом сделки.
Таким образом, операция на рынке ценных бумаг производна от сделки и направлена на изменение информации содержащейся в учетных регистрах и / или на лицевом счете клиента.
Пунктом 3.1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 11.10.1999 № 9, действовавших на момент возникновения спорных правоотношений, было установлено, что при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендовать клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков.
Т.е. в вышеуказанной норме заложено правило о том, что брокер должен был до заключении с клиентом сделки, разъяснить ему все риски связанные с ней и не просто разъяснить, а удостовериться в том, что клиент понял сущность этих рисков и правовые последствия, которые могут возникнуть в результате заключения той или другой сделки с ценными бумагами.
По факту установлено, что уведомление о рисках, подписанное держателями кредитных нот, является уведомлением о рисках с операциями на рынке ценных бумаг и не может быть квалифицировано в качестве информации о рисках, которые могут возникнуть в результате сделок, совершенных с кредитными нотами.
К сожалению, пока ни Басманный районный суд, ни Московский городской суд этой принципиальной разницы не увидел.
Комментарии 5
Там "обо всем и ни о чем". примерно, "риски бывают разные, экономические, политические, .... Есть риск на любом рынке.... А в частности и на рынке ЦБ.... ". В общем именно такое "уведомление" и получили вкладчики. , причём не все. У многих не было такого уведомления.
Ну собственно понятно, если завтра 3-я мировая (не дай Бог ) - то о вкладах в ЦБ можно в 90% случаев забыть. Это все понимали, и соответственно, риск того, что не обанкротившийся банк в одностороннем порядке просто откажется исполнять свои договорные обязательства .... Такое как бы не считалось вероятным. Особенно, когда в банке сидел человек из ЦБ, который как бы должен был Ежедневно следить за операциями банка. И в ноябре 2014 траст так же успешно прошёл проверку ЦБ.
Ну не могли подумать вкладчики, что как раз регулятор и Асв и станут "кидалами". Он же регулятор!
"Кто ж его посадит?! Он же памятник! "
Открытие как санатор тут видимо техническая конторка.
Также появилась статья, об отказе Альфы от санации, в "связи с высокими юридическими рисками".
Уж не с нотами ли это связано? Ведь как я понял, практически все специалисты, и юристы и из финансового сектора в один голос говорят о том, что "риски для банка по выплатам крайне высоки". Конечно, они не берут в расчет наше прекрасное "Басманное правосудие".
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9221737
Уголовное дело возбуждено. Поможет ли это держателям?