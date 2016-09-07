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Риски с операциями на рынке ценных бумаг и риски, вытекающие из сделок с ценными бумагами. В чем разница?

07.09.2016 00:15 5 1 050 просмотров
Отказывая держателям кредитных нот в исках к Банку «ТРАСТ», Басманный районный суд г. Москвы ссылается на то, что при подписании брокерского договора они подписывали и приложение № 3 – «Уведомление о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг».
Между тем ОПЕРАЦИЯ и СДЕЛКА – принципиально разные понятия.
Понятие СДЕЛКИ дано в статье 153 ГК РФ. Это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
А понятие ОПЕРАЦИИ на рынке ценных бумаг вытекает из положений Федерального Закона от 22.04.1996 № 39 – ФЗ "О рынке ценных бумаг". Под операцией с ценными бумагами следует понимать действие профессионального участника рынка ценных бумаг, в результате которого осуществляется изменение информации, зафиксированной в реестре, на счете депо, брокерском счете и т.д. на основании заключенной клиентом сделки.
Таким образом, операция на рынке ценных бумаг производна от сделки и направлена на изменение информации содержащейся в учетных регистрах и / или на лицевом счете клиента.
Пунктом 3.1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 11.10.1999 № 9, действовавших на момент возникновения спорных правоотношений, было установлено, что при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендовать клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков.
Т.е. в вышеуказанной норме заложено правило о том, что брокер должен был до заключении с клиентом сделки, разъяснить ему все риски связанные с ней и не просто разъяснить, а удостовериться в том, что клиент понял сущность этих рисков и правовые последствия, которые могут возникнуть в результате заключения той или другой сделки с ценными бумагами.
По факту установлено, что уведомление о рисках, подписанное держателями кредитных нот, является уведомлением о рисках с операциями на рынке ценных бумаг и не может быть квалифицировано в качестве информации о рисках, которые могут возникнуть в результате сделок, совершенных с кредитными нотами.
К сожалению, пока ни Басманный районный суд, ни Московский городской суд этой принципиальной разницы не увидел.

Комментарии 5

Иван Васин  (barnet)
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Ну как уже писали, эти "перечисления рисков" - просто общие выдержки с сайта "рисковик.ру". Страницы уже этой на сайте нет, теперь она только в делах и в "нотариальных осмотрах" smile:)
Там "обо всем и ни о чем". smile:) примерно, "риски бывают разные, экономические, политические, .... Есть риск на любом рынке.... А в частности и на рынке ЦБ.... ". В общем именно такое "уведомление" и получили вкладчики. smile:) , причём не все. У многих не было такого уведомления.
Ну собственно понятно, если завтра 3-я мировая (не дай Бог ) - то о вкладах в ЦБ можно в 90% случаев забыть. smile:) Это все понимали, и соответственно, риск того, что не обанкротившийся банк в одностороннем порядке просто откажется исполнять свои договорные обязательства .... Такое как бы не считалось вероятным. Особенно, когда в банке сидел человек из ЦБ, который как бы должен был Ежедневно следить за операциями банка. И в ноябре 2014 траст так же успешно прошёл проверку ЦБ.
Ну не могли подумать вкладчики, что как раз регулятор и Асв и станут "кидалами". Он же регулятор!
"Кто ж его посадит?! Он же памятник! " smile:)
Открытие как санатор тут видимо техническая конторка.
Светлана Львова  (lvovasv)
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В Решениях с упоением описывается о том, что Банк предупреждал своих Клиентов о рисках. Однако в знаменитом Приложении № 3 к брокерскому договору речь идет о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг. Как известно, операция - это следствие сделки. Операции проводят профессиональные участники рынка ценных бумаг и это они рискуют в первую очередь, так как их деятельность является предпринимательской, а потому и рисковой. А вот о рисках в результате заключения конкретной сделки на рынке ценных бумаг держателей кредитных нот никто не предупреждал. По крайней мере ...в материалах гражданских дел таких следов не наблюдается. Как известно, в силу статьи 56 ГПК РФ именно Ответчик, т.е. Банк должен был представить относимые и допустимые доказательства существования таких обстоятельств - предупреждения о рисках, которые могут возникнуть в результате приобретения кредитных нот...но не представил. И восполнить это сейчас, после вынесения решения суда, уже невозможно! И рано или поздно найдется принципиальный профессиональный судья, который оценит каждое из доказательств, как это указано в статье 67 ГПК РФ и даст им правильную оценку!
Иван Васин  (barnet)
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Ну насчет рисков понятно.

Также появилась статья, об отказе Альфы от санации, в "связи с высокими юридическими рисками".
Уж не с нотами ли это связано? Ведь как я понял, практически все специалисты, и юристы и из финансового сектора в один голос говорят о том, что "риски для банка по выплатам крайне высоки". Конечно, они не берут в расчет наше прекрасное "Басманное правосудие".
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9221737
Светлана Львова  (lvovasv)
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Вполне может быть. Я достаточно глубоко погрузилась в данную тему и могу сказать, что даже в плане санации "торчат уши" в сторону признания обязательств..НО!!! с оговоркой! Как скажет суд! Ведь все мы знаем, что такое обязательство. Как можно, например, взять долг и не вернуть его? Как можно принять обязательство выкупить ноты и не выкупить их? Мне кажется, ведется интересная игра..на выживание..и в том числе..на то, что можно охарактеризовать образно- КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ! Запущенный в декабре 2014г. часовой механизм закончит свой ход в декабре 2017г. , когда сроки исковой давности пройдут окончательно для многих.
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