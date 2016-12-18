Что объединяет Банки ТРАСТ и Балтику?

10.06.2014г. между ОАО КБ «Балтика» (Цедент) и Компанией Беленфилд Трейд Лимитед (Цессионарий) заключен договор уступки прав требований, по которому Цедент уступил Цессионарию все права требования к физическим лицам на общую сумму 2 999 991 069 рублей. Оплата должна была быть произведена в течении одного рабочего дня на счет Цедента, открытого в ПАО НБ «ТРАСТ». Удивительным образом в этот же день, 10.06.2014 г. между Открытым акционерным обществом Национальный банк « Траст» (Филиал НБ «ТРАСТ (ОАО) в г. Москва) и Компанией Беленфилд Трейд Лимитед (Belenfield Trade Limited) заключен Договор № 30/К/0453 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 10.06.2014 г., в соответствии с пунктом 2.1. которого Банк ТРАСТ открывал Компании Кредитную линию и устанавливал Лимит кредитной линии в размере 2 300 000 000 руб. рублей РФ, в рамках которой Компания получила Кредиты на цели приобретения портфеля розничных кредитов у Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Балтика» на основании Дополнительных соглашений. Компания принимала на себя обязательства возвратить их Банку ТРАСТ и уплатить проценты за пользование Кредитами в Дату погашения в порядке и на условиях, предусмотренных Дополнительными соглашениями.

Компания свои обязательства не выполнила. Банка Траст обратился в Арбитражный суд г. Москвы. Решением АС г. Москвы от 19.10.2015г. с Компании Беленфилд Трейд Лимитед взыскана задолженность по состоянию на 25.08.2015 г. по Договору № 30/К/0453 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 10.06.2014 г. в размере 2 305 847 416 (два миллиарда триста пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста шестнадцать) руб. 52 коп., из которых: 2 076 742 196 руб. 48 коп. основного долга; 229 105 220 руб. 04 коп. неустойки, а также расходы по оплате госпошлины в размере 206 000 (двести шесть тысяч) руб. 00 коп. В счет оплаты задолженности по Договору № 30/К/0453 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 10.06.2014 г. в размере 2 305 847 416 (два миллиарда триста пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста шестнадцать) руб. 52 коп. и обращено взыскание на имущественные права, принадлежащие Компании Беленфилд Трейд Лимитед (Belenfield Trade Limited) и переданные в залог по Договору о залоге № 30/З/0453 от 10.09.2014 г., указанные в приложении № 1 к Договору о залоге № 30/З/0453 от 10.09.2014 г., установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 1 545 278 324 (один миллиард пятьсот сорок пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста двадцать четыре) руб. 00 коп. Реализацию имущества определено произвести путем продажи с открытых публичных торгов.

Далее Банк Траст получает исполнительные листы и 04.06.2016г. Должник и Взыскатель заключают мировое соглашение. Производство по делу № А40-51000/15-170-393 прекращается.

А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию глазами физических лиц (потребителей) - тех людей, которые на сегодняшний день не знают куда идти и что делать. Единственный способ, который они для себя нашли - объединиться на форуме.

С точки зрения законодательства, рассматривая договор уступки прав требования, заключенный между ОАО КБ «Балтика» (Цедент) и Компанией Беленфилд Трейд Лимитед (Цессионарий) следует отметить, что по общему правилу в соответствии со ст. 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника (физических лиц), если иное не предусмотрено законом или договором. Законом в статье 388 ГК РФ такое предусмотрено - не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Для каждого из физических лиц – Заемщиков, личность Кредитора имеет существенное значение, потому что деятельность Банка достаточно жестко регламентирована законодательством о банках и банковской деятельности, в отличии от деятельности какой то Компания Беленфилд Трейд Лимитед, имеющей адрес регистрации на Кипре и не являющейся субъектом банковской деятельности. И, естественно, она не может заменить банк в качестве нового кредитора, который был бы равнозначен кредитной организации по объему прав и обязанностей, так как из положений статьи 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Такого рода требование при его безусловном соблюдении не должно принципиально менять природу правоотношений между первоначальным кредитором и должником, ибо в силу положений пункта 2 статьи 308 ГК РФ, если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

Немаловажными являются и положения пункта 2 статьи 385 ГК РФ, которым предусмотрено, что кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования.

Имея дело с Банком, мы понимаем, что Банк обязан гарантировать "тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов" (ст. 26 "Банковская тайна" Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"), что исключает соответствующую уступку права требования по возникшим обязательствам третьих лиц, без нарушения вышеуказанного Федерального закона, тем более, что названная с этим перемена лица в обязательстве (если она состоялась) не будет позволять должнику реализовать свое право на выдвижение возражений против требований нового кредитора (не являющегося исполнителем финансовой услуги и не обладающего специальной правоспособностью кредитной организации), которые он имел (мог иметь) против первоначального кредитора - банка (ст. 386 ГК РФ).

В случаях уступки Банком - кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) Компании Беленфилд Трейд Лимитед – некредитной организации, кредитная организация ОАО КБ «Балтика» в первую очередь допустила нарушение пункта 1 статьи 857 ГК РФ, согласно которому "банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте", а также норму пункта 2 этой же статьи, в которой исчерпывающе разрешен вопрос о всех возможных получателях сведений, составляющих банковскую тайну, - ими могут быть только сами клиенты или их представители, а в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, - бюро кредитных историй, государственные органы и их должностные лица.

Очень интересен ход сторон по делу № А40-51000/15-170-393 – ПАО НБ « ТРАСТ» и Компании Беленфилд Трейд Лимитед , которые заключили мировое соглашение на стадии исполнительного производства. Видимо они понимают, что нормами абз. 3 ч. 2 ст. 382 ГК РФ установлено исключение о том, что предусмотренный договором запрет перехода прав кредитора к другому лицу не препятствует продаже таких прав в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве и законодательством о несостоятельности (банкротстве).

И так, что же объединяет Банк ТРАСТ и Балтику? Ответ очевиден- посредник .. Компания Беленфилд Трейд Лимитед...