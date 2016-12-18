Что объединяет Банки ТРАСТ и Балтику?

10.06.2014г. между ОАО КБ «Балтика» (Цедент) и Компанией Беленфилд Трейд Лимитед (Цессионарий) заключен договор уступки прав требований, по которому Цедент уступил Цессионарию все права требования к физическим лицам на общую сумму 2 999 991 069 рублей. Оплата должна была быть произведена в течении одного рабочего дня на счет Цедента, открытого в ПАО НБ «ТРАСТ». Удивительным образом в этот же день, 10.06.2014 г. между Открытым акционерным обществом Национальный банк « Траст» (Филиал НБ «ТРАСТ (ОАО) в г. Москва) и Компанией Беленфилд Трейд Лимитед (Belenfield Trade Limited) заключен Договор № 30/К/0453 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 10.06.2014 г., в соответствии с пунктом 2.1. которого Банк ТРАСТ открывал Компании Кредитную линию и устанавливал Лимит кредитной линии в размере 2 300 000 000 руб. рублей РФ, в рамках которой Компания получила Кредиты на цели приобретения портфеля розничных кредитов у Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Балтика» на основании Дополнительных соглашений. Компания принимала на себя обязательства возвратить их Банку ТРАСТ и уплатить проценты за пользование Кредитами в Дату погашения в порядке и на условиях, предусмотренных Дополнительными соглашениями.
Компания свои обязательства не выполнила. Банка Траст обратился в Арбитражный суд г. Москвы. Решением АС г. Москвы от 19.10.2015г. с Компании Беленфилд Трейд Лимитед взыскана задолженность по состоянию на 25.08.2015 г. по Договору № 30/К/0453 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 10.06.2014 г. в размере 2 305 847 416 (два миллиарда триста пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста шестнадцать) руб. 52 коп., из которых: 2 076 742 196 руб. 48 коп. основного долга; 229 105 220 руб. 04 коп. неустойки, а также расходы по оплате госпошлины в размере 206 000 (двести шесть тысяч) руб. 00 коп. В счет оплаты задолженности по Договору № 30/К/0453 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 10.06.2014 г. в размере 2 305 847 416 (два миллиарда триста пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста шестнадцать) руб. 52 коп. и обращено взыскание на имущественные права, принадлежащие Компании Беленфилд Трейд Лимитед (Belenfield Trade Limited) и переданные в залог по Договору о залоге № 30/З/0453 от 10.09.2014 г., указанные в приложении № 1 к Договору о залоге № 30/З/0453 от 10.09.2014 г., установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 1 545 278 324 (один миллиард пятьсот сорок пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста двадцать четыре) руб. 00 коп. Реализацию имущества определено произвести путем продажи с открытых публичных торгов.
Далее Банк Траст получает исполнительные листы и 04.06.2016г. Должник и Взыскатель заключают мировое соглашение. Производство по делу № А40-51000/15-170-393 прекращается.
А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию глазами физических лиц (потребителей) - тех людей, которые на сегодняшний день не знают куда идти и что делать. Единственный способ, который они для себя нашли - объединиться на форуме.
С точки зрения законодательства, рассматривая договор уступки прав требования, заключенный между ОАО КБ «Балтика» (Цедент) и Компанией Беленфилд Трейд Лимитед (Цессионарий) следует отметить, что по общему правилу в соответствии со ст. 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника (физических лиц), если иное не предусмотрено законом или договором. Законом в статье 388 ГК РФ такое предусмотрено - не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.
Для каждого из физических лиц – Заемщиков, личность Кредитора имеет существенное значение, потому что деятельность Банка достаточно жестко регламентирована законодательством о банках и банковской деятельности, в отличии от деятельности какой то Компания Беленфилд Трейд Лимитед, имеющей адрес регистрации на Кипре и не являющейся субъектом банковской деятельности. И, естественно, она не может заменить банк в качестве нового кредитора, который был бы равнозначен кредитной организации по объему прав и обязанностей, так как из положений статьи 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Такого рода требование при его безусловном соблюдении не должно принципиально менять природу правоотношений между первоначальным кредитором и должником, ибо в силу положений пункта 2 статьи 308 ГК РФ, если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.
Немаловажными являются и положения пункта 2 статьи 385 ГК РФ, которым предусмотрено, что кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования.
Имея дело с Банком, мы понимаем, что Банк обязан гарантировать "тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов" (ст. 26 "Банковская тайна" Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"), что исключает соответствующую уступку права требования по возникшим обязательствам третьих лиц, без нарушения вышеуказанного Федерального закона, тем более, что названная с этим перемена лица в обязательстве (если она состоялась) не будет позволять должнику реализовать свое право на выдвижение возражений против требований нового кредитора (не являющегося исполнителем финансовой услуги и не обладающего специальной правоспособностью кредитной организации), которые он имел (мог иметь) против первоначального кредитора - банка (ст. 386 ГК РФ).
В случаях уступки Банком - кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) Компании Беленфилд Трейд Лимитед – некредитной организации, кредитная организация ОАО КБ «Балтика» в первую очередь допустила нарушение пункта 1 статьи 857 ГК РФ, согласно которому "банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте", а также норму пункта 2 этой же статьи, в которой исчерпывающе разрешен вопрос о всех возможных получателях сведений, составляющих банковскую тайну, - ими могут быть только сами клиенты или их представители, а в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, - бюро кредитных историй, государственные органы и их должностные лица.
Очень интересен ход сторон по делу № А40-51000/15-170-393 – ПАО НБ « ТРАСТ» и Компании Беленфилд Трейд Лимитед , которые заключили мировое соглашение на стадии исполнительного производства. Видимо они понимают, что нормами абз. 3 ч. 2 ст. 382 ГК РФ установлено исключение о том, что предусмотренный договором запрет перехода прав кредитора к другому лицу не препятствует продаже таких прав в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве и законодательством о несостоятельности (банкротстве).
И так, что же объединяет Банк ТРАСТ и Балтику? Ответ очевиден- посредник .. Компания Беленфилд Трейд Лимитед...
Комментарии 13
Потом экономическое положение в стране значительно ухудшилось, платежеспособность снизилась, показатели поползли. Долг заемщику обслуживать стало труднее. В результате мирового соглашения, возможно, Открытие в лице Траста получило права на залог.
А что касается разглашения банковской тайны коллектором, то подвижки на эту тему идут. Не знаю, правда, в каком сейчас состоянии. За всем следить невозможно. https://rg.ru/2015/03/13/dolgi-site-anons.html
А что касается разглашения банковской тайны коллектором, то подвижки на эту тему идут. Не знаю, правда, в каком сейчас состоянии. За всем следить невозможно. https://rg.ru/2015/03/13/dolgi-site-anons.html
Думаю все эти законопроекты, крючкотворство о "банковской тайне", периодические вбросы в прессу о работе "коллекторов" и попытки "регулирования" их работы преследуют одну цель: монополизация рынка коллекторских услуг какой-либо конторой, аффилированной с "правильными" ребятами.
В России в последние годы всегда так, под дуду о "регулировании и наведения порядка" - любую сферу пытаются монополизировать административными методами, потом "задирают расценки", и на "тему" сажают очередного "эффективного менеджера" - обычно отпрыска кого-нибудь из "приближенных".
1. Нужно четко понимать объем прав, который перешел к Трасту. Применительно к физическим лицам это указано в п. В раздела 2 мирового соглашения (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f356f3da-f269-4d49-89b4-5a538e150397/A40-51000-2015_20160704_Opredelenie.pdf) - основной долг Заемщиков, проценты, начисленные на суммы основного долга Заемщиков по состоянию на Дату перехода Прав требований (подпункт N), неустойку за неисполнение обязательств Заемщиков, начисленную по состоянию на Дату перехода Прав требований, иные платы/комиссии, начисленные по состоянию на Дату перехода Прав требований, перечень которых определен в Приложении №1 к настоящему Мировому соглашению. А ведь многие искренне рассчитывают на то, что они не будут платить проценты. Такого не бывает. Это обязательство, которое каждый принял на себя и которое четко прописано в каждом кредитном договоре. Кто бы не был кредитором, платить придется! Другой вопрос - о неустойках, а об этом в п . 2, читайте ниже.
2. В силу статьи 385 ГК РФ Должник, т.е. в данном случае конкретное физическое лицо вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора. Что понимается под доказательством? Действующая судебная практика в большинстве своем исходит из того, что уведомление об уступке требования является достаточным доказательством состоявшегося перехода права требования к новому кредитору. Но в данном случае в мировом соглашении конкретные обязательства не индивидуализированы, а из текст уведомления носит общий характер и не индивидуализирует обязательства конкретного лица, отсылая к Приложению № 1. Т.е. законодатель предоставил право ЗНАТЬ кому и сколько я должна или должен..как только меня уведомили, у меня возникло обязательство уже перед новым кредитором.
Кстати есть существующая практика, исходя из которой договоры цессии, заключаемые между Банком и некредитной организацией признаются недействительными или оцениваются как ничтожные , например Определение Ленинградского областного суда от 12.09.2013 N 33-4248/2013. Об этом подробно в моем блоге - Переуступка прав требования долга и Банки: на чьей стороне Закон - http://www.banki.ru/blog/lvovasv/8269.php
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/03/02/2017/5893fc3b9a7947a4b20fb62a
Как сообщает газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб., являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.
В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/03/02/2017/5893fc3b9a7947a4b20fb62a
Сама по себе схема с использованием судебных решений не нова. Именно суды были ключевым элементом так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010-2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица--гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках "молдавской" схемы из России было выведено более $20 млрд
..там много чего интересного может всплыть. И то, в какой спешке совершалась эта сделка, наводит на определенные мысли. Но проводить проверки - это уже задача государственных органов.
Многие должники являются ипотечными заемщиками. Соответственно договор Ипотеки прошел государственную регистрацию. Но вот только цессия от Балтики не прошла государстсвенную регистрацию (видимо не хотели свитится).
Договор, на основании которого производится уступка по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Такой договор, по общему правилу, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации (пункт 2 статьи 389, пункт 3 статьи 433 ГК РФ).
Т.е. в соответствии со ст 389 ГК РФ - Соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.Таким образом