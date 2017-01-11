ЦБ и АСВ: на чьей стороне?

Сейчас, когда от действий Центрального Банка РФ в деле держателей кредитных нот против ПАО НБ «ТРАСТ» зависит так много, пришла пора сказать пару слов и о регуляторе, который зримо, как сторона по делам, и незримо присутствовал в истории, которая приобрела такую известность благодаря скандалу вокруг VIP клиентов Банка «ТРАСТ», многие из которых потеряли все свои сбережения.



В чем же роль и значение Центрального Банка РФ для держателей кредитных нот?



Во – первых, следует знать, что Центральный Банк РФ не является органом государственной власти. Но свои функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Он является публичным юридическим лицом.

Конституционный суд Российской Федерации неоднократно в своих Определениях высказывался о том, что по своей правовой природе полномочия Банка России относятся к функциям государственной власти, так как их реализация предполагает применение мер государственного принуждения, то есть Банк России определен в качестве органа, выступающего от имени государства и наделенного определенными властными полномочиями.

Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его исключительные права и обязанности по установлению обязательных для органов государственной власти, всех юридических и физических лиц правил поведения по вопросам, отнесенным к его компетенции и требующим правового регулирования (Определения от 14.12.2000 № 268-О и от 15.01.2003 № 45-О). Все вышеизложенное указывает на то, что Банк России наделен особым конституционно-правовым статусом не являясь при этом органом государственной власти.

Во – вторых, Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора за деятельностью кредитных организаций в силу прямого указания на это в статьях 4 и 56 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Он может не только издавать обязательные для всех нормативные акты, но и контролировать их исполнение в первую очередь кредитными организациями.

Например, включение привлеченных по договору субординированного займа денежных средств в состав дополнительного капитала Банка возможно только при наличии письменного согласия Центрального Банка РФ. В этом и проявляется надзор со стороны регулятора.

В - третьих, одной из главных целей банковского регулирования и банковского надзора являются защита интересов кредиторов, а потому каждый из держателей кредитных нот Банка «ТРАСТ» вправе рассчитывать на защиту и поддержку регулятора.



А санатор кто?

30 июня 2016 года Эльвира Набиуллина, выступая на XXV Международном финансовом конгрессе, заявила о том, что важнейшим направлением видит изменение системы финансового оздоровления кредитных организаций.

Но поговорить я хочу не о предстоящих поправках в законодательство, а о существующем положении дел в этой сфере на сегодняшний день. И подвергнем мы анализу некоторые моменты на примере санации ПАО НБ «ТРАСТ».

Как известно, на сегодняшний день процессом санации Банков занимается исключительно Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Какой же правовой статус у Агентства?

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» Агентство является государственной корпорацией, созданной Российской Федерации, статус, цель деятельности, функции и полномочия которой определяются: Законом о страховании вкладов, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», из норм которых вытекает, что одной из целей деятельности Агентства является осуществление мер по предупреждению банкротства банков в виде оказания банку финансовой помощи. При этом данные меры осуществляются в первую очередь в целях защиты интересов вкладчиком и кредиторов банка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация создается на основании федерального закона.

Таким образом, Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» является особым юридическим лицом, выполняющим установленные Законом публичные функции.

Что же является основанием для реализации санации с участием Агентства?

В соответствии с пунктом 2 статьи 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства банка с участием Агентства осуществляются на основании утвержденного Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, который должен быть направлен Агентством в Банк России не позднее чем в течение двадцати дней со дня направления Агентством уведомления в Банк России о принятии решения о своем участии в предупреждении банкротства банка.

В указанном плане устанавливаются формы и объем оказания Агентством финансовой помощи.

Таким образом, План - это основной документ по которому живет санируемый банк. По своей правовой природе он относится к категории ненормативных актов, который может быть обжалован в судебном порядке. Однако оспорить его не так просто простому смертному в первую очередь по причине того, что зачастую, определяя права и обязанности определенной категории лиц, такой План участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства конкретного банка не доводится до сведения тех лиц, которых он касается, он не публикуется, а потому неизвестен неопределенному кругу лиц, чьи права также могут быть им затронуты, а потому это искусственно ограничивает возможность ознакомиться с содержанием этого акта, что является обстоятельством, затрудняющим получение информации о нем и, соответственно, обжаловать его положения.

Именно это и стало одним из камней преткновения и противостояния между клиентами и непосредственно санируемым Банком «ТРАСТ», о чем речь пойдет чуть позднее….