Банк «ТРАСТ»: «невидимая «схемность» или факты на лицо?

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 30.06.2016 на XXV Международном финансовом конгрессе, заявила о том, что пользуясь сложностью получения надзором актуальной информации из зарубежных юрисдикций, банки накопили значительный объем активов за рубежом (кредиты нерезидентам, большие остатки на корсчетах в зарубежных банках, ценные бумаги в зарубежных депозитариях, аккредитивные и другие сделки вне юрисдикции РФ). При тщательной проверке вскрывается, что большой объем сделок с нерезидентами носит схемный (фидуциарный) характер, в результате чего иностранная компания или банк не является конечным получателем средств. И в результате таких транзитных операций средства в конечном счете идут опять же на кредитование собственников либо на фиктивное увеличение капитала банка.О схемном характере включения в состав источников дополнительного капитала Банка «ТРАСТ» денежных средств по договорам субординированных займов газета «Ведомости» писала в номере 3745 от 25.12.2014 г. в статье под заголовком: «Небогатое прошлое «Траста», где было указано, что субординированные кредиты, выделенные банку для пополнения капитала, оказались «схемными»: «акционер TIB Investments Ltd. получил средства для субординированных инструментов в виде кредитов самого банка. Из схемы, изложенной аудиторами, следует, что Банк «ТРАСТ» выдал межбанковский кредит на 5,4 млрд. руб. VTB Austria, который выдал такую же сумму TIB Investments Ltd., и в итоге эти деньги были выданы банку в качестве субординированного займа для пополнения капитала. Представитель ВТБ вчера вечером не смог это прокомментировать. Выявление этого факта регулятором «может привести к штрафам, отказу в финансировании со стороны ЦБ, отзыву лицензии», отмечалось в отчете EY».( http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/12/25/nebogatoe-proshloe-trasta- X «Схемность» подтверждена самим Банком.Анализ всех программных документов показал, что любой из субординированных кредитов мог быть предоставлен эмитентом только в одном случае - в случае выкупа кредитных нот. При этом по всем без исключения выпускам кредитные ноты выпускались в глобальной форме, т.е. на весь выпуск была всего одна нота в глобальной форме (именная или на предъявителя), выкупить которую могло только юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг.Более того, на официальном сайте Банка «ТРАСТ» размещен документ – Активное продвижение структурных и гибридных долговых продуктов, из которого вытекает, что Банк «ТРАСТ» является организатором сделки, предоставляет кредит заемщику (принимая во внимание выпуск нот на этот кредит). Во всех программных документах по всем 7 выпускам кредитных нот в качестве организатора сделки значится Банк «ТРАСТ». На данное обстоятельство отдельно указывается в Информационном меморандуме каждого из эмитентов.Таким образом, Банк «ТРАСТ» по правилам надлежащим образом утвержденной глобальной программы по выпуску кредитных нот эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. должен был, как ОРГАНИЗАТОР каждой из сделок по выпуску кредитных нот профинансировать их выпуск, предоставить кредит, ибо каждый из эмитентов – всего лишь техническая компания. В соответствии с Информационным меморандумом по выпускам кредитных нот эмитента C.R.R. B.V. Дилером, т.е. первым покупателем кредитных нот непосредственно у эмитента, лицом, которое должно было выкупить весь выпуск, по кредитным нотам эмитента C.R.R. B.V. являлся Банк «ТРАСТ», а по кредитным нотам эмитента CL Repackaging B.V. - Банк «ТРАСТ» и T&IB Equities Ltd. Субъективный состав Дилеров уточнялся в каждом ценовом приложении.X А Дилеры кто?По правилам глобальной Программы выпуска кредитных нот каждого из эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. установлено, что предметом фондирования по каждому из субординированных кредитов являются кредитные ноты и только после их продажи субординированный кредит может быть выдан Заемщику, которым выступал Банк «ТРАСТ».По условиям глобальной программы, описанной в Информационных меморандумах, первым Покупателем кредитных нот, выпущенных в глобальной форме (одна нота на весь выпуск), изначально являлся Дилер - Ведущий организатор, кем в рамках всех выпусков являлся Банк «ТРАСТ». Но там же содержится оговорка, что в качестве Дилера эмитент может назначить и другое лицо, о чем должно быть указано в соответствующем Ценовом приложении.В соответствии с условиями ценовых приложений по кредитным нотам выпусков XS0290543981, XS0305676412, XS0697820602, XS0752757814, XS0973209009 Дилером выступала компания T&IB Equities Ltd, а по выпускам кредитных нот XS0414061274, XS0412699018 - компания TIB Investments Ltd.В соответствии со списком аффилированных лиц ОАО НБ «ТРАСТ» компания T&IB Equities Ltd является аффилированным лицом с 28.09.2004 в силу принадлежности её к той группе лиц, к которой принадлежит Банк, а TIB Investments Ltd. – с 12.10.2009 в силу тех же обстоятельств.Из анализа Решений Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-164864/14, а также по делу А40-11909/12 следует, что источником капитала компании Т&IB Equities Ltd является собственный капитал компании, внесенный ее учредителем, а также прибыль, накопленная за предыдущие годы. С 2008 по 2011 гг. акционерный капитал компании составил 5 000 акций стоимостью 1,71 ЕВРО каждая (номинальная стоимость). Т & IB Equities Ltd за 2008-2012 гг. уплатило налог на доходы в размере 453 566, 30 евро и НДС в размере 10 336, 41 евро. Из представленных документов следует, что акционером Т & IB Equities Ltd в 2009 году являлся Банк «ТРАСТ» (внесший 5 000 акций, т.е. 100% уставного капитала), директором Т & IB Equities Ltd. являлся Манько С.А., т.е. Т & IB Equities Ltd являлась аффилированной организацией с Банк «ТРАСТ».Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2012 по делу №А40- 11909- 12-75-59 установлено, что директор Т&IB Equities Ltd С.А. Манько, являвшийся по совместительству директором TIB Investments Ltd. и других компаний (включая, но не ограничиваясь, Tacito Develpoers Ltd, TIB Holdings и др.) являлся аффилированным лицом Банка, фактически не мог осуществлять отраженные ИБ «ТРАСТ» (ОАО) и НБ «ТРАСТ» (ОАО) операции (деятельность этих компаний являлась деятельностью самого Банка, оформленной на контролируемую компанию).Арбитражные суды при рассмотрении дела №А40-11909/12 по результатам выездной налоговой проверке Банка установили факт подконтрольности Банку контрагента - «сестринской» компании TIB Investments Ltd. (ведения Банком бизнеса через контролируемого связанного контрагента).X Решение арбитражного суда – как ЗАКОН, ОБОЙТИ НЕЛЬЗЯ!Согласно ч. 3 ст. 61 ГПК РФ при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.На данное положение неоднократно обращал внимание Президиум Верховного Суда РФ (п. 4 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016)", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016, Пленум Верховного Суда РФ (п. 4), Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении").Вступившим в законную силу решением арбитражного суда №А40-11909/12 и № А40-164864/14, истцом по которым выступал Банк «ТРАСТ», было установлено, что деятельность компаний Т&IB Equities Ltd и TIB Investments Ltd. являются деятельностью самого Банка, а Решением по делу№ А40-164864/14 установлено, что обязательства по выпущенным C.R.R. B.V. нотам участия в кредитах (CLN) в рамках предоставления субординированных кредитов Банку по своей экономической сути являются обязательствами самого НБ «ТРАСТ» (ОАО) (фактически CLN являются еврооблигациями Банка) (стр. 14 Решения).Перешагнув через эти императивно установленные правила и разъяснения и Басманный районный суд города Москвы, и Московский суд города Москвы, рассматривающие в настоящее время споры держателей кредитных нот к Банку «ТРАСТ», не учли, что согласно положениям статьи 391.9 ГПК РФ основанием для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора является нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права.Под нарушением судебным постановлением (п. 1 ст. 13 ГПК - имеются все виды судебных актов) единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а также в постановлении Президиума Верховного Суда РФ.Банк «ТРАСТ» являлся Истцом - стороной по делу в рамках обоих дел, рассматриваемых в арбитражном суде. Именно в рамках этих двух дел был установлен схемный характер выпуска кредитных нот, по крайней мере, по двум выпускам кредитных нот XS0414061274 и XS0412699018, а Банк «ТРАСТ», как Ответчик - сторона по делу в рамках дел, рассматриваемых в Басманном районном суде города Москвы уже не имел права оспаривать обстоятельства своего недобросовестного поведения в силу ст. 61 ГПК РФ.X Выкупались ли Банком «ТРАСТ» кредитные ноты?Как установлено многочисленными материалами гражданских дел, рассматриваемых в Басманном районном суде города Москвы, Банк «ТРАСТ» в период с марта 2007 по сентябрь 2013 гг. получил 7 нижеуказанных субординированных кредитов:1) в размере 20 000 000 $ от эмитента C.R.R B.V. по договору от 05 марта 2007 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными 27 августа 2010 г.), за счет денежных средств, вырученных от продажи кредитных нот ISIN XS0290543981.2) в размере 35 000 000 $ от эмитента C.R.R B.V. по договору от 08 июня 2007 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными 27 августа 2010 г.), за счет денежных средств, вырученных от продажи кредитных нот ISIN XS0305676412.3) в размере 2 000 000 000 рублей от эмитента C.R.R B.V. по договору от 06 февраля 2009 г., за счет денежных средств, вырученных от продажи кредитных нот ISIN XS0412699018.4) в размере 1 600 000 000 рублей от эмитента C.R.R B.V. по договору от 18 февраля 2009 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными 31 марта 2011 г.), за счет денежных средств, вырученных от продажи кредитных нот ISIN XS0414061274.5) в размере 63 000 000 $ от эмитента CL Repackaging B.V.по договору от 16 ноября 2011 . (с изменениями и дополнениями, внесенными 25 июня 2014 г.), за счет денежных средств, вырученных от продажи кредитных нот ISIN XS0697820602.6) в размере 2 300 000 000 рублей от эмитента CL Repackaging B.V. по договору от 05 марта 2012 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными 25 сентября 2014 г.), за счет денежных средств, вырученных от продажи кредитных нот ISIN XS07527578147) в размере 90 000 000 $ от эмитента CL Repackaging B.V. по договору от 24 сентября 2013 г., за счет денежных средств, вырученных от продажи кредитных нот ISIN XS0973209009.Таким образом, без продажи кредитных нот предоставление соответствующего субординированного кредита Банку было бы невозможным.В связи с этим возникает резонный вопрос о том, кто именно финансировал приобретение кредитных нот, ибо, как установлено вступившими в законную силу Решениями арбитражных судов по искам, которые инициировал сам Банк «ТРАСТ» и компания Т&IB Equities Ltd, и компания TIB Investments Ltd. осуществляли деятельность в основном за счет денежных средств, предоставляемых Банком, и не случайно суды пришли к выводу о том, что их деятельность фактически была деятельностью самого Банка, оформленной на контролируемую компанию (абз. 2 стр.7 Решения по делу А40-164864/14).Все доводы со ссылками на данные финансовой отчетности о том, что кредитные ноты выкупались самим Банком повисли в воздухе «басманного правосудия». В своих возражениях на исковые заявления Банк «ТРАСТ» указывал на то, что в материалах дела отсутствуют данные, подтверждающие факт приобретения Банком кредитных нот в свою собственность. Еще бы, откуда же взяться таким данным, если ни у кого из Истцов нет доступа ни к бухгалтерской, ни к финансовой, ни к управленческой отчетности Банка, а также к отчетам депозитария, к остаткам ценных бумаг Банк «ТРАСТ» на конкретную дату.Однако даже та доказательственная база, которая имеется в распоряжении и стала частью материалов гражданских дел, рассматриваемых Басманным районным судом города Москвы по искам клиентов, чьим адвокатом является автор настоящей статьи, свидетельствует о том, что кредитные ноты выкупались Банком «ТРАСТ» и числились на его балансе.Анализ аналитической корректировки относительно исходных данных ф. 101 из официальных источников http://kuap.ru/banks/3279/balances/ как доказательство.Как уже всем известно, любое лицо может приобрести ценные бумаги.Банк «ТРАСТ» будучи профессиональным участником рынка ценных бумаг, мог беспрепятственно приобрести кредитные ноты как ценные бумаги, что должно быть отражено на его депозитарном счете владельца и в балансе среди прочих купленных облигаций, по строке "облигации корпоративные нерезидентов", т.е. стать активом, который можно реализовать.До счета ДЕПО Банка доступа, увы, нет, а вот анализ публичной отчетности, имеющейся в открытом доступе дает некоторые достаточно оптимистичные результаты. Так, кредитные ноты должны были учитывать в составе строки доходные активы/ценные бумаги/облигации/корпоративные нерезидентов. К сожалению, отчетным периодом является календарный месяц, а потому публичная отчетность имеется только на 1 число каждого месяца (до начала рабочего дня). Анализировать, соответственно, приходится исключительно по состоянию на 01 число каждого месяца. Зная четкие даты заключения каждого из договоров субординированного кредита, даты прихода денежных средств по этим кредитам, можно предположительно высказаться и о периодах приобретения кредитных нот Банк «ТРАСТ». Однако мы не знаем по какой цене он их оценивает, так как кредитные ноты не допущены на рынок и рыночных сделок по ним нет, а потому без анализа соответствующих бухгалтерских документов и документов по конкретным сделкам, без доступа к управленческой отчетности и документации, отчетам депозитария, к остаткам ценных бумаг Банк «ТРАСТ» на конкретную дату достоверно утверждать о чем то сложно, а потому предоставляемая информация будет носит предположительный характер, но ее анализ показывает, что в периоды появления в пассивах Банка сумм обязательств по договорам субординированного займа, в учете Банка по строке "облигации корпоративные нерезидентов" в разделе активы появлялись суммы, соразмерные суммам пассивов по соответствующим субордам.Почему Банк выкупал кредитные ноты? Для чего он это делал?Ответ, на мой взгляд, напрашивается сам собой. Для выпуска кредитных нот нужны деньги. И предоставить эти деньги мог только Банк «ТРАСТ» в виде краткосрочных кредитов. Например, в начале месяца выдал, а в конце месяца ему этот кредит возвращали. Тогда дебет с кредитом не конфликтует. Однако кредит выдавался с одной целью - пополнить состав источников дополнительного капитала Банка «ТРАСТ» за счет сумм субординированных кредитов. Банк не мог выдать этот кредит самому себе по двум причинам:1) В силу императивного запрета, содержащегося в статье 413 ГК РФ о недопустимости совпадения должника и кредитора в одном лице, что ведет к прекращению обязательств.2) В силу императивного запрета, содержащегося в Базеле III о недопустимости финансирования субординированных займов за счет собственных средств.X Вся «схемность» в презентации Банка.Когда в начале 2015 года вся эпопея с кредитными нотами только начиналась, кто то (как мне кажется из сочувствующих сотрудников Банка) выложил в интернете соответствующие внутренние документы – информационные письма и презентацию, в которых подробнейшим образом описана вся логистика прохождения процедуры не только продажи кредитных нот, но и их выпуска, которая сводилась к следующему:1. Банк «ТРАСТ» предоставляет кредит заемщику (принимая во внимание выпуск нот на этот кредит), одновременно C.R.R. B.V, Банк «ТРАСТ» и иностранный банк согласовывают окончательные параметры сделки (Информационный меморандум, Дополнение о параметрах сделки, Кредитное соглашение, Соглашение об уступке прав требования, ISIN code и т.д.)2. Банк «ТРАСТ» переуступает (продает) кредит в пользу C.R.R. B.V, который продает ноты Банк «ТРАСТ».3. Действуя в качестве дилера, Банк «ТРАСТ» проводит маркетинг и размещает выпуск.4. Заемщик осуществляет все платежи по кредитному договору платежному агенту (иностранному банку).5. Платежный агент направляет средства, полученные от заемщика для исполнения обязательств по нотам.6. В случае наступления кредитного события, нота не погашается денежными средствами (сумма погашения равна нулю). Доверительный управляющий начинает процедуру по требованию обязательств к исполнению.Осталось дело за малым – проверить каждый пункт вышеуказанной презентации, провести «тщательную проверку», о которой говорила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 30.06.2016 на XXV Международном финансовом конгрессе, а сделать это должны соответствующие компетентные органы.