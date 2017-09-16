Овердрафт и технический овердрафт: сущность и правовое регулирование.

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что изменился статус дебетовых карт клиентов Сбербанка на овердрафтный. Официальная позиция сбербанка сводится к тому, что все дебетовые карты, по факту, такими и остаются, а задержки и минусовые балансы, представители Сбербанка связывают с таким понятием, как технический овердрафт. Как они указывают, это технический момент, который есть во всех банках, вне зависимости от их названия или локации.
Ситуация вокруг Сбербанка показала одну из самых конфликтных проблем при работе с платежными картами - образование так называемого неразрешенного овердрафта или как его еще именуют - технического овердрафта.
Что такое овердрафт.
Если говорить упрощенно, то овердрафт – это перерасход. Овердрафт – это вид кредитования. Например, вы совершаете покупку в магазине. На вашем счете 20 тыс. рублей, а стоимость покупки 25 тыс. Вы совершаете покупку, но 5000 – это овердрафт, это деньги, которые вам предоставил Банк, т.е. при помощи этой услуги вы смогли приобрести понравившуюся вам вещь при наличии недостаточности средств на вашем счете. Т.е. банк автоматически предоставил вам недостающие деньги, но на вашем счете будет минусовой баланс. Если совсем упрощенно- это возобновляемая кредитная линия для граждан. Деньги можно получать неоднократно, в разных суммах, но при этом нельзя превышать установленный лимит.
Типы овердрафтов.
Выделяется два типа овердрафта:
- Разрешенный овердрафт. Это тот самый кредит, который вы получили у банка, т.е. подали заявку, а банк одобрил запрошенный вами лимит.
- Технический овердрафт. Это тот самый перерасход, который возникает без наличия вашей заявки из-за особенностей функционирования платёжных систем.
Разрешенный овердрафт.
В упрощенном понимании для рядового потребителя, овердрафт – это особый вид кредитования, при котором мы получаем возможность потратить по карточке больше, чем есть на нашем счете в момент оплаты покупки.
В основе правового регулирования – положения пункта 1 статьи 9 ФЗ "О национальной платежной системе", которым предусмотрено использование электронных средств платежа на основании договора об использовании электронного средства платежа, а также положения статьи 850 ГК РФ, нормы которой устанавливают общие правила кредитования счета. Самое основное императивное правило – наличие договора. А дальше уже нужно анализировать нормативные акты ЦБ РФ и внутренние правила конкретного банка.
В соответствии с пунктом 2.7 Положения ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 г. N 266-П в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на банковском счете при совершении клиентом операций с использованием банковской карты клиенту в пределах лимита, предусмотренного в договоре банковского счета, может быть предоставлен овердрафт для осуществления данной расчетной операции при наличии соответствующего условия в договоре банковского счета.
Таким образом, для того, чтобы воспользоваться овердрафтом необходимо:
1) Наличие банковского счета;
2) Наличие заключенного между сторонами договора, где устанавливается лимит кредитования и процент, а также другие условия: льготный период, штрафные санкции и т.д.
Как правило, заключение договора происходит через механизм присоединения к соответствующим правилам. Такой механизм установлен нормами статьи 428 ГК РФ. Подтверждением заключения такого договора, как правило, является Анкеты-Заявления и Расписки в получении карты.
Из вышеизложенного вытекает, что без вашего согласия, без наличия заключенного договора ни о каком овердрафте не может быть и речи, а уж тем более о каких то суммах пени и штрафов, о которых пишут держатели карт на многочисленных форумах, посвященных данной теме.
Технический овердрафт.
Это термин, который не поименован в нормативных актах. Это ситуация, по которой у вас возникает перерасход по банковской карте в отсутствие договоренностей об овердрафте с банком. Уже само наименование термина говорит о том, что перерасход возникает в результате осуществления транзакций и других операций по счету. Причин может быть множество, но рассмотрим самые распространенные:
1) Списание платежей за обслуживание карты и счета
2) Курсовая разница, т.е. это ситуация, когда вы, например, по рублевой карте совершаете покупку за границей накануне праздников. В момент покупке денег достаточно, но в день обработки входящего файла (incoming file) курс валюты изменился и в результате вы ушли в минус.
3) Множественное процессирование. Как известно, практически все операции по банковским картам осуществляются в режиме двух сообщений. Первое – информационное, так называемый запрос обслуживающего банка и ответ на него банка, который выпустил карточку, привязанную к конкретному счету физического лица. Этот запрос формируется в терминале того банка, где в данный момент находится ваша карточка. Ваш банк проверяет этот запрос и дает ответ. Далее происходит совершение сделки, вы забираете свой товар и уходите. Но на счет магазина, где вы совершали сделку, деньги еще не поступили, так магазин только в конце рабочего дня формирует и направляет в банк эквайрер (банк обслуживания) электронный файл - реестр платежей. Далее этот банк осуществляет обработку всех файлов и направляет их в расчетную сеть международной платежной системы, а уже оттуда в ваш банк приходит сообщение в виде входящего файла, который и служит основанием для отражения операции по вашему счету. По правилам международной платежной системы эти файлы отправляются через 2-3 дня после сделки с использованием карты.
Однако иногда по каким то техническим причинам в расчетную платежную систему уходит не один, а два файла. И ваш банк дважды списывает с вашего счета одну и ту же сумму, что может стать причиной технического овердрафта. Такая ситуация называется "множественное процессирование" и для нее правилами международной платежной системы даже предусмотрен специальный код опротестования, так как такие случаи достаточно частое явление.
Например, вы совершили покупку на 5000 рублей. На вашем счете было 9000 рублей. В расчетную сеть ошибочно информация о покупке была отправлена дважды. У вас с карточки списали 10000, что привело к возникновению овердрафта в сумме 1000 руб.
Каковы последствия технического овердрафта для банка?
Во – первых, в Письме Банка России от 30.06.2009 "Ответы и разъяснения по некоторым вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" разъяснено, что в том случае, если в договоре банковского счета отсутствует условие, при котором клиент имеет право на получение кредита, в случае недостаточности средств на его счете кредитная организация обязана обеспечить проведение операции (в том числе с помощью технических средств защиты) только в пределах остатка денежных средств на банковском счете клиента. В случае несанкционированного проведения расходной операции с банковского счета с использованием расчетных карт (технический овердрафт) сумма задолженности должна быть погашена в соответствии с нормами и сроками, установленными ст. 314 ГК РФ. Если указанный вопрос остается неурегулированным, то сумма задолженности списывается со счета и относится кредитной организацией на свои расходы, а резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности кредитной организацией не формируется. Следует отметить, что Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 26.03.2007 N 302-П), на которое имеется ссылка в письме фактически утратило силу с 1 января 2013 г. в связи с изданием Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П), утвердившего новые Правила), но в противоречие с новыми правилами это письмо не входит.
Во – вторых, давая оценку техническому овердрафту и оценивая его последствий для банка, Верховный Суд РФ в своем Определении от 25.11.2014 N 5-КГ14-12 указал, что к отношениям , возникающим между физическим лицом и банком ( в данном случае ОАО «Сбербанк России»), применяются нормы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", а потому услуга, оказываемая банком , должна отвечать требованиям к качеству, а также тем целям, для которых она обычно используется ( ст.4 Закона о защите прав потребителей). Единственное основание для освобождения банка от ответственности – доказанный факт действия непреодолимой силы. Но, по мнению Верховного Суда РФ, сбой программного обеспечения не является следствием непреодолимой силы, то есть не освобождает банк от ответственности перед клиентом за ненадлежащее предоставление услуги. Снятие денежных средств с банковской карты физического лица с образованием неразрешенного овердрафта было квалифицировано судом как незаконное действие банка, повлекшее негативные последствия для клиента банка.
Законны ли штрафные санкции за неразрешенный (технический) овердрафт.
В силу пункта 1 статьи 818 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Из смысла положений названной выше статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 10 Закона о защите прав потребителей втекает, что в случае, если банк соглашается предоставить гражданину кредит, то до него должны быть доведены сведения о размере кредита, процентной ставке, полной сумме, подлежащей выплате заемщиком, и график погашения этой суммы. Данные условия являются существенными и подлежат обязательному согласованию с клиентом.
Неразрешенный (технический) овердрафт, договоренность о возможности предоставления которого в случае недостаточности средств на счете сторонами договора не достигнута, по сути является дополнительным кредитом. Однако такой кредит не может быть выдан без согласования с заемщиком поименованных выше существенных условий. Кроме того, в силу самой по себе возможности возникновения технического овердрафта (в том числе по не зависящим от заемщика обстоятельствам, например, в случае списания со счета заемщика денежных средств в размере, превышающем платежный лимит, по истечении нескольких дней с даты проведения операции по изменившемуся в сторону увеличения валютному курсу) пользование в данном случае денежными средствами должно осуществляться на платной основе в рамках кредитных отношений, а не влечь за собой применение штрафных санкций, так как превышение заемщиком платежного лимита и возникновение неразрешенного (технического) овердрафта не является неисполнением или ненадлежащим исполнение обязательств по возврату потребительского кредита и (или) уплате процентов на сумму займа.
Суды исходят из того, что совершение со стороны Банка ошибки в проведении несанкционированной расходной операции не может являться основанием для возникновения технического овердрафта (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 02.12.2016 N 02АП-9807/2016 по делу N А17-5262/20160.
Из изложенного вытекает:
1) Без договора не может быть никакого овердрафта.
2) Если списание произошло- уведомите об этом банк. Никакие штрафные санкции за технический овердрафт к вам применены быть не могут.
Комментарии 14
У Сбербанка в тарифах дебетовых карт плата за теховер (неразрешенный) в размере 40 % годовых установлена.
Никакие штрафные санкции за технический овердрафт к вам применены быть не могут.
У Сбербанка в тарифах дебетовых карт плата за теховер (неразрешенный) в размере 40 % годовых установлена.
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/bank_cards/Debetovye
Давайте разберем ситуацию на примере дебетовых карт Visa Infinite с лимитом овердрафта не более 3 000 000 рублей / 100 000 долл. США / 70 000 Евро – стр 22.
Т.е. это карта дебетовая с овердрафтом.
Смотрим п. 16 - Плата за превышение лимита предоставленного овердрафта по счету карты (начисляется на сумму превышения лимита предоставленного овердрафта) – 40%
А теперь читаем примечание к п. 16 - Кроме банковских карт, по которым лимит овердрафта не установлен.
Т.е. если по вашей карте лимит не установлен, то и какие то штрафные санкции с вас никто взыскивать не вправе.
Как суд оценит ситуацию, когда в возникновении теховера (неразрешенного) виноват сам клиент, не выполнивший условия по договору дебетовой карты? Например, просто забыл пополнить карт-счет суммой, достаточной для оплаты годовой комиссии за обслуживание, предусмотренной договором.
Я не знаю как поступит конкретный суд, все будет зависеть от того, что конкретно заявит банк. Но я знаю как эта ситуация регулируется законодательством.
Пунктом 2.7 Положения ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 г. N 266-П установлено правило о том, что при отсутствии в договоре банковского счета, кредитном договоре условия предоставления клиенту кредита по указанным операциям, погашение клиентом возникшей задолженности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
А как это урегулировано законодательством и что должен сделать банк я описывать не буду по той причине, что я защищаю интересы клиентов банков, а не банки. А потому я не буду описывать порядок действий банка в такой ситуации. Могу сказать одно – ни о каких 40% годовых по дебетовой карте речи быть не может, если у вас не установлен лимит овердрафта.
Более того, есть Письмо Банка России от 22.07.2009 N 15-1-3-11/4580 – цитирую.
II. По вопросу порядка формирования резерва по техническому овердрафту, возникшему при расчетах с использованием пластиковых карт.
Если в договоре банковского счета отсутствует условие, при котором клиент имеет право на получение кредита, в случае недостаточности средств на его счете кредитная организация должна обеспечить проведение операции (в том числе с помощью технических средств защиты) только в пределах остатка денежных средств на банковском счете клиента. В случае несанкционированного проведения расходной операции с банковского счета с использованием расчетных карт сумма задолженности, согласно п. 2.8 Положения Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт", должна быть погашена в соответствии с нормами и сроками, установленными ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае если вопрос об исполнении клиентом обязательства по погашению задолженности кредитной организацией урегулирован и сумма задолженности относится на соответствующие балансовые счета исходя из условий договоренности с клиентом, то данный факт является основанием для вынесения кредитной организацией профессионального суждения по формированию резерва на возможные потери по образовавшейся ссудной задолженности в соответствии с требованиями Положения N 254-П.
Обратите внимание – речь идет только о ЗАДОЛЖЕННОСТИ!!!
Никакие штрафные санкции за технический овердрафт к вам применены быть не могут.
У Сбербанка в тарифах дебетовых карт плата за теховер (неразрешенный) в размере 40 % годовых установлена.
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/bank_cards/Debetovye
Давайте разберем ситуацию на примере дебетовых карт Visa Infinite с лимитом овердрафта не более 3 000 000 рублей / 100 000 долл. США / 70 000 Евро – стр 22.
Т.е. это карта дебетовая с овердрафтом.
Смотрим п. 16 - Плата за превышение лимита предоставленного овердрафта по счету карты (начисляется на сумму превышения лимита предоставленного овердрафта) – 40%
А теперь читаем примечание к п. 16 - Кроме банковских карт, по которым лимит овердрафта не установлен.
Т.е. если по вашей карте лимит не установлен, то и какие то штрафные санкции с вас никто взыскивать не вправе.
А Вы смотрели ТП201 или 203 (чисто дебетовки!)? - дебетовые без разрешенного овера - там за теховер была до недавнего времени установлена плата в 40 процентов годовых.
На данный момент Сбер исправился и убрал из тарифа строку про теховер (неразрешенный) - это плюс.
Однако, вопрос остается, будет ли расти долг клиента, не исполнившего договорные условия по забывчивости... В августе , например, я забыл оставить на карт-счете сумму годового обслуживания к дате списания. И вспомнил через пару недель. Что будет?
Раньше Сбер мне начислял ежедневно из расчета 40 процентов годовых. А теперь?
В минусе будет только фиксированная сумма или долг будет прирастать?
Никакие штрафные санкции за технический овердрафт к вам применены быть не могут.
У Сбербанка в тарифах дебетовых карт плата за теховер (неразрешенный) в размере 40 % годовых установлена.
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/bank_cards/Debetovye
Давайте разберем ситуацию на примере дебетовых карт Visa Infinite с лимитом овердрафта не более 3 000 000 рублей / 100 000 долл. США / 70 000 Евро – стр 22.
Т.е. это карта дебетовая с овердрафтом.
Смотрим п. 16 - Плата за превышение лимита предоставленного овердрафта по счету карты (начисляется на сумму превышения лимита предоставленного овердрафта) – 40%
А теперь читаем примечание к п. 16 - Кроме банковских карт, по которым лимит овердрафта не установлен.
Т.е. если по вашей карте лимит не установлен, то и какие то штрафные санкции с вас никто взыскивать не вправе.
А Вы смотрели ТП201 или 203 (чисто дебетовки!)? - дебетовые без разрешенного овера - там за теховер была до недавнего времени установлена плата в 40 процентов годовых.
На данный момент Сбер исправился и убрал из тарифа строку про теховер (неразрешенный) - это плюс.
Однако, вопрос остается, будет ли расти долг клиента, не исполнившего договорные условия по забывчивости... В августе , например, я забыл оставить на карт-счете сумму годового обслуживания к дате списания. И вспомнил через пару недель. Что будет?
Раньше Сбер мне начислял ежедневно из расчета 40 процентов годовых. А теперь?
В минусе будет только фиксированная сумма или долг будет прирастать?
Сразу скажу, что я написала эту статью исключительно потому, что меня возмутила ситуация вокруг Сбербанка.
https://www.facebook.com/sberbank/posts/1365720866858502
Сотни людей пишут про то, что у них списывали суммы по овердрафту, а Сбербанк им отвечает: «Это не правда!» Когда я сделала публикацию на своей страничке, то оказалось, что многие из моих фэйсбуковских френдов уже не раз платили за овердрафт, а после выставления претензии, им деньги возвращали.
https://www.facebook.com/stepanenkonikita?fref=ufi&rc=p – конкретный пользователь пишет:
«Регулярно, ребята! Уже три обращения у меня зафиксировано за последние полгода. Сто рублей, триста рублей, раз в неделю или пару раз. Потом тысяча извинений и возврат. А результат потраченные 5-6 часов суммарно на ожидании на линии, неприятных ощущений от полной неуверенности в технической грамотности сбертеха или других ваших разработчиков и мысленное перебирание в голове вариантов как перестать пользоваться вашей картой, пока, к сожалению, сбербанк онлайном очень удобно пользоваться. Но Вы же понимаете, что это ненадолго?»
Лично у меня нет проблем с этим Банком, но меня, как человека, который понимает все то, что происходит, возмущает эта ситуация. И самое ужасное в том, что страдают от таких действий старики..я бываю иногда в отделении и вижу толпы бабушек и дедушек, которые не умеют пользоваться онлайн банком и по старинке идут в Банк..и у меня тоже есть мама..и она, как и эти старики, не знает что такое овердрафт.
Я изучаю только те тарифы и те договоры, которые касаются меня. Другие тарифы Сбербанка я не изучала, в частности те, о которых вы пишете.
А теперь к вашему вопросу:
А если вы должны за коммунальные услуги? И не платите? Будет долг расти?
Конечно будет! Вот так и здесь..Вы получили карту? Получили! Подписали анкету - заявление? Подписали!
По факту вы должны банку за годовое обслуживание + с вас могут взять % в соответствии с законодательством, как это прописано в специальных банковских НПА (читайте выше). "По законодательству" - смотрите нормы, которые это регламентируют.
Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Далее смотрите свой договор. А в данном случае договор заключается через механизм присоединения- ст. 428 ГК РФ.
Как правило такой договор является типовым, с заранее определенными условиями, а значит,вы. как сторона в договоре были лишены возможности влиять на его содержание. Как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23.02.1999 N 4-П "По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года "О банках и банковской деятельности", гражданин является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость ограничить свободу договора для другой стороны, т.е. для банков.
Т.е. банк может установить определенные правила, изменить которые вы не в состоянии. Но с эти можно бороться.
Важно знать, что в ситуации, когда вы видите нарушение банком ваших прав потребителя, можно..и даже нужно обращаться в Роспотребнадзор ибо вы являетесь потребителем финансовой услуги. Полномочия Роспотребнадзора на осуществление контроля и надзора в области защиты прав потребителей, выдачу в случае выявления нарушений обязательных требований юридическому лицу предписания об их устранении (о прекращении нарушений прав потребителей) установлены положениями пунктов 1, 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон N 2300-1), пунктов 1, 5.1, 5.1.2 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 322, части 1 статьи 17 Закона N 294-ФЗ, а также административным регламентом Роспотребнадзора, утвержденного Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764 с изменениями и дополнениями.
Положительной практики много. При грамотном формулировании позиции шансы потребителя на победу достаточно велики.
Если возможно, поправьте пару маленьких нюансов.
@.
Требование: О взыскании денежных средств, неустойки, возмещении убытков, морального вреда.
Обстоятельства: Истец полагает, что его распоряжение о закрытии счета выполнено ненадлежащим образом, унаследованными деньгами он не может пользоваться, поскольку они числятся на счете наследодателя.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, так как незаконные действия ответчика повлекли для истца негативные последствия в виде снятия денежных средств с его банковской карты с образованием неразрешенного овердрафта и невозможностью распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете наследодателя, однако данным обстоятельствам не дана оценка в связи с неправильным применением ст. 16 Закона о защите прав потребителей.
Документ предоставлен КонсультантПлюс
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. N 5-КГ14-124
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего Горшкова В.В.,
судей Романовского С.В. и Асташова С.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску Васильева А.Г. к открытому акционерному обществу "Сбербанк России" о взыскании незаконно удерживаемых денежных средств, неустойки, возмещении убытков, компенсации морального вреда
по кассационной жалобе Васильева А.Г. на решение Чертановского районного суда г. Москвы от 26 ноября 2013 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2014 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Романовского С.В., выслушав объяснения Васильева А.Г., поддержавшего жалобу, представителя ОАО "Сбербанк России" Урбанович А.С., просившего жалобу отклонить, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
Васильев А.Г. обратился в суд с иском к ОАО "Сбербанк России" о взыскании незаконно удерживаемых денежных средств, неустойки, возмещении убытков, компенсации морального вреда.
Исковое заявление мотивировано тем, что 9 апреля 2013 г. Васильев А.Г. дал распоряжение закрыть счет N <...> по вкладу "Пенсионный плюс Сбербанка России", открытый его матерью Васильевой Е.И., наследником которой он является, а также снял принадлежащие ему на праве собственности по праву наследования денежные средства в сумме <...> рублей. В этот же день указанная сумма была внесена истцом на свою банковскую карту "Сбербанк Маэстро Социальная", на которую также перечисляется его пенсия.
6 мая 2013 г. банк в отсутствие распоряжения истца принудительно произвел операцию по восстановлению счета N <...> и возврату на него суммы <...> рублей, которую списал со счета Васильева А.Г., открытого в банке.
Истец полагал, что его распоряжение о закрытии счета банком выполнено ненадлежащим образом, унаследованными деньгами он не может пользоваться, поскольку они числятся на счете умершей матери. Кроме того, банк незаконно списал деньги с его счета, в связи с чем он остался без средств к существованию и образовался неразрешенный овердрафт. Указанными незаконными действиями банка ему причинен моральный вред.
Решением Чертановского районного суда г. Москвы от 26 ноября 2013 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2014 г., в удовлетворении исковых требований Васильева А.Г. было отказано.
В кассационной жалобе Васильев А.Г. просит отменить названные судебные акты.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2014 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, объяснения относительно кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Судом первой инстанции установлен факт совершения 9 апреля 2013 г. Васильевым А.Г. действия по закрытию счета N <...> по вкладу "Пенсионный плюс Сбербанка России" (счет открыт на имя его умершей матери Васильевой Е.И.) со снятием денежных средств в сумме <...> рублей. В этот же день указанная сумма внесена истцом на свою банковскую карту "Сбербанк <...>".
6 мая 2013 г. денежные средства с указанной карты истца были сняты банком и вновь зачислены на счет Васильевой Е.И., что явилось следствием сбоя программного обеспечения. В связи с этим операция по закрытию счета Васильевой Е.И. была отменена с возвратом на него денежных средств, а по счетам истца возник отрицательный остаток (неразрешенный овердрафт), в связи с чем поступающие на них денежные средства принудительно удерживались банком.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о совершении ответчиком виновных действий, нарушающих права и законные интересы истца. В частности указал, что денежные средства в сумме <...> рублей банком присвоены не были, указанная сумма возвращена на счет Васильевой Е.И., о причинах отмены банковской операции и вариантах выхода из сложившейся ситуации банк истцу сообщил в ответе на его письменную претензию.
В связи с отказом в удовлетворении требований о взыскании денежных средств суд первой инстанции отказал и в удовлетворении требования о компенсации морального вреда. При этом со ссылкой на статью 151 Гражданского кодекса Российской Федерации суд пришел к выводу о недоказанности факта причинения действиями банка физических либо нравственных страданий истцу.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в апелляционном определением от 20 февраля 2014 г. с выводами суда первой инстанции по существу требовании согласилась, отметив также, что в соответствии с условиями пункта 5.2 договора банковского обслуживания банк не несет ответственности в случае технических сбоев, повлекших за собой невыполнение банком условий договора.
С выводами суда апелляционной инстанции нельзя согласиться по следующим основаниям.
Из преамбулы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей) следует, что данный закон регулирует отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Как разъяснено в пунктах 2 и 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" применительно к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей под финансовой услугой понимается услуга, оказываемая физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и т.п.).
Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, банковского вклада), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что правоотношения, возникшие между Васильевым А.Г. и ОАО "Сбербанк России", регулируются Законом о защите прав потребителей.
Исходя из общего смысла статьи 4 Закона о защите прав потребителей, гражданин, вступая в определенные правоотношения, вправе рассчитывать на то, что работа (услуга), за которой он обратился в организацию (к индивидуальному предпринимателю), должна отвечать требованиям к качеству, а также тем целям, для которых она обычно используется.
Васильев А.Г., обратившись 9 апреля 2013 г. в банк с намерением закрыть счет, рассчитывал на то, что его распоряжение будет выполнено банком надлежащим образом с достижением той цели, для которой данная финансовая услуга производится.
Согласно статье 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, неисполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Установлено, что услуга по закрытию счета из-за сбоев в программном центре банка по независящим от него причинам не была оказана, в связи с чем 6 мая 2013 г. счет N <...> восстановлен, что повлекло за собой отмену операции по внесению денежной суммы <...> рублей на банковскую карту истца. Поскольку работа программного центра охватывается рамками предпринимательской деятельности банка и сбой программного обеспечения не является следствием непреодолимой силы, то не освобождает банк от ответственности перед клиентом за ненадлежащее предоставление услуги. Положение пункта 5.2 договора банковского обслуживания, которое было положено судом в основу решения об отказе в удовлетворении иска, не подлежало применению, как ущемляющее права потребителя и противоречащее пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Незаконные действия банка повлекли для истца негативные последствия в виде снятия денежных средств с его банковской карты с образованием неразрешенного овердрафта и невозможностью распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете умершей матери.
Однако судом апелляционной инстанции данным обстоятельствам не дана оценка в связи с неправильным применением статьи 16 Закона о защите прав потребителей.
Кроме того, отказывая в удовлетворении искового требования о компенсации морального вреда, суд со ссылкой на статью 151 Гражданского кодекса Российской Федерации указал на недоказанность истцом факта причинения действиями банка морального вреда.
Судами не учтено, что в силу статьи 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Таким образом, по смыслу Закона о защите прав потребителей сам факт нарушения прав потребителя презюмирует обязанность ответчика компенсировать моральный вред и отказ в удовлетворении требования о компенсации морального вреда не допускается.
При таких обстоятельствах апелляционное определение подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
определила:
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2014 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
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http://old.mos-gorsud.ru/inf/infa/ga/?id=c0bcc438-994f-47aa-b546-9cf69c863841
Что удивительно ...после ВС РФ МГС принял другой судебный акт, но текст его отсутствует)))..дело сразу перешло в разряд "секретных.". такое ощущение, что кому то очень не хочется, чтобы в судах устанавливалась правильная практика.
С утра 7.06 посредством с2с из ТБ на МС, с МС в Бинбанке перевел некую сумму. Вечером того-же дня тем-же сервисом эту-же сумму перевёл обратно. Первый перевод(вывод из Бинбанка), проведена 9.06. Вторая(обратно), 13.06. 13.06 выставили штраф и карта ушла в минус. Требуют оплаты до 25.06. Пытаюсь понять обоснованность требований банка.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«27» февраля 2017 г. № 579-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О Плане счетов бухгалтерского учета
для кредитных организаций и порядке его
применения