Овердрафт и технический овердрафт: сущность и правовое регулирование.

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что изменился статус дебетовых карт клиентов Сбербанка на овердрафтный. Официальная позиция сбербанка сводится к тому, что все дебетовые карты, по факту, такими и остаются, а задержки и минусовые балансы, представители Сбербанка связывают с таким понятием, как технический овердрафт. Как они указывают, это технический момент, который есть во всех банках, вне зависимости от их названия или локации.

Ситуация вокруг Сбербанка показала одну из самых конфликтных проблем при работе с платежными картами - образование так называемого неразрешенного овердрафта или как его еще именуют - технического овердрафта.



Что такое овердрафт.

Если говорить упрощенно, то овердрафт – это перерасход. Овердрафт – это вид кредитования. Например, вы совершаете покупку в магазине. На вашем счете 20 тыс. рублей, а стоимость покупки 25 тыс. Вы совершаете покупку, но 5000 – это овердрафт, это деньги, которые вам предоставил Банк, т.е. при помощи этой услуги вы смогли приобрести понравившуюся вам вещь при наличии недостаточности средств на вашем счете. Т.е. банк автоматически предоставил вам недостающие деньги, но на вашем счете будет минусовой баланс. Если совсем упрощенно- это возобновляемая кредитная линия для граждан. Деньги можно получать неоднократно, в разных суммах, но при этом нельзя превышать установленный лимит.

Типы овердрафтов.

Выделяется два типа овердрафта:

- Разрешенный овердрафт. Это тот самый кредит, который вы получили у банка, т.е. подали заявку, а банк одобрил запрошенный вами лимит.

- Технический овердрафт. Это тот самый перерасход, который возникает без наличия вашей заявки из-за особенностей функционирования платёжных систем.



Разрешенный овердрафт.

В упрощенном понимании для рядового потребителя, овердрафт – это особый вид кредитования, при котором мы получаем возможность потратить по карточке больше, чем есть на нашем счете в момент оплаты покупки.

В основе правового регулирования – положения пункта 1 статьи 9 ФЗ "О национальной платежной системе", которым предусмотрено использование электронных средств платежа на основании договора об использовании электронного средства платежа, а также положения статьи 850 ГК РФ, нормы которой устанавливают общие правила кредитования счета. Самое основное императивное правило – наличие договора. А дальше уже нужно анализировать нормативные акты ЦБ РФ и внутренние правила конкретного банка.

В соответствии с пунктом 2.7 Положения ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 г. N 266-П в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на банковском счете при совершении клиентом операций с использованием банковской карты клиенту в пределах лимита, предусмотренного в договоре банковского счета, может быть предоставлен овердрафт для осуществления данной расчетной операции при наличии соответствующего условия в договоре банковского счета.

Таким образом, для того, чтобы воспользоваться овердрафтом необходимо:

1) Наличие банковского счета;

2) Наличие заключенного между сторонами договора, где устанавливается лимит кредитования и процент, а также другие условия: льготный период, штрафные санкции и т.д.

Как правило, заключение договора происходит через механизм присоединения к соответствующим правилам. Такой механизм установлен нормами статьи 428 ГК РФ. Подтверждением заключения такого договора, как правило, является Анкеты-Заявления и Расписки в получении карты.

Из вышеизложенного вытекает, что без вашего согласия, без наличия заключенного договора ни о каком овердрафте не может быть и речи, а уж тем более о каких то суммах пени и штрафов, о которых пишут держатели карт на многочисленных форумах, посвященных данной теме.



Технический овердрафт.



Это термин, который не поименован в нормативных актах. Это ситуация, по которой у вас возникает перерасход по банковской карте в отсутствие договоренностей об овердрафте с банком. Уже само наименование термина говорит о том, что перерасход возникает в результате осуществления транзакций и других операций по счету. Причин может быть множество, но рассмотрим самые распространенные:

1) Списание платежей за обслуживание карты и счета

2) Курсовая разница, т.е. это ситуация, когда вы, например, по рублевой карте совершаете покупку за границей накануне праздников. В момент покупке денег достаточно, но в день обработки входящего файла (incoming file) курс валюты изменился и в результате вы ушли в минус.

3) Множественное процессирование. Как известно, практически все операции по банковским картам осуществляются в режиме двух сообщений. Первое – информационное, так называемый запрос обслуживающего банка и ответ на него банка, который выпустил карточку, привязанную к конкретному счету физического лица. Этот запрос формируется в терминале того банка, где в данный момент находится ваша карточка. Ваш банк проверяет этот запрос и дает ответ. Далее происходит совершение сделки, вы забираете свой товар и уходите. Но на счет магазина, где вы совершали сделку, деньги еще не поступили, так магазин только в конце рабочего дня формирует и направляет в банк эквайрер (банк обслуживания) электронный файл - реестр платежей. Далее этот банк осуществляет обработку всех файлов и направляет их в расчетную сеть международной платежной системы, а уже оттуда в ваш банк приходит сообщение в виде входящего файла, который и служит основанием для отражения операции по вашему счету. По правилам международной платежной системы эти файлы отправляются через 2-3 дня после сделки с использованием карты.

Однако иногда по каким то техническим причинам в расчетную платежную систему уходит не один, а два файла. И ваш банк дважды списывает с вашего счета одну и ту же сумму, что может стать причиной технического овердрафта. Такая ситуация называется "множественное процессирование" и для нее правилами международной платежной системы даже предусмотрен специальный код опротестования, так как такие случаи достаточно частое явление.

Например, вы совершили покупку на 5000 рублей. На вашем счете было 9000 рублей. В расчетную сеть ошибочно информация о покупке была отправлена дважды. У вас с карточки списали 10000, что привело к возникновению овердрафта в сумме 1000 руб.



Каковы последствия технического овердрафта для банка?



Во – первых, в Письме Банка России от 30.06.2009 "Ответы и разъяснения по некоторым вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" разъяснено, что в том случае, если в договоре банковского счета отсутствует условие, при котором клиент имеет право на получение кредита, в случае недостаточности средств на его счете кредитная организация обязана обеспечить проведение операции (в том числе с помощью технических средств защиты) только в пределах остатка денежных средств на банковском счете клиента. В случае несанкционированного проведения расходной операции с банковского счета с использованием расчетных карт (технический овердрафт) сумма задолженности должна быть погашена в соответствии с нормами и сроками, установленными ст. 314 ГК РФ. Если указанный вопрос остается неурегулированным, то сумма задолженности списывается со счета и относится кредитной организацией на свои расходы, а резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности кредитной организацией не формируется. Следует отметить, что Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 26.03.2007 N 302-П), на которое имеется ссылка в письме фактически утратило силу с 1 января 2013 г. в связи с изданием Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П), утвердившего новые Правила), но в противоречие с новыми правилами это письмо не входит.

Во – вторых, давая оценку техническому овердрафту и оценивая его последствий для банка, Верховный Суд РФ в своем Определении от 25.11.2014 N 5-КГ14-12 указал, что к отношениям , возникающим между физическим лицом и банком ( в данном случае ОАО «Сбербанк России»), применяются нормы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", а потому услуга, оказываемая банком , должна отвечать требованиям к качеству, а также тем целям, для которых она обычно используется ( ст.4 Закона о защите прав потребителей). Единственное основание для освобождения банка от ответственности – доказанный факт действия непреодолимой силы. Но, по мнению Верховного Суда РФ, сбой программного обеспечения не является следствием непреодолимой силы, то есть не освобождает банк от ответственности перед клиентом за ненадлежащее предоставление услуги. Снятие денежных средств с банковской карты физического лица с образованием неразрешенного овердрафта было квалифицировано судом как незаконное действие банка, повлекшее негативные последствия для клиента банка.



Законны ли штрафные санкции за неразрешенный (технический) овердрафт.



В силу пункта 1 статьи 818 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Из смысла положений названной выше статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 10 Закона о защите прав потребителей втекает, что в случае, если банк соглашается предоставить гражданину кредит, то до него должны быть доведены сведения о размере кредита, процентной ставке, полной сумме, подлежащей выплате заемщиком, и график погашения этой суммы. Данные условия являются существенными и подлежат обязательному согласованию с клиентом.

Неразрешенный (технический) овердрафт, договоренность о возможности предоставления которого в случае недостаточности средств на счете сторонами договора не достигнута, по сути является дополнительным кредитом. Однако такой кредит не может быть выдан без согласования с заемщиком поименованных выше существенных условий. Кроме того, в силу самой по себе возможности возникновения технического овердрафта (в том числе по не зависящим от заемщика обстоятельствам, например, в случае списания со счета заемщика денежных средств в размере, превышающем платежный лимит, по истечении нескольких дней с даты проведения операции по изменившемуся в сторону увеличения валютному курсу) пользование в данном случае денежными средствами должно осуществляться на платной основе в рамках кредитных отношений, а не влечь за собой применение штрафных санкций, так как превышение заемщиком платежного лимита и возникновение неразрешенного (технического) овердрафта не является неисполнением или ненадлежащим исполнение обязательств по возврату потребительского кредита и (или) уплате процентов на сумму займа.

Суды исходят из того, что совершение со стороны Банка ошибки в проведении несанкционированной расходной операции не может являться основанием для возникновения технического овердрафта (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 02.12.2016 N 02АП-9807/2016 по делу N А17-5262/20160.

Из изложенного вытекает:

1) Без договора не может быть никакого овердрафта.

2) Если списание произошло- уведомите об этом банк. Никакие штрафные санкции за технический овердрафт к вам применены быть не могут.